Германия передала Украине 30 обещанных зениток Gepard

Медведев: Убийцы российских военнопленных заслуживают смертной казни

Замглавы Совбеза Медведев заявил, что расстрелявшие российских военных заслуживают только смертной казни

Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой, то есть смертной казни, заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев в своем Telegram-канале вспомнил годы учебы в университете, где обучался уголовному праву, и отметил, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица – с другой.

«И только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20)», – заявил Медведев.

В связи с этим он считает, что расстрелявшие российских военнослужащих не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой.

В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.

Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе. В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей

СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.

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