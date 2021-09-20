Боевики обстреляли ВС Сирии с подконтрольной Турции территории Алеппо

В результате артиллерийского удара со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной Турции территории провинции Алеппо, пострадали четверо сирийских военных, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Алеппо зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики произвели минометный обстрел (из района н. п. Анаб) и артиллерийский удар (из района н. п. Джибрин) правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ. «Боевики из района населенного пункта Кимар нанесли артиллерийский удар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сагана, в результате которого ранено четыре военнослужащих вооруженных сил САР», – отметил он.

Кулить подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований «отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».

Ранее в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что американские военные нанесли удар по одному из лидеров запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» в окрестностях Идлиба на территории Сирии.

В прошлый четверг сирийский военный погиб в Идлибе при артобстреле террористов. Кроме того, 10 августа боевики из подконтрольных Турции территорий в идлибской зоне деэскалации обстреляли позиции ВС Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо, в результате двое сирийских военнослужащих получили ранения.