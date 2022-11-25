Автоюрист: Несовершеннолетний без прав имеет право купить машину

Продавец имел право продать несовершеннолетнему свой автомобиль, рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, комментируя инцидент с подростком, который купил автомобиль, предназначенный для утилизации и на нем сбил сбил девушку в Москве.

В Москве подросток без водительских прав сбил на пешеходном переходе 22-летнюю девушку. Позже она скончалась от полученных травм в больнице. Уточняется, что молодой человек при покупке машины не рассказал продавцу о том, что он несовершеннолетний. Также известно, что купленный автомобиль ранее был снят с учета и подлежал утилизации.

«Вне зависимости от того, что подростку на момент покупки не было 18 лет, автомобиль ему продавать имели полное право. Несовершеннолетний все-таки хоть и не до конца дееспособный, но это можно назвать бытовой сделкой. Поэтому покупая автомобиль от своего имени, он стал собственником. Никаких нарушений здесь нет, машину продали, грубо говоря, как груду железа, а тот взял и поехал на ней кататься», – говорит Радько.



«Мы точно не знаем, была ли машина просто старая и годилась на свалку, а подросток на ней поехал, или она была снята с учета на утилизацию. Со стороны продавца никаких нарушений нет, он продал свой старый хлам, на что имел полное право. Хотя, если машина была снята с учета на утилизацию, то ее собственник должен был ранее передать эту машину в соответствующую организацию, после чего утилизацию должны были подтвердить соответствующим актом. Поэтому непонятно, как продавец мог снять машину с учета в связи с утилизацией, ведь для этой процедуры необходимо предоставить в ГАИ акт об утилизации. Машины у человека уже не должно было быть», – рассуждает эксперт.



Он также говорит, что когда автомобиль снимается с учета, то его госномер пропадает из базы собственников. Но несмотря на то, что номер снятого с учета ТС считается аннулированным, камеры его могут распознать, выдавая инспектору ГИБДД информацию о том, что авто не зарегистрировано. А поэтому остается загадкой, почему несовершеннолетнего, разъезжающего на снятом с учета автомобиле, не остановили для проверки документов.

«Если машину сняли с учета, то должны были забрать номерные знаки. Как он катался без номеров по Москве – непонятно, почему его не тормозили? Или, возможно, он эти номера восстановил, либо прикрепил левые номерные знаки. Мы этого не знаем», – рассуждает Радько.

В сентябре в Тюменской области трое подростков проникли на территорию «Почты России» и угнали автомобиль «УАЗ». Сидевший за рулем 17-летний парень находился в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома и опрокинулся.