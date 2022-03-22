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Макфол предложил «демократическим странам» брать российскую нефть бесплатно
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Западным странам стоит временно перестать платить за нефть из России, «пока Путин не закончит войну на Украине», заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
«Россия должна продолжать поставлять нефть в демократические страны, но получатели не должны за нее платить и удерживать средства до окончания боевых действий на Украине», – цитирует Sputnik Ближнее Зарубежье Макфола.
«После этого решение за Путиным: прекращать поставки или нет», – заявил экс-посол.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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В КТК допустили остановку отгрузки нефти через Новороссийский порт
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В случае обнаружения дефектов при проверке выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возможна остановка отгрузок нефти, заявил глава компании Николай Горбань.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проверяет два оставшихся выносных причальных устройства (ВПУ), в случае обнаружения дефектов возможна остановка отгрузок нефти, заявил глава компании Николай Горбань.
«Пока два ВПУ в работе, поставки будут производиться штатно. Сегодня вечером у меня будут результаты по обследованию оставшихся двух ВПУ и всех шлангов на этих ВПУ», – цитирует Горбаня РИА «Новости».
Он пояснил, что возможна остановка отгрузки вплоть до остановки перекачки в случае обнаружения каких-либо дефектов на ВПУ. При этом поломка одного причала не помешает справиться с заявками на отгрузку нефти, говорит он.
«Мы пока не ощущаем каких-либо сокращений, мы с теми объемами, которые грузоотправители дают, справимся… если не произойдет чего-либо еще с одним из ВПУ», – сообщил Горбань.
К повреждениям ВПУ привел сильнейший пятибалльный шторм и порывы ветра скоростью до 37 метров в секунду в Новороссийске, сообщил телеканал «Россия 24». В связи с этим КТК выводит ВПУ-3 из работы из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов для ремонта.
КТК – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода, протяженностью более 1,5 тыс. км. Нефть транспортируется до морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.
КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.
Ранее во вторник Горбань сообщил, что выхода нефти в Черное море после поломки оборудования на ВПУ-3 в Новороссийске не допущено.
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Эксперт предупредил о намерении Запада передать замороженные российские активы Киеву
Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, выразил мнение председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.
«В краткосрочной перспективе шансы у России вернуть в ближайшее время свои деньги весьма незначительны. Для этого потребуется полностью урегулировать ситуацию на Украине с учетом позиций всех трех сторон, включая и cтраны Евросоюза. Кроме того, остро стоит вопрос – кто будет компенсировать ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом специалист отметил, что для Банка России заморозка активов означает ограничение возможности использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля и для погашения внешних долговых обязательств.
«ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами. И госпожа (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина, при которой данная ситуация стала в принципе возможной, была оставлена на своем посту, в том числе, для проведения «работы над ошибками», – добавил Богданов.
В минувшее воскресенье власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран.
Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против России из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Тем временем США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Эксперт: На рынке нефти может подняться «идеальный шторм»
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«Эта авария усугубит дефицит нефти на мировом рынке и, скорее всего, толкнет цены вверх. Это событие, к сожалению, совпало с другими факторами, вроде бомбардировок саудовских нефтепромыслов и постоянных угроз ввести эмбарго на российскую нефть», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее шторм в Новороссийске повредил нефтеналивные терминалы Каспийского трубопроводного консорциума.
«Повредились два из трех выносных терминала, по сути это плавающие выносные терминалы. Танкер подходит и через них загружается нефтью. Такие системы созданы для того, чтобы танкеру не приходилось швартоваться непосредственно к берегу. Там три трубы и одна из них теперь уже точно уйдет на ремонт. Вторую трубу обследуют – скорее всего, она тоже потребует ремонта. В итоге загрузка танкеров, видимо, замедлится в 4–5 раз», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Экономист напомнил, что на мировом рынке и так уже существует дефицит, а теперь весьма крупный игрок – Казахстан – сократит поставки, по крайней мере из Новороссийска. «Именно Казахстан использовал этот терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он поставлял отсюда около 60 млн тонн. Конечно, он еще может перенаправить нефть на Усть-Лугу или на Баку, но потребуются и время, и дополнительные затраты. В любом случае, авария усугубит дефицит на мировом рынке и, вероятно, толкнет цены вверх», – предположил Юшков.
«Это событие совпало с другими факторами. Например, хуситы бомбардируют нефтепромыслы в Саудовской Аравии. В Евросоюзе постоянно обсуждается, вводить ли эмбарго против российской нефти. Мы видим, что в Европе при этом происходят постоянные забастовки. Там уже рекордные цены на топливо, как и в США. Если события на КТК совпадут с другими факторами, поднимется «идеальный шторм», и цены могут взлететь к 140–150 долларам за баррель. Очень неудачный момент – целый ряд факторов совпали в одно и то же время», – считает Юшков.
«При нормальных условиях, если не будет шторма на море, ремонт одного агрегата продлится от двух недель. Если будет признано, что повреждены два агрегата, то уйдет четыре–пять недель. Если ремонт будет завершен успешно, через несколько недель КТК опять сможет отгружать танкеры с казахской нефтью», – пояснил экономист.
Ранее стало известно, что аномальный шторм в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума привел к серьезным повреждениям инфраструктуры этого крупнейшего нефтяного хаба. Как передает НТВ, смещены силовой каркас и защита одного из трех выносных причальных устройств. Сейчас специалисты, включая водолазов, оценивают последствия случившегося. По предварительным данным, повреждения действительно серьезные.
Глава КТК Николай Горбань сообщил, что замена поврежденного оборудования на одном из выносных причальных устройств займет минимум несколько недель: «Минимальный срок ремонта – три недели. Это при условии благоприятных погодных условий и оперативного подхода танкера для промывки линий. На сегодняшний день пока по подходу танкера у нас нет информации, мы ожидаем, что к вечеру может быть что-то появится от наших партнеров».
По его словам, возможна остановка отгрузок нефти. «Пока два ВПУ (выносные причальных устройства) в работе, поставки будут производиться штатно. Сегодня вечером у меня будут результаты по обследованию оставшихся двух ВПУ и всех шлангов на этих ВПУ», – добавил глава КТК.
Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, организовано проведение проверки, разлива нефтепродуктов не произошло.
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Нуланд: США не просили партнеров в ЕС и Индию прекратить поставки нефти из России
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США не просили европейских партнеров, а также Индию прекратить поставки энергоносителей из России, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Нью-Дели телеканалу NDTV.
«Мы прояснили (в ходе встреч Нуланд в Нью-Дели – прим. ВЗГЛЯД), что мы понимаем, что это (поставки нефти – прим. ВЗГЛЯД) не то, что можно немедленно прекратить. То же мы прояснили с нашими европейскими союзниками, которые все еще слишком зависимы от российских энергоносителей», – приводит ТАСС слова Нуланд.
При этом США стремятся работать над тем, чтобы найти другие источники энергоносителей.
«Мы хотим работать вместе, чтобы со временем найти альтернативные источники. И это то, что мы надеемся сделать с Индией, касается ли это сотрудничества в сфере безопасности или в сфере энергетики», – подчеркнула она.
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что его страна в апреле – декабре 2021 года импортировала из России менее 1% сырой нефти. По его словам, основные поставщики сырой нефти в Индию – Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия и США.
Нуланд прибыла с визитом в Нью-Дели в понедельник, у нее прошла встреча с первым замглавы индийского МИД Харшем Вардханом Шринглой. В пресс-релизе по итогам этой встречи индийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что стороны договорились вместе действовать для укрепления глобального партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США подталкивают Европу к опасному шагу против России.
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Создание термоядерного реактора в США оказалось под угрозой из-за санкций
Антироссийские санкции могут разрушить планы по созданию термоядерного реактора в США, сообщают местные СМИ.
По информации портала Axios, компания Commonwealth Fusion Systems (CFS), занимающаяся разработкой этого проекта, рискует столкнуться с проблемами в поставках высокотемпературных сверхпроводников, передает РИА «Новости».
Основной производитель – российское предприятие SuperOx, и с учетом массового бойкота со стороны иностранных предприятий из-за спецоперации на Украине это сотрудничество тоже оказалось под угрозой.
Представитель CFS Кристен Каллен отказалась подтвердить или опровергнуть, что американская сторона прекратит закупки. Однако она отметила, что еще до обострения ситуации компания диверсифицировала поставки сверхпроводников, а продолжающийся кризис сделал эти меры актуальнее.
В CFS подчеркнули, что сроки достижения энергетической эффективности реактора остаются прежними: на положительный баланс планируют выйти к 2025 году.
Ранее в Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России.
Пентагон рассказал о результатах теста деконфликтной линии с Россией
Российская сторона отвечает на попытки США установить связь по деконфликтной линии, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
«Мы каждый день тестируем деконфликтную линию, русские поднимают трубку. Обмена информацией не было, поскольку таковой пока не был нужен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.
Он подчеркнул, что у США есть много вариантов прямой связи с российским руководством.
Ранее сообщалось, что США могут расширить экономические санкции против России, включив в них больше банков и незатронутых секторов российской экономики, связанных особенно с энергоносителями.
Лондонская биржа металлов допустила запрет на продукцию из России
Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) обсуждает с британским правительством возможность запрета на отгрузку российских металлов на склады LME, сообщил глава торговой площадки Мэттью Чемберлен агентству Bloomberg.
«Если мы введем запрет на [российские] металлы на наших складах, мы примем решение, которое касается не только нашего бизнеса, это будет решение от лица всего рынка. В настоящий момент российские металлы не находятся под санкциями, и поэтому их поставки разрешены», – передает его слова ТАСС.
Чемберлен не исключил, что запрет может быть введен в будущем. «Мы, безусловно, работаем с правительством, чтобы донести до него обеспокоенность рынка, и будем смотреть, к чему все придет», – сказал глава биржи.
Он отметил, что приобретение российских металлов вызывает беспокойство у представителей площадки, так как Лондонская биржа металлов хочет быть уверена, что «не финансирует совершение каких бы то ни было злодеяний».
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские металлурги договорились уходить от привязки к LME.
Также сообщалось, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. При этом Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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Захарова высмеяла слова Псаки об уходе западных организаций из России
Официальный представитель МИД Мария Захарова саркастически прокомментировала высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России.
«Как и «Северный поток – 2» – трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Псаки заявила, что власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение.
Как отметил заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов выразил мнение, что иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету.
В МИД рассказали об уговаривающих другие страны прекратить контакты с Россией послах США
Американские послы и делегации маниакально уговаривают другие страны изолировать Россию и прекратить с ней все контакты, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
Рябков заявил, что «американские послы, делегации колесят по миру с одним и тем же сигналом: «никаких контактов с Россией, Россия должна быть изолирована», передает ТАСС.
Он отметил, что это «маниакальное стремление навязать всем свой взгляд на мир».
Замглавы МИД подчеркнул, что иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени, закончатся плачевным образом. Он также отметил, что партнерами и друзьями Москвы являются все здравомыслящие силы в мире.
«У нас нет страха перед будущим. Мы всегда преодолевали любые трудности. Трудности закаляют. Есть возможность нормально работать», – подчеркнул Рябков.
Он констатировал, что коллективный Запад объявил России экономическую и информационную войну, но страна преодолеет эти трудности, соответствующая работа уже ведется.
Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что США продолжат добиваться изоляции экономики России.
МИД: Российско-американские отношения находятся на грани разрыва
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Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что накануне «была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило (российско-американские) отношения на грань разрыва», передает ТАСС.
«Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», – указал замминистра.
Рябков подчеркнул, что Вашингтону «нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями», а также «надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», чтобы сохранить отношения с Москвой.
Он также подчеркнул, что действия США никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине.
Ранее в МИД заявили, что посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания американского лидера, потому что является мудрым и культурным международным деятелем.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
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Польша предложила США изучить возможность исключения России из G20
Польское руководство предложило американской администрации рассмотреть возможность исключения России из G20 из-за ситуации вокруг Украины, об этом заявил министр развития и технологий Польши Петр Новак.
«В ходе ряда встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо, мы внесли предложение об исключении России из G20, которое получило положительный отклик и одобрение. Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену», – сказал Новак, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
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Минэнергетики: Авария в Новороссийске будет иметь последствия для мирового рынка нефти
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Через порт Новороссийска транспортируется более 60 млн тонн нефти из Каспийского региона, то есть более миллиона баррелей в сутки. Это очень существенный объем, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Ранее шторм в Новороссийске повредил нефтеналивные терминалы Каспийского трубопроводного консорциума.
«В бухте Новороссийска возникла опасная ситуация с точки зрения экологии. Там нельзя допускать никаких разливов нефти, нельзя допустить никакого ущерба для окружающей среды. Ранее там уже были прецеденты и поэтому компания-оператор очень ответственно к относится к таким проблемам. Надо тщательно все проверить и любые риски минимизировать, устранить, то есть отремонтировать терминалы», – подчеркнул замминистра энергетики России Павел Сорокин.
По его словам, в акватории Новороссийска возник очень сильный шторм, скорость ветра достигала 37 метров в секунду. «Из-за таких погодных аномалий были повреждены объекты терминала КТК. Там находится три терминала нефти. Один из них был поврежден, а второй находится под обследованием. Но есть существенный риск, что и там есть повреждения», – сказал замминистра.
Если и на втором терминале обнаружится поломка, это будет иметь достаточно существенные последствия для мирового нефтяного рынка, отметил Сорокин. «КТК – это международный консорциум, который управляет проектом. По нему транспортируется более 60 млн тонн нефти из Каспийского региона. То есть более миллиона баррелей в сутки. Это очень существенный объем. Здесь участвуют и российские компании», – объяснил он. Международная компания-оператор – очень профессиональная и делает все возможное, чтобы устранить аварию, говорит Сорокин. При этом правительство оказывает ей полную поддержку, заверил замминистра.
Замминистра сообщил, что если подтвердится нанесенный штормом ущерб второму терминалу, то ремонт может занять 1,5-2 месяца. «Это достаточно серьёзные сроки и мы видим риск того, что может выпасть около 1 млн баррелей в сутки. Естественно мы бы хотели, чтобы восстановление случилось максимально быстро и последствия были устранены, потому что это влияет на российские компании, это влияет, в том числе, на добычу российских компаний в регионе. Поэтому, конечно, мы здесь будем делать все возможное, чтобы устранить эти потенциально серьезные последствия», – подчеркнул Сорокин.
Ранее стало известно, что аномальный шторм в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума привел к серьезным повреждениям инфраструктуры этого крупнейшего нефтяного хаба. Как передает НТВ, смещены силовой каркас и защита одного из трех выносных причальных устройств.
Глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань заявил, что в случае остановки двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ), отгрузка нефти может сократиться в два раза. «Но мы вынуждены исключить любые риски попадания нефти в акваторию моря», – заявил Горбань. По его словам, если еще одно устройство будет выведено из эксплуатации, грузоотправители будут вынуждены искать другие маршруты или способы доставки нефти.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предупредил, что авария в Новороссийске усугубит дефицит нефти на мировом рынке и, скорее всего, толкнет цены вверх, до 150 долларов США за баррель.
КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.
Белый дом: Власти США не просили компании уходить из России
Власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу (из России). Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», – сказала Псаки, отвечая на вопрос, есть ли у администрации США позиция по поводу присутствия американских компаний в России, сообщает РИА «Новости».
Ранее заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов выразил мнение, что иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету.
Стало известно о возможном снижении Россией добычи нефти на 0,8 млн баррелей в сутки
Россия с апреля 2022 года может снизить добычу нефти без учета газового конденсата до 8,8 млн баррелей в сутки, что на 0,8 млн баррелей в сутки меньше среднего значения по 2021 году, сообщает агентство «Аргус».
В агентстве сообщили, что «в условиях запрета на импорт российской нефти в США, Канаде, Австралии, декларации Великобритании о прекращении таких поставок до конца года, а также решения некоторых компаний отказаться от таких закупок, добыча нефти в России без учета газового конденсата с апреля может сократиться до 8,8 млн баррелей в сутки против 9,6 млн баррелей в сутки в среднем в прошлом году, по расчетам Argus Consulting», передает ТАСС.
Показатель производства может уменьшиться по сравнению с недавними объемами на 1,7 млн баррелей в сутки.
Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал о планах поддержки российского нефтесервиса. До этого агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. При этом Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую.
Байден заявил об отсутствии биологического и химического оружия в Европе
Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
«Это просто неправда, я гарантирую», – сказал Байден на встрече с представителями бизнеса, сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина также не располагает подобными средствами. Как заявил Байден, российские власти обвиняют США и Украину не просто так, «это явный признак, что он (президент России Владимир Путин) рассматривает использование обоих этих видов».
Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.