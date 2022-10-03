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Россия ввела санкции против оператора ПХГ «Катарина» в Германии
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Россия вводит специальные экономические меры против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии, следует из постановления, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Под санкции России попала проектная, сбытовая и эксплуатационная компания «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» – совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG, передает ТАСС.
В мае под подобные санкции России попала 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них в том числе бывшие европейские дочки Газпрома, трейдеры, операторы подземных хранилищ газа (ПХГ), а также совместное предприятие Газпрома и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа», – EuRoPol Gaz.
Напомним, Россия потребовала арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, может ли грядущая зима изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
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Экс-офицер армии США Пайн назвал единственный способ предотвратить поражение Украины
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Запад должен призвать к немедленному заключению соглашения о перемирии, чтобы предотвратить поражение Украины на поле боя в ближайшие несколько месяцев и не допустить развязывание ядерной войны с Россией, заявил бывший офицер армии США Дэвид Пайн американскому изданию The National Interest.
Пайн отметил, что президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, передает Lenta.Ru со ссылкой на National Interest.
По его мнению, администрация американского лидера должна прекратить поставку Киеву летального вооружения и отправку своих военных в Восточную Европу. Кроме того, Вашингтону следует отказаться от введения новых экономических санкций в отношении Москвы.
Как отметил автор публикации, благодаря отказу от дальнейшего санкционного давления на Россию и заключению мирного соглашения Белый дом не только снизит напряженность в международных отношениях, но и сможет остановить рецессию в США, которая была вызвана западными санкциями.
Ранее экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку.
Накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта Соединенные Штаты хотели добиться с помощью санкций против России. В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и губернатора Петербурга Александра Беглова.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Газпром подтвердил остановку поставки через Австрию
Поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы, отметили в компании.
«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
Ранее итальянская Eni сообщала, что «Газпром» в субботу уведомил о невозможности поставить газ в Италию из-за проблем с транспортировкой через Австрию.
В ФРГ разразился скандал из-за объявившего о «войне с Путиным» министра
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Заявление министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что Германия якобы находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным, спровоцировало скандал, пишет Die Welt.
Речь идет о твите, которым Лаутербах отреагировал на предложение публициста и ведущего телеканала ZDF Рихарда Давида Прехта предоставить России гарантии того, что Украину не примут в НАТО.
В ответ на это Лаутербах написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ): «Мы находимся в состоянии войны с Путиным» – и призвал последовательно добиваться победы Украины.
Министру здравоохранения возразила глава Минобороны Кристина Ламбрехт, передает РИА «Новости».
«Совершенно ясно – как для правительства Германии, так и для всей НАТО: мы не станем партией войны», – приводит издание ее слова.
Ламбрехт подчеркнула, что принцип не участвовать в конфликте на Украине руководил Германией с самого начала и ничего не изменилось.
Напомним, в воскресенье министр обороны Германии Кристина Ламбрехт пообещала Киеву поставки профинансированных Германией, Данией и Норвегией 16 единиц самоходных артиллерийских установок Zuzana в 2023 году.
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Журналистка Times Тернер решила мерзнуть назло России
Журналистка британской газеты The Times Дженис Тернер объявила о намерении «бросить вызов» России и отказаться от отопления в предстоящий месяц.
Тернер в своей колонке на сайте издания заявила, что включает режим выносливого экономного внутреннего северянина, передает ее слова «Рен-ТВ».
Журналистка намерена пользоваться феном, чтобы изгонять из дома холодный воздух. Или же будет включать масляный радиатор на самом слабом уровне под столом. Кроме того, она собирается носить тапочки с подогревом и электронакидку.
Акция Тернер, которой она, по собственным словам, бросает вызов российским властям, продлится только до 1 ноября. Возможно, это связано с тем, что дальше в Британии будет слишком холодно, чтобы бороться с Россией, предполагает «Рен-ТВ».
Отметим, что и в других европейских странах политики мерзнут назло России. Так, министр климата Польши Анна Москва призывала поляков снизить температуру в квартирах до 17 градусов. Она признавалась, что сама давно уже мерзнет ради экономии.
А жителям Германии в свою очередь предлагали вместо душа обтираться тряпкой и объясняли, что высокая температура дома вредит здоровью. При этом, согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.
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Министр обороны Германии Ламбрехт неожиданно прибыла в Одессу
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T, сообщает Die Welt.
По данным издания, Ламбрехт пообещала поставку Украине системы ПВО IRIS-T, передает RT.
«Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали еще больше поддержки в отношении противовоздушной обороны», – приводит ТАСС слова Ламбрехт.
Министерство обороны ФРГ подтвердило ее визит на Украину и встречу с Резниковым, заверив в поддержке «друзей столь долго, сколько потребуется».
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что просьба украинских властей о вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса.
До этого Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
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Министр обороны Германии Ламбрехт объяснила порядок рассмотрения заявки Киева в НАТО
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Просьба украинских властей о вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса, сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.
Ламбрехт заявила, что Украина «вольна выбирать альянс», в котором будет «чувствовать себя свободной». Она приветствовала просьбу президента Украины Владимира Зеленского. Однако, отметила министр, есть 30 стран, которые должны высказаться по этому поводу. Это не единичное решение Германии, подчеркнула она. В расчет необходимо брать и ситуацию на Украине, приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.
По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.
В свою очередь экс-глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.
Заявление главы минобороны Германии прозвучало в ходе совместного брифинга с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым в Кишиневе.
В ходе брифинга Ламбрехт также заявила о планах наращивания военной помощи Молдавии. Речь идет о повышении квалификации молдавских военных, а также предоставлении вооружений, «необходимых стране в текущей ситуации». Она уточнила, что на данный момент ведутся переговоры о закупке беспилотных летательных аппаратов для молдавской армии. Ламбрехт отказалась озвучить более детальную информацию касательно поставок оружия, отметив, что нужды молдавской армии еще предстоит уточнить, передает ТАСС.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости укрепления армии в связи с угрозой якобы со стороны России. Для этого ЕС одобрил финансовую помощь республике в размере около 47 млн евро, что позволит удвоить годовой бюджет Молдавии на оборону. Госсекретарь Минобороны Валерий Мижа сообщил, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники.
В МИД России выражали сомнение, что эти действия позволят укрепить безопасность Молдавии. Ведомство считает, что это не создаст также благоприятной атмосферы для прогресса в переговорах по приднестровскому урегулированию.
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Министр обороны Германии Ламбрехт пообещала Киеву поставки нового оружия
Украине предоставят произведенные Словакией и профинансированные Германией, Данией и Норвегией 16 единиц самоходной артиллерийской установки Zuzana в 2023 году, заявила глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт на передаче Bericht aus Berlin на телеканале Das Erste.
Ламбрехт отметила, что ФРГ будет продолжать содействовать Украине в различных формах, как и прежде – совместно с партнерами. По ее словам, поэтому в следующем году страна сможет поставить на Украину 16 систем самоходных гаубиц Zuzana, финансируемых Германией совместно с Данией и Норвегией и произведенных в Словакии, передает РИА «Новости».
Накануне Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T.
Ранее она заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
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Немецкий депутат Вагенкнехт предупредила о риске ядерной катастрофы из-за Украины
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Правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, который может закончиться ядерной катастрофой, заявила депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт.
Вагенкнехт отметила, что Cоциал-демократическая партия втягивает страну в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой, и только дипломатические усилия способны предотвратить дальнейшую эскалацию, передает Junge Welt.
По ее словам, экономическая война, которую ведет правящая коалиция, не приносит мира Украине, а только наносит самой Германии больший вред, чем России и приносит «рекордную прибыль Газпрому». Именно правительство, убеждена она, втянуло страну в конфликт, грозящий перерасти в настоящую ядерную катастрофу, путем отправки тяжелых вооружений Киеву.
Депутат подчеркнула, что в результате введенных санкций граждане Германии оказались под ударом энергетического кризиса, их траты на электричество и отопление стремительно растут, а добыча угля как альтернативы газу грозит изменением климата.
Накануне Минобороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T.
Ранее она заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
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Байден назвал взрывы на «Северных потоках» диверсией
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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стали результатом диверсии, но Вашингтон пока не в состоянии сказать, что именно случилось, заявил президент США Джо Байден.
Байден посетовал на то, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России. По его словам, США «начали помогать» союзникам усиливать охрану критически важной инфраструктуры. Из его высказываний также следовало, что США планируют позднее отправить на места ЧП водолазов, передает ТАСС.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что, как полагают в Вашингтоне, взрывы были на глубине 70–80 метров, что требует определенного уровня оснащенности. По его словам, нужно провести расследования прежде, чем власти США смогут возложить на кого-то ответственность.
Как сообщил Салливан, по мнению Вашингтона, ни одна из стран НАТО не причастна к диверсии, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
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Глава МИД Польши Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны. Церемонию подписания транслировало Польское телевидение.
По его словам, нота выражает убежденность МИД Польши, что стороны должны предпринять действия по урегулированию вопроса о компенсации материальных и нематериальных потерь за годы гитлеровской агрессии и оккупации в 1939-1945 годах, передает ТАСС.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика якобы должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.
Напомним, польские власти требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.
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Польский министр Москва объявила о работе над законом по ограничению цен на газ
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Ряд стран ЕС работают над законопроектом по ограничению цен на газ, проект представят Еврокомиссии, сообщила министр климата Польши Анна Москва.
Москва выразила надежду, что ЕС примет законопроект, над которым, в частности, работают Польша, Бельгия, Италия и Греция. К 11 октября они собираются подготовить предложения по оптовым ценам на газ, чтобы его смогли обсудить министры энергетики стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
В пятницу министры стран ЕС обсуждали возможность ограничить цены на импортируемый газ. Reuters сообщает, что за эту идею выступили не менее 15 стран, но некоторые государства, включая Германию, были против. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон указала, что такой шаг будет означать приостановку работы газового рынка ЕС и создаст риски для безопасности поставок.
Как сообщил братиславский телеканал ТА3, словацкий премьер Эдуард Хегер выразил недовольство мерами по урегулированию цен на энергоресурсы, одобренными в пятницу в Брюсселе: «Мы настаиваем на том, чтобы налог, взимаемый с непропорционально больших прибылей, перераспределялся между странами ЕС в соответствии с их потреблением. При подобном перераспределении, например, по численности населения, Словакия получила бы 1,5 миллиарда евро из ожидаемого сбора налога в масштабах ЕС, в то время как утвержденное предложение составит всего 115 миллионов евро». Он сообщил, что разработан «план Б», по которому «электроэнергия, произведенная в Словакии, не пойдет в закупившие ее страны», ее «отдадут гражданам и фирмам» Словакии.
Напомним, Еврокомиссия под давлением многих стран Евросоюза выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо.
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Представитель Газпрома Куприянов оценил ситуацию с «Северными потоками»
В трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» находилось около 800 млн кубометров газа – это потребление Дании за три месяца, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов в СБ ООН. Позднее постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, чья страна председательствует в СБ, не дал выступить Куприянову с ответным словом.
Как указал Куприянов, имеющиеся данные позволяют с уверенностью говорить, что нарушение герметичности стало следствием физических повреждений. Оба газопровода в момент аварии были готовы к работе, хотя поставки по ним не осуществлялись, передает ТАСС.
Куприянов сообщил, что Газпром начал искать способы восстановить работоспособность системы, это сложная техническая задача, сроки ее выполнения оценить не представляется возможным, сейчас требуется физически обследовать места повреждений.
Он назвал ситуацию беспрецедентной, указав, что Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса. Куприянов подчеркнул, что Россия и Газпром потратили огромное количество сил и средств на эти газопроводы.
После того, как сделали заявления представители всех стран в СБ, участники заседания имели право на ответное выступление. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Куприянов хочет прокомментировать слова предыдущих ораторов.
«У меня не было намерения давать вновь слово, но, если главный собственник компании Газпром хочет вновь взять слово, я могу его дать», – сказал де Ривьер. Но когда Куприянов начал говорить по видеосвязи, де Ривьер заявил: «Я вам не давал слова. Слово представителю Российской Федерации».
Небензя попросил дать слово Куприянову, так как не может выступать от имени Газпрома. Де Ривьер сказал: «если хочет высказаться собственник «Газпрома», то он может это сделать, если нет – заседание закрывается».
Небензя заявил, что «оценил иронию». «Но честно скажу, мы содействовали, конечно же, участию представителя Газпрома в заседании. Но он попросил слово не потому, что мы являемся собственником, а потому, что он с нами связался», – сказал Небензя. В ответ де Ривьер закрыл заседание, так и не дав выступить Купринову с ответным словом.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
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В итальянской Eni заявили об уведомлении Газпрома о невозможности поставок газа в субботу
Российский Газпром сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni о том, что в субботу не может поставить газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию, следует из сообщения компании.
«Таким образом, сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне», – передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
Eni предоставит новую информацию, «если поставки будут возобновлены».
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже отметки 1700 долларов за тысячу кубометров впервые с 25 июля.
Власти Германии пригрозили немцам последствиями из-за отказа экономить газ
Высокий уровень потребления газа частными немецкими домохозяйствами грозит дефицитом голубого топлива предстоящей зимой, пострадает вся немецкая промышленность, заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью Frankfurter Allgemeine.
По словам Мюллера, немецкие потребители используют на 15 % больше топлива, чем в прошлом году.
«Вне зависимости от того, ждет нас теплая или холодная зима, нам нужна экономия минимум в 20 процентов. Пока мы далеки от этой цифры», – цитирует РИА «Новости».
Он предупредил, что если частные домохозяйства не будут экономнее, то пострадает вся немецкая промышленность. Миллер также добавил, что кусающиеся цены приводят к значительному сокращению производства. Германия организовала поставки СПГ из многих уголков мира, но всего этого недостаточно, чтобы заменить российское топливо.
Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.
В Германии в настоящее время готовятся экономить энергию на фоне сокращений поставок газа из России. К примеру, правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай ради экономии электроэнергии предложила после полуночи отключать подсветку Бранденбургских ворот. Кроме того, прозвучала инициатива о замене российского газа топливом из бананов.
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Венгрия согласилась делиться газом с Сербией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запасов газа в стране хватит на пять-шесть месяцев, и Будапешт готов в течение этого времени помогать Белграду с газом в благодарность за обеспечение газового транзита из России.
Как заявил Орбан на совместной пресс-конференции с лидерами Сербии и Австрии Александром Вучичем и Карлом Нехаммером по итогам трехстороннего саммита, посвященного проблемам нелегальной миграции, венгры благодарны сербам, поскольку через них в Венгрию проходит единственный на сегодняшний день маршрут поставок газа с востока. По его словам, наступило время, когда все заботятся только о себе, а сербы в этой ситуации не отключают венгерский объем газа, и он без потерь доходит до Венгрии.
«Мы это считаем очень серьезным дружеским жестом. У нас в Венгрии есть количество газа, достаточное для нормальной работы в течение пяти-шести месяцев. И могу спокойно сказать, что пока в Венгрии есть газ, он будет и в Сербии, каким-нибудь образом мы друг другу поможем, потому что не забудем, что в это трудное время газ шел из Сербии в Венгрию», – передает РИА «Новости» слова Орбана.
Он также подчеркнул, что все маршруты, по которым в Венгрию с восточного направления поступает энергия, «уже парализованы или будут парализованы», рассчитывать Будапешту приходится только на южное направление и газопровод «Турецкий поток».
Ранее Орбан заявил, что предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке счета за энергию в Москву оскорбительно, он призвал Брюссель не играть судьбами граждан, недовольных ценами.
Также он призвал Брюссель решить, как долго продолжатся антироссийские санкции, поскольку этого ждет вся Европа.
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