Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро

«Шпигель»: Германия одобрила в 2022 году поставки оружия Киеву на сумму 2,24 млрд евро

Германия за период с 1 января по 22 декабря 2022 года выдала разрешений на поставки оружия на сумму 8,35 млрд евро, сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на ответ Минэкономики ФРГ на запрос депутата фракции Левой партии в Бундестаге Севим Дагделен.

По сообщению издания, власти ФРГ разрешили отправить Киеву оружия на сумму 2,24 млрд евро, в эту сумму вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, пять РСЗО и система ПВО Iris-T, передает ТАСС.

Среди других стран важными получателями германского оружия являются Нидерланды (на сумму 1,83 млрд евро), США (863,7 млн), Британия (453 млн) и Венгрия (249,2 млн).

По данным издания, в 2021 году Германия экспортировала оружия на сумму 9,35 млрд евро.

Напомним, в ноябре в посольстве Германии на Украине сообщили, что Берлин передал Киеву все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, которые обещал ранее. Первая партия Gepard из Германии в количестве трех единиц поступила на Украину в августе. Отметим, что техника позволяет поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 км на высоте до 3 км.