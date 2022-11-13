В Ивановской области упавшие крыша и стена здания повредили семь автомобилей

ГУ МЧС по Ивановской области: Крыша и стена здания обрушились на семь припаркованных рядом машин

В результате обрушения части стены и крыши неэксплуатируемого здания в Кохме Ивановской области повреждены около семи автомобилей, люди не пострадали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве заявили, что городской округ Кохма, улица Кочетовой, д. 67 произошло обрушение фасадной части стены второго этажа неэксплуатируемого двухэтажного здания. Отмечается, что обрушение стены и крыши произошло на рядом припаркованные автомобили, пострадало примерно семь авто, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

В ГУМЧС уточнили, что обрушение произошло ночью. Предварительная причина – комплекс неблагоприятных погодных условий.

На сайте ведомства ранее публиковалось метеопредупреждение о том, что с 18.00 12 ноября до 18.00 13 ноября местами по Ивановской области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Кроме того, сообщили в ГУМЧС по Ивановской области, в 08.10 воскресенья поступила информация об отключении электроснабжения в 13 населенных пунктах в Тейковском, Пучежском, Кинешемском, Ивановском муниципальных районах Ивановской области. Ориентировочное время восстановления – 15.00 воскресенья.

Ранее в поселке Ашукино в Московской области произошло обрушение кровли у местной школы.