Композитор Эдуард Артемьев находится в больнице в средне-тяжелом состоянии

Российский композитор Эдуард Артемьев госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц, у него развилась двусторонняя пневмония.

Артемьев подтвердил РИА «Новости» госпитализацию, по его словам, в больницу его положили четыре дня назад, у 85-летнего композитора выявили коронавирус. Врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое.

Недавно он отметил свой 85-летний юбилей.

Напомним, президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда России композитору Эдуарду Артемьеву.

Эдуард Артемьев – народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Композитор сотрудничал с такими режиссерами, как: Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другие. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам, в том числе «Чисто английское убийство», «ТАСС уполномочен заявить», «Визит к Минотавру», «Водитель для Веры», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Легенда №17» и другим.

За лиричничность произведений его называют «русским Морриконе».

Его музыка была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.