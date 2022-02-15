«Новые люди» предложили упростить налоговый режим малому бизнесу по всей стране

Партия «Новые люди» предложила распространить проект по упрощению налогового режима малому бизнесу на всю Российскую Федерацию, сообщили в пресс-службе партии.

Пилотный проект по упрощению налогового режима для малого и среднего предпринимательства в скором времени стартует в нескольких регионах России, Госдума рассмотрит законопроект о его введении во втором чтении в среду, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель комитета по малому и среднему предпринимательству и депутат от партии «Новые люди» Александр Демин уверен, что это – знаковый шаг на пути развития предпринимательства в России и необходимо распространить его на всю территорию страны.

«Все очень хотят, чтобы российские предприятия были сильные, а зарплаты выше. К сожалению, это практически невозможно при существующей налоговой системе. Налоговая нагрузка на предпринимателей чрезмерная и требует упрощения. У предприятий нет денег ни на развитие, ни на достойные зарплаты. А именно повышение доходов людей является главной задачей экономической политики государства», – заявил депутат.

Он подчеркнул, что «Новые люди» намерены добиваться того, чтоб по результатам эксперимента льготное налогообложение для малого и среднего бизнеса распространили на всю Россию. «Также надеемся, что данный налоговый режим будет введен в дальнейшем для предприятий с оборотом до 120 млн рублей в год», – подчеркнул парламентарий.

По словам Демина, законопроект освободит предпринимателей от взносов на пенсионное, социальное и медицинской страхование за себя и сотрудников. «Сейчас часто бизнес платит «в серую», так как страховые взносы за работников слишком высокие», – объяснил он.

Налоговые послабления помогут сэкономить на бухгалтерии и отказаться от подобных схем.

Фракция «Новых людей» поддержит законопроект во втором чтении. От партии было внесено порядка десяти поправок, все они были учтены. Сам законопроект был подготовлен после того, как в прошлом году Новые люди предложили провести налоговый маневр. Его ключевой смысл – заменить все основные налоги, которые платит сегодня предприниматели, единым налогом с выручки.

«Это знаковый законопроект, и его необходимо мониторить в режиме реального времени. Мы будем держать постоянную связь с пилотными регионами, отслеживая эффективность этой системы», – заключил Демин.