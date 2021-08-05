Россия, Таджикистан и Узбекистан начали учения на границе с Афганистаном МИД: Россия ценит позицию Турции по С-400 5 августа 2021, 09:30 Текст: Алина Назарова

Москва ценит позицию Анкары по закупке зенитных ракетных комплексов С-400 и видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Турцией, заявил директор Четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон. «С удовлетворением отмечаем поступательное наращивание российско-турецкого партнерства по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Не является исключением и военно-техническое сотрудничество. Реализация совместных проектов, прежде всего поставка Анкаре первого полка зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в 2019 году, демонстрирует решимость наших стран к всестороннему укреплению взаимодействия в этой области. Видим для этого серьезный потенциал», – сказал Пилипсон, передает РИА «Новости». Он добавил, что Россия ценит позицию турецких партнеров, которые действуют сообразно национальным задачам обеспечения обороноспособности, несмотря на открытое внешнее давление. Отвечая на вопрос о сроках закупки Анкарой второго полка С-400, Пилипсон пояснил, что «профильные ведомства находятся в контакте по вопросам дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества». «Дадим специалистам спокойно работать, суета здесь ни к чему», – резюмировал дипломат В июле сообщалось, что «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ближайшие месяцы подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов С-400. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

Суд подтвердил, что «Мотор Сич» нарушил права «Вертолетов России» на бренд «Ми» 3 августа 2021, 11:15

Фото: Zuma\TASS

Текст: Алина Назарова

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, передает РИА «Новости». Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг. «Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания. Но апелляционный суд в апреле со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик воздушного судна является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техническим обслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец. «Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах. «Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания. Появилась информация о сбитом в Сирии экспериментальном беспилотнике США 4 августа 2021, 18:47

Фото: U.S. Navy/Northrop Grumman by Chad Slattery

Текст: Алексей Дегтярев

Сирийские военные при поддержке иранских специалистов сбили один из самых дорогих американских беспилотников MQ-4C Triton, сообщают ближневосточные информационные аккаунты в Twitter. Летательный аппарат сбили, предположительно, при помощи комплекса Бук-М2, сообщил новостной Twitter-канал Rangeload. Иранское агентство U-news в своем Twitter уточнило, что борт сбили в провинции Алеппо. pic.twitter.com/pMoRfmoOiD —(@SYRIANTOPERSIAN) August 4, 2021 MQ-4C Triton управляется четырьмя операторами на земле, длина аппарата составляет 14,5 метров, размах крыла – 39,9 метра, высота – 4,6 метра. Масса беспилотника без нагрузки – 6 тонн 781 кг, нормальная взлетная масса – 14 тонн 630 кг. Силовая установка – один турбореактивный двигатель Rolls-Royce AE 3007. Максимальная скорость аппарата – 610 км/ч, крейсерская – 575 км/ч, практическая дальность – чуть более 15 тыс. км. Разработка и производство этого БПЛА ведется Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC). Это американская военно-промышленная компания, занимающаяся электроникой и информационными технологиями, авиакосмической отраслью и судостроением. В конце июля 2021 года MQ-4C Triton обновили аппаратное и программное обеспечение, сообщает The Defensepost. По этим данным, 29 июля был совершен успешный испытательный полет обновленного дрона. На него установили многофункциональный сенсор Integrated Functional Capability-4. В июне 2019 года Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сбил беспилотник RQ-4A над Ормузским проливом. По мнению Тегерана, аппарат находился в его воздушном пространстве. Изначально сообщалось, что сбит был MQ-4C Triton, но в США опровергли это. Американские СМИ сообщили, что сбит был прототип, на базе которого могли отрабатывать технологии для применения MQ-4C Triton. Минпромторг озвучил предполагаемое официальное название истребителя Checkmate 2 августа 2021, 10:37

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Зубарев

Созданный госкорпорацией «Ростех» новый российский однодвигательный истребитель Checkmate, скорее всего, получит название Су-75, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Дело в том, что это рабочее название. Мы, конечно же, придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть если база берется от Су-57, то вариант Су-75», – передает ТАСС слова Мантурова в интервью РБК-ТВ. Министр отметил, что название Checkmate, под которым истребитель был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, было придумано инженерами. Он выразил уверенность, что самолет будет востребован на рынке. «Что касается Checkmate – это тот самолет, который сегодня будет востребован на рынке. С учетом того, что он дешевле, существенно дешевле. Он такой же мобильный», – сказал министр, добавив, что по авиационным средствам поражения и по другим тактико-техническим характеристикам он не уступает, и даже лучше, чем зарубежные аналоги. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус – три тысячи километров. Машина будет оснащена высокоэффективной силовой установкой. Предполагается, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, с 2026 года Ростех планирует начать его серийное производство. Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО «Компания Сухой». Газета ВЗГЛЯД разбирала название и характеристики нового легкого истребителя. Увеличилось число погибших россиян в ДТП с автобусом в Турции 2 августа 2021, 20:21

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Число погибших при аварии с туристическим автобусом в Турции россиян возросло до четырех, сообщил туроператор «Интурист». По его данным, в автобусе были туристы из Самары, пострадавшие размещены в четырех больницах, передает РИА «Новости». Туристов из других регионов в автобусе не было, уточнил «Интурист», сообщает ТАСС. Туроператор в связи с инцидентом открыл горячую линию. «Для родственников пострадавших открыта горячая линия. Номер: +905383933451», – сообщили в «Интуристе». Изначально сообщалось о трех погибших в аварии. СМИ ранее сообщали, что автобус по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся. Всего в салоне находилось 22 человека. Автобус направлялся в аэропорт Антальи. Стало известно о разработке в России гиперзвуковой ракеты Х-95 3 августа 2021, 09:20

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российские специалисты ведут разработку новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, сообщил начальник Военной академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Как указал Зарудницкий в статье для журнала «Военная мысль», чтобы обеспечить свое господство в воздушно-космической сфере, военная промышленность России разрабатывает новые образцы вооружений. Среди множества отечественных образцов генерал обратил внимание на гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», стратегический бомбардировщик Ту-160М, прозванный «Белым лебедем», беспилотники, зенитные ракетные системы, а также рассекретил некую отечественную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95. Ранее о последней разработке известно не было, пишет «Царьград». Как пояснил РИА «Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе, «новая гиперзвуковая ракета большой дальности разрабатывается для применения в составе вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и перспективного авиационного комплекса дальней авиации». «Опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя», – добавил источник. Тем временем главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что «вероятнее всего, новая гиперзвуковая ракета Х-95 создается на базе технологий ракеты «Циркон». То есть в ней будет использоваться основной гиперзвуковой блок «Циркона», который обеспечивает длительный управляемый гиперзвуковой полет изделия в атмосфере». Военный эксперт добавил, что отработанную на «Цирконе» технологию можно адаптировать и под авиационные ракеты, и под ракеты с наземным стартом. «То есть бустеры (ракетные ускорители) могут быть разные, упаковка в транспортно-пусковые контейнеры или подвеска на носитель может быть разная, но основной гиперзвуковой модуль, включающий двигатель, систему наведения и корпус из спецматериалов, останется тот же», – пояснил он. По оценке Мураховского, дальность полета авиаракеты Х-95 должна составлять минимум 1 тыс. километров, то есть не менее, чем у «Циркона» с морским стартом. «А учитывая боевой радиус Ту-22М3М или Ту-160М, которые должны нести Х-95, дальность применения нового авиационного комплекса – самолет плюс ракета – может превышать и 10 тысяч километров», – добавил эксперт. В настоящее время в российских войсках несут опытно-боевое дежурство авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые включают носитель МиГ-31К и гиперзвуковую ракету, созданную на базе аэробаллистических ракет комплекса «Искандер». На испытаниях боеприпасы достигли скорости в 10 скоростей звука. В конце июня два МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами впервые были переброшены на авиабазу в Сирии. Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в Турции 3 августа 2021, 16:49

Фото: AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину и нескольким другим мировым лидерам за помощь в борьбе с лесными пожарами. «От имени моей страны я хотел бы выразить особые благодарности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента [возникновения пожаров]», – цитирует Эрдогана ТАСС. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Отец пропавшего в Турции россиянина предположил его судьбу 2 августа 2021, 12:08

Фото: fotototo/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Пропавшего в Стамбуле 20-летнего россиянина Макара Рагина могли задержать в ходе рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, сообщил его отец Федор Рагин. «Как мы узнали, как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причем забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится», – пояснил Федор Рагин РИА «Новости». Он добавил, что его сын мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта. Сейчас семья Макара, полиция Турции и российские дипломаты проверяют миграционные центры. Ранее сообщалось, что Макар Рагин пропал в Стамбуле около пяти дней назад, в отеле, где он проживал, остались его вещи и документы. Молодого человека ищет полиция, ей помогают российские дипломаты. Россию обеспокоила активность частных военных компаний США 3 августа 2021, 09:59

Фото: Сергей Отрошко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва озабочена тиражируемыми в американских СМИ сообщениями о продолжающейся активности частных военных компаний США, заявил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД Владимир Тарабрин. «Мы озабочены тиражируемыми в американских СМИ сообщениями о продолжающейся активности американских частных военных компаний (ЧВК)», – сказал Тарабрин, передает РИА «Новости». Он напомнил, что издание Washington Post уже сообщало о попытках венесуэльской оппозиции нанять американскую ЧВК для подготовки государственного переворота в Каракасе и свержения легитимного венесуэльского президента Николаса Мадуро. Глава ДНВ также отметил, что издание Time сообщило о планах основателя известной ЧВК Blackwater Эрика Принца набирать ветеранов боевых действий в Донбассе для создания новой ЧВК. «Для каких именно задач – остается только догадываться», – сказал Тарабрин. До этого также сообщалось, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. Шойгу рассказал о модернизации «Адмирала Нахимова» 3 августа 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет носителем мощного ударного оружия, новейших зенитно-ракетных и противолодочных комплексов, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Обсудим ход выполнения государственного контракта на ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Работы проводятся на предприятии «Севмаш» в рамках реализации государственного оборонного заказа. По их окончании Военно- морской флот России получит корабль, оснащённый мощным ударным вооружением, самыми современными зенитно-ракетными и противолодочными комплексами», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости». В августе прошлого года крейсер выведен из дока и переведен к набережной для продолжения достроечных работ на плаву, монтажа общекорабельных систем и палубных механизмов. В настоящий момент выполняются установка оборудования и электромонтажные работы. «Затем необходимо обеспечить подготовку корабля и его новых комплексов вооружения, чтобы приступить к приёмо-сдаточным испытаниям», – сказал Шойгу. По его словам, на сегодняшнем совещании будут детально обсуждены «сроки реализации основных этапов госконтракта, а также сопутствующие проблемы». Ранее СМИ сообщали, что в случае успешной, но затянувшейся модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире. Стало известно о полном отказе РВСН от МБР «Тополь» в 2024 году 5 августа 2021, 03:46 Текст: Антон Антонов

В 2024 году Ракетные войска стратегического назначения полностью прекратят эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник ТАСС сообщил, что в соответствии с планами «в 2024 году с вооружения РВСН будет снята «крайняя» МБР «Тополь». Он пояснил, что «выслужившие свои сроки эксплуатации МБР «Тополь» сейчас меняются на МБР «Ярс» с разделяющейся головной частью». Напомним, некоторые из списываемых МБР «Тополь» могут перейти на гражданскую службу в виде ракет-носителей «Старт-1». С 1993 по 2006 год с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас – Восточный) провели семь пусков ракет-носителей «Старт-1», созданных на базе ракет «Тополь». Из них шесть завершились успехом. В Анталье перевернулся автобус с предположительно российскими туристами 2 августа 2021, 19:33

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Текст: Елена Мирошниченко

Перевозивший предположительно российских туристов автобус перевернулся в Турции в провинции Анталья, сообщает газета Milliyet. В результате ДТП погибли три человека, еще 16 пострадали. Издание сообщает, что инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся, сообщает РИА «Новости». Пострадавшие направлены в больницы. Ранее в Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус, по предварительным данным, в нем находилось 45 человек, из них десять госпитализированы. В ДТП с автобусом в Турции погибли три россиянина 2 августа 2021, 19:55

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Текст: Елизавета Булкина

При столкновении туристического автобуса с бетонным ограждением в Анталье погибли три гражданина России, еще пять получили тяжелые ранения, сообщили в российском генконсульстве в Турции. «Второго августа в районе Манавгата около 18.00 произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра», – передает слова представителя генконсульства РИА «Новости». К месту ДТП направился сотрудник консульства для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП. «Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам. Держим вопрос на контроле и о развитии ситуации сообщим дополнительно», – добавили в дипмиссии. По данным туроператора «Интурист», детей среди погибших нет. Всего в автобусе находилось 22 туриста из России, в том числе девять детей. Представитель «Интуриста» уточнил, что автобус перевернулся на главном шоссе в районе Манавгавта, он следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи». СМИ ранее сообщали, что автобус по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся. США решили увязать экспорт вооружений с правами человека 5 августа 2021, 04:31

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Белый дом собирается огласить новую политику в сфере экспорта вооружений, сместив акцент на права человека, сообщил высокопоставленный источник. Источник Reuters заявил, что новая политика «позволит выстроить и поддерживать стратегическое партнерство, которое лучше отражает ценности и интересы» США. Вашингтон будет больше внимания уделять проблеме соблюдения прав человека в странах, приобретающих американские вооружения. Об изменениях хотят объявить в сентябре, передает ТАСС. Источник в Конгрессе США рассказал, что «в ряде случаев» планируется «добавить дополнительные условия для получения одобрения». Изменения грозят создать сложности в сфере торговли автоматическим стрелковым оружием, которое может быть использовано полицией или нерегулярными вооруженными формированиями против гражданского населения. Кроме того, может замедлиться продажа крупных систем (ЗРК, системы для ВМФ), но таким контрактам, как ожидается, в конечном счете все равно выдадут разрешение. Reuters отмечает, что планы Белого дома являются отходом от политики предыдущего президента США Дональда Трампа, который при экспорте вооружений отдавал приоритет экономическим интересам США. Напомним, после того, как новая администрация США объявила Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии. Прежде Пентагон объяснил намерение продавать оружие Саудовской Аравии тем, что в противном случае она будет покупать вооружения у России и Китая. Появились сведения о пострадавших в серьезном ДТП в Турции россиянах 3 августа 2021, 22:21 Текст: Антон Никитин

Из стационаров в Турции выписаны 15 пострадавших в ДТП россиян, еще пятеро остаются в больнице в состоянии различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе Минздрава России. «На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в г. Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести. Трое были прооперированы. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», – приводит текст сообщения ТАСС. Напомним, в понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов из Самарской области. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 человек, среди них находились девять детей. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения. Россия запросила у Турции информацию о причинах ДТП в Анталье. В «Интуристе» сообщили, что первые десять туристов из пострадавшей в ДТП группы из Антальи вернутся в Самару 4 августа. Минобороны Украины выработало девять сценариев обострения ситуации 5 августа 2021, 02:58

Фото: Serhii Hudak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Минобороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Он рассказал, что был на «совещании министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того», что «ожидает» Украину. По его словам, сейчас «рассматривается девять возможных сценариев обострения», осуществляется «соответствующее планирование», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». В частности, в Киеве рассматривают возможное влияние российско-белорусских учений «Запад–2021» на Украину, страны Балтии, Польшу. Киев хочет противодействовать этому влиянию собственными учениями «Совместные усилия–2021», которые пройдут в период активной фазы «Запада». Арестович заявил: «Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что вооруженные силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям». Он отметил, что самый опасный из сценариев предполагает «широкомасштабное вторжение». Напомним, генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу также заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер.