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Собянин одобрил проект скоростной ж/д магистрали между Москвой и Петербургом
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Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург согласован мэром столицы Сергеем Собяниным, сообщили в его пресс-службе.
«Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСЖМ-1)», – цитирует сообщение ТАСС.
Там пояснили, что общая длина трассы составит около 680 км, в том числе в границах Москвы – 43 км с четырьмя остановками. Их расположат на Ленинградском вокзале, станциях Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.
«В границах города Москвы трасса пройдет в соответствии с первоначальной редакцией схемы территориального планирования, разработанной в 2013 году, – в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. При этом будут учтены внесенные правительством Москвы дополнения, касающиеся организации посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах», – добавили в пресс-службе.
Строительные работы по ВСЖМ-1 планируется совместить с восстановлением остановок и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги.
В 2011 году на одной из ранних презентаций проекта ВСЖМ-1 сообщалось, что скорость поездов на трассе будет достигать 400 км/ч, а время в пути между двумя федеральными центрами займет 2,5 часа.
NYT: Россия издевается над запретами Олимпиады
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Американская газета The New York Times посвятила статью российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио без национального флага и гимна, и пришла к выводу, что россиян не волнует запрет на использование национальной символики, они гордятся своей сборной, несмотря ни на что.
«Россия издевается над запретами Олимпийских игр: «Пусть слушают классическую музыку», – так The New York Times озаглавило свою статью.
Корреспонденты издания пообщались с москвичами и убедились: болельщики с легкостью считывают бюрократическое название команды R.O.C. – и понимают, что речь идет о России. А то, что перед началом соревнований российских спортсменов тщательно проверили на допинг, это еще один повод для национальной гордости: русские олимпийцы доказали, что они чисты.
«Это ситуация никого не волнует. Когда россияне выигрывают золото, болельщики не могут сдержать эмоции. На Олимпиаде очень тщательно проверили наших ребят, наши спортсмены чистые», – рассказал бармен спорт-бара «Пробка» Дмитрий Козыка.
Врач скорой помощи Роман Притула отметил, что для него не имеет значение название российской команды. «Это не мешает нам гордиться. Неважно, что они выступают под олимпийским флагом, они все равно россияне. И когда наши спортсмены побеждают, это вызывает только положительные эмоции», – считает медик, пишет «Комсомольская правда».
В статье упоминается и движение #wewillROCyou, запущенное в поддержку олимпийцев в соцсетях генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки. В Instagram Канделаки написала, что никакие запреты не остановят российских спортсменов. «Олимпиада – это одна из тех ситуаций, когда хочется всем доказать и показать, что ты русский», – отметила она.
«Даже официальные лица, которые ранее жаловались на ограничения, связанные с допинговым скандалом, стали высмеивать сложившуюся ситуацию. В видео, опубликованном Министерством иностранных дел России, например, под песню группы Queen «We Will Rock You» на экране появились слова We Will R.O.C. You», – пишут американцы.
Издание также процитировало главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. По его мнению, победа над командой США в спортивной гимнастике вдохновит новое поколение молодых российских девушек выбрать именно этот вид спорта. «Меня переполняют эмоции. Прошло много времени с тех пор, как мы так побеждали в гимнастике. Это действительно важно для командных дисциплин, это вдохновляет и мотивирует молодежь», – заявил Поздняков.
Авторы материала подчеркивают, что российские болельщики гордятся и выступлением фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая отказалась уйти с арены, несмотря на полученную во время соревнований травму. Этот отказ стоил бы российской команде золотой медали, поэтому девушка мужественно сражалась, несмотря на боль. «Настоящая девушка-герой», – цитирует издание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
А обозреватель Telesport Алексей Дурнов считает, что российские болельщики давно перестали обращать внимание на допинговый скандал: «Они просто хотят смотреть спортивные состязания, а не думать о том, что происходит в медицинских лабораториях».
Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.
Суд подтвердил, что «Мотор Сич» нарушил права «Вертолетов России» на бренд «Ми»
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Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, передает РИА «Новости».
Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.
«Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания.
Но апелляционный суд в апреле со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик воздушного судна является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техническим обслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец.
«Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
«Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания.
Стало известно о смерти всех пострадавших в результате ЧП на ростовском химкомбинате
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Семеро человек, пострадавших в результате ЧП на комбинате «Каменский» в Ростовской области 29 июля, умерли, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«Скончался седьмой пострадавший в результате ЧП», – рассказал он ТАСС.
Также он сообщил, что следователи СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
«Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», – добавил источник.
В воскресенье власти Ростовской области заявили о четырех погибших во время взрыва на химкомбинате.
Ранее сообщалось, что на предприятии химкомбината «Каменский» вечером в четверг произошел взрыв и пожар во время заполнения емкостей. Предприятие занимается производством оружия и боеприпасов. Несколько работников предприятия получили ожоги.
США попросили 24 дипломата России покинуть страну в течение месяца
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США направили России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз, заявил в интервью The National Interest посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», – передает его слова РИА «Новости».
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
Госдеп заявил о «неправильных» высказываниях Антонова о высылке дипломатов
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть США якобы «неправильны».
«Позвольте мне, во-первых, ответить на высказывания посла Антонова в интервью, но его характеристики ситуации неточны, неправильны. Трехлетний лимит действия виз российских [дипломатов] – в этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, как ожидается, данные лица покидают страну или запрашивают продление», – приводит слова Прайса ТАСС.
Ранее в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
Грузинские политики попросили Путина возобновить сотрудничество
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Более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента России Владимира Путина восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Инициатором обращения стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.
Она заявила, что «режиссером театра» внутреннего противостояния в Грузии являются США, а «бесконечные учения НАТО в Грузии представляют собой ничто иное, как вызов России».
«Публично обращаемся к президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык! – говорят подписанты. – Мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии».
По их данным, подавляющее большинство населения Грузии поддерживает диалог с Россией и военный нейтралитет Грузии.
Кроме ряда известных в Грузии политиков, обращение подписали двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили, бывшие начальники Генштаба Гурам Николайшвили и Георгий Иукуридзе, другие отставные высокопоставленные военные, бывший премьер-министр Отар Пацация и так далее.
После войны-2008 между Грузией и Россией нет дипломатических отношений.
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, а россияне якобы никогда не будут любить этот регион, как украинцы.
«Эти люди, которые оккупировали (Крым), они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны... они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек на зубах, потому что в детстве было так. Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю, мы ходили на Ай-Петри, в Кастрополь... Жуковка, палатка, прыгаешь с 14-метровой скалы... Удивлял свою будущую супругу тогда: «Вот смотри как я могу», – тряслись коленки, но я прыгал», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «Дом».
Украинский президент подчеркнул, что Крым – «это я», «это моя земля, это не их земля». «Это никогда не будет русской территорией», – повторил он, передает РИА «Новости».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Тимановская сделала заявление о разгоревшемся на ОИ скандале
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Белорусская бегунья Кристина Тимановская заявила, что никогда не вмешивалась в политику и не ожидала, что ситуация на Олимпийских играх в Токио может обернуться «политическим скандалом».
«На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в эстафету других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации в эту эстафету. И я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом», – сказала Тимановская, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Тимановская также заявила, что вряд ли в перспективе сможет вернуться в Белоруссию. «Я просто боялась за свою жизнь, боялась оказаться в тюрьме. Я не думаю, что когда-нибудь смогу вернуться в Белоруссию», – заявила спортсменка в интервью газете Wall Street Journal.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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В Киеве выяснили основную причину провала борьбы с «Северным потоком – 2»
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Потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2», написал в статье для «Украинской правды» бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.
Как пишет Коболев, очевидным фактом является то, что Соединенные Штаты ничего не должны Украине. «Почему же США так активно помогали нам после революции достоинства (Майдана)? Потому что мы были «любимцами» (Джо) Байдена», – отметил он, передает РИА «Новости».
По его словам, именно этот статус Украины в глазах Байдена, занимавшего на тот момент пост вице-президента США, позволял Киеву получать беспрецедентную помощь. «Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден – мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения», – указал экс-глава Нафтогаза.
Как считает Коболев, этот «особый» статус Украина приобрела благодаря Майдану, когда «украинцы кровью своих сограждан подписались под выбором в пользу западного мира», а также из-за достижения «больших успехов сразу в нескольких очень болезненных, но критически важных реформах». «Все это и придало нам особый статус. Мы были историей победы «вопреки всему». Все политики, независимо от времени и географии, хотят ассоциироваться именно с победами, а не поражениями. Американские политики не являются исключением», – выразил мнение он.
Однако с 2016 года вектор движения Украины изменился, начался сдвиг «в обратную сторону», отметил Коболев. «А потом украинская сторона допустила совсем безумную ошибку – она решила сделать ставку на одну из сторон в американских президентских выборах. Эта ставка нам очень дорого стоила и еще будет стоить, независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме», – пишет он, назвав эту «ошибку» одной из крупнейших побед в деятельности «агентов российского влияния» на Украине.
Ранее украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Аксенов резко ответил на слова Зеленского о Крыме
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Крымчане уже почувствовали «любовь» Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.
«Интервью Зеленского – жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист, экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», – написал Аксенов на странице в «ВКонтакте».
По его словам, «крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках». «Людей давно тошнит от этой «любви», – добавил глава Крыма.
«К сожалению, Зеленский стал соучастником преступлений против народа Украины, за которые предстоит отвечать. Вот о чем ему стоит подумать вместо того, чтобы нести чушь. И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским», – заключил Аксенов.
Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Президент Украины также рассказал, как бывал в Крыму, ел крымские рапаны, и что считает полуостров своим.
Россия разрешила США пополнить штат посольства американцами
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Российская сторона не запрещает Соединенным Штатам полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Отвечая на вопрос о том, насколько соответствуют действительности утверждения американской стороны о том, что Россия так усложняет деятельность американских диппредставительств, что они не смогут выполнять некоторые функции, Антонов сказал: «Это абсолютно не так». «Вашингтону никто не запрещает полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников. Мы готовы внимательно рассматривать все получаемые обращения», – говорится в заявлении Антонова на странице российского посольства в соцсети Facebook.
«Мы ждем визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал» посольства США, начиная от дипломатов консульской службы до водителей», – добавил российский посол, подчеркнув при этом, что «автоматизма здесь не будет».
«За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника, – обратил внимание Антонов. – Партнеры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. Советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой «джентльменской договоренностью».
«Попытки продать нам «пустой воздух» не пройдут. Так что ожидаем от Госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств», – подчеркнул посол России.
Ранее Антонов обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.
В понедельник Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
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Муж легкоатлетки Тимановской рассказал об отношении к оппозиции
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Супруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, ситуация с которой на Олимпиаде в Токио вызвала серьезный международный резонанс, Арсений Зданевич в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что они с женой никогда не поддерживали оппозицию в республике.
«У нас никогда не было никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы просто обычные спортсмены, мы просто занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционным движением», – заявил Зданевич, передает РИА «Новости».
Ранее он сообщил, что сейчас находится на территории Украины, но планирует приехать в Польшу. Зданевич отметил, что пока у него нет дальнейших планов, но он уверен, что будет со своей женой, где бы та ни оказалась.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Найдено тело пропавшего в Киеве главы «Белорусского дома в Украине»
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Пропавший в Киеве глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов найден повешенным в одном из парков украинской столицы, сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.
«Гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по статье «умышленное убийство» и будет проверять все версии», – говорится в сообщении полиции, которая считает, что преступник мог маскировать свои действия.
Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов, передает РИА «Новости».
В понедельник сообщество взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» сообщило о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Госдеп объяснил ограничение работы российских дипломатов в США
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
Прайс выступил с утверждением, что действия Госдепартамента США от 2 марта и 15 апреля якобы «были ответом» и, по мнению Вашингтона, преследовали цель по «привлечению России к ответственности за ряд угроз нашим (американским – прим. ВЗГЛЯД) интересам», передает ТАСС.
«Мы не [преследовали цель] эскалации ситуации, не искали эскалации. Это был ответ российскому правительству за вредоносные действия», – утверждает дипломат.
«Мы продолжаем верить, что в нынешнее время есть необходимость открытых каналов связи между нашими правительствами, в том числе посредством посольств. Продолжим оценивать ситуацию и сообщим о развитии событий», – заявил глава пресс-службы Госдепа США.
«На прошлой неделе мы объявили, что Госдепартамент ограничит длительность командировок большинства прибывающих дипломатических и консульских сотрудников в США максимум пятью годами. Конечно, это не касается всех [иностранных] миссий, – сказал Прайс. – Ограничение длительности [командировок] помогает нам сбалансировать взаимосвязь двустороннего утверждения дипломатов <…> в США и для американских дипломатов за рубежом».
На вопрос о том, почему в отношении российского посольства действует трехлетний лимит, представитель Госдепа ответил: «Я не могу комментировать, является [ли] это [ограничение] уникальным для российских дипломатов или нет». «Они [российские дипломаты] могут запросить продление [длительности командировок в США]. <…> Все запросы будут рассматриваться на индивидуальной основе». – добавил он. При этом Прайс не согласился с тем, что подобная практика является своего рода возмездием России.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».
В понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
Названы причины нового дипломатического спора между Россией и США
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«Президентских договоренностей в Женеве оказалось недостаточно, чтобы радикально поменять ситуацию в отношениях к лучшему», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя спор между послом России в Вашингтоне и главой пресс-службы Госдепа относительно условий работы диппредставительств обеих стран.
«Спор обусловлен не только тем, что со стороны Вашингтона кто-то намеренно срывает женевские договоренности двух президентов, но и тем, что дипломатический кризис вызван большим количеством накопившихся взаимных претензий», – полагает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.
Политолог напомнил, что еще накануне саммита в Женеве ситуация осложнилась высылкой российских дипломатов из США, а также запретом на наем российского персонала в американском посольстве. «Все это серьезно ухудшило положение дипломатов», – указал Тимофеев.
«Ситуация зашла настолько далеко, что выйти из состояния инертности с помощью одной встречи на высшем уровне очень сложно, – считает эксперт. – Для этого требуются определенные сигналы по линии профильных ведомств обеих стран. По всей видимости, трудность кроется в вопросе политического престижа – кто-то все-таки должен сделать первый шаг. При этом каждая сторона опасается, что если этот шаг сделает она, то противоположная сторона воспримет его как слабость и некую уступку, на которую можно не отвечать».
«Именно поэтому в данном вопросе сохраняется напряженность. Договоренностей в Женеве оказалось недостаточно, чтобы радикально поменять ситуацию к лучшему», – пояснил собеседник.
Что касается российско-американского диалога в целом, то повестка переговоров и до Женевы была достаточно узкой. В настоящее время она сводится к вопросам стратегической стабильности, разговору о безопасности в киберпространстве и некоторым другим аспектам. «Но и в этих сферах диалог идет непросто», – указал политолог.
В такой ситуации, по мнению Тимофеева, России следует сосредоточиться на собственных проблемах и по возможности дистанцироваться от американо-китайского противостояния. «Но как великая держава, Россия не может игнорировать развитие событий на этом направлении. Китай и США – наши соседи. Поэтому Москва будет внимательно следить за тем, что происходит в отношениях Вашингтона и Пекина», – убежден эксперт.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская сторона вводит СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.
«Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел», – говорится в заявлении Антонова в Facebook.
Кроме того, Антонов отметил, что «вопреки пониманиям, достигнутым на женевском саммите, никаких подвижек в жесткой политике США мы не видим».
Также Антонов заявлял, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания Антонова о необходимости 24 российским дипломатам покинуть США якобы «неправильны».
Также он заявил, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В начале июня стало известно, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами.
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. В список вошли две страны, в том числе США.
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