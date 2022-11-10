В Херсоне назвали сроки ухода экстренных служб из города

Эксперт Козюлин: ЕС и НАТО готовятся к самому плохому сценарию войны с Россией

Евросоюз хочет помочь НАТО наладить более быстрые и комфортные поставки вооружений на Украину. Кроме того, по всей видимости, НАТО готовится к самому плохому сценарию в противостоянии с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в ЕС заявили о планах адаптации инфраструктуры под быстрые переброски войск с запада на восток. К этому плану также будут приобщены Молдавия и Украина.

«НАТО активно готовится к войне с Россией. Они создают новую и модернизируют старую инфраструктуру для быстрой переброски сил и средств. Если раньше это делалось с учетом переброски техники в сторону Прибалтики, то сегодня речь идет о вооружении Украины», – считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

Эксперт напомнил, что в 2014 году Евросоюз и НАТО начали переброску военной техники ближе к российским границам, но столкнулись с рядом проблем, в том числе низкой высотой мостов, непригодностью железнодорожных платформ, слишком низким провисанием электропроводов над дорогами. По его словам, подключение новых стран к проекту по увеличению военной мобильности, в том числе Украины, сделает такие поставки в интересах ВСУ более комфортными и быстрыми.

«С 2014 года европейцы начали реализовать план по увеличению военной мобильности. Я не исключаю, что в рамках стран НАТО этот план уже выполнен. Но раз Боррель вспоминает об этом сегодня, то речь идет о вненатовских европейских странах. Это исходит из практики, с которой сегодня столкнулся Евросоюз при поставке вооружений на Украину», – подчеркнул Козюлин.

По мнению эксперта, с геополитической точки зрения увеличение военной мобильности не даст большого эффекта, «но потенциал НАТО будет увеличиваться, потому что в перспективе альянс облегчает себе военные задачи и готовится к самому плохому сценарию в противостоянии с Россией».

«Угрозы для нашей страны будут возрастать. На данный момент для снабжения ВСУ оружием НАТО использует аэропорт польского города Жешув. За время спецоперации это место стало перевалочным пунктом для концентрации сил и средств с целью последующей их переброски через польско-украинскую границу по автодорогам во Львовскую область. В случае реализации того плана, о котором говорит Боррель, таких «Жешувов» может стать больше», – допускает эксперт.

Собеседник убежден, что в качестве ответа на увеличение военной мобильности в странах ЕС Россия должна инвестировать в разработки новейших вооружений. «Практически по всей стране сохранились инженерные школы, есть новые наработки и технологии, которые долгое время недофинансировались, но заделы там есть. Надо их срочно развивать и внедрять. Особенно это касается систем разведки и высокоточного оружия. Иначе как бороться с инфраструктурой противника?» – подытожил Козюлин.

Напомним, в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза необходимо адаптировать под быструю перевозку военной техники и войск из одной части сообщества в другую, в основном с запада на восток. По словам Борреля, к проектам по увеличению военной мобильности ЕС подключит страны Балкан, Молдавию и Украину.

Ранее газета The Times сообщила о том, что Британия и ЕС подпишут соглашение, которое позволит Лондону быстро перемещать войска по территории стран Евросоюза. По словам главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, итоговый план стороны намерены утвердить в ноябре. При этом новое соглашение связано с военными действиями на Украине.

В частности, Британия намерена присоединиться к программе «Военная мобильность» (Military Mobility), из которой Лондон вышел после Brexit. На Западе эту программу нередко называют «военным безвизом» или «военным Шенгеном», поскольку она призвана устранить бюрократические барьеры при переброске войск и бронетехники, а также направлена на улучшение транспортной и логистической инфраструктуры.

Одним из авторов этой идеи являлся Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. В 2017 и 2018 годах многие военные чиновники из стран НАТО жаловались на то, что они не могут просто так перебрасывать технику из одной страны в другую без предварительных уведомлений и согласований, причем срок согласований мог длиться от нескольких суток до нескольких недель.

Также Ходжес отмечал, что на согласование документов о переброске войск, например, из Германии в Польшу, уходит неделя, и командующие НАТО хотели бы упростить процедуры для военных колонн, участвующих в маневрах. Таким образом, как считают эксперты, американцы и британцы хотели сократить затраты времени и ресурсов на перемещение войск поближе к границам России, либо для ротации в тех формированиях, которые уже и так размещены в странах Восточной Европы.

Позже военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «сейчас британские войска в Европе рассматриваются как иностранные, и это затрудняет логистические процессы при переброске войск. Поэтому Лондон намерен решить эту проблему, присоединившись к европейской программе «Военная мобильность».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД