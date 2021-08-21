Меркель назвала своего преемника

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своим преемником председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета.

Меркель заявила, выступая на предвыборном мероприятии в Берлине, что это первые выборы с 1994 года, «в которых действующий федеральный канцлер не борется за переизбрание», передает РИА «Новости».

«За 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем пятидесяти лет (...) Это повод бороться, чтобы за этими (...) годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом – будущим канцлером Федеративной Республики Германия», – добавила она.

Меркель добавила, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними».

«Именно эти качества, дорогой Армин, определяют и формируют твою деятельность – в бундестаге ли, в Европарламенте ли, в качестве первого министра интеграции Германии и премьера такой большой и важной земли, как Северный Рейн-Вестфалия, как председателя Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. И – я глубоко убеждена в этом – в качестве канцлера Федеративной Республики Германия», – заключила она под аплодисменты собравшихся.

Отметим, что ранее Лашет пригрозил России санкциями, если «Северный поток – 2» задействуют против Украины.

По его словам, Берлин не допустит использования газопровода как «геополитического оружия», а недавнее соглашение с США поспособствует «привлечению Москвы к ответственности за деструктивную деятельность».

Немцев возмутили угрозы кандидата в канцлеры в адрес Москвы.