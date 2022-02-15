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Рубль и рынок акций усилили рост на фоне заявлений об отводе войск после учений
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После заявлений Министерства обороны об отводе войск после учений российский рынок акций и рубль усилили рост, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 11.17 мск вторника падал на 97 копеек – до 75,79 рубля, евро – на 82 копейки, до 85,85 рубля. До сообщений оборонного ведомства доллар и евро стоили 76,5 рубля и 86,5 рубля соответственно, передает РИА «Новости».
Индекс Мосбиржи по состоянию на 11.17 мск рос на 2,4%, прибавив в росте около 1 процентного пункта.
Ранее во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений. Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники с масштабных учений.
Стало известно о серьезном диагнозе у Жириновского
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Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Врачи оценивают состояние политика, как тяжелое, по-прежнему он находится на высокопоточном ИВЛ в специальном вип-отделении Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента РФ», сообщил Пятый канал со ссылкой на свой источник.
При этом находящийся в терапевтическом отделении ЦКБ глава КПРФ Геннадий Зюганов находится в состоянии средней тяжести, близкой к удовлетворительному.
Ранее сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Лично пообщаться не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают».
Зюганов отмечал, что находится в рабочем состоянии, вскоре ему придут результаты медицинских исследований, после которых станет ясно, когда он покинет ЦКБ. Источник сообщал, что о выписке Жириновского пока не может идти речи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что медики принимают все усилия для выздоровления и Зюганова, и Жириновского.
Болгария отказалась продолжать строительство АЭС «Белене»
Болгария решила отказаться от идеи строительства АЭС «Белене», в конкурсе на участие в котором в составе консорциума из нескольких компаний участвовал Росатом, сообщил в интервью телеканалу Би-ти-ви премьер-министр Кирил Петков.
«Нет [продолжать строительство «Белене» мы не будем]. Но будем рассматривать возможность строительства новых реакторов на АЭС «Козлодуй». Вступим в контакт с соседними странами как потенциальными покупателями энергии», – ответил премьер-министр на вопрос о перспективах строительства, передает ТАСС.
Росатом в декабре 2019 года вошел в список претендентов на строительство болгарской АЭС. На тот момент в шорт-листе претендентов были дочернее предприятие Росатома «Атомэнергопром», Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, Китайская национальная атомная корпорация, французская компания Framatome и американская General Electric. В апреле 2020 года Болгария сообщила Росатому о смещении сроков проведения тендера на строительство атомной электростанции «Белене» из-за коронавируса.
МОК объяснил попадание триметазидина в организм Валиевой
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Запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка, сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд.
Как сообщил журналист издания USA Today Том Шэд, по словам Освальда, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения фигуристки, передает ТАСС.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Зеленский обратился к нации с призывом надеть желто-синие ленточки
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения, в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах необходимо будет поднять государственный флаг Украины.
«Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно как никогда», – заявил в своем обращении глава Украины, сообщает УНИАН.
«Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», – сказал президент.
«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», – объявил Зеленский.
«У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться», – сказал глава Украины в своем телеобращении.
Cогласно подписанному им документу, 16 февраля необходимо поднять государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнить в 10.00 (11.00 мск) гимн Украины, провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.
Кабмину президент поручил в однодневный срок утвердить план мероприятий.
Кроме того, утвержденный правительством план мероприятий должен предусматривать создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы «UАразом» для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном положении с ситуацией безопасности, мерах, предпринимаемых для укрепления обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
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Погребинский оценил историю с возможным отказом Киева от планов членства в НАТО
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«Вероятно, это было личное мнение посла. Но после того, как на него накинулись представители офиса Зеленского, ему пришлось отказаться от своих слов», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ Киева от планов вступить в НАТО.
«Серьезно этот вопрос может обсуждаться украинскими элитами только в случае, если американцы дадут на это отмашку. Например, если они вызовут лидеров фракций к себе, чтоб собрать 300 голосов, пригрозят политикам типа Порошенко и Авакова санкциями – тогда Украина могла бы отказаться от членства в НАТО, внеся правки в конституцию. В ином случае это невозможно», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Я изначально засомневался в том, что посол Украины в Лондоне именно так сформулировал свой ответ. С другой стороны, я знаю этого человека и ответить именно так было объективно разумно. Думаю, что это было его личное мнение, – полагает эксперт. – Но поскольку на него сразу наехала свора украинских чиновников, он сразу же отказался от своих слов».
«А реакция Британии на это заявление свидетельствует о некотором движении к какому-то договору между Москвой и англосаксами. Вероятно, речь пойдет о каком-то компромиссе, но сейчас пока неясно, в чем именно стороны будут готовы уступить друг другу», – заключил Погребинский.
В понедельник посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио Би-би-си заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.
«Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому», – ответил Пристайко на вопрос, может ли Украина отказаться от вступления в НАТО ради мира в Европе, передает ТАСС.
На просьбу корреспондента уточнить свое замечание о НАТО, чтобы это не стало «ошибкой перевода», Пристайко подтвердил, что Киев может пересмотреть свои стремления присоединиться к блоку, но признал, что говоря это, он «немного противоречит» конституции Украины, которая с 2019 года включает положение, делающее членство в НАТО стратегической целью страны.
В офисе Зеленского тут же потребовали предоставить послу возможность объясниться, что он имел в виду. А МИД Украины выступил с противоречивыми комментариями на этот счет. С одной стороны, спикер МИД Олег Николенко назвал это заявление «вырванным из контекста». С другой стороны, он отметил, что «ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями».
В свою очередь замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что если Украина решит отказаться от членства в НАТО, Лондон поддержит такое решение. «Решение должно оставаться за украинским правительством», – добавил он.
Между тем Вадим Пристайко пояснил, что его заявление было неправильно понято. По его словам, Киев не отказывается от стремления вступить в альянс.
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Французы высмеяли новые сроки «нападения» России на Украину
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Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление США о том, что вторжение России на Украину может начаться в любой момент.
«Это обычный угар американских спецслужб. Европа должна отреагировать во имя своей независимости и свободы действий», – считает GEBAR72, передает РИА «Новости».
«Войну между Россией и Украиной пророчат все, кроме России и Украины», – отметил Eugenie Etcheverry.
«Западные СМИ уже как минимум два месяца говорят о неизбежности вторжения... Но до сих пор ничего не произошло. Потом они стали писать, что, мол, погодные условия неблагоприятны для движения танков, поэтому нападение будет не раньше конца января. Сейчас уже февраль, и скоро они начнут говорить, что нападение будет после Олимпийских игр, ведь Путин не хочет расстраивать своего друга Си Цзиньпина. А что потом? Скажут, что твердость лидеров США и НАТО позволила переубедить Россию?» – рассуждает Gentilhomme-Vieille Canaille 94.
«Как в Ираке... без комментариев», – написал Tonio91.
«Американцы хотят войны с Россией без отправки своих солдат. Подлые янки», – подчеркнул Algeorg.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Добровинский: МОК делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир
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«Все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают – это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя соответствующие решения Международного олимпийского комитета (МОК).
Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине, учитывая ее статус «защищенной персоны» и особого подхода к ним. Однако позже МОК сообщил, что принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Более того, церемонию награждения по итогам женского одиночного катания также не станут проводить в случае, если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров.
«МОК, который убрал награждение фигуристов, как в командном зачете, так и в предполагаемом индивидуальном, делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир. Ведь все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают – это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх», – считает Добровинский.
Он отмечает, что данное решение несправедливо и по отношению к другим участникам соревнований. «Если есть факт того, что Камила допущена до одиночного катания, то почему ее попадание на пьедестал грозит отсутствием церемонии награждения в том числе для спортсменов других стран, оказавшихся на этом же пьедестале?» – задается вопросом адвокат.
Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвала не рассказывать Валиевой о решении МОК не проводить церемонию награждения в случае, если она станет призером в женском одиночном катании, поскольку такие новости оказывают на спортсмена огромное давление. Кроме того, она объяснила, что данное решение было принято с целью подстраховаться от возможных претензий других стран.
Темнокожая бегунья из США усмотрела расизм в допуске Валиевой к ОИ
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Американская бегунья Ша'Карри Ричардсон считает, что сравнение ситуаций с ее допинг-тестом и допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой свидетельствует о расизме в мировом спорте.
Ричардсон была дисквалифицирована летом за употребление каннабиса. Из-за этого она пропустила Олимпиаду в Токио, хотя ожидалось, что американская звезда спринта станет одной из обладательниц медалей. Дисквалификация Ричардсон привела к возобновлению дискуссии об исключении марихуаны из списка запрещенных для спортсменов веществ.
«Драма ситуации еще и в том, что за неделю до победы на олимпийском отборе, которым являлся чемпионат США, Ричардсон похоронила свою биологическую мать, предпочитая не особо вдаваться в подробности этой истории. А еще чуть раньше она призналась в том, что как минимум на текущий момент у нее есть девушка», – сообщал «Матч ТВ».
После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой Ричардсон заявила: «Можем ли мы получить внятный ответ о разнице ее положения и моего? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу, это то, что я темнокожая», – пишет «Чемпионат».
«Проваленный допинг-тест у Валиевой был в декабре, однако, мир узнал только сейчас, тогда как мой результат был опубликован в течение недели, и мое имя и талант были растоптаны людьми», – заявила она. Ричардсон считает, что «ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идет разбирательство». Бегунья добавила, что ей «все равно, что они говорят».
Отметим, что Ричардсон 21 год, а Валиева обладает статусом «защищенной персоны», поскольку ей всего 15 лет.
Напомним, CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Валиева не планирует сниматься с индивидуального турнира Олимпийских игр в Пекине.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.
Путин концептуально одобрил проекты ответа России по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финальным документом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Проект президенту представил глава МИД Сергей Лавров. «Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее Лавров на встрече с Путиным заявил, что шансы договориться с Западом по вопросу гарантий безопасности есть всегда, несмотря на отрицательный ответ на предложения России.
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
МОК объяснил отмену церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине
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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд заявил, что организация отложила церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов Игр в Пекине, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их потом.
«Мы хотим вручить медали «правильным людям». Пока не прояснится ситуация, было ли допинговое нарушение, вручать медали мы не будем. На данный момент справедливо по отношению к каждому спортсмену, что медалей пока вручаться не будет. Мы полностью понимаем ситуацию со сборными, которые заняли второе и третье места. Но очень сложно вручить медали в ситуации, когда результат не окончательный. Нам надо было найти баланс между интересами спортсмена, которому разрешено продолжить выступление, и спортсменов, которые заслужили церемонию награждения. Но с тем решением, что мы приняли, есть уверенность, что непоправимого ущерба не будет причинено. Очень особенная церемония будет проведена, когда определятся окончательные результаты», – передает РИА «Новости» слова Освальда.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Пентагон призвал вернуть российские войска в места постоянной дислокации
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Представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что часть российских масштабных военных учений уже завершается, часть будет завершена в ближайшее время.
Кирби заявил, что «не оспаривает слова» Шойгу о завершении учений. Однако при этом Кирби сказал, что Россия «продолжает наращивать силы вдоль границы с Украиной». По его словам, «открытость» Москвы «по поводу учений можно только приветствовать». Однако, как заявили в Пентагоне, Россия «совсем не транспарентна относительно этого масштабного наращивания сил», передает РИА «Новости».
«Было бы странно думать, что они стянули столько войск к границам Украины и в Белоруссию просто для зимних учений», – сказал он, добавив, что путь дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины все еще открыт. Кирби призвал вернуть российские войска в места постоянной дислокации ради деэскалации.
Пентагон уверен, что войска США, переброшенные в Восточную Европу, не будут втянуты в конфликт на Украине. Кирби сказал, что «нет ни намерения, ни планов, ни санкции использовать эти войска на Украине».
Небольшое число военных США находятся на Украине, они обеспечивают безопасность американских дипломатов, сказал Кирби, инструкторов Пентагона по противовоздушной обороне на территории страны нет, передает ТАСС.
США отметили, что совместное заявление России и Китая «стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе». «Их молчаливая, если хотите, поддержка России вызывает глубокую обеспокоенность и, честно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе», – заявил Кирби.
Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи попросил главу Шойгу доложить о ходе различных учений Вооруженных сил России. По словам Шойгу, войска практически всех военных округов принимают участие в учениях «Союзная решимость».
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Лавров оценил шансы договориться с Западом о безопасности
Шансы договориться с Западом по вопросу гарантий Безопасности есть всегда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
«Мы уже не раз сказали - и вы говорили, и другие представители РФ, – что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИДа, должен сказать, что шанс есть всегда», – передает его слова РИА «Новости».
Путин уточнил, готов ли проект ответа России на предложения Вашингтона и Брюсселя. «Проект сформулирован на десяти страницах», – передает слова Лаврова ТАСС.
Лавров также отметил, что принцип неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад.
«Я направил специальное послание всем нашим западным коллегам, привлекая их внимание к тому, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, правда, заверяя, в скобках, что пока до этого дело не дошло, это еще не скоро состоится, но мы все знаем, как такие заверения работают», – сказал министр.
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
Крупнейшая украинская авиакомпания начала выводить самолеты за границу
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На Украине крупнейший авиаперевозчик «Международные авиалинии Украины» (МАУ) начал массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателя из-за риска обострения ситуации вокруг страны, сообщило профильное издание «Новости авиации Украины».
«На момент публикации материала из аэропорта «Борисполь» на хранение в аэропорты Белграда в Сербии и Кастельон в Испании вылетели или готовились к отправке сразу пять авиалайнеров авиаперевозчика. Это Boeing 737-800 с регистрациями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Воздушные суда принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST», – передает РИА «Новости» сообщение.
По данным издания, это касается 23 самолетов во флоте трех авиакомпаний Украины – МАУ, SkyUp и Bees Airline.
Накануне пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины.
Ранее сообщалось, украинский кабмин решил выделить на гарантии страховщикам 16,6 млрд гривен (590 млн долларов), чтобы избежать прекращения авиарейсов.
Напомним, сразу несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов одновременно отменили
рейсы на Украину. Сворачивание авиасообщения с Украиной происходит на фоне нагнетания
на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. Британские страховщики отказываются покрывать риски для самолетов в небе Украины из-за риска «русского вторжения». В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали
миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Журова: Мало того, что над Камилой эти пять дней издевались, так это еще и продолжается
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Отменив церемонии награждения в случае попадания Камилы Валиевой на пьедестал, МОК подстраховался от возможных претензий других стран. Но до нашей фигуристки информацию об этом решении лучше пока не доводить, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Исполнительный комитет МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Более того, церемонию награждения по итогам женского одиночного катания также не станут проводить в случае, если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров.
«Это кому-то покажется логичным, потому что разбирательство до конца еще не проведено. Есть решение, которое сегодня было озвучено: по всем правилам Камила имеет право участвовать в соревнованиях, потому что вина ее не доказана. При этом если в дальнейшем будет доказана ее вина, то придется медаль отдавать», – говорит Журова.
Чтобы не «отбирать» в случае чего медаль, впервые в истории Олимпийских игр олимпийскими чемпионами и призерами люди будут условно (до окончания расследования), продолжает собеседница. Сделано это, по ее мнению, для того, чтобы предостеречь претензии и всевозможные петиции, которые могут предъявить МОК другие страны – участницы соревнований.
«С другой стороны, такое резкое решение отразится на наших участницах. Ведь не только Камила, но и все другие девочки – призеры пока условные. Причем это давит только на наших спортсменок – другие будут понимать и радоваться, что в случае чего им достанется медаль. И лично я бы никому из троих наших девочек эту информацию сейчас не доносила, чтобы они спокойно выступали эти два дня и не знали, что принято такое решение», – рекомендует депутат.
Она подчеркивает, что выступать на Олимпийских играх, понимая, что ты чемпион условный, очень тяжело, поскольку такие новости оказывают на спортсмена огромное давление.
«Мало того, что над Камилой эти пять дней издевались, так это все еще и продолжается. Только она обрадуется, что ее допустили, а значит, практически не видят ее вины, а тут новое решение через несколько часов. Весь мир сейчас будет сопереживать ей, ведь фигуристке всего 15 лет. Взрослые люди понимают, что это ребенок. Я надеюсь, что тренерский штаб Камиле ограничит возможности доступа к информации, постарается создать ей все-таки позитивную обстановку перед выступлением. И важно будет надеть на нее наушники после короткой программы, чтобы она не слышала возгласы журналистов, особенно иностранных», – считает Журова.
Ранее специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде учитывая ее статус «защищенной персоны» и особого подхода к ним. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал такое решение торжеством здравого смысла и справедливости.
Киев отказался выполнять минские соглашения «на условиях России»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России», сообщило украинское ведомство.
Кулеба считает, что ООН должна быть активной участницей дипломатических усилий для снижения напряжения вокруг Украины. Он предложил использовать механизм «добрых услуг» генсека для деэскалации, передает РИА «Новости».
Речь идет о задействовании механизма по статье 99 Устава ООН – генсек может доводить до сведения СБ ООН любые темы, которые считает угрожающими миру и безопасности. Визиты, переговоры, брифинги и прочие действия могут осуществляться самим генсеком или его представителями.
Кроме того, Кулеба утверждает, что Москва якобы пытается «манипулировать содержанием минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сущности». По словам министра, «минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях», которые предполагают, в частности, «прямой диалог» Киева с Донбассом. При этом Украина выразила готовность к переговорам с участием российской стороны в «нормандском» и других форматах.
Напомним, Гутерриш провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Кулеба утверждает, что Киев не намерен налаживать прямой диалог с Луганской и Донецкой народными республиками, так как это якобы «не предусмотрено минскими соглашениями».