У вакцинированных «Спутником V» спустя год оказался высокий уровень антител

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17 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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В США напрасно радуются прибыли от кризиса на Украине

WSJ благодарит Украину за борьбу с российским газом Jim West/imageBROKER/Global Look Press
Западные СМИ опубликовали радостную новость о том, что США обошли своих конкурентов – Саудовскую Аравию и Россию – по добыче нефти и газа. Более того, в январе впервые экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки по трубопроводу из России. И все это произошло якобы благодаря украинскому кризису. Почему логика этих откровений страдает? Подробности...
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Как Россия защитит Северный морской путь от «белой дивизии»

США планируют в перспективе развертывание «арктической дивизии» на Крайнем Севере Tech. Sgt. Efren Lopez/U.S. Air Force
Растущие аппетиты США в «оттаивающем» полярном регионе будут обеспечивать эсминцы с «Томагавками», новые военные базы и арктическая дивизия. Соединенные Штаты, которые считают себя, помимо прочего, важнейшей арктической державой, не могут смириться с российским контролем над Севморпутем. Чем Россия может защитить свою безопасность, учитывая, что через полюс пролегает и кратчайший маршрут для ракет? Подробности...
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Грандиозные учения ВМФ России привлекли внимание всего мира

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» – один из самых мощных кораблей ВМФ РФ, принимающих участие в данных учениях Минобороны РФ/ТАСС
ВМФ России проводит крупнейшие учения за много последних лет. Российские корабли вызвали бурную реакцию в Швеции, Ирландии, Великобритании и, конечно же, на Украине. Каким способом российский Военно-морской флот заставил Запад поволноваться и почему эти учения показали, что есть повод тревожиться и за сам ВМФ России? Подробности...
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Швеции вступить в НАТО мешает оружейный бизнес

Шведские и финские военные часто проводят совместные маневры forsvarsmakten.se
Швеция заявила, что вступлению в НАТО предпочтет военное сотрудничество с соседней Финляндией. Между этими двумя странами де-факто уже давно действует оборонительный альянс. Однако в условиях, когда расклад сил в Европе быстро меняется, финны и шведы уже вполне могут и узаконить свой альянс, оставаясь при этом вне НАТО. Стоит ли России опасаться появления финско-шведского боевого блока у своих границ? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как топливная блокада заставит Киев выполнять Минские соглашения

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ. Подробности...

Для распространения фейков о ковиде используют котиков

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв. Подробности...

Как зима помогла русским взять неприступную турецкую крепость

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 февраля 1916 года русские овладели турецкой крепостью Эрзерум. Стремительное, особенно по меркам Первой мировой, наступление проходило в тяжелейших условиях. И все-таки наши предки овладели важной вражеской крепостью. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Бразильский «тролль» в России

Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

Обсуждение: 4 комментария
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    У вакцинированных «Спутником V» спустя год оказался высокий уровень антител

    17 февраля 2022, 08:25

    Текст: Наталья Ануфриева

    Высокий уровень антител сохраняется у добровольцев, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

    Ракова рассказала, что «в декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины «Спутник V», чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы», и «первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев», говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

    «Так, на сегодня есть результаты по 1 тыс. 323 участникам из 3 тыс. – это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», – отметила Ракова.

    Уточняется, что в дополнительном исследовании участвуют 3 тыс. человек из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования вакцину «Спутник V». Им предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности – способности выработки антител против вируса. Набор добровольцев происходил на базе 19 поликлиник.

    Ранее «Спутник V» оказался вдвое результативнее против «омикрона» в сравнении с Pfizer.

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    Сын Жириновского написал в соцсетях пожелание «Только живи!»
    		    15 февраля 2022, 00:54
    Фото: State Duma Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сын госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в соцсетях сообщение со словами «Только живи!».

    Сообщение опубликовано на странице Лебедева в Facebook. Также там стоит отметка о том, что он «беспокоится».

    Напомним, СМИ со ссылкой на источники заявили, что Жириновскому диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Сообщалось, что «врачи оценивают состояние политика как тяжелое, по-прежнему он находится на высокопоточном ИВЛ». В ЛДПР опровергли эту информацию. В партии заявили, что Жириновский идет на поправку и продолжает руководить ЛДПР. ЛДПР подаст в суд на СМИ, распространившие непроверенные сведения о состоянии Жириновского.

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    Врачи назвали необычный симптом COVID-19 у детей

    14 февраля 2022, 19:14

    Текст: Елена Мирошниченко

    Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГМУ) рассказали, что у детей, болеющих коронавирусом без кашля и температуры, могут встречаться проблемы с кожей.

    У 13-летней девочки появились болезненные высыпания на руках в тот момент, когда родители и бабушка заболели коронавирусной инфекцией. У самой девочки при этом не было лихорадки и катаральных явлений, а ПЦР-тест она не сдавала, сообщает «Доктор Питер».

    Кроме того, на ладонях подростка появились папулы и пузырьки. Девочка постоянно испытывала боль и дискомфорт. Врачи предположили, что ребенок перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, и анализ крови на антитела подтвердил эту гипотезу.

    Врач-дерматовенеролог Елена Манылова рассказала, что до 20% людей могут столкнуться с теми или иными формами посковидных высыпаний.

    «Механизм образования постковидных высыпаний сейчас изучается, но очевидно, что, как при всех вирусных экзантемах поражаются мелкие сосуды, капилляры. После коронавируса также возможно отторжение дериватов кожи – то есть выпадение волос. Обычно оно происходит через 2-3 месяца после перенесенной инфекции. Это тоже результат повреждения капилляров», – пояснила она.  

    Самым опасным состоянием кожи из-за коронавируса среди детей в СПбГПМУ назвали стафилококковый синдром обожженной кожи. По словам врачей, в зоне риска – новорожденные и дети до пяти лет. 

    Ранее постковидный синдром выявили у каждого третьего ребенка.

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    Выявлена особенность размножения «омикрона» в нижних дыхательных путях

    16 февраля 2022, 20:05

    Текст: Елена Мирошниченко

    Штамм коронавируса «омикрон» размножается в нижних дыхательных путях человека в десять раз медленнее «дельты», сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

    «В нижних отделах дыхательных путей омикрон практически не размножается, или размножается, но по крайней мере значительно медленнее, чем дельта, есть данные, что в десять раз медленнее», – цитирует ее ТАСС.

    Также Пшеничная отметила, что в верхних отделах дыхательных путей омикрон размножается примерно так же активно, как и другие штаммы.

    Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть новых случаев коронавирусной инфекции в России приходится на штамм «омикрон».

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    Власти: Петербург достиг 100% коллективного иммунитета от COVID
    		    15 февраля 2022, 20:42
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Петербург достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, исходя из общего количества переболевших и вакцинированных, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

    «Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», – цитирует Сарану РИА «Новости».

    По его словам, в городе вакцинированы более 3,14 миллиона человек, вакцину от коронавируса получили более 2400 детей. «У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных пунктов. За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть», – сказал Сарана.

    В начале февраля в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в шести регионах России уровень коллективного иммунитета превышает 80%: Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%).

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    Шольц перед встречей с Путиным не стал делать ПЦР-тест

    15 февраля 2022, 14:30

    Текст: Евгения Шестак

    Канцлер Германии Олаф Шольц отказался делать ПЦР-тест перед встречей с президентом России Владимиром Путиным у российских медиков.

    Он обратился к врачу посольства Германии в Москве. Российских медиков пригласили присутствовать на тестировании, передает Deutsche Welle.

    Отмечается, что комплект для анализа привезли из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и журналисты еще до выезда из Германии сдали по три ПЦР-теста.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также отказался от российского теста и был вынужден соблюдать социальную дистанцию в общении с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.

    Песков сообщал, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет на дистанции с Путиным, как это было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    За сутки в России госпитализировали 10,4 тыс. человек с коронавирусом
    		    14 февраля 2022, 11:35
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 10 451, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

    «Количество госпитализаций составило 10 451 человек, на 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

    За сутки в стране выявили 180 456 случаев заболевания, в целом в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах.

    В связи с выздоровлением за сутки выписали 97 185 человек, на 4,3% меньше по сравнению с 13 февраля. За это же время подтверждены 683 смерти.

    За весь период зафиксирован 340 931 летальный исход, выздоровело 11 235 859 человек.

    В Москве за сутки выявлено 9616 случаев COVID.

    Накануне в России за сутки госпитализировали 12 653 человека с коронавирусом.

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    Нижегородцы начали дистанционно оформлять больничные для внепланового отпуска

    14 февраля 2022, 12:19

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Часть жителей Нижегородской области используют возможность дистанционного открытия больничного, чтобы устроить себе отпуск, сообщил глава регионального минздрава Мелик Гусейнов.

    «Операторы на линии 122 тоже помогают записать обращение в поликлинику. К сожалению, некоторые решают открыть больничный для недельного отдыха. И по голосу таких сразу слышно. Но тут совесть – лучший контролер», – приводит слова Мелик-Гусейнова РИА «Новости».

    Он пояснил, что иногда сам принимает звонки на горячей линии, поскольку это предоставляет возможность получать «информацию из первых уст». Операторы колл-центра испытывают колоссальную нагрузку, за 9 февраля туда поступило 36 тыс. звонков. «Это примерно 1,5 тыс. звонков за один час. В среднем на один разговор приходится четыре минуты», – указал глава регионального ведомства.

    Возможность дистанционного открытия больничного появилась у жителей региона в начале февраля. Для этого работникам нужно сообщить в колл-центр по телефону или написать в мессенджер поликлинике.

    Между тем российское правительство дополнительно направило 76,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) для выплат в феврале и первой половине марта пособий по временной нетрудоспособности, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    «На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта, будет дополнительно направлено 76,5 млрд рублей», – сообщается на сайте правительства.

    Эти средства направлены для поддержки сбалансированности бюджета ФСС.

    Ранее в Минздраве России сообщали, что сдавшие положительный тест на коронавирус люди получат сертификат переболевшего, но тестирование должно проводиться медицинским работником

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    В Кремле высказались о работе лечащих Зюганова и Жириновского врачей

    14 февраля 2022, 13:21

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Медики принимают все необходимые усилия для выздоровления госпитализированных лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Мы знаем, что они (Жириновский и Зюганов – прим. ВЗГЛЯД) госпитализированы. Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «врачи делают свою работу», и они делают ее «превосходно».

    «Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову», – заключил представитель Кремля.

    Ранее сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Лично пообщаться не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают».

    Зюганов отмечал, что находится в рабочем состоянии, вскоре ему придут результаты медицинских исследований, после которых станет ясно, когда он покинет ЦКБ. Источник сообщал, что о выписке Жириновского пока не может идти речи.

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    Жена принца Чарльза заразилась коронавирусом

    14 февраля 2022, 21:15

    Текст: Елизавета Булкина

    Супруга британского принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла заразилась коронавирусом, передает Sky News со ссылкой на заявление официальной резиденции наследника престола.

    «Камилла, герцогиня Корнуольская, получила положительный результат на коронавирус», – передает сообщение телеканала РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что 73-летний принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом. Напомним, принц перенес коронавирус в легкой форме в марте 2020 года.

    10 февраля 2021 принц и его супруга сделали прививки от COVID.

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    В Аргентине разработали программу для выявления коронавируса по звуку кашля

    14 февраля 2022, 22:02

    Текст: Валентина Григоренко

    Власти Буэнос-Айреса разработали программу, которая сможет выявить возможное заражение коронавирусной инфекцией через аудиозапись кашля, отправленной по WhatsApp, сообщило правительство города.

    «Правительство Буэнос-Айреса продолжает внедрять новые технологии, речь идет о развитии системы на базе искусственного интеллекта, которая позволяет улучшить стратегию тестирования на коронавирус», – передает РИА «Новости» сообщение.

    Власти добавили, чтобы узнать, есть ли у человека симптомы или был ли он в контакте с зараженным после серии вопросов и ответов человек может записать и отправить аудио своего кашля. «Получив аудио, система анализирует звук, и если он совпадает с образцами (кашля) заболевших, то человеку рекомендуется сделать тест на COVID-19», – уточнили в правительстве.

    Система будет функционировать через бот города в WhatsApp.

    В рамках тестирования после оценки 2687 аудио с кашлем система рекомендовала сделать тест 554 гражданам. Из них 436 сдали положительный тест.

    Чтобы «натренировать» систему, было собрано 140 тыс. аудиозаписей людей, болеющих и не болеющих коронавирусом. «База данных кашля, собранная правительством Буэнос-Айреса, является крупнейшей в мире», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что московская система здравоохранения справилась с испытанием «омикроном», пик заболеваемости этим штаммом коронавируса пройден.

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    За сутки в России госпитализировали 21,8 тыс. человек с коронавирусом
    		    15 февраля 2022, 11:22
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 21 833, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

    «Количество госпитализаций составило 21 833 человека, на 108,9% больше по сравнению с 14 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

    За сутки в стране выявили 166 631 случай заболевания, в целом в России выявлено 14 480 596 случаев коронавируса в 85 регионах.

    В связи с выздоровлением за сутки выписали 137 881 человека, на 41,9% больше по сравнению с 14 февраля. За это же время подтверждены 704 смерти.

    За весь период зафиксировано 341 635 летальных исходов, выздоровели 11 470 925 человек.

    В Москве за сутки выявлено 8160 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 7091.

    Накануне в России за сутки госпитализировали 10 451 человека с коронавирусом.

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    В Москве сообщили о прохождении пика заболеваемости «омикроном» в столице

    14 февраля 2022, 20:06

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Московская система здравоохранения справилась с испытанием «омикроном», пик заболеваемости этим штаммом коронавируса пройден, заявил главный врач столичной больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

    «Как и ожидалось, «омикрон» оказался более заразным, чем предыдущие штаммы. Его стремительное распространение было ожидаемо. Система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии, и уже сейчас можно говорить о том, что Москва преодолела пик заболеваемости «омикроном», – цитирует Вечорко ТАСС.

    Он добавил, что в стационарном звене число госпитализаций снижается. В ГКБ №15 с 7 по 14 февраля поступили 1 тыс. 143 человека, это на 382 человека меньше, чем в первую неделю февраля. Также меньше людей, госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (294 и 239 человек соответственно за две недели февраля).

    В 1,6 раза сократилось поступление пациенток в роддом ГКБ № 15. Количество оперативных вмешательств остается на прежнем уровне.

    «Расслабляться не стоит, абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остается самым надежным способом защиты», – заключил Вечорко.

    Напомним, Москва занимает первое место по числу инфицированных коронавирусом. Всего в столице выявили 2 млн 613 тыс. 492 случая заражения, 9 тыс. 616 в последние сутки.

    За последние сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусом в России составило 10 тыс. 451.

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    США не согласовали с союзниками санкции против России

    16 февраля 2022, 09:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    Администрации президента США Джо Байдена пока не удалось согласовать с союзниками Вашингтона некоторые вопросы, касающиеся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины, пишут американские СМИ.

    Американская газета Politico пишет, что, по словам Байдена, Запад «готов дать решительный ответ» России при указанном развитии событий, «однако даже на столь поздней стадии кризиса должностные лица США и европейских стран все еще пытаются в ходе закрытых консультаций договориться о том, сколь жесткими должны быть санкции против Москвы и когда именно их вводить», передает ТАСС.

    «Продолжающиеся консультации – как трансатлантические, так и между европейскими странами – свидетельствуют, что, хотя Байден и его ключевые помощники говорят, что Россию ждут «незамедлительные», «жесткие» и «единообразные» меры со стороны Вашингтона и его союзников, на самом деле все может быть сложнее», – отмечается в публикации.

    Указывается, что «у должностных лиц по обе стороны Атлантики» нет сомнений в том, что США и их союзники введут санкции против России в случае «вторжения», но «по причинам юридического, логистического и политического характера пакеты санкций вряд ли будут в полной мере идентичными, и не обязательно, что обо всех первоначальных рестрикциях будет объявлено единовременно».

    В ней отмечается, что «санкции США точно будут более жесткими и будут иметь более широкий охват, нежели те меры, которые разрабатывают другие страны и ЕС».

    Согласно приведенным сведениям, предполагаемые американские санкции «могли бы затронуть и структуры в Европе, которые ведут дела с Россией».

    Источник издания из числа европейских дипломатов отметил, что сторонам еще предстоит проработать целый ряд вопросов. По его данным, пока еще нет договоренности о том, какие именно события могли бы посчитать непосредственным основанием для введения санкций. Например, «пока неясно, будет ли считаться серия кибератак поводом» для принятия указанных мер.

    В материале также отмечается, что в понедельник помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал в закрытом режиме американских законодателей о том, как идет подготовка санкций. Салливан, в частности, отметил, что некоторых из союзников Вашингтона в этом вопросе «требуется постоянно уговаривать, особенно Германию».

    Ранее сенат США пригрозил России «немедленными санкциями» в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

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    Ученые из Дании обнаружили не чувствительный к ПЦР-тестам «стелс-Омикрон»

    15 февраля 2022, 20:04

    Текст: Вера Басилая

    Новый вариант штамма BA.2, также называющийся «стелс-Омикроном», опасен даже для вакцинированных, многие ПЦР-тесты не способны его выявить.

    Датские ученые обнаружили новую опасную мутацию в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2, которую назвали H78Y. Ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного, говорится в отчете исследователей.

    По мнению специалистов, новый вариант штамма BA.2, также называющийся «стелс-Омикроном», может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его выявить.

    Сообщается, что в Дании около 24% заболевших приходится на именно на «стелс-Омикрон».

    «Если говорить об ORF3a, то функциональное значение этого вирусного гена до конца не раскрыто», – прокомментировал датские исследования «Известиям» генетик Дмитрий Прусс.

    Ранее в Польше выявили два новых варианта «омикрона».

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    «Вектор»: Защита «ЭпиВакКороны» от «омикрона» сопоставима с защитой от «дельты»

    15 февраля 2022, 20:19

    Текст: Александра Юдина

    Защита, которую дает вакцина «ЭпиВакКорона» в отношении противодействия штамму коронавируса «омикрон», сопоставима с защитой от «дельты», сообщили в ГНЦ «Вектор».

    «Постановка реакции нейтрализации с сыворотками крови вакцинированных людей показала, что защита, обеспечиваемая вакциной «ЭпиВакКорона» в отношении варианта «омикрон», сопоставима с таковой для варианта «дельта», – передает РИА «Новости» сообщение научной организации.

    При этом эксперты «Вектора» отметили, что патологические изменения в легких при заражении штаммом «омикрон» носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом «дельта». «В экспериментах по изучению тяжести поражений тканей легких с использованием сирийских хомяков, у которых заболевание протекает во многом так же, как и у людей, было установлено, что патологические изменения носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом «дельта», – уточняется в сообщении.

    Отмечается также, что легкие привитых вакциной «ЭпиВакКорона» хомяков были защищены от размножения «омикрона»: вирусная нагрузка в легких была снижена в 8 тыс. раз.

    Кроме того, стало известно, что согласно промежуточным результатам исследования варианта «омикрон», анализ мутаций показал, что они не затрагивают участки, которые важны для эффективного действия вакцины «ЭпиВакКорона».

    «ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора получил промежуточные результаты исследований варианта SARS-CoV-2 «омикрон». Анализ мутаций, характерных для новых вариантов коронавируса показал, что они не затронули участки, которые важны для эффективного действия вакцины «ЭпиВакКорона», – говорится в сообщении.

    Специалисты научной организации резюмировали, что фрагменты вирусного белка S, выбранные для включения в состав вакцины «ЭпиВакКорона», являются консервативными, то есть, практически не подвержены мутациям.

    Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявлял, что уровень эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против штамма коронавируса «омикрон» станет известно еще в январе.

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». 

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