Суд вынес приговор участнику банды Гагиева

СК России: Артур Джиоев получил 20 лет колонии

Артур Джиоев – участник преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым, совершившего ряд убийств и других особо тяжких преступлений, получил 20 лет колонии, сообщили в СК России.

По сообщению в Telegram-канале СК, собранные ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора участнику преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым Артуру Джиоеву. Он признан судом виновным в совершении преступлений: убийство, покушение на убийство, похищение человека, руководство бандой, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Джиоеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы строгого режима, а с учетом ранее вынесенного приговора Советского районного суда Владикавказа путем частичного сложения назначено окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

В 2018 году официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в Россию из Греции экстрадирован Артур Джиоев, один из главарей банды Аслана Гагиева, убившей 60 человек.

Напомним, Гагиев в январе 2015 года был задержан в Австрии. В сентябре Высший земельный суд Вены удовлетворил запрос Генпрокуратуры России о выдаче Гагиева.

По данным следствия, участники ОПГ Гагиева совершили 60 убийств, в том числе убийства сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов в Москве, Подмосковье и Северной Осетии.