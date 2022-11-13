Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр: В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов Чили, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По сообщению центра, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к северо-западу от города Лебу с населением около 22 тыс. человек на глубине 60 км, передает ТАСС.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, 9 ноября землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 35 км к северо-востоку от города Пезаро в Италии.