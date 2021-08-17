Путин поручил упростить оказание помощи пострадавшим при ЧС Путин обсудил с главой Ивановской области борьбу с накопленным ущербом экологии 17 августа 2021, 14:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским заявил о необходимости борьбы с накопленным ущербом в экологию от объектов химпромышленности. «Вопрос тоже чувствительный для людей, я так понимаю, в Ивановской области, – это накопленный ущерб в экологии, прежде всего имея в виду объекты химической промышленности, и действующие, и уже брошенные на самом деле. В этом смысле что вы предполагаете делать? Какая нужна помощь?» – приводит его слова РИА «Новости». В свою очередь Воскресенский заявил, что вся помощь уже оказана. «Здесь как раз помощь уже оказана, Владимир Владимирович, в рамках национального проекта. Ничего не нужно, надо просто сделать. Работа по ликвидации накопленного ущерба рассчитана на несколько лет, начинаем в этом году наконец-то. Проблема застарелая, еще с советских времен тянется. Здесь мы без национального проекта, конечно, не справимся. Там серьезная сумма», – сказал губернатор. Кроме того, Путин обратил внимание Воскресенского на изношенность систем ЖКХ, подчеркнув, что нужны инвестиции. «Прежде всего, одна из проблем – большой износ коммунальных сетей. Это водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение. Свыше 70%, по-моему, сетей теплоснабжения изношены. Также электроснабжение. Просил бы Вас на это обратить внимание», – сказал он. Путин добавил, «что для того, чтобы ситуация развивалась, и для того, чтобы уровень жизни повышался, доходы граждан повышались, что чрезвычайно важно вообще, для Ивановской области в том числе, нужны инвестиции, чем вы и занимаетесь, новые рабочие места и в этой связи уровень заработной платы». Глава государства подчеркнул, что текущая жизнь людей связана в том числе и прежде всего с коммунальной инфраструктурой. «Это дорогие вещи. Понятно, что это дорого стоит и требует много времени, но существуют же разные способы решения этой проблемы, в том числе и концессии, и привлечение средств, инфраструктурные кредиты, о которых мы говорим», – заявил Путин. Также Путин поручил Воскресенскому окончательно решить проблему обманутых дольщиков в регионе. «Знаю, что Вы этим занимаетесь, не бросайте ни в коем случае. Насколько я понимаю, там еще 28 проблемных домов», – подчеркнул Путин. По словам губернатора Ивановской области, регион сотрудничает с «Дом.РФ» по этому вопросу. «Мы здесь консолидируем не только усилия фонда обманутых дольщиков, но и с нашими строителями работаем, чтобы достраивали в обмен на более льготный порядок предоставления земельных участков. В общем, ищем решения. Но все-таки количество обманутых дольщиков за эти годы сократилось с 2760, повторюсь, до 792, если мне не изменяет память», – рассказал Воскресенский. Ранее Путин поручил до 1 сентября упростить процедуры оказания финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС.

Аксенов рассказал о телефоном разговоре с Путиным по пояс в воде 14 августа 2021, 16:49

Фото: Пресс-служба главы и правительства

Крыма/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что во время сильного ливня в Керчи стоял по пояс в воде и докладывал по телефону президенту Владимиру Путину о ситуации в городе. Во время совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России Путин спросил, был ли сам Аксенов в Керчи во время ливня, передает РИА «Новости». «Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского – Жени Дудник», – ответил Аксенов. Также глава Крыма попросил президента упростить процедуру выплат пострадавшим от последствий стихии на полуострове. «Прошу, Владимир Владимирович, упростить процедуру выплат, это федеральные 10, 50 и 100 тысяч рублей, имею в виду по фактическому месту проживания, когда решение надо принимать комиссионно», – цитирует ТАСС Аксенова. Ранее Аксенов сообщал, что в результате подтоплений два человека погибли, свыше четырех тыс. пострадали. Напомним, в пятницу в результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив». Власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Тогда больше всего стихия затронула Керчь, Ялту и Бахчисарайский район. Путин поручил ускорить развитие пропускной способности БАМа и Транссиба 16 августа 2021, 17:22

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для ускоренного развития провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на ускоренное развитие провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в том числе в целях обеспечения вывоза угля из Республики Хакасия, Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) в восточном направлении», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад должен быть представлен до 1 ноября. Кроме того, глава государства поручил правительству до 15 сентября представить предложения по увеличению объемов вывоза угля из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. «Правительству РФ... представить предложения... по увеличению объемов вывоза угля, в том числе в восточном направлении, из субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, и по разработке нормативно-правовой базы в целях планирования для каждого из этих субъектов РФ объемов такого вывоза до 2025 года с учетом роста провозной и пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и необходимости обеспечения баланса интересов всех грузоотправителей», – сказано в документе. Также Путин поручил до 31 декабря проработать возможность заключения между РЖД и угледобывающими организациями соглашений по объемам вывоза угля. «Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации обеспечить внесение до конца 2021 года в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... возможность заключения (с учетом подходов, согласованных с крупнейшими угледобывающими организациями) между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и угледобывающими организациями на срок до трех лет соглашений, которыми определяются объемы вывоза угля железнодорожным транспортом в восточном направлении и устанавливается ответственность сторон таких соглашений», – указано в перечне поручений. Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Бе-200 в Турции 14 августа 2021, 18:50 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным членам экипажа разбившегося самолета Бе-200, который был задействован в тушении пожаров в Турции, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства отметил важность гуманитарной миссии, в которой участвовали российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами. Путин подчеркнул, что, борясь с масштабными пожарами в Турции, члены экипажа «защищали жизни людей», передает РИА «Новости». «Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», – заявил президент. Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших при крушении российских военных к госнаградам посмертно. Ранее Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200. До этого турецкие СМИ сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции в субботу сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Путин наградил погибших при крушении Бе-200 в Турции военных 15 августа 2021, 10:24 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военных, погибших при крушении в Турции российского самолета Бе-200, сообщила пресс-служба Кремля. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича – подполковника (посмертно); Карасева Вадима Александровича – подполковника (посмертно); Кузнецова Евгения Викторовича – подполковника (посмертно); Омельченко Николая Олеговича – старшего лейтенанта (посмертно); Чубарова Юрия Вадимовича – старшего сержанта (посмертно)», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Напомним, в субботу на юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по-русски выразил соболезнования российскому и турецкому народам. Российские самолеты Бе-200ЧС принимают участие в тушении масштабных лесных пожаров на юге Турции, которые охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Путин снял Васильеву с поста главы попечительского совета Российской академии образования 16 августа 2021, 17:12 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин освободил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета Российской академии образования. «Освободить Васильеву Ольгу Юрьевну от должности председателя попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования», – говорится в опубликованном указе на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра юстиции России Юрия Любимова, на его место назначен Евгений Забарчук. Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы 16 августа 2021, 21:18 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021-2024 годы», – говорится в тексте указа, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Глава государства поручил до сентября 2023 года проанализировать риски коррупции при вхождении госслужащих безвозмездно в управление компаниями в составе госкорпораций. Генпрокуратуре и Центробанку необходимо подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о коррупции. Кроме того, президент предложил уточнить понятия «конфликт интересов», «личная заинтересованность», «близкое родство» и «близкие отношения» в соответствующем федеральном законе. В рамках Национального плана Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян. В указе отмечается, что Генпрокуратуре, МВД, СК и ФСБ к 2023 году необходимо предусмотреть запреты на работу на госслужбе коррупционерам, которые получили только штраф. Кроме того, Путин, сообщается в указе, поручил ввести ограничения для чиновника, госслужащего, руководителя госпредприятия, имеющего непогашенную судимость или подвергавшегося преследованию за коррупционные преступления. Ранее Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства России победителям конкурсов, организованных АНО «Россия – страна возможностей». Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии 14 августа 2021, 15:43 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет, сообщил президент России Владимир Путин. «[Глава МЧС России Евгений] Зиничев находится сейчас на месте (в Якутии), организует работу [по тушению пожаров]. Как мне доложили, угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, он ежедневно получает доклады о ситуации с лесными пожарами от главы Якутии Айсена Николаева. Также глава государства подчеркнул необходимость глубоко и системно заниматься климатической повесткой. Он отметил, что недавно в Челябинской области уже обсуждали ликвидацию последствий стихийных бедствий, вызванных аномальными природными явлениями, и на совещании придется вернуться к подобным вопросам, в частности, природным пожарам в Якутии и подтоплениям ряда населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае, передает РИА «Новости». «Масштаб природных бедствий носит беспрецедентный характер. На юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а на Дальнем Востоке так сложились природные климатические атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись. Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической экологической повесткой», – сказал Путин. Кроме того, президент подчеркнул, что необходимо принять все неотложные меры по ликвидации ЧС в регионах России. «Что касается подтоплений на юге России, то от них наиболее пострадали районы Крыма и Краснодарского края. Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно», – сказал Путин. Глава государства попросил учесть, что даже если прямой опасности от огня нет, для людей, особенно пожилых, с хроническими заболеваниями, угрозу представляют и дым, повышенная концентрация продуктов горения в атмосфере. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также он поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации. Напомним, синоптики предупредили об опасной погоде на юге России. В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков. Путин выразил соболезнования президенту Ливана в связи со взрывом в Аккаре 15 августа 2021, 11:57 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с гибелью людей при взрыве топливного хранилища в Аккаре. «Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий взрыва топливного хранилища в провинции Аккар. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля. При взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана погибли по меньшей мере 22 человека, 79 пострадали. По данным СМИ, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута, после взрыва начался пожар, который удалось потушить спасателям. Путин поручил принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах 14 августа 2021, 16:09 Текст: Евгения Шестак

Необходимо принять план по восстановлению жилья и социальных объектов в пострадавших при ЧС регионах, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. «Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов. Жду от вас предметных докладов о том, какие дополнительные меры необходимо предпринять для ликвидации последствий стихии, какой объем финансовых средств и других ресурсов для этого потребуется, как в целом планируется вести работу в дальнейшем», – цитирует ТАСС президента. При этом он отметил, что с руководителями регионов обсуждает эти темы «практически в постоянном режиме, практически каждый день». Также Путин также предложил высказаться руководителей муниципалитетов пострадавших территорий. Он напомнил, что, в частности, в Краснодарском крае пострадали одна общеобразовательная школа и шесть детских оздоровительных лагерей. Также Путин добавил, что в постоянно подтапливаемых местах Темрюкском районе Краснодарского края нельзя разрешать строительство жилья, передает РИА «Новости». «И восстанавливать там не нужно жилье, вот и все. Но надо подумать над тем, что вы сказали. Вы назвали среди наиболее пострадавших Темрюкский район», – сказал Путин. Ранее президент России сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Между тем синоптики предупредили об опасной погоде на юге России. В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков. Путин поручил оказать помощь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС 14 августа 2021, 16:21 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин заявил о необходимости помочь людям, страдающим хроническими заболеваниями и находящимся в зоне ЧС, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и Минздраву напрямую оценить ситуацию. «В такой экстремальной ситуации, конечно, нужно помочь людям, которые страдают хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья не в состоянии просто находиться даже в такой опасной зоне. Поэтому посмотрите еще раз, поговорите с медиками, если кто-то остро нуждается и без этого, без перемещения куда-то в более благоприятный район жизнь человека находится под угрозой, то нужно сделать все для того, чтобы избежать негативных последствий», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Он также обратился к зампредседателя правительства Татьяне Голиковой напрямую проработать вопросы с регионами, где бушуют лесные пожары: «Просто займитесь этим напрямую. Я вижу, что вы в контакте, еще раз напрямую проработайте. Если нужны какие-то действия, обязательно сделайте это», – сказал Путин. Вице-премьерТатьяна Голикова, между тем, заявила, что бригады медиков Минздрава готовы вылететь в Якутию для помощи пострадавшим при лесных пожарах людям, ситуация контролируется. «Мы оценили ситуацию в Якутии, мы готовы были вылететь, если полоса и аэропорт будут открыты в понедельник, то наши бригады из Минздрава туда вылетят. Мы готовы оказать коллегам полное содействие в этом направлении», – сказала Голикова на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. Она также добавила, что ситуация контролируется совместно с Роспотребнадзором. Ранее Путин поручил принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах. Также он добавил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет. Путин поручил организовать Всероссийский антикоррупционный форум 16 августа 2021, 22:49 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поручил Федеральному казначейству организовать Всероссийский антикоррупционный форум, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Путин также поручил обеспечить результативное и практически значимое участие России в области противодействия коррупции в рамках СНГ, а также в деятельности группы государств против коррупции и механизма конвенции ООН против коррупции, передает РИА «Новости». Кроме того, президент поручил подготовить обзор правоприменительной практики по защите лиц, сообщивших о коррупции. Он также велел проанализировать практику сообщений о возможных коррупционных правонарушениях на «горячие линии» и телефоны доверия и усилить общественный контроль в рамках нацплана по борьбе с коррупцией. Также Путин считает, что необходимо утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян. Путин поручил представлять отчет о новых формах коррупции с использованием цифровых технологий, подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты, а также по детализации сведений о доходах, размещаемых в интернете. Генпрокуратура должна предоставить к июлю 2024 года предложения по правовому регулированию для пресечения коррупционных преступлений, связанных с криптовалютой. Напомним, Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции. В частности, поручил Генпрокуратуре России при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок. Путин упростил получение гражданства победителям конкурса «Лидеры России» 16 августа 2021, 19:20 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства России победителям конкурсов, организованных АНО «Россия – страна возможностей». Об этом говорится в указе президента, который опубликован на официальном портале правовой информации. Наличие документа, подтверждающего победу в конкурсах, проводимых АНО, будет учитываться при обращении с заявлением о получении российского гражданства. Напомним, в марте Путин поручил проработать упрощение получения российского гражданства для победителей конкурсов АНО «Россия – страна возможностей». Путин поручил Генпрокуратуре отчитываться о случаях подкупа иностранцев при сделках 16 августа 2021, 22:05 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре России при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок. «Подготавливать и ежегодно, до 1 мая, предоставлять доклад о выявлении, раскрытии и расследовании фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций при осуществлении коммерческих сделок», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации. Доклад генпрокуратура будет готовить вместе с СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторингом. Также ведомству совместно со Следственным комитетом и ФСБ необходимо проанализировать и подготовить предложение по выделению в отдельное от основного уголовное производство дел о розыске и доходов, полученных преступным путем. Ранее Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Путин обсудил с главой Иркутской области восстановление пострадавших от ЧС районов 16 августа 2021, 14:20 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, на которой обсуждалось восстановление инфраструктуры пострадавших от ЧС районов, вопросы экологической повестки и социально-экономического развития региона. Глава региона сообщил, что в результате налогового маневра в сфере добычи полезных ископаемых поступления в бюджет региона уменьшились в этом году на 4,5 млрд рублей. Поэтому Кобзев попросил включить Иркутскую область в список субъектов России в трудной экономической ситуации, которым в конце года полагается дотация из федерального бюджета, говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин призвал его подавать документы. Кроме того, Кобзев пригласил главу государства посетить пострадавшие от паводка 2019 года территории региона и лично осмотреть результаты проведенных там работ по восстановлению. «Сегодня мы вернули доверие жителей. И хотел бы сразу доложить: по Тулуну мы выходим уже на финишную прямую, сегодня я полностью взял под контроль Нижнеудинск и другие пострадавшие районы. Здесь мы занимаемся восстановлением коммунальной инфраструктуры», – сказал губернатор. Однако, по его словам, в регионе остается еще достаточно нерешенных вопросов, однако работа по этим направлениям идет. Также важную роль сыграли возведенные дамбы, которые не допустили «большую воду» в пиковые значения прошлого и этого годов. «Хотел Вас тоже пригласить, уже в следующем году мы четко могли бы показать, чем мы будем заниматься», – обратился Кобзев к президенту. Напомним, от наводнения, которое началось в Иркутской области в конце июня 2019 года, сильнее всего пострадал Тулун. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек. Путин поручил упростить оказание помощи пострадавшим при ЧС 17 августа 2021, 11:11 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин поручил до 1 сентября упростить процедуры оказания финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС. «Правительству России (...) о внесении в законодательство изменений, предусматривающих упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты, а также денежных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании подтверждения факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2021 года. Также глава государства поручил правительству увеличить объем финансирования из федерального бюджета поврежденных из-за ЧС объектов инфраструктуры «на территориях Забайкальского края и других субъектов России с низким уровнем бюджетной обеспеченности». Кроме того, президент распорядился обеспечить отдых детей из охваченной природными пожарами Якутии в детских лагерях «Орленок» и «Океан». Срок исполнения поручения – 20 августа. Ранее Путин поручил оказать помощь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС, а также принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах.