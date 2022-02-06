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Врач назвал опасные при «омикроне» продукты
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Употребление провоспалительной пищи – фастуфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей становится препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании штаммом «омикрон», рассказал руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.
«Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)», – рассказал он РИА «Новости».
Он отметил, что особое внимание надо уделить продуктам, содержащим фруктозу. «Существует давно сформировавшееся ошибочное представление о том, что фруктоза полезнее глюкозы. Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные (куда желательно добавить еще и зелень), или хотя бы кисло-сладкие фруктовые», – добавил врач.
К провоспалительным продуктам также относится все жареное, красное мясо в большом количестве.
«Что касается антивоспалительных продуктов, это кисло-сладкие фрукты, практически все овощи - они полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости – зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно черного цвета. Сейчас очень популярна куркума – эта специя тоже дает противовоспалительный эффект, но ее нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника», – рассказал Чудаков.
Ранее главный врач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко сообщила, что симптомы штамма коронавируса «омикрон» – это насморк, кашель, боль в горле.
В ЕС разрешили выдавать ковид-сертификаты привитым российскими вакцинами
Европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым несертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, а затем поставившим одну бустерную дозу, разрешенной в ЕС вакцины, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.
«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, Еврокомиссия продлила до 30 июня 2023 года действие ковид-сертификатов в ЕС.
«Еврокомиссия утвердила рекомендацию продлить на год действие ковид-сертификатов в ЕС на один год – до 30 июня 2023 года. Мы должны быть готовы к росту заболеваемости во второй половине года или появлению новых штаммов коронавируса», – сказал Виганд, передает РИА «Новости».
Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а является лишь дополнительным санитарным документом.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями итальянского бизнеса затронул тему взаимного признания вакцин от коронавируса и ковид-сертификатов между Россией и ЕС.
Эрдоган после визита на Украину заразился коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса.
«Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант «омикрон». Болезнь переносится легко», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение президента.
Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.
Ранее турецкий лидер пригласил своих коллег из России и с Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.
В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19
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Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, контактировавших с больными коронавирусом, следует из постановления.
Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Пункт 3.8 признать утратившим силу», – говорится в документе.
Ранее пункт предписывал лицам, контактировавшим с больными COVID-19, находиться в изоляции не менее семи календарных дней. Постановление вступает в силу в воскресенье.
Также для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих. Ранее было достаточно одного ребенка.
Кроме того, если лечение пациента с коронавирусом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест.
«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более дней», – говорится в документе.
Врач теперь будет приезжать к больному с экспресс-тестом, помимо ПЦР. Если экспресс сразу на месте показал две полоски, человек считается больным ковидом. Подтверждение посредством ПЦР больше не требуется. При этом экспресс-тесты, купленные в аптеке, «не считаются».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничения для граждан, которые контактировали с пациентами с коронавирусом из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.
Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов.
В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
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Попова объяснила отмену карантина для контактных лиц
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Ограничения для граждан, которые контактировали с пациентами с коронавирусом из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Это особенность эпидемического процесса именно для «омикрона». Вот если будет другой вариант штамма, то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика, ведь эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя. Свойства «омикрона»: очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе <...>. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс: при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене [карантина]», – сказал она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС.
Попова рассказала, что около 17–20% пациентов в России переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно.
«Если брать в целом по стране, порядка 17–20% – это удельный вес [бессимптомных] носителей, которых мы выявили», – сказала она. По ее словам, в Москве бессимптомно коронавирусную инфекцию переносят около 40% пациентов.
Также она добавила, что люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению омикрон-штаммом коронавируса, так как имеют большое количество контактов.
«Конечно же, в первую очередь попадают под его болезненное воздействие люди, которые имеют очень большое количество контактов. В первые ряды попали люди активного возраста, от 20 до 30 лет», – добавила Попова. Также, по ее словам, активно в эпидпроцесс вовлекаются подростки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.
Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов.
В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
Сообщалось, что в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном», который считается новой мутацией.
Эпидемиолог: В школах перейдут на советские противоэпидемические нормы в борьбе с«омикроном»
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Школьники, которых отправили на «удаленку» из-за одного заболевшего коронавирусом в классе, с понедельника смогут вернуться в школу, сказала газете ВЗГЛЯД профессор Наталья Пшеничная. По новым правилам Роспотребнадзора, теперь класс на дистанционное обучение будет отправляться при 20 % и более заболевших детей в коллективе. Эти же нормативы распространяются и на детские сады.
«В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20 % и более детей в коллективе», – говорит замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
Ранее для вывода детей на дистанционку, напомнила Пшеничная, достаточно было одного заболевшего COVID-19 ребенка в группе или классе. «Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом «омикрон», которое схоже с течением ОРВИ. Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20 % и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в Российской Федерации», – объяснила профессор.
«Такой подход будет применяться с 6 февраля, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции с 7 февраля могут приступать к очным занятиям», – говорит Пшеничная.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов тоже считает правильным применять к штамму «омикрон» противоэпидемические критерии для ОРВИ: «Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом «омикрон», стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа».
Горелов говорит, что схожесть эпидемического процесса (источники инфекции, пути передачи, продолжительность инкубационного периода, сезонность, клиническое течение и др.) СOVID-19 – «омикрон» и ОРВИ и гриппа, по мнению экспертов, позволяет внести изменения в схему противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19: сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания. При этом изоляции контактных нецелесообразна при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами.
В субботу было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача России, которое вносит изменения в санитарно-эпидемиологические правила о профилактике COVID-19. Оно отменяет карантин и, соответственно, больничный для людей, контактирующих с больными коронавирусом. Для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих.
Кроме того, приказом Минздрава воодится новый порядок оформления больничных людям с признаками ОРВИ или COVID-19. Он будет выписываться на 7 дней после дистанционной консультации с врачом поликлиники. ПЦР или экспресс-тест сдавать при этом не обязательно. Через 7 дней врач свяжется с больным и, если он чувствует себя хорошо, больничный будет закрыт. Если болезнь продолжается, медработник придет на дом, проведет осмотр и продлит больничный еще на 7 дней. ПЦР или экспресс-тест сдавать при выписке не обязательно.
Также врач теперь будет приезжать к больному с экспресс-тестом, помимо ПЦР. Если экспресс-тест на месте покажет две полоски, человек считается больным ковидом. Подтверждение посредством ПЦР больше не требуется.
О том, что ограничения для контактировавших с пациентами с коронавирусом теряют смысл из-за особенностей нового штамма «омикрон», говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, свойства «омикрона» в очень быстрой передаче и «специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл».
Напомним, президент России Владимир Путин также говорил о планах властей снять ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.
За прошедшие сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусом составило 18032, что на 1,3% больше по сравнению с данными за пятницу. За сутки в стране выявлено 177 282 случая заболевания.
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Путин заявил о планах снять ограничения по карантину для контактных лиц
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Власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Также президент добавил, что сейчас нет никаких планов вводить локдаун в России из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
«Имея в виду особенности течения болезни, связанной с омикроном, с новым штаммом, <...> общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», – сказал глава государства.
Он отметил, что накануне он общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, кабмин не планирует вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.
«Нет у правительства таких планов - вводить какие-то дополнительные ограничения», – добавил Путин.
Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
Ранее сообщалось, что в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном», который считается новой мутацией.
Ученые нашли сходства у последствий COVID-19 и болезнью Альцгеймера
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Исследователи нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера, говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.
Специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета пришли к выводу, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на рианодиновые рецепторы, отвечающие за образование нейрофибриллярных клубков (скопления белка, которые обнаруживают в мозгу при болезни Альцгеймера), передает РИА «Новости».
Указывается, что дефектные рианодиновые рецепторы вовлечены в различные патогенные процессы, начиная от заболеваний сердца и легких и заканчивая реакцией мозга на стресс и болезнь Альцгеймера.
«Мы обнаружили эти поврежденные рецепторы не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу», – пояснил руководитель программы, доктор медицинских наук Эндрю Маркс.
Ученые пришли к выводу, что иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге, что, в свою очередь, приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.
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Болезнь Альцгеймера – это заболевание головного мозга, обычно возникающее после 50 лет и характеризующееся прогрессирующим снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности. Различают раннее (до 65 лет) и позднее (после 65 лет) начало заболевания.
Ранее ВОЗ подтвердила влияние пандемии на психическое здоровье людей.
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19
Роспотребнадзор исключил обязательное ношение перчаток из перечня противоэпидемиологических мер борьбы с коронавирусом, говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача России.
«Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: «-соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Ранее для «разрыва» механизма передачи инфекции указывалось обязательное ношение перчаток.
Также ведомство отменило изоляцию для людей, контактировавших с больными коронавирусом, следует из постановления.
В Германии предложили ввести обязательную вакцинацию от COVID с 18 лет
Ведение обязательной вакцинации от коронавируса с 18 лет предложил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.
Отметив, что требование должно действовать до конца 2023 года, пишет газета Rheinische Post, передает ТАСС.
«Требование обязательной вакцинации с 18 лет в течение двух лет кажется мне наиболее разумным», – отметил Монтгомери.
В Германии партии «Союз-90»/зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП) представили проект, согласно которому требование обязательной вакцинации против коронавируса для лиц старше 18 лет, имеющих гражданство в Германии должно действовать до 31 декабря 2023 года.
Каждый должен поставить по три прививки, а отказавшимся проходить вакцинацию грозит штраф.
По словам Монтгомери, это позволит достичь высокого уровня коллективного иммунитета до зимы 2023 года.
В ВОЗ дали оценку процессу регистрации «Спутника V»
Процесс регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идет «очень хорошо», заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
«Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду... но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение – это скажет комиссия, ничего не могу сказать», – приводит слова Вуйнович РИА «Новости».
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ получила необходимые документы для регистрации вакцины «Спутник V» 30 декабря 2021 года.
Напомним, во вторник директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что новая инспекция для оценки производства «Спутник V» приедет в Россию в феврале. 11 января специалисты EMA в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины «Спутник V».
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.
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Вирусолог рассказал о трендах мутирования коронавируса
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Главный тренд мутирования коронавируса – контагиозность, а также он стремится уйти от иммунной системы человека, однако для него вряд ли есть выгода развиваться в сторону повышения летальности, рассказал газете ВЗГЛЯД вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирус мутирует для того, чтобы найти «лучшую форму», которая адаптирует его к организму человека. Однако в случае с коронавирусом вирус утратил один из рецепторов, «который обеспечивал его тропность, или способность проникать в легочную ткань».
«Вообще, мы не знаем, какие именно мутации вируса нас ждут в дальнейшем. Судя из логики происходящего и происходящей эволюции, есть главный тренд мутирования коронавируса – в сторону скорости передачи, чтобы все было максимально быстро и эффективно. Это та самая эволюционная борьба за ресурсы. Это мы видим начиная с уханьского штамма и вплоть до «омикрона», и даже подштаммы «омикрона» мутируют в сторону контагиозности (заразительности, – Прим. ВЗГЛЯД)», – говорит Волчков.
Однако, он не думает, что коронавирус продолжит мутировать в сторону контагиозности, поскольку уже сейчас разумные пределы максимально приближены. Поэтому он отмечает другой тренд мутирования коронавируса – уход от иммунной системы.
«Если и будут возникать следующие штаммы, то, наверное, им нужно как-то преодолевать сформировавшийся после вакцин или заболевания другими штаммами иммунитет. Другой штамм, если и появится, не будет похож на «омикрон» и станет сильнее отличаться от всех предыдущих. Но, в общем-то, это маловероятно, и единственное место, где такое могло произойти, оттуда вышел уже такой штамм», – рассуждает специалист.
Однако, сюрприз в виде нового штамма коронавируса, по мнению вирусолога, все еще может прилететь из восточных стран, например, того же самого Китая, где все еще очень большое количество непривитых людей. Но учитывая то, что там достаточно серьезная система ограничений, активно работает здравоохранение, зарождение какого-то нового штамма сводится к минимуму.
Кроме того, специалист не считает, что другие возможные мутации коронавируса будут более опасными для здоровья человека. «Все время отбираются именно бенефитные мутации, либо случайные нейтральные, которые наследуются с бенефитными. Но я не вижу, в чем бенефит для вируса, например, в высокой летальности. Гипотетически, можно было бы предположить, что следующий бенефит для коронавируса – переход в хроническую фазу, но для острых респираторных вирусов это невозможно. Это возможно только в случае каких-то системных иммунодефицитных состояний», – заключил Волчков.
Ранее стало известно, что в российскую национальную базу внесли 253 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, который называют «стелс-омикроном».
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Число умерших от последствий COVID-19 в США превысило 900 тыс. человек
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От последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) с момента начала пандемии в Соединенных Штатах умерли более 900 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, основанные на сведениях федеральных и местных властей США.
С начала пандемии от последствий COVID-19 в Соединенных Штатах умерли в общей сложности 900334 человека. При этом лишь за последние четыре недели было зафиксировано свыше 60 тыс. летальных исходов. Как отмечает телекомпания CNN, примерно треть случаев смерти от последствий COVID-19 в США приходится на период с ноября 2020 года по февраль 2021 года, когда в Соединенных Штатах был зафиксирован резкий скачок заболеваемости, передает ТАСС.
В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. 21 декабря 2021 года в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения «омикроном» в США зафиксировали 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона».
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За сутки в России госпитализировали 17,7 тыс. человек с коронавирусом
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17 792, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 17 792 человека, на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 155 768 случаев заболевания, в целом в России выявлено 12 284 564 случая коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 53 724 человека, на 10,9% больше по сравнению с 2 февраля. За это же время подтверждено 667 смертей.
За весь период зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 390 732 человека.
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В Москве за сутки выявлено 26 904 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 21 234, в Московской области – 8721.
Накануне в России за сутки госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом.
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Фернандес рассказал о вакцинации «Спутником V»
Глава Аргентины Альберто Фернандес на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле рассказал о том, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«Я получил две дозы и немножко подождал третьей дозы, чтобы продолжать вакцинироваться «Спутником», – цитирует его ТАСС.
Услышав это, Путин с улыбкой заметил: «Я тоже».
Напомним, 6 декабря 2021 года Аргентина одобрила применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции. В начале июня президенты России Владимир Путин и Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. Позже президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность за возможность использовать российский препарат от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения.
Проценко прокомментировал совет лечить COVID парами водки
Лечение коронавирусной инфекции с помощью паров водки неэффективно, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, говоря об этом «народном методе».
«Доказательной базы такого метода нет. Наверное, он широко популярен среди тех, кто любит не только пары. Но медицинской подоплеки тут нет», – сказал Проценко в разговоре с «Комсомольской правдой».
Ранее в ЮАР местные жители заявили, что используют смесь из входят имбиря, куркумы, чеснока и водки для защиты от коронавирусной инфекции.
Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
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