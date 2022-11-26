Токаев подписал указ о проведении внеочередных выборов в нижнюю палату парламента Казахстана

В России оценили признание Меркель об истинной задаче Минских соглашений

Сенатор Джабаров: Обман Меркель позволил Украине подготовиться к военному конфликту с Россией

Неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер наших действий в отношении Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения позволили Украине подготовиться к войне с Россией, и она этим довольна.

«Подобное заявление Ангелы Меркель сильно разочаровывает. В памяти россиян она оставалась прагматичным человеком. Конечно, нельзя было говорить о какой-то любви с ее стороны к России, но все же она пыталась развивать отношения с нами», – считает Владимир Джабаров, первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам.

«Шел процесс создания соглашений, выгодных для обеих стран. Как экономических, так и политических. Тем не менее это заявление говорит о том, что мы сделали правильный вывод в отношении Минских соглашений. Они не исполнялись – причем не по нашей вине. Запад с самого начала не желал никакого мира в Донбассе. Им просто была нужна пауза для того, чтобы подготовить Украину к войне с Россией», – добавил сенатор.

«Это вызывает огромное сожаление. На совести Меркель, как и на совести других «гарантов» Минских соглашений, в частности президента Франции, лежит то, что сейчас происходит на территории Украины. Если бы соглашения были выполнены, то и конфликта бы не было. Поэтому очень жаль, что госпожа Меркель оказалась настолько неискренней», – подчеркивает политик.

«В этой связи я вспоминаю слова нашего президента, которые были сказаны в рамках «Валдайского форума»: «Они нас просто обманули». Мы искренне вели переговоры с западными партнерами на любые темы. Мы желали добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества. Однако мы были обмануты, причем самым наглым способом. Разумеется, мы им больше не верим. И это определяет характер наших действий на долгие годы вперед», – акцентирует Джабаров.

Напомним, что издательство Spiegel опубликовало признание Меркель в том, что она вместе с президентом Франции Макроном хотела наладить диалог с Владимиром Путиным перед своим уходом, однако «кое-кто возражал» против такой инициативы.

Меркель заявила, что решение Москвы провести спецоперацию ее не удивило, ведь Минские соглашения оказались подорваны. Вместе с тем у нее не осталось «сил», чтобы добиться обсуждения с Москвой «нового подхода в ситуации с Украиной, Грузией, Приднестровьем, Абхазией, Сирией и Ливией». По ее словам, это оказалось невозможным, ведь все знали, что «она совсем скоро уйдет с поста».

При этом Меркель довольна тем, что через Минские соглашения дала Украине время подготовиться.

Напомним, летом Меркель заявила, что ее уход с поста канцлера мог оказаться одной из причин российской спецоперации на Украине. По ее словам, Путин охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.

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