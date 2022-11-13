Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили

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13 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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Почему рынок криптовалют ждут еще большие потрясения

Экономика США бьет по биткоину Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Крах криптовалют имеет как внутренние, так и внешние причины. И экономика США играет здесь не последнюю роль. И хотя в четверг биткоин отыграл значительную часть потерь среды, его неминуемо ждет еще большее падение, считают эксперты. Что же так сильно давит на криптовалюты и почему вложения в них становятся непривлекательными? Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

Весь периметр Кинбурнской косы просматривается и контролируется российскими военными Станислав Красильников/ТАСС
Удерживаемая Россией Кинбурнская коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий. Попытки ВСУ вернуть косу под свой контроль завершались провалом, но в том, что усилия продолжатся, сомневаться не приходится. Как им противостоять? Подробности...
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Макрон готовится к войне

«Война на Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны», – сообщил военным Макрон ERIC GAILLARD/EPA/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы. Ответом на это станет новая военная доктрина, которая изменит армию и приготовит страну к актуальным вызовам, включая ядерные. Чего Макрон хочет добиться на самом деле и какова в этом роль России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Зачем нам нужна Одесса

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Вопрос об Одессе будет решаться в более широком контексте, в связи с успехами на всей протяжённости фронта в рамках третьей фазы воссоединения юго-восточных регионов с Россией. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

В СВО каждый должен выполнять свои задачи

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Украинские соцсети активно рассказывают, что у России «заканчиваются ракеты», поэтому она вынуждена использовать зенитные ракеты для ударов по наземным целям. На самом деле вряд ли ВС РФ в реальности прибегают к подобной практике, и на это есть четыре причины. Подробности...

Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Стоит ли России опасаться, что на саммите G20 за ее спиной будут достигнуты какие-либо договоренности? Страны Запада вынуждены выступать на любых международных встречах единым фронтом, но жесткая позиция США и союзников вряд ли понравится развивающимся странам. Подробности...
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

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Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
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    Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе Российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS ООН зафрахтовала первое судно для доставки удобрений из России в Африку В Сети восхитились песней немца о переговорах с Россией
    Спецназ танковой дивизии оставил ВСУ инструкцию из шести пунктов на двери в Херсоне Эксперт назвал возможные направления для новых атак ВСУ после вхождения в Херсон Блинкен дал совет украинским властям по переговорам с Россией Украинцы стали шутить по поводу поездок в лифте

    Главная тема


    Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

    Формирование госзакупок


    Рогозин объяснил, какое оружие нужно для СВО

    «опасная ошибка»


    В Британии оценили мощь военной авиации России на Украине

    «сложный период»


    Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье

    Видео

    транспортная артерия


    Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

    бывший ссср


    Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

    геополитические последствия


    Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

    Северный морской путь


    Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    игра ограничений


    Глеб Простаков: Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

    единый фронт


    Тимофей Бордачев: Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

    план освобождения


    Игорь Караулов: За традиционные ценности мы боремся сами с собой

    на ваш взгляд


    Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?

    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр: В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1

    13 ноября 2022, 09:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов Чили, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По сообщению центра, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к северо-западу от города Лебу с населением около 22 тыс. человек на глубине 60 км, передает ТАСС.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Напомним, 9 ноября землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 35 км к северо-востоку от города Пезаро в Италии.


    Рогозин анонсировал поступление в зону СВО вооружения, которое обеспечит победу
    Рогозин заявил о скором поступлении ВС России оружия, которое обеспечит победу

    12 ноября 2022, 20:47

    Текст: Вера Басилая

    В зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По его словам, союзным силам необходимы самые современные образцы, их надо внедрять. Рогозин отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление в ВС России и в народное ополчение ЛНР и ДНР оружия, которое позволит победить, передает РИА «Новости».

    Также он отметил, что необходимо выдержать некий период раскачки.

    Ранее Рогозин заявил, что группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте.

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    Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
    Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
    		    12 ноября 2022, 13:30
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».

    Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.

    Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.

    При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.

    «Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.

    Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.

    «Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.

    Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.

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    Российский спецназ оставил ВСУ ироничное послание в Херсоне
    Спецназ танковой дивизии оставил ВСУ инструкцию из шести рунктов на двери в Херсоне

    12 ноября 2022, 21:31

    Текст: Вера Басилая

    Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи, пока русский спецназ «уехал в отпуск».

    Записка от бойцов танкового спецназа России состоит из шести пунктов, российские военные призывают ВСУ не забывать, что они находятся на территории Российской империи, вести себя хорошо, а именно: не гадить на полу, не грызть мебель, по ночам не лаять, к прохожим не приставать. Также спецназ пообещал «вернуться из отпуска, скоро вернуться и проверить их поведение», передает «Царьград».

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жителям Херсона, которые не стали покидать город, угрожают расправы и пытки со стороны вооруженных сил Украины, жертвами могут стать сотни человек.

    Напомним, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных с правого на левый берег Днепра без потерь в личном составе.

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    Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье
    		    12 ноября 2022, 18:47
    Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на «бесценную» реакцию жены Владимира Зеленского, кода он признался, что они живут отдельно и ему некому готовить завтрак.

    Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN, где он «пошутил», что жена готовит завтраки детям, а ему нет. Зеленский пояснил, что у них нет возможности завтракать вместе в этот «сложный период», поскольку они живут отдельно.

    Собчак обратила внимание на реакцию Елены Зеленской, которая явно была удивлена и недовольна откровениями супруга. «Реакция жены бесценна», – написала она.

    Ранее Елена Зеленская заявила The Guardian, что ее супруг очень капризный, не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру.

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    Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе
    Президент Украины Зеленский рассказал об аде в Донбассе из-за российских атак

    12 ноября 2022, 21:40

    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки на Донбассе и рассказал о невероятных жестоких боях.»

    Зеленский в своем видеобращении заявил, что в Донбассе творится ад из-за российских атак, по его словам, «там ежедневно идут невероятно жестокие бои», передает РИА «Новости».

    Ранее ВСУ бежали после продолжительной осады из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона в ДНР.

    Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка.

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    Коментарии (53)
    Байдену пригрозили пощечиной за высказывание о российских военных
    		    12 ноября 2022, 17:24
    Фото: Pete Marovich/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Пользователи Twitter (заблокирован в России) раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его слов о том, что конфликт на Украине нельзя решить до тех пор, пока оттуда не уйдут российские войска.

    Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию COP27.

    «Этому старику нужно дать пощечину, может быть, он начнет соображать», – приводит РИА «Новости» комментарий одного из пользователей.

    Также ему посоветовали перестать снабжать Украину оружием и деньгами, что должно привести к переговорам. Еще один комментатор заявил, что конфликт можно решить, если США и НАТО перестанут вмешиваться в дела Украины.

    Еще один человек назвал Байдена лицемером, напомнив, что Россия никуда не денется.

    Ранее сообщалось, что российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата Байдена. 

    Коментарии (11)
    Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
    		    12 ноября 2022, 11:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».

    Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.

    «Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.

    Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.

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    Над подравшимися в Крыму чеченцами устроили шариатский суд
    Устроившие драку в магазине в Симферополе из-за замечания чеченцы извинились

    12 ноября 2022, 16:05

    Текст: Вера Басилая

    Устроившие драку из-за замечания в продуктовом магазине Симферополя чеченцы извинились, так постановил проведенный над ними шариатский суд.

    Как сообщает «Подъем» в Telegram-канале, в Симферополе выходцы из Чечни устроили драку в магазине из-за сказанного им за мат замечания. Позже один из участников конфликта извинился перед продавцом.

    «Прошу прощения ради всевышнего Аллаха»,  – заявил он, пообещав, что больше такое не повторится.

    По данным  издания, над ними провели шариатский суд, который признал их виновными и обязал извиниться.

    Драка в Крыму произошла 8 ноября, выходцы из Чечни избили мужчину, который сделал им замечание из-за мата. Один из зачинщиков ссылался на то, что был участником СВО и ему все равно, что с ним будет.

    Ранее толпа избила виновника аварии в Крыму.

    Коментарии (30)
    Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР
    		    12 ноября 2022, 14:54
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Вера Басилая

    Иностранные наемники на южно-донецком направлении пытались контратакой остановить продвижение российских войск около Степного, Владимировки и Павловки в ДНР, в результате было уничтожено 85 боевиков и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По данным Минобороны, иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки. ВС России применили артиллерию и авиацию,  уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, ВСУ пытались двумя батальонами атаковать на купянском направлении возле Владимировки и Куземовки ЛНР, после огневого поражения они были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков.

    Огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где они потеряли 160 человек убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин, заявили в Минобороны.

    Также в военном ведомстве добавили, что четыре ротных тактических группы ВСУ пытались атаковать у Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.

    Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.

    Коментарии (52)
    В Британии оценили мощь военной авиации России на Украине
    The Spectator: Западу нельзя недооценивать мощь российской авиации на Украине
    		    12 ноября 2022, 18:07
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Западные страны, поддерживающие Украину, сделают опасную ошибку, если не будут помнить о мощи российской военной авиации, которая наносит серьезный ущерб ВСУ, заявил специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье для The Spectator.

    Бронк заявил, что российские самолеты имеют несколько значительных преимуществ, благодаря которым наносят серьезные потери украинским воздушным силам. Эксперт указал это в статье для The Spectator, основываясь на последних исследованиях RUSI. Он считает, что недооценка российской авиации стала бы опасной ошибкой, передает РИА «Новости».  

    Он также указал, что российские самолеты оснащены более эффективными радарами, у которых гораздо больше дальность действия. Также эксперт просил не забывать, что российские ракеты класса воздух – воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью, чем украинские.

    Бронк отметил, что истребители с ракетами большой дальности поражают украинские самолеты на расстоянии и практически неуязвимы для противника.

    Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.

    Ранее летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе.

    Коментарии (18)
    В Сети восхитились песней немца о переговорах с Россией
    Немецкий активист Шаттауэр опубликовал видеоклип, в котором призывает Берлин приступить к переговорам с Россией
    		    12 ноября 2022, 14:02
    Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Активист и байкер из Германии Ове Шаттауэр выложил в Сеть видеоклип, в котором побуждает немецкие власти приступить к диалогу с Россией.

    В песне активист напомнил о погибших ради победы над нацизмом солдатах, призвал подумать, кому выгоден конфликт между Россией и Украиной и назвал жителей России – друзьями. Клип выполнен под немного измененный мотив гимна России, передает РИА «Новости».

    Видео опубликовано в его YouTube-канале.

    «Россиянин – мой друг. Давайте говорить с Россией только на языке мира. Долой русофобию! Неужели мы забыли о 27 миллионах погибших солдат, которые спасли мир от нацизма?» – спрашивает активист.

    Более того, Шаттауэр назвал членов бундестага марионетками США.

    «Ради того, чтобы нанести вред россиянам, немцы должны мерзнуть. Сложившаяся ситуация радует американцев, которые хотят заколотить денежки на конфликте. Это ваши западные ценности?» – говорится в песне.

    Немецкие и российские пользователи поддержали призыв рэпера.

    «Привет из Мюнхена! Спасибо за правду!» – написал один из пользователей.

    «Привет всем россиянам! Расстояние не помеха для нашей дружбы», – добавил другой.

    «Эстонцы поддерживают призыв к переговорам и дружбе», – пишет один из подписчиков немца.

    Коментарии (21)
    Танковый бой 11-го полка ДНР показали на видео от первого лица
    		    12 ноября 2022, 13:33
    Фото: t.me/rt_russian
    Текст: Кристина Цыцура

    Танковый бой 11-го полка народной милиции Донецкой народной республики попал на видео.

    На кадрах запечатлен момент, когда позиции Вооруженных сил Украины терпят поражение. Видео снято 10 ноября в Первомайском, где сейчас идет наступление, передает RT.

    Этот населенный пункт является одним из тех, откуда артиллерия ВСУ периодически обстреливает Донецк.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.

    Коментарии (10)
    Украинцы стали шутить по поводу поездок в лифте
    Украинцы стали грустно шутить по поводу поездок в лифте
    		    12 ноября 2022, 16:38
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    На Украине снимают шуточные видео по поводу застревания в лифте из-за аварийных отключений света.

    На Украине в соцсетях выставляют ролики с грустными шутками на тему выключения света. Так, на одном из опубликованных видео женщина перед тем, как зайти в лифт, крестится. Ролик сопровождается подписью: «Когда через 8 минут могут выключить свет, а ты живешь на 12-м этаже», передает «Царьград».

    Отмечается, что  в Киеве из-за аварийных отключений жители стали застревать в лифтах, диспетчера на помощь вызвать сложно тоже из-за отсутствия света.

    Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Киеве может вырасти продолжительность отключения света из-за понижения температуры.

    Коментарии (23)
    Киев усилил группировку на Запорожском направлении
    Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
    		    12 ноября 2022, 11:36
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Александра Юдина

    Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».

    Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.

    Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество. 

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров. 

    Коментарии (62)
    Немцы предложили Зеленскому покинуть пост за деньги
    Комментаторы немецкой Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги
    		    12 ноября 2022, 09:55
    Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского, который провозгласил «исторической победой» выход российских войск из Херсона.

    Комментирующие сошлись во мнении, что украинский лидер воспринимает всю ситуацию как новую серию одного из своих шоу, передает РИА «Новости».

    «У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», – отметил один из пользователей.

    «Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам», – заметил другой.

    «Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?» – задался вопросом один из комментаторов.

    «Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия – единственный путь к миру», – поделился мнением еще один читатель.

    «Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят», – отметил другой пользователь.

    Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.

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