Стали известны подробности спасения заблудившегося ребенка в Смоленской области

Добровольцы, которые искали пропавшую полуторагодовалую девочку почти четыре дня в Смоленской области, поделились ощущениями от произошедшего. Они рассказали, что во время поисков сделали привал в лесу и услышали тихий писк – это оказалась пропавшая девочка.

«В лесу, примерно в четырех километрах от штаба, одна из групп остановилась на привал, выполняя очередную сложную задачу... и вдруг услышала тихий писк. Они позвали снова. И писк повторился… «Людочка!» – и Люда тут же протянула тонкие ручки, чтобы крепко-крепко прижаться к своим спасителям. Все наконец-то позади, все закончилось», – говорится в сообщении на странице отряда «Сальвар», передает РИА «Новости».

Отмечается, что ребенка нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней блуждания по лесу. Девочка ослабла и была покусана насекомыми.

Отряд сразу же распространил в соцсетях новость, что Люду нашли живой.

«Рыдал весь штаб. Плакали все – и закаленные жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали местные жители», – сказали поисковики.

По их словам, поиски ребенка объединили неравнодушных со всей Смоленской области, из Москвы, Калуги, Орла, Курска и Брянска – все они приехали, чтобы помочь. Готовность помогать выражали люди со всей России. «Это наша общая победа. Всех тех, кто не спал ночами в попытках отыскать малышку, кто выехал и был готов это сделать, кто помогал поисковикам в «тылу» – продуктами и оборудованием, кто переживал и поддерживал!» – подчеркнули в отряде «Сальвар».

Напомним, что утром 17 августа малолетняя девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. В дальнейшем домой по адресу проживания она не вернулась. Было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).

Региональные СУ СКР сообщили, что девочку нашли живой, в тяжелом состоянии.