Стали известны опасные последствия приема препаратов для сердца

Аллергические реакции, проблемы с желудочно-кишечным трактом и внутреннее кровотечение – это часть списка побочных эффектов, которые могут возникнуть при самолечении кардиологическими препаратами, рассказал профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач-кардиолог Юрий Конев.

Конев отметил, что, например, доступный всем нестероидный препарат для сердца, являющийся производным аспирина, при превышении дозировки способен вызвать серьезные проблемы со здоровьем, передает «Вечерняя Москва».

«Передозировка такими лекарствами чревата понижением агрегации тромбоцитов в крови, что приводит к профузному кровотечению», – пояснил он.

Особенно такая реакция грозит людям, у которых помимо больного сердца имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Врач уточнил, что при чрезмерном употреблении средства кровь теряет свойство сворачиваться, что может привести к непредвиденным последствиям.

Другим средством, которое страдающие заболеваниями сердца «сами себе назначают», является препарат с действующим веществом левоментола. При многократном приеме этот препарат вызывает аллергические реакции. Серьезную опасность может нести совместное сочетание нескольких препаратов кардиологической группы: «Такие эксперименты могут провоцировать острые поражения внутренних органов, а в отдельных случаях приводить даже к летальным исходам, если дозы были превышены».

Конев уточнил, что взаимодействие кардиологических средств с другими лекарствами вызывает дилатационную кардиомиопатию, то есть растяжение полостей сердца.

Кроме того, подобные сочетания провоцируют заболевание вен и артерий и, как следствие, развитие варикозов и тромбозов.

Эксперт призвал перед приемом любых лекарственных средств предварительно проконсультироваться со специалистом и не заниматься самолечением.

Ранее в Москве учащийся колледжа принес на занятия препарат, купленный несколько лет назад по рецепту, и дал попробовать друзьям, в результате один из его товарищей скончался, еще один попал в больницу.