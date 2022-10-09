Жители Германии заинтересовались использованием навоза в качестве топлива

Немецкий эксперт оценил вероятность выхода Европы из-под влияния США

Немецкий политолог Рар: Концепция «Европа от Ванкувера до Донецка» еще не победила на Западе

На Западе существует две концепции Европы, которые соперничают друг с другом со времен распада СССР: это «Европа от Лиссабона до Владивостока» и «Европа от Ванкувера до Донецка». Но ни одна из них пока не может победить окончательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только при участии России.

«В немецких СМИ все чаще попадаются статьи, призывающие к переговорному процессу с Россией и недопущению ядерной войны. И это факт, который обсуждается в обществе. Кроме того, экс-канцлер Меркель заявила, что систему европейской безопасности нельзя выстроить без России. И в этом есть логика – Россия самая большая страна Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.

Однако на Западе существуют две совершенно разные концепции Европы, напоминает собеседник. «Так, в «старой» Европе будущее континента видят в границах от Лиссабона до Владивостока», – пояснил он

«Но в Вашингтоне, Лондоне и Варшаве популярная другая концепция: трансатлантическая Европа от Ванкувера до Донецка. То есть Россия в этом варианте Европы просто исключена. И эти две концепции соперничают друг с другом фактически со дня развала СССР», – подчеркнул эксперт.

При этом политолог не ожидает «выхода Европы из-под влияния США». «Идет совершенно другой процесс. Континент не становится более самостоятельным. Напротив, он стремится под трансатлантическое крыло Соединенных Штатов», – добавил Рар.

«Правда, ситуация может измениться в случае, если к власти в Штатах снова придет Дональд Трамп или некто похожий на него. Такой лидер США, вероятно, опять поставит вопрос о смысле существования НАТО и начнет экономическую конкуренцию с Евросоюзом», – допускает собеседник.

Рар также обратил внимание на прошедший в Праге саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) под эгидой Франции и при участии 44 стран, но без России. «Это объединение пока никаких решений принимать не будет, но оно уже попытается сформировать организацию, которая в первую очередь будет работать против России», – заключил Рар.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно будет добиться только при участии России. А до тех пор холодная война фактически не заканчивается, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Меркель отметила, что события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. Отметим, что он и ранее выступала с аналогичными призывами.

Помимо этого, немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online также написал, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы.

Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.

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