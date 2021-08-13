Стадион, рынок и завод подтопило в Керчи Авиалесоохрана не пустила огонь в 11 населенных пунктов Якутии 13 августа 2021, 12:56 Текст: Наталья Ануфриева

Парашютисты-десантники Авиалесоохраны не пустили огонь в 11 населенных пунктов Якутии, где живут около 15 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ведомства. В условиях экстремальных пожарных рисков общими усилиями парашютистам-десантникам Авиалесоохраны удалось не пустить огонь, в том числе особо крупных пожаров, в семи районах республики в 11 населенных пунктов, где проживает почти 15 тыс. человек, передает ЯСИА. В течение недели в состав сводного отряда Авиалесоохраны добавились еще 102 парашютиста десантника Авиалесоохраны из пяти регионов Уральского и Северо-Западного округов (Карелии, Архангельской, Мурманской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа). В ночь на пятницу из Хабаровска в Якутск вылетают еще 75 парашютистов-десантников Приморской и Хабаровской Авиалесоохраны. Таким образом, общая численность группировки Авиалесоохраны на тушении пожаров в Якутии превысит 1 тыс. человек. Кроме того, крупнейший тяжелый вертолет Ми-26 направят в республику для транспортировки спецтехники, применяемой в тушении лесных пожаров, сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга о лесопожарной обстановке по итогам облета пожаров с руководителем МЧС Евгением Зиничевым, передает телеканал «Якутия 24». «Пока в Якутске не могут садиться самолеты Бе-200, необходимо наращивать вертолетную группировку. Это предложение поддержал Евгений Зиничев, и уже завтра днем должны прибыть два вертолета – Ми-8 из Амурской области и Ми-26 из Хабаровского края. Ми-26 может поднимать и транспортировать тяжелую технику, бульдозеры, что очень важно для тушения труднодоступных пожаров у нас, в Якутии», – сказал руководитель региона. Тяжелый вертолет будет оснащен водосливным устройством объемом до 15 тонн воды, как и у самолета-амфибии Бе-200. Основная задача Авиалесоохраны – проведение и контроль за встречными отжигами. Активное проведение отжигов необходимо в связи с действием на территории Якутии крупных и особо крупных пожаров, так как эффективно противостоять их силе можно только методом контролируемого отжига. Указывается, что проводить отжиги можно лишь от негоримых рубежей, либо от специально минерализованных полос, с которых до не горимой глины удалены все горючие материалы, вплоть до перегнойного слоя, либо от рек, ручьев, дорог и других барьеров. Для прокладки минерализованных полос в Намском районе Республики парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны проводят взpывные работы с применением дeтoниpующего шнура высокой мощности. По данным оперативного штаба Якутии, в пятницу в республике проводятся работы по тушению 63 пожаров. За сутки локализовано семь пожаров, ликвидировано – 13, обнаружено – девять новых пожаров. На тушении лесных пожаров работают более 4,8 тыс. парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций, лесничеств, пожарных, военных формирований, местного населения. Задействовано 706 единиц наземной техники. Работают воздушные суда Якутской Авиалесоохраны, Минобороны и МЧС. На особом контроле находятся пожары, действующие в районах 14 населенных пунктов. Между тем сообщается, что уничтоженный огнем жилой квартал в Бясь-Кюель восстановят в кратчайшие сроки, такие задачи ставят в руководстве региона. До холодов погорельцев планируют обеспечить новым благоустроенными жильем, передает Ulus Media. Отмечается, что никто из пострадавших не потеряет в размерах жилья. Ранее сообщалось, что мастер участка Бясь-Кюель Горного района Якутии Спиридон Яковлев самостоятельно защитил котельную от лесного пожара. Он, не допустив переброса огня на резервуар с топливом, устранил угрозу распространения огня. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.

Стало известно, кто просверлил дыру в «Союзе МС-09» 12 августа 2021, 16:11 Текст: Елена Мирошниченко

Отверстие в «Союзе МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с устройством данного типа космического корабля, сообщил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли. «Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что скорее говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», – рассказал он ТАСС. Источник сообщил, что одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. «То есть сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля «Союз МС», – заключил он. Также он рассказал, что российские космонавты из-за обнаружения отверстия в «Союзе МС-09» прошли проверку на полиграфе, астронавты НАСА отказались. Напомним, 11 декабря 2018 года космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования просверленного в «Союзе МС-09» отверстия. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что по-прежнему неясно, где просверлили корабль – на Земле или в космосе. Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа 2018 года после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно. В сентябре Рогозин заявил, что Роскосмос выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» взялась «дырка», однако оставит эту информацию в тайне. Позднее в госкорпорации сообщили, что официальное заключение по расследованию причин появления дыры в корабле «Союз МС-09» не готово. Обнимавшаяся с Ласицкене украинка заявила о «российско-украинской войне» 12 августа 2021, 21:41

Фото: Li Ming/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую начали травить за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, заявила, что верна Украине и что «враг готов на все». «Спасибо всем за теплую встречу на Родине! Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн. Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир», – написала девушка на своей странице в Facebook. Магучих отметила, что для нее честь быть в рядах Вооруженных сил Украины, «которые защищают страну в российско-украинской войне». «Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди - новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!» – заключила спортсменка. Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что в совместном фото с российской спортсменкой, из-за которой ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. Подсчитаны потери железных дорог Литвы после прекращения транзита белорусских удобрений 12 августа 2021, 14:49 Текст: Елизавета Булкина

Прекращение транзита белорусских калийных удобрений, которые в Клайпедский государственный морской порт доставляет госкомпания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы»), приведет к потере компанией 60 млн евро на содержание инфраструктуры железных дорог. Средства на эти нужды придется компенсировать из госбюджета, заявил глава компании Мантас Бартушка. «Расходы, необходимые на содержание инфраструктуры, можно переложить на других клиентов или повысить железнодорожные тарифы на 30%. Чтобы этого не произошло, нужны а субсидия в 60 млн евро», – передает его слова ТАСС. По словам Бартушки, вся цепочка транзита экспорта белорусских удобрений недосчитается 100 млн евро. Напомним, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис Литвы заявил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска. При этом Минск уже начал переваливать нефтепродукты через российские порты, что лишило Литву солидных доходов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько вероятен сценарий, при котором белорусские удобрения также станут отгружаться через российские порты на Балтике. В Совфеде заявили о подготовке Западом почвы для массовых беспорядков после выборов 12 августа 2021, 19:30 Текст: Елена Мирошниченко

«На Западе готовят почву для попыток организации массовых противоправных акций после выборов в Государственную думу», – прокомментировала доклад Amnesty International о «праве на свободу собраний в России» член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева. «Цель такой неприкрытой попытки вмешаться в наши внутренние дела понятна из самого текста доклада. Запад пытается давить на Россию, чтобы облегчить себе задачу по организации массовых беспорядков после завершения выборов. На это, например, прямо указывает требование отменить любые ограничения на финансирование протестов, в том числе иностранными агентами и иностранными гражданами. В открытую признаются, что намерены платить за организацию таких протестов и другие политические акции», – приводятся ее слова в телеграм-канале комиссии. По ее словам, «один из авторов доклада, Петер Франк, в комментарии для Deutsche Welle откровенно говорит, что после выборов в России возможны протесты. Получается, что в «Эмнести» уже знают о готовящихся на Западе планах и предлагают России фактически отменить любое регулирование массовых акций, чтобы расчистить дорогу для инспирированных из-за рубежа беспорядков». «Россия не позволит диктовать себе, каким образом ей реализовывать свою внутреннюю и внешнюю политику. Любые попытки инспирировать протестные акции из-за рубежа, включая организационную и финансовую помощь радикалам, будут немедленно пресекаться», – подытожила член Комиссии. Ранее глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров заявил, что рабочая группа зафиксировала продолжение целенаправленных попыток Запада вмешаться в подготовку и проведение выборов в Государственную думу в России. Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. На Украине захотели отказаться от «совковости» на параде в День независимости 12 августа 2021, 14:57 Текст: Евгения Шестак

Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому, заявил украинский министр обороны Андрей Таран. По его словам, очень символично, что в этом году, на тридцатую годовщину независимости, Украина отходит от «советской системы организации парадов», передает ТСН. «Оставили «совковость» позади. Были некоторые мысли относительно организации парада, даже этого парада, юбилейного, на тридцатую годовщину. И предлагалось так, как было раньше, провести объезд войск на автомобилях, «здравствуйте, товарищи, поздравляю вас с годовщиной великой октябрьской социалистической революции, ура!». Я говорю: «Что, ребята, доколе мы будем идти за советскими стандартами?! Надо уже отходить. Этого, наверное, уже нигде нет, кроме России», – сказал Таран. Ранее сообщалось, что украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Эксперт: Действия российского посла выявили у Ирана комплекс неполноценности 12 августа 2021, 18:55

Фото: russianembassytehran/Telegram

Текст: Елена Лексина

Острая реакция иранских властей на фотографию российского посла в компании с британским коллегой свидетельствует о комплексе неполноценности Тегерана, сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Сажин. Ранее МИД Ирана вызвал российского посла в Тегеране Левана Джагаряна после обнародования снимка, что вызвало неоднозначную реакцию Исламской Республики. «Эта волна критики иранцев, конечно, связана с Тегеранской конференцией 1943 года, когда лидеры СССР, Великобритании и США проводили совещание о будущем Европы и послевоенном устройстве мира», – полагает научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Владимир Сажин. По его словам, к тому времени в Иране находились советские, британские и частично американские войска. «Это было сделано во многом для того, чтобы ликвидировать нацистскую базу, которая там разрасталась. Кроме того, страны – лидеры антигитлеровской коалиции использовали территорию Ирана как путь для ленд-лиза, осуществляя поставки продовольствия, военной техники в сражающийся Советский Союз», – напомнил он. Тем не менее, по словам эксперта, в последние годы в Иране сложилось негативное отношение к ситуации в стране во время Второй мировой войны. «Они называют этот период оккупацией, которая привела к плачевным последствиям для Ирана. Хотя все было наоборот – советские и британские войска во многом спасли страну», – подчеркнул востоковед. «Насколько я понимаю, российский посол в Тегеране принимал нового посла Британии. Это обычная дипломатическая вежливость. И, конечно, российский посол не мог не показать ему то самое историческое место, где проводили свою работу в 1943 году лидеры СССР, Британии и США», – рассказывает Сажин. Иосиф Сталин, президент США Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль – слева направо, на Тегеранской конференции (фото: общественное достояние) «Если внимательно посмотреть на фотографию, то мы увидим, что слева сидит наш посол, справа – посол Британии, а между ними стоит свободное кресло. Точно в таком же порядке сидели в 1943 году Сталин, Рузвельт и Черчилль. Конечно, это не понравилось иранцам», – считает эксперт. По мнению политолога, такая острая реакция – свидетельство «комплекса неполноценности со стороны иранцев». «Никаких протокольных ошибок со стороны нашего посла допущено не было. Я уже не говорю о том, что фото было сделано на российской территории, так как это территория посольства. Там посол может делать все, что он хочет – принимать тех, кого он желает, фотографировать и так далее. Поэтому это недружелюбный жест со стороны иранских властей. Я думаю, что Москва должна на это как-то ответить, потому что таким образом иранские власти, во-первых, принижают значение победы во Второй мировой войне, а во-вторых, преуменьшают важность конференции, которая во многом решила и судьбу войны, и послевоенного устройства мира», – подытожил Сажин. Ранее российское посольство сообщило, что российского посла в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в МИД Ирана из-за его фотографии с британским послом, вызвавшей неоднозначную реакцию с иранской стороны. В дипмиссии отметили, что российский дипломат выразил сожаление в связи с недопониманием, возникшим из-за публикации. Беседа проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения. Напомним, критику вызвало фото Левана Джагаряна с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом «на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году». Так, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что увидел крайне неуместную фотографию. «Надо ли напоминать всем, что август 2021 года – это не август 1941 года и не декабрь 1943. Иранский народ показал, в том числе во время переговоров по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), что его судьба НИКОГДА не может зависеть от решений иностранных посольств или держав», – сказал Зариф. В свою очередь председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф в Twitter пригрозил России и Британии «решительным дипломатическим ответом», если послы двух стран не извинятся за публикацию. Посольство России заявило, что публикация не была сделана с «антииранским» посылом. «Единственный смысл у этой фотографии – отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны. Иран – наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», – говорится в сообщении. Ранее посол в Тегеране Леван Джагарян рассказал, почему отношения России и Ирана «развиваются по восходящей последние несколько лет». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Стратегия СССР в Афганистане превзошла американскую 12 августа 2021, 14:46

Фото: AP/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Современная армия Афганистана, в отличие от времен СССР, оказалась небоеспособной, потому что она держалась только за счет автоматов и танков США и их союзников по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее разведка США предсказала скорый захват Кабула талибами. «Когда Советский Союз выводил войска из Афганистана, была разработана целая программа обеспечительных мер для укрепления режима президента Мохаммада Наджибуллы, который правил там до 1992 года», – считает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. По его словам, со стороны Москвы оказывалась поддержка по усилению армии Афганистана, в частности, местным специалистам передавался опыт и знания советской военной науки. «Кроме того, СССР выделял Кабулу большие средства и поставлял военную технику, включая ракетные вооружения. В результате режим Наджибуллы простоял после вывода советских войск почти три года и пал вслед за распадом СССР», – указывает собеседник. «В отличие от Советского Союза, американцы приняли решение о выводе войск в срочном порядке и без предварительных консультаций с руководством Афганистана, – объясняет Матвийчук. – Причины такого решения известны только им самим. Мы лишь можем предполагать, было ли это вызвано неспособностью вести боевые действия, нежеланием этого делать или намерением сохранить возможность для возникновения кризисных ситуаций». В итоге, по мнению эксперта, «армия Афганистана оказалась небоеспособной». «Выяснилось, что она держалась только за счет автоматов и танков США и их союзников по НАТО. Как только они начали уходить, армия рухнула. На сегодняшний день талибы заняли почти все ключевые провинции Афганистана, включая и оппозиционные северные территории. По сути, они получили карт-бланш на дальнейшее наступление», – уверен Матвийчук. «Разведка США предполагала, что режим правительственных сил Афганистана продержится гораздо дольше трех месяцев, но этого не случилось. Поэтому теперь они делают такие алармистские заявления. Тем более угроза захвата талибами Кабула вполне реалистична», – заключил эксперт. Ранее американская разведка сообщила, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» (движение запрещено в России) уже через месяц захватит Кабул – столицу Афганистана. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена. Администрация Байдена полагала, что афганские военные будут защищать ключевые города, а потому вряд ли следует ожидать захвата какой-либо провинции боевиками до осени. Однако теперь там опасаются, что Кабул будет захвачен уже через месяц, пишет The Wall Street Journal. В Вашингтоне также полагают, что гражданские лица, солдаты и другие будут стремиться покинуть город в преддверии нападения талибов. Сложившаяся ситуация встревожила и союзников США по коалиции, заставив их поставить под сомнение ценность обязательств Вашингтона за рубежом. Между тем американские военные и Госдепартамент готовятся к возможной эвакуации посольства в Кабуле. Ранее в четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана. До этого движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул. В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что сегодняшняя обстановка в республике намного сложнее, чем после вывода советских войск из Афганистана. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство. Женщине оторвало ноги в результате взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже 12 августа 2021, 22:11 Текст: Антон Антонов

Взрыв произошел в маршрутном автобусе в Воронеже, пострадали 12 человек, сообщили на станции скорой помощи. Сообщается, что около 21.24 мск произошел «взрыв ПАЗика». Как сообщили в экстренных службах, три человека направлены в больницу, «остальных осматривают бригады». «У женщины ампутация нижних конечностей», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Как передает ТАСС, в городской станции скорой помощи заявили: «12 пострадавших ориентировочно». До этого дежурный сообщил, что «двое доставлены в больницу скорой медицинской помощи, двое – в ожоговый центр областной больницы». В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано. По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование. Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи сообщил, что «газовые баллоны были установлены на крыше» кустарным способом. «Произошла утечка и прогремел взрыв», – сказал он. РЕН ТВ публикует кадры с места ЧП. Участника Олимпиады Полянского заподозрили в использовании допинга 13 августа 2021, 01:43

Фото: Телевидение Олимпийского

Комитета России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского, который участвовал в Олимпиаде, показал положительный результат на эритропоэтин, сообщила Международная федерация триатлона. Пробу взяли в июле во Владивостоке, где россияне готовились к Олимпиаде в Токио. Полянский может запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде. Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория сообщила федерации о результатах теста россиянина 5 августа. Полянскому 31 год. На Олимпиаде в Токио он занял 43-е место, передает ТАСС. Федерация триатлона России сообщила, что «придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил». Указывается, что «уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований», будет «проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена». Напомним, главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский рассказал о допинг-контроле на Олимпиаде и сообщил, что на Играх в Токио все допинг-тесты, которые сдали российские спортсмены, показали отрицательный результат. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс также заявлял, что МОК не нашел у российских атлетов положительных допинг-тестов. На ваш взгляд Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Полностью доволен

Скорее доволен

Скорее не доволен

Полностью разочарован

Не следил за их выступлением

В квартире якобы шпионившего на Москву британца нашли флаги России и плюшевых мишек 12 августа 2021, 15:27

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Задержанного в Германии гражданина Британии, подозреваемого в работе на якобы российскую разведку, зовут Дэвид Смит, сообщила газета Mirror со ссылкой на источники. Daily Mail опубликовала фото съемной квартиры Смита в Потсдаме, где якобы были найдены два российских флага, советские военные фуражки и плюшевые игрушки. «Как стало известно, сотрудник службы безопасности посольства Великобритании в Берлине был арестован по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки. Подозреваемый в измене 57-летний Дэвид Смит был схвачен во вторник в ходе совместной операции британского антитеррористического командования и немецких оперативников службы безопасности», – цитирует статью РИА «Новости». По данным издания, важную роль в деле Смита сыграли специалисты британской службы безопасности MI5. Также источники газеты рассказали, что операция по аресту была «проведена под руководством разведки» и заняла несколько недель. Между тем газета Daily Mail опубликовала фото съемной квартиры Смита в Потсдаме, где якобы были найдены два российских флага и по меньшей мере три советские военные фуражки, а на книжных полках – «Качественное убийство» Джона ле Каррe, «Триггер» сторонника «теории заговора» Дэвида Айка и книги по истории нацизма. «Книжные полки в его квартире, которые видны снаружи из окна, забиты книгами на русском языке [многие из запечатленных на фото – по психологии] и по военной истории, в том числе о 12-й танковой дивизии СС Гитлера, которая совершила военные преступления во время Второй мировой войны», – пишет Daily Mail. Также сообщается, что в квартире обнаружены эмблема украинского спецподразделения «Беркут», знаки отличия российского Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также не полностью видимую российскую военную эмблему, которая частично гласит «технический батальон». «Образ Смита как одержимого военной тематикой подрывается рядом не соответствующих этому предметов и книг, в том числе тремя томами по вышивке. В его квартире также есть коллекция плюшевых мишек и других плюшевых игрушек, а на полу стоит игровая приставка PlayStation», – написало издание. Напомним, в среду гражданина Великобритании задержали в Германии по подозрению в работе якобы на российские спецслужбы. Контрразведка ФРГ отказалась комментировать задержание британца. Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Германия будет следить за расследованием дела вокруг сотрудника британского посольства в Берлине, который якобы сотрудничал с российской разведкой. МВД России закрыло въезд в Россию оскорбившему русских экс-послу Азербайджана 12 августа 2021, 20:56

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

МВД России запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии Исфандияру Вагабзаде, который публично оскорбил русских. «Сегодня в соответствии с подпунктом 1 части первой статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети Интернет, разжигающие межнациональную рознь», – говорится на сайте МВД. В МВД напомнили, «что иностранные граждане, призывающие к деструктивным действиям в отношении Российской Федерации, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны в связи с тем, что их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности». Напомним, бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор филологических наук и профессор Исфандияр Вагабзаде направил видеообращение к главе ЛДПР Владимиру Жириновскому, в котором позволил себе грубые высказывания не только в адрес оппонента, но и в целом «русской нации», в том числе о «вони на весь мир». В ответ Жириновский пообещал, что не оставит это безнаказанным. «Мы направим жесткое письмо главе Республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», – сказал лидер ЛДПР. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков, со своей стороны, пояснил, что «Вагабзаде в Баку – никто. И его заявления для властей не имеют никакого значения». В интервью газете ВЗГЛЯД депутат выразил уверенность в том, что оскорбительные высказывания бывшего дипломата никоим образом не скажутся на отношениях Баку и Москвы. «Маша и медведь» стал самым популярным детским мультсериалом в мире 12 августа 2021, 14:19

Фото: "Маша и Медведь", Анимаккорд

Текст: Евгения Шестак

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» стал лидером в рейтинге детского мультимедийного контента Parrot Analytics, сообщила пресс-служба компании Animaccord. «Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало список самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире (август 2021-го), который возглавил российский мультсериал производства студии Animaccord «Маша и Медведь», – приводит РИА «Новости» релиз. Результаты исследований показали, что в течение последних двух месяцев «Маша и Медведь» опережает такие зарубежные программы, как «Свинка Пеппа», «Улица Сезам» и «Щенячий патруль». Отмечается, что в основу рейтинга легли данные мониторинга около десяти тысяч различных шоу, представленных на аналитической платформе, а также измерения онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних 60 дней. Мультсериал «Маша и Медведь» выходит с января 2009 года. Шоу было переведено на 42 языка. В 2019 году мультсериал «Маша и Медведь» вышел на экранах одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире – Vue в Великобритании. Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон у пассажирки 13 августа 2021, 11:26

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

По предварительным данным, у одной из пассажирок автобуса в Воронеже мог взорваться газовый баллон, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок, передает «Лента.ру». На месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе. Водитель автобуса, в котором произошел взрыв, рассказал подробности происшествия, передает 5-tv.ru. «Газ был? Не было. Он дизельный. Нарушения какие-то были? Не знаю, при мне ничего не выявлялось. Я не знаю, там нечему взрываться (...) Колесо взрывается, у меня на других автобусах бывало такое – хлопнуло, ну там максимум защиту разорвет. Все, а такого не было ничего. А тут с пламенем прямо, видео все шлют, смотрели все. Чего мне теперь смотреть его?» – рассказал мужчина. Он отметил, что если бы на его автобус поставили какое-то оборудование, то он бы знал об этом, скрывать бы не стал. «Что с ним делалось – я знал. Потому что я, например, работаю, и какую-то неисправность нашел, то звоню, давайте устранять, поехали, исправили, устранили. Течь, например. У нас нигде не капало даже, не текло. Он у нас полностью сухой. Вакуум такой, что крышу сорвать, как бумажку оторвало крышу. Взрыв был в задней части, возле арки левого колеса, там. Заднее колесо, там две сидушки, они стоят так спиной друг к другу. Получается, когда лицом сидишь, там случилось. Уши звенят, но вроде ничего», – отметил водитель, добавив, что камер в салоне автобуса не было После ЧП, признался мужчина, он помогал пострадавшим людям, выводил их из автобуса, использовал аптечку, носил воду. Материалы, изъятые с места взрыва, в данный момент изучают взрывотехники ФСБ и криминалисты Следственного комитета, передает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва и поиск причастных к произошедшему. Напомним, накануне взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек. Число жертв выросло до двух человек. Следователи не исключали возможность незаконного переоборудования на газовое топливо в качестве причины инцидента, хотя представитель перевозчика заявлял, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили. Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Автоэксперт Алексей Тимохов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценивал версии причин взрыва. Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже 13 августа 2021, 09:44

Фото: РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Причиной взрыва автобуса в Воронеже могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах. Перевозчик, которому принадлежал взорвавшийся автобус, уже попадался на незаконном переоборудовании транспорта: в 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД. Следователи не исключают возможность незаконного переоборудования на газовое топливо, хотя представитель перевозчика заявлял, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе, передает RT в Telegram. Представитель перевозчика также заявил, что «автобус был технически исправен», передает РИА «Новости». Между тем сообщается, что по документам о 47 проведенных МВД, Минтрансом, Ространснадзором, Роспотребнадзором проверках ООО «АТП-1» проверках с 2015 по 2021 год были обнаружены 19 нарушений, включая установку газового оборудования. В марте 2021 года сотрудники ГИБДД установили: автобусы не оснащены медицинскими аптечками, а на некоторых установлены шины с разным рисунком протектора, что влияет на безопасность движения. В 2020 году инспекторы также нашли ряд нарушений, при которых запрещается эксплуатация автобусов: в салонах не было огнетушителей, не работали внешние световые приборы, звуковой сигнал. Кроме того, на двух машинах не было пробки топливного бака газобаллонного оборудования. В 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД. В свою очередь в департаменте здравоохранения по Воронежской области сообщили, что четверо из 18 пострадавших в результате взрыва находятся в реанимации, передает ТАСС. «Состояние троих людей тяжелое, они находятся в реанимации в БСМП № 1. Еще двоих доставили в ожоговое отделение ВОКБ № 1, из них один пострадавший с ожогами первой-второй степени находится в реанимации в тяжелом состоянии, одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась», – сообщили в департаменте. Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек. Лечение в медучреждениях проходят 14 человек, состояние девяти из них оценивается как средней степени тяжести. Одна женщина умерла, четверым в удовлетворительном состоянии госпитализация не потребовалась. Напомним, накануне взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Уже высказывалось предположение о том, что мог взорваться газ, однако местные власти сообщали, что автобус работал на дизельном топливе, на нем не было газового оборудования. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили. Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, выразил сочувствие всем пострадавшим и пообещал, что им окажут помощь. Также он поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков Воронежа. Прокуратура начала проверку. Лавров назвал встречу «Крымской платформы» шабашем 12 августа 2021, 14:25

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера «Таврида». «Через неделю состоится очередной шабаш – «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», – передает его слова ТАСС. При этом Запад понял, что Россию не удастся сбить с ее собственного пути, подчеркнул Лавров. «Наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление. А потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьешь, нас стали наказывать», – цитирует министра РИА «Новости». Ранее вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов предупредил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.