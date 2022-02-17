В МВД рассказали об изъятии крупной партии героина на 185 млн рублей

МВД и ФСБ перекрыли крупный канал поставок героина в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую области, задержаны 19 фигурантов, изъято наркотиков на 185 млн рублей, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства.

«Совместно с Федеральной службой безопасности перекрыт канал поставок героина в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую области. Задержаны 19 участников преступного сообщества, включая организаторов. Возбуждено 50 уголовных дел», – приводит «МВД Медиа» слова Колокольцева.

Это крупнейшая партия героина, изъятая в стране за последнее время.

По его словам, международная наркогруппировка, поставляла героин из Центральной Азии. Из оперативных данных стало известно, что из Москвы в один из регионов выдвинулись два наркокурьера с крупной партией «веществ». В итоге из закладки было изъято более 3,5 кг героина и оборудование для его фасовки.

К марту 2021 года были задержаны шесть участников, выполнявших функции курьеров и закладчиков в Краснодарском крае. Кроме того, был перекрыт канал поставки и сбыта героина в Абхазию.

Так, на въезде в Краснодарский край правоохранители обнаружили тайник с 4,3 кг наркотиков в бензобаке такси. При этом наркотики были уже расфасованы и подготовлены к сбыту через тайники-закладки. Оба подозреваемых также были задержаны.

Затем в различных населенных пунктах Кубани были задержаны еще двое предполагаемых лидеров криминальной организации и пятеро участников – в ходе обысков было изъято свыше семи килограммов героина.

В Московском регионе были обнаружены так называемые склады, откуда соучастники забирали наркотики для реализации в регионах. Кроме того, в авторемонтном цехе в Серпухове найдены две машины, в которых обнаружено свыше 12,3 кг героина, который был упакован в пластиковые бутылки. Задержаны еще один руководитель и двое участников группировки.

Далее на юго-востоке Москвы внимание оперативников привлек старый и на первый взгляд брошенный автомобиль. Во время слежки правоохранители заметили, как подозреваемые забирают из багажника запрещенные вещества.

Наркодилеры постарались максимально обезопасить тайник – при помощи проволоки они вскрывали дверь, затем поднимали капот, подсоединяли клеммы к аккумулятору и только после этого открывался багажник. В нем следователи и оперативники обнаружили более 7,2 кг героина.

«Таким образом, в результате комплекса проведенных мероприятий была пресечена деятельность межэтнического преступного сообщества, состоявшего из четырех структурных подразделений. В его состав входили преимущественно граждане государств Центрально-Азиатского региона. Из незаконного оборота изъято свыше 31 килограмма героина, что составляет примерно 75 тыс. разовых доз. Стоимость изъятой партии превышает 185 млн рублей», – заявил Колокольцев.

Установлено, что с апреля 2020 по апрель 2021 года группировкой совершено не менее 49 преступлений, все ранее возбужденные уголовные дела соединены в одно производство.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителей Екатеринбурга, которые занимались закладкой наркотических средства в форме полицейских.