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В МИД призвали Запад «не измерять ширину красной линии»
Захарова: Западу не следует измерять ширину «красной линии», игнорируя предупреждения Москвы
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Киева устроить провокацию с «грязной бомбой», отметив, что для Запада безрассудно игнорировать предупреждения Москвы о возможной ядерной провокации Киева, лучше не измерять «ширину красной линии».
В сообщении на сайте ведомства приводятся слова Захаровой о том, что Россия не исключает оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы».
По ее словам, безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет, опасно доводить дело до эскалации, а Западу не следует измерять ширину красной линии.
Захарова уточнила, что Россия требует от Киева и его западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе, а также прекратить игнорировать предупреждения России.
Она добавила также, что Россия требует от киевского режима «прекратить провокационные действия», а от контролирующих западных спонсоров – «проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии.
Также генерал заявил, что киевский режим планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.
В понедельник первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия приняла решение направить генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием «грязной бомбы».
Минобороны раскрыло подробности об украинской «грязной бомбе»
Минобороны: Создание Украиной «грязной бомбы» находится на завершающей стадии
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Украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По информации Telegram-канала ведомства, офис президента Украины Владимира Зеленского контактировал с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.
Уточняется, что на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы» – три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская с девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до 1,5 тыс. тонн обогащенного до 1,5% оксида урана.
Кроме того, в ведомстве добавили, что на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тыс. штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией – это уран-235 и плутоний-239, которые являются основным компонентом ядерного заряда.
Более того, на недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов «Вектор», на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов Буряковка, Подлесный, Россоха может разместиться более 50 тыс. кубометров радиоактивных отходов.
А Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до тысячи тонн в год.
Также, по мнению Минобороны, на вероятность такого развития событий указывает имеющаяся на Украине научная база – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки «Ураган», а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.
В ведомстве подчеркнули, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, а радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.
Как указали в Минобороны, подрыв такого боеприпаса представители киевского режима захотят замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Таким обазом, наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением России в применении тактического ядерного оружия.
Ранее в Кремле заявили, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо. При этом отметили, что недоверие Запада к переданной российской стороной информации об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» не означает, что эта угроза перестает существовать.
Госдеп опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
Отражена попытка ВСУ прорыва обороны в Херсонской области
Стремоусов: В районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка прорыва ВСУ
На Андреевском направлении в районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка вооруженных сил Украины прорвать линию обороны, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале о задержании в ночь на понедельник, 24 октября, группы украинских диверсантов на бериславском участке в Херсонской области.
Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем российских войск.
Накануне Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.
Кононенко порекомендовал Красовскому обратиться к психиатру из-за слов об украинских детях
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«Я не знаю, ходит ли Красовский к психиатру, но может ему не помешало бы», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя слова журналиста Антона Красовского о том, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».
Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале попросил прощения за сказанные в эфире телеканала RT слова в адрес украинских детей «у всех, кто обалдел от этого», и лично у главного редактора RT Маргариты Симоньян. Он уточнил, что так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».
«Антон – человек очень эмоциональный, бывает несдержанным, что не умаляет его большого таланта. Такие истории с ним уже не в первый раз происходят, и каждый раз его работодателю нужно решать очень сложный вопрос. С одной стороны, он сотрудник хороший, с другой – есть другие сотрудники, которые могут попасть под удар из-за него, в связи с чем приходится принимать тяжелые решения. А вообще, я не знаю, ходит ли Красовский к психиатру, но может ему не помешало бы», – говорит Кононенко.
Кроме того, собеседник задумался, как же следует поступать с украинскими детьми, воспитанными в русофобии. «А что делали с воспитанными в нацизме немецкими детьми, которые в гитлерюгенде состояли? Собственно, ничего с ними делать не надо, объяснять надо. Картина мира несколько иная, все не так однозначно, это же дети – наше будущее. Какая разница, в каком контексте их воспитывали? Контекст всегда можно поменять», – пояснил журналист.
Он подчеркивает, что «топить вообще никого не надо». Украинское государство на данный момент воспитывает своих детей по-своему, русское государство – иначе. Тем не менее настанет момент, когда будет понятно, что можно будет в действительности сделать. На сегодняшний день возможности повлиять на украинских детей нет.
«Окружить заботой – вот как надо помогать любым детям. Какие-то люди уже приезжают оттуда, в довольно большом количестве. Кто-то едет на Запад, кто-то – в Россию. Украинец ничем не отличается от русского, хоть скреби его, хоть не скреби, ничем не отличается. Приехав сюда, украинские дети быть может поймут, что им рассказывали в школе что-то не то», – заключил Кононенко.
Радикальные высказывания Красовского прозвучали в эфире телеканала RT во время того, как он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Журналист сказал, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». Однако собеседник не разделил такую точку зрения, подчеркнув, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим».
После данного инцидента Симоньян заявила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, поскольку не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».
Эксперт: Применение «грязной бомбы» на Украине ударит по репутации Киева
Политолог Дудаков: После звонков Шойгу провокация Киева с «грязной бомбой» маловероятна
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В случае применения Украиной «грязной бомбы» страны Запада попытались бы обвинить в этом Россию. Но после серии телефонных разговоров министра обороны Сергея Шойгу странам Запада никто не поверит, а украинская провокация теперь маловероятна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог-американист Малек Дудаков.
«Очевидно, что патроны Украины – США и Британия – будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить оружие массового поражения (ОМП). Если эта провокация действительно будет исполнена киевским режимом, то впоследствии мы услышим заявления из Вашингтона и Лондона о том, что они якобы не знали о планах Киева», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
Он напомнил, что подобную реакцию Запада на «самодеятельность» Киева мы уже наблюдали в случаях с терактом в отношении Дарьи Дугиной и взрывом на Крымском мосту. «В нынешней ситуации все будет точно так же», – предрекает Дудаков. Но после того, как Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, применение Украиной «грязной бомбы» скрыть будет невозможно.
«Реакция Запада будет предсказуемой: они будут обвинять Россию, вводить в отношении нас новые санкции. Но им не удастся добиться своей ключевой задачи – полной тотальной изоляции России от всего остального мира. На мой взгляд, ни Китай, ни Индия, ни страны Латинской Америки, ни Африки не поверят в то, что Россия, у которой есть тысячи ядерных боеголовок, будет собирать какую-то «грязную бомбу», чтобы применить ее на Украине. Это противоречит базовой военной логике», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на Западе понимают, что применение «грязной бомбы» в большей степени ударит по репутации Киева, добавил Дудаков. По его мнению, теперь подобная провокация киевского режима маловероятна.
Собеседник также скептически относится к заявлению Лондона о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. «На текущий момент это пустые слова, – считает Дудаков. – Британия, с одной стороны, заявляет о желании помочь в разрешении конфликта. Но, с другой стороны, те условия, которые выдвигает Лондон – а именно тезисы о том, что Россия должна вернуться к границам до 23 февраля и оставить Крым – неприемлемы».
«Вероятно, Британия и США заговорили о деэскалации еще и потому, что Лондон и Вашингтон не хотят повышать ставки. Сейчас говорят о применении Киевом «грязной бомбы». А что дальше? Лондон и Вашингтон говорят базовые вещи, но дипломатический этикет не имеет под собой реального желания идти на серьезные переговоры с Россией», – констатировал политолог.
При этом тот факт, что даже в этой непростой ситуации контакты между министрами сохраняются, позитивен. «Мир и так стоит на грани большой войны. И конечно, телефонные переговоры позволяют минимизировать риски ядерного конфликта. Однако, как мы видим по ситуации на Украине, вероятность применения киевским режимом «грязной бомбы» сохраняется, хотя, на мой взгляд, она все-таки маловероятна», – заметил Дудаков.
Собеседник также не исключил, что сведения о подготовке Киевом провокации были получены нашей разведкой. «Слухи о том, что на Украине создается «грязная бомба», мы слышим уже какое-то время, – напомнил политолог. – Допускаю, что сейчас это уже не просто слухи, а достоверные данные, полученные нашими спецслужбами. Они, видимо, и стали основой для нашей позиции».
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Позже пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.
В понедельник Вашингтон, Лондон и Париж сообщили, что не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом «грязной бомбы».
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Киев запланировал начать массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России
«Страна»: На Украине планируют начать массовую мобилизацию
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На Украине планируют начать массовую мобилизацию из-за объявленной частичной мобилизации в Российской Федерации, Киев опасается численного преимущества российской армии на фронте, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в украинском минобороны.
Как сообщает «Страна», на Украине с 24 февраля объявлена всеобщая мобилизация, при этом необходимости в массовом призыве не было, но сейчас ситуация поменялась, потому что Россия начала частичную мобилизацию, передает РИА «Новости».
По информации источника, сейчас Киев столкнулся с необходимостью начинать массовую мобилизацию и призывать «сотни тысяч». Как утверждает источник, из-за отсутствие должного учета военнообязанных, военкоматы не располагают «реальными списками», подлежащих мобилизации. Источник отмечает, что если Россия призовет 300 тыс. солдат в ближайшие месяцы, то численное преимущество ВСУ на линии фронта сойдет на нет и позволит ВС России создать эшелонированную систему обороны.
«Именно поэтому говорят о раздаче повесток на улицах. Не для того, чтобы сразу призвать в армию, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учет и затем, при необходимости, их мобилизовать. Решать (вопрос учета) в любом случае надо в самое ближайшее время. Потому что иначе увеличенные мобилизационные планы будет очень трудно выполнить», – добавил источник.
Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что украинские войска нуждаются в доукомплектовании, повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте.
Эксперт: В США испугались прорыва войск России к Приднестровью
Военный эксперт Козюлин: Дивизия ВДВ США в Румынии нужна Вашингтону для военного давления на Россию
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При помощи 101-й дивизии ВДВ США Вашингтон пытается купировать риски, связанные с возможным прорывом ВС России к Приднестровью, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал размещение американской дивизии в Румынии приближением к «идеальному шторму».
«Приближение войск НАТО к нашим границам – всегда угроза, на которую надо отвечать. Обычно мы так и поступаем. Понятно, что в период конфликта альянс пытается подстраховаться, а также оказать содействие ВСУ. Но не исключаю, что это может быть просто отвлекающий маневр», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.
«Командующий этими войсками уже заявил, что солдаты «готовы к сражению ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО». Это, вероятно, блеф, но политическое и военное давление на Россию это однозначно окажет», – уверен эксперт.
«Сейчас 101-я воздушно-десантная дивизия США, скорее всего, будет активнее заниматься обучением украинских подразделений. Ну и сами они также будут проходить подготовку по боевому слаживанию, а также отрабатывать координацию действий», – предполагает собеседник.
«Если бы подобная ситуация произошла до начала спецоперации, Россия стянула бы дополнительные силы на юго-западном направлении. Сегодня же перед нами стоят другие, более важные задачи. Какая-то реакция от нас, разумеется, последует. Но она будет не публичной», – продолжает военный эксперт.
Активизация американской дивизии в Румынии неслучайно произошла именно сейчас. «В ответ на ввод новых западных формирований в Польшу и Прибалтику мы были вынуждены создать совместную с Минском группировку войск в Белоруссии. И теперь западные аналитики предполагают: прикрыв северное направление, Союзные силы попробуют пробиться к Приднестровью. Не исключаю, что действия со стороны командования 101-й дивизии стали реакцией на такие предположения», – резюмировал Козюлин.
Ранее командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины. В интервью каналу CBS News командир боевой группы 2-й бригады полковник Эдвин Маттаидесс сказал, что солдаты «готовы к сражению уже ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО».
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих.
На фоне этого президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что размещение в Румынии американской дивизии приближает резкое обострение ситуации. Выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии он подчеркнул, что «мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании».
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальна угроза прямого столкновения США в конфликте на Украине и что может стать поводом для эскалации.
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Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях, уничтожили более 150 украинских военных
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Противник силами трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестовое, Першотравневое, Орлянка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Атаки были отражены, а подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Ликвидировано более 25 украинских военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот на Краснолиманском направлении пытались вклиниться в оборону российских войск у населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но ударами авиации и огнем артиллерии противник остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено не менее 20 украинских военнослужащих и две машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных групп возле населенных пунктов Владимировка и Сладкое Донецкой народной республики (ДНР) на Южно-Донецком направлении. Однако огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника отражена. Ликвидированы 25 украинских военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил Конашенков.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении противник силами батальонной тактической группы безуспешно атаковал позиции российских войск в районах Пятихатки, Брускинского и Трифоновки Херсонской области. Тем не менее в ходе ударов российской артиллерии уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 бронемашин и 15 автомобилей, перечислили в Минобороны.
В районах пунктов Степовая, Новоселовка Харьковской области, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области, Оленовка Николаевской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 174 районах
Под Двуречной Харьковской области взорван склад боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника возле населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Малый Керменчик и Шевченко ДНР.
В воздухе уничтожен 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах пунктов Лисичанск ЛНР и Новая Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
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Журналист Красовский извинился перед главредом RT Симоньян за слова об украинских детях
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Журналист Антон Красовский принес извинения за слова в адрес украинских детей, прозвучавшие в эфире телеканала RT, когда он брал интервью у писателя Сергея Лукьяненко. Красовский попросил прощения «у всех, кто обалдел от этого», и лично у главреда RT Маргариты Симоньян.
Красовский в своем Telegram-канале написал, что ему «по-настоящему неловко», но он «как-то не увидел этой границы, про детей». По словам журналиста, так бывает, когда «сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».
«Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», – добавил он.
Резкие высказывания Красовского прозвучали во время беседы с писателем Сергеем Лукьяненко. Красовский заявил, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». В ответ Лукьяненко заметил, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим». В качестве метода работы с такими детьми писатель предложил правильное воспитание.
После этого главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, так как не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».
Германия и ЕК призвали к «плану Маршалла» для Украины
Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» и платформу по координации помощи для Украины
Для Киева нужен «план Маршалла», также требуется разработать платформу для координации помощи в восстановлении Украины, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины. На ней Шольц и фон дер Ляйен намерены обсудить «наилучшие» варианты помощи Киеву со стороны «мирового сообщества». Указывается, что процесс восстановления Украины определит, какой страной она станет. «Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», – приводит ТАСС текст совместной статьи Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шольц и фон дер Ляйен считают это «задачей поколений» и называют Украину кандидатом на вступление в ЕС, поэтому, по их словам, путь восстановления окажется и путем Украины в Евросоюз. Они заявили, что Киев «защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», – говорится в статье.
Они призвали поддерживать Украину, отметив, что против России введены жесткие санкции, Киев получает оружие, «мировое сообщество» поддерживает экономику Украины. Кроме того, упрощается экспорт украинских товаров. Указывается, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. В статье говорится, что ни сам Киев, ни его отдельные союзники не справятся с такими расходами в одиночку, поэтому проблему нужно решать совместно, привлекая также частных доноров и компании.
Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. Они призвали «создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления».
Напомним, планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Шольц заявил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды, эта задача окажется более масштабной, чем план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
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Макрон заявил о манипулировании «православной элитой» со стороны России
Макрон заявил, что российская власть якобы манипулирует «православной элитой» для оправдания политики
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Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что власти России якобы манипулируют «православной элитой», желая «оправдать» свою политику.
В Риме на встрече представителей мировых религий «Взывая о мире. Диалог религий и культур» Макрон заявил, что религиозные лидеры должны бороться с «безумием народов» и не оправдывать политические проекты, которые оказываются «ловушками, отрицающими достоинство человека».
Макрон утверждает, что Москва, якобы манипулируя «православной элитой», пытается «оправдать свою политику господства». Он заявил, что религии должны защищать достоинство и всеобщее уважение, передает РИА «Новости».
Комментируя ситуацию на Украине, он сказал, что было принято решение ввести санкции против России и помочь Киеву, «не участвуя в войне». Однако, по его словам, народ Украины «должен уметь выбрать мир и выберет момент и условия этого мира». Как заявил президент Франции, «перспектива мира существует и будет установлена при содействии другой стороны, которая сейчас является противником».
Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в особой молитве попросил о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям. Он также заявил о необходимости «духовной мобилизации», которая могла бы помочь примирению России и Украины.
В Николаеве возникли проблемы с алкоголем из-за массового заезда иностранных наемников
Участник николаевского подполья заявил, что наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев
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Наемники из Франции и Грузии массово заезжают в Николаев, скупают алкоголь в городе и ждут расселения по частным домам и квартирам, нацбатальоны проводят рейды, заявил участник николаевского подполья.
Как отметил подпольщик, приехало много французов, которые скитаются по портам и заброшенным заводам. Он также предположил, что «начальник» наемников из Грузии скупил весь алкоголь в городе. Активист отметил, что в Николаев приезжают худшие люди со всего мира, передает РИА «Новости».
«Видели их на Ника-Тере (морской порт в Николаеве – прим. ВЗГЛЯД) и в районе Черноморского судостроительного завода. Еще недавно заехала куча грузин, начальник грузин ездит на Nissan X-Trail с военными номерам», – рассказал подпольщик.
Он также добавил, что украинские силовики постоянно проводят рейды в городе, проверяют телефоны и фотографируют документы.
По сообщению его товарищей из Очакова, еще одного города-порта Николаевской области с преимущественно русскоязычным населением, в нем рейды по выявлению «неблагонадежных» лиц проводят боевики с Западной Украины.
«Катаются на отжатых у людей машинах по всему городу и заставляют людей под дулами автоматов произносить слово «паляница» (украинские националисты полагают, что русские произносят это слово фонетически неправильно – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил активист.
Ранее обменянный военный ДНР рассказал о пленении иностранными наемниками. Он заявил, что они говорили на польском и английском языках, без шевронов и опознавательных знаков, у них было украинское обмундирование «натовской» расцветки.
RT приостановил сотрудничество с Красовским после его слов об украинских детях
Симоньян сообщила о решении RT приостановить сотрудничество с Красовским после его слов в эфире об украинских детях
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RT приостанавливает сотрудничество с журналистом Антоном Красовским, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Ранее Красовский заявил, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».
Симоньян заявила в Telegram, что высказывание Красовского «дико и омерзительно». «Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», - указала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT.
Каналом принято решено приостановить сотрудничество с Красовским, так как RT не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь», пояснила Симоньян. «Недоумение, что тут скажешь», – заявила она.
Симоньян пожелала детям Украины, Донбасса и всем остальным детям, чтобы «все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться – на том языке, который считают родным».
Радикальные высказывания Красовского прозвучали во время беседы с писателем Сергеем Лукьяненко. Красовский заявил, что украинских детей, которые были настроены негативно по отношению к России, следовало топить. В ответ Лукьяненко заметил, что «это не наш метод» и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим». В качестве метода работы с такими детьми писатель предложил правильное воспитание.
Напомним, страны Запада ввели санкции против Красовского в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине. Красовский сотрудничал с телеканалом RT с 2019 года. В 2020 году был назначен директором вещания RT на русском языке. С 2021 года был ведущим выходящей на YouTube-канале дирекции «RT Россия» программы «Антонимы». В мае YouTube заблокировал канал Красовского.
США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной «грязной бомбы»
Внешнеполитические ведомства США, Британии и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы, говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном Госдепартаментом.
Главы дипведомств Великобритании, США и Франции выразили «неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Они также заявили, что будут «поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется», передает ТАСС.
Страны четко дали понять, что отвергают «очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу»... Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России», – говорится в документе.
Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Напомним, пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и главы Минобороны России Сергея Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.
Кремль: Угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо
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Недоверие Запада к переданной российской стороной информации об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» не означает, что эта угроза перестает существовать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Угроза налицо, подчеркнул Песков. Он отметил, что министр обороны Сергей Шойгу довел до сведения своих собеседников эту информацию, а дальше уже их дело – верить или не верить, передает РИА «Новости».
Напомним, Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Однако Госдеп позднее опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
Киев потребовал санкций к России на фоне данных об украинской «грязной бомбе»
Зеленский ответил на сообщения об украинской «грязной бомбе» призывом усилить поддержку Украины и санкции против России
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Комментируя сообщения о том, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой», президент страны Владимир Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям и к усилению поддержки Украины.
«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, мир должен «максимально жестко отреагировать» на угрозы, которые якобы исходят от России, и на «очередное поднятие ставок». Как заявил Зеленский, «угрозы» со стороны России являются поводом для санкций и усиления поддержки Украины, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе» и шаги по укреплению украинской ПВО. Кулеба объявил сообщения о «грязной бомбе» дезинформацией и «предлогом для проведения операции под ложным флагом».
Как сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, Блинкен в ответ заверил, что США «отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», передает ТАСС.
Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. Он заявил: «Мысль о «грязной бомбе» отвратительна для нас». Также Киев потребовал соблюдения пункта Будапештского меморандума об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия.
Напомним, Шойгу заявил об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы». Сообщалось, что Киев немерен устроить на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.