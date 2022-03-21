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21 марта, понедельник | Последнее обновление — 10:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Си Цзиньпина заподозрили в дальнейшем сближении с Россией после беседы с Байденом
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Жители освобожденных территорий начали регистрировать бизнес в ДНР
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Сотрудники министерства доходов и сборов ДНР зарегистрировали 97 предпринимателей из освобожденных районов Республики, сообщили ведомстве.
В сообщении министерства говорится, что «по результатам встреч, проведенных в населенных пунктах Новоазосвкого и Тельмановского районов, ранее временно находившихся под контролем Украины, в Едином государственном реестре было зарегистрировано 97 юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», передает Донецкое агентство новостей.
Отмечается, что представители миндоходов проводят выездные встречи, где рассказывают о существующих в Республике налогах и сборах, порядке подачи налоговой отчетности.
Также в сфере торговли изучается программное обеспечение регистраторов расчетных операций, действовавших в этих районах. Планируется адаптировать его для работы в новых условиях.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин поручил юридическим лицам и предпринимателям из освобожденных территорий в течение трех месяцев стать на учет в МДС.
После юридические лица независимо от организационно-правовой формы должны в течение шести месяцев привести документы в соответствии с законодательством ДНР. В гуманитарных целях, физические лица временно освобождены от уплаты регистрационного сбора за государственную регистрацию физического лица в качестве предпринимателя, а юридические и физические лица – от внесения платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином госреестре.
Живущий в Донецке американский видеоблогер сделал репортаж из Мариуполя
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Патрик Ланкастер, назвавший себя «первым западным журналистом на территории Мариуполя, подконтрольной России и ДНР», опубликовал в воскресение репортаж из освобожденных от украинских националистов частей города.
Независимый репортер, американский видеоблогер Патрик Ланкастер после 2014 года поселился в Донецке и за это время сделал несколько сотен любительских видеорепортажей о событиях в ДНР. 12 марта Ланкастер показал, как выглядит освобожденная Волноваха.
В начале нового видео показана длинная очередь автомобилей с беженцами, покидающими Мариуполь. Затем репортер продвигается вглубь города, демонстрируя разрушенные кварталы многоэтажек. Местные жители рассказывают Ланкастеру, как обстановка: «Пытаемся выжить ради детей и внуков». На кадрах видно задержанного военными ДНР человека в гражданском, у которого был отобран автомат.
Напомним, 24 февраля на территории Украины началась специальная военная операция Вооруженных сил России совместно с народными милициями ДНР и ЛНР по демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь в первые дни спецоперации был окружен, но укрепившиеся в городе значительные силы ВСУ и украинских националистов из полка «Азов», прикрываясь мирным населением, уже четвертую неделю удерживают город. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как проходит освобождение Мариуполя.
В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом
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Замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в ходе проведения спецоперации на Украине в боях за Мариуполь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий. В 1993-м он отказался принимать присягу Украине, остался верен России, уехав на Северный флот. Я дружил с Андреем Николаевичем, <...> он был очень открытым и порядочным человеком», – написал Развожаев в Telegram-канале.
Развозжаев добавил, что Палий пользовался большим авторитетом на флоте, умел найти подход к любому человеку. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в своем Telegram-канале также написала, что лично знала офицера, преданного присяге и Военно-морскому флоту.
«Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Приношу родным и близким искренние соболезнования. Больно и горько терять таких людей. Светлая память настоящему Офицеру», – написала сенатор.
Как сообщает издание ForPost, под Мариуполем Палий обеспечивал функционирование мирного коридора для выхода из города гражданских лиц.
По одной из версий, Палий погиб от пули снайпера, по другой – от осколочного ранения. Обе версии официально пока не подтверждаются и проверяются. Известно, что на Черноморском флоте готовились документы для присвоения Андрею Палию звания контр-адмирала.
В 1992 году Андрей Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а в 1993 году отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный», большом противолодочном корабле «Очаков». В августе-сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Экс-командующий ВДВ: Стратегические резервы российской армии не введены на Украину
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Российская армия пока обходится без использования стратегических резервов в ходе спецоперации на Украине, заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Крупные подразделения российской армии сосредоточены возле границ Украины и участия в боевых действиях пока не принимают. То есть до использования стратегических резервов дело не дошло», – рассказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.
При этом Шпак отметил, что в операции участвуют все соединения ВДВ. «Не полным, разумеется, составом, но судя по характеру выполнения десантниками задач на разных участках, их там приличное количество», добавил он.
Кроме того, по словам генерала, спецназ ВДВ тоже участвует в операции. В первую очередь это 45 бригада специального назначения, ряд других подразделений, разведроты дивизий и бригад. У них особые задачи, та же блокировка Чернобыльской АЭС – дело рук спецназовцев.
«Слухи о появлении десантного спецназа в том или ином месте распространяются на Украине очень быстро – противник старается покинуть свои позиции, чтобы избежать боевого контакта с десантниками. У спецназа там «дурная слава» – действуют быстро и жестко», – заключил Шпак.
Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожен подземный склад боеприпасов ВСУ
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Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», – передает ТАСС его слова.
Как ранее заметил американский журналист издания The American Conservative, Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Генерал ВДВ объяснил, почему не применялось десантирование с самолетов в Гостомеле
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Во время операции по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле не применялось десантирование с самолетов, так как в этом не было необходимости, объяснил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Десантники великолепно справляются с поставленными задачами по захвату важных объектов с применением других вариантов доставки войск. Задействуются при необходимости вертолеты, когда требуется оперативность при выполнении задач, большей частью это продвижение по земле на бронетехнике – стремительными рейдами в тыл противника. Здесь присутствует и элемент безопасности, ведь в первые дни специальной операции украинские средства ПВО не были выведены из строя и существовал риск их воздействия на военно-транспортные самолеты», – рассказал генерал.
При этом Шпак добавил, что «не было необходимости в высадке крупного оперативного десанта на глубину в 100 километров, с задействованием большого количества самолетов военно-транспортной авиации (ВТА).
По его словам, операцию провели силами в 200 человек, которых скрытно перебросили вертолетами с территории Белоруссии. «Там расстояние всего километров 60-70, подлетное время минут 20», – сказал он.
По словам генерала, все случилось неожиданно для украинских военных. «А это уже залог успеха. Парашюты даже в ночном небе были бы демаскировкой и могли попасть под огонь неприятеля. Опять же средства доставки в виде самолетов ВТА было бы проще обнаружить», – отметил он.
Также Шпак объяснил, почему операция по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле называется одной из самых успешных. «Там взлетно-посадочная полоса позволяет принимать тяжелые военно-транспортные самолеты всех типов. В стратегическом плане это важный объект, который нужно было именно взять под контроль, а не разрушить, его еще можно использовать для переброски наших войск и боевой техники. Там же находится и крупный авиазавод с большими производственными мощностями, где можно наладить производство самолетов», – сказал он.
Генерал добавил, что Гостомель находится на левой стороне Днепра, напротив Киева. «То есть нашим войскам уже не требуется форсировать водную преграду, чтобы выйти к нему по суше, там уже все контролируют российские десантники», добавил он.
По словам Шпака, операция оказалась уникальной, как раз «в стилистике ВДВ». «Десант ограниченными силами высадился на аэродроме, занял ключевые точки для обороны объекта и принял бой в ожидании подкрепления. Все как по учебнику, так учат в ВДВ. Прибавить к этому можно высочайший профессионализм и мужество десантников, которые смогли выполнить задачу и противостояли превосходящим силам противника», – заметил он.
Резюмируя, генерал отметил прекрасный результат операции. «Результат прекрасный – захват стратегически важного аэродрома, плюс взятие под контроль мостов через Днепр в районе Киева, которые националисты планировали взорвать. Оценка – «отлично»!», – заключил Шпак.
В ЛНР рассказали о боях за ключевые города республики
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«Взятие Рубежного войсками ЛНР открывает для нас возможность входа в агломерацию с городами Северодонецк и Лисичанск», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в Попасной и Северодонецке.
«Во-первых, освобождение Рубежного дало возможность вывести оттуда мирных жителей. Люди просто хлынули из города, а также из пригородов Северодонецка», – пояснил советник главы ЛНР Родион Мирошник.
Во-вторых, выход к Северодонецку имеет стратегическое значение – этот крупный по местным меркам город был административной столицей той части Луганской области, которая контролировалась ВС Украины. «Украинские военные стянули в город много живой силы и техники. Также ведение боев затрудняют большие площади многоэтажной застройки и построенные ВСУ фортификационные сооружения», – пояснил Мирошник.
«Теперь мы можем входить в Северодонецк с нескольких сторон. Кроме того, войскам ЛНР удалось отрезать украинских военных от поставок боекомплектов и ГСМ. Это даст нам преимущество. Сейчас ВКС России наносят удары по складам ВСУ, чтобы облегчить нам освобождение города», – подчеркнул собеседник.
В Попасной также идут бои. В отличие от Северодонецка, значительная часть этого населенного пункта уже находится под контролем ЛНР. «Город важен, помимо всего прочего, своим железнодорожным узлом и ремонтной станцией. Там четверо суток идут жесткие бои – националисты засели в большой промзоне, и мы воюем с ними буквально за каждый дом», – рассказал Мирошник.
Ранее власти ЛНР сообщили, что над Рубежным уже поднят флаг ЛНР. «Основные бои идут в Попасной и Северодонецке, на очереди Лисичанск. Это все крупные промышленные центры с большой промзоной и многоэтажной жилой застройкой. Туда стянуты украинские формирования со всей округи. Техника и батареи прикрываются жилыми застройками, оборудован укрепрайон», – передает РИА «Новости» слова Мирошника.
В 2014 годах города Попасная, Северодонецк и Лисичанск оказались в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Тогда по итогам боевых действий они остались под контролем Киева. С конца февраля нынешнего года силы ЛНР возвращают контроль над ними.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Киевским властям Москвой был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин в выступлении в «Лужниках» процитировал Священное Писание
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Президент России Владимир Путин на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией, говоря о Донбассе, процитировал священное писание.
«Избавить людей от страданий и геноцида – является основной прициной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голове слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих».
По словам главы государства, мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции:«Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами
В ДНР рассказали о потерях ВСУ за сутки
Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли 48 человек личного состава, 15 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
«С начала текущих суток, военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили 48 националистов, три танка, два БТР, четыре бронированные машины, полевой артиллерийский склад и более 30 огневых точек противника. Нашими военными захвачены: два танка, три бронированные машины, а также образцы иностранного вооружения», – говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.
По данным ведомства, с начала суток 15 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, всего с начала специальной военной операции перешли на сторону ДНР 265 военнослужащий ВСУ.
Как отмечается в заявлении, в субботу под обстрелы попали девять населенных пунктов республики, получили ранения четыре мирных жителя. Были повреждены из-за обстрелов 24 жилых дома, 6 объектов инфраструктуры.
Ведомство сообщает, что за время проведения специальной военной операции потери в шести подразделениях украинской армии составили 1189 человек, ранен 1381. Вооруженные силы ДНР за прошедшие сутки потеряли четыре человека, 21 военнослужащий получил ранения.
Ранее сообщалось, что военные ДНР освободили 98 населенных пунктов на территории республики, а также город Угледар.
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В Волновахе переименовали улицу в честь Героя России Владимира Жоги
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Одну из улиц в Волновахе, носившую название одного из воинских подразделений Вооруженных сил Украины, переименовали в честь героя России Владимира Жоги, который погиб, эвакуируя местных жителей. В торжественной церемонии замены таблички с названием улицы приняли участие глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Улица, которая в советское время была названа в честь 1 мая, а при националистическом режиме была переименована в честь подразделения ВСУ 51-ой ОМБР, теперь называется улицей Владимира Жоги, передает официальный сайт «ЕР».
По словам Пушилина, недопустимо, что улица носила название украинской бригады «совершавшей военные преступления». «В нашем настоящем есть настоящие герои, один из них – Владимир Жога, позывной «Воха», – передает ТАСС слова Пушилина.
Он отметил, что Жога героически погиб, освобождая Волноваху и прикрывая мирных жителей.
«Сегодня мы находимся на месте исторической памяти. Памяти о нашем легендарном комбате», – отметил Турчак, добавив, что память о героях Донбасса увековечена именно в дни, когда отмечается восемь лет воссоединения Крыма с Россией.
Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей.
Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).
Напомним, 6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).
Американец собрал 100 тыс. долларов для жителей Донбасса
Американский военкор Рассел Бентли рассказал, что его фонд собрал 100 тыс. долларов в качестве помощи жителям Донбасса, пострадавшим от обстрелов украинских военных.
«Я вице-президент фонда в штате Флорида, мы собрали больше 100 тыс. долларов для добрых людей Донбасса. На помощь детям, инвалидам», – приводит его слова агентство РИА «Новости».
По словам Бентли, он был добровольцем в батальоне «Восток» – батальон Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) в 2015–2017 годах.
Жители Донбасса – люди с открытым сердцем, люди без страха, они сочетают в себе доброту и героизм, подчеркнул Бентли.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявил, что цель российской военной операции на Украине – избавить людей от геноцида.
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МО: ВКС России за день уничтожили 54 военных объекта Украины
Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ВКС России в течение дня уничтожила 54 военных объекта Украины, также российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Конашенкова, в течение дня российскими средствами противовоздушной обороны был сбит в воздухе один украинский беспилотный летательный аппарат.
Он добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Конашенков заявил, что российская авиация и средства ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников.
В пятницу официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил, что над Рубежным уже поднят флаг ЛНР, Народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в городах Попасная и Северодонецк.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Очевидец рассказал о намеренном обстреле ВСУ районов Рубежного для картинки в СМИ
Украинские силовики обстреливали жилые кварталы на тот момент подконтрольного им Рубежного для того, чтобы потом продемонстрировать разрушения иностранным журналистам, рассказал житель освобожденного города Рубежное в Донбассе Николай.
«Зашли украинские войска стали у нас на квартале Линева и начали бомбить наши дома. У нас в округе не было никаких ни ЛНР, ни ДНР, никого. Вот это они (украинские силовики) разбили наш дом, и бомбили трое суток. Спустя трое суток пошли только русские войска... И теперь нам рассказывают, что украинцы освободители. Эти сволочи расстреляли наш город, поубивали людей. Этот предатель Зеленский вместе с Байденом», – передает РИА «Новости» слова очевидца.
По мнению жителя Рубежного, обстрелы жилых районов проводились для того, чтобы создать «необходимую картинку» для иностранных журналистов.
«А потом приехали журналисты западные, показали на весь мир, что это якобы не украинцы творят. Вот это все здесь натворили, войну, весь бардак – это украинцы. А тут и рассказывают по всему миру, что здесь украинцы – миротворцы. Это все ложь, покажите всему миру вот это. Покажите за рубежом, и пускай зарубежная пресса правду говорит. Не надо врать... они ни одного правдивого кадра не осветили, я мониторил...», – рассказал он.
Ранее благодаря свидетельству рассекреченного документа ФСБ стало известно, что США еще в 1945 году снимали фейковое кино о якобы жестокости советских военных: американцы в освобожденном от гитлеровцев Будапеште сняли фильм о якобы «русских зверствах» к местным жителям.
Украинские силовики обстреляли хлебозавод в ДНР
Зернохранилище Еленовского комбината хлебопродуктов в ДНР повреждено в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Еленовка повреждено зернохранилище Еленовского комбината хлебопродуктов ГК «Аграрный Донбасс», – приводит текст сообщения представительства ДНР в СЦКК ТАСС.
Как уточнили в представительстве, из хранилища высыпалось около 20 т зерна.
Напомним, после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР под завалами остались более 130 горняков.
Между тем в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что к 19 марта войска Донецкой народной республики освободили 98 населенных пунктов, включая город Угледар.
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Добровольцы #МыВместе раздали продукты жителям Херсона
Волонтерский корпус #МыВместе доставил гуманитарную помощь жителям Херсона: 8 тонн продуктов прибыли в город при содействии российских военных, более тысячи продовольственных наборов добровольцы раздали за два часа.
Замруководителя фракции «Единая Россия», координатор молодежной политики партии, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич заявил, что «в Херсон приехала первая партия гуманитарной помощи от «Единой России», она собрана отделениями партии со всей страны», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Мы привезли восемь тонн продуктов, расфасованных по пакетам. В них все необходимое для того, чтобы стол был полон: это мясные и рыбные консервы, подсолнечное масло, крупы, сладости. Мы готовились к приезду, знаем потребности людей. Многие жители Херсона сейчас говорят спасибо за то, что народ России обращает внимание и помогает. Мы один народ, и мы вместе с жителями Украины. Наша задача – сделать так, чтобы люди в Херсоне начали жить заново», – добавил он.
В продуктовых наборах - мясные и рыбные консервы, сгущенка, мука, подсолнечное масло, крупы и сладости. Точкой выдачи продовольствия стала площадь перед вокзалом.
При этом не обошлось без провокаций – украинские националисты пытались сорвать гуманитарную миссию. Они специально подходили и говорили, что помощь им не нужна, если только там не красная икра, а также отталкивали и запугивали людей, пришедших за продуктами.
«Иной раз просто физически не пускают и не дают взять гуманитарную помощь, которая из России. Снимают на камеры людей, идущих с гуманитарной помощью, потом размещают в соцсетях и клеймят. Поэтому люди и боятся подходить», – поделилась одна из жительниц Херсона.
Отмечается, что вскоре в Херсон добровольцы доставят наборы с фруктами. Также в ближайшее время сюда прибудет гуманитарная помощь с детскими продуктами и товарами, необходимыми медикаментами и умывальными принадлежностями.
Молодежный волонтерский корпус #МыВместе, состоящий из «Молодой Гвардии Единой России», «Молодёжки ОНФ» и «Волонтерской роты», работает с первого дня эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию. Молодые люди помогают с формированием и доставкой гуманитарных наборов, оказывают помощь в пунктах временного размещения в разных городах страны.
Силы ДНР освободили 97 населенных пунктов республики
Силы Донецкой народной республики освободили уже 97 населенных пунктов, сообщает штаб территориальной обороны республики.
«По состоянию на 18 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР освободила 97 населенных пунктов, включая Пречистовку и Новомайорское», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.
Тем временем в СЦКК сообщили, что украинские войска в 10.50 обстреляли Петровский район в Донецке.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», – говорится в сообщении представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов. Кроме того, В ДНР уничтожили более 50 националистов, в том числе пять иностранных наемников.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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