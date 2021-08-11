Утверждена форма бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

Центризбирком утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму в сентябре. В бюллетене наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки, размещаются в порядке, определяемом проведенной ЦИК жеребьевкой.

«Фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в общефедеральную часть федерального списка кандидатов, а также номер региональной группы и фамилии, имена и отчества первых трех зарегистрированных кандидатов, включенных в соответствующую региональную группу», – цитирует документ РИА «Новости».

Слова «является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», либо «является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом» указываются после отчества кандидата, внесенного в бюллетень. Если же в бюллетень он не внесен, то указываются слова «в составе федерального списка кандидатов также выдвинут» или «в составе федерального списка кандидатов также выдвинуты».

Бюллетени печатаются на бумаге белого цвета, на лицевую сторону наносится фоновая защитная сетка краской светло-синего цвета.

«Ширина избирательного бюллетеня – 210, плюс-минус 1 мм, длина – в зависимости от количества политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, в зависимости от количества кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу», – говорится в постановлении ЦИК.

Бюллетени печатаются на русском языке, однако по решению избиркома субъекта они могут быть напечатаны также на государственном языке республики и на языках народов России на территориях их компактного проживания.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что каждая партия и кандидат получат одинаковое по площади место в бюллетене.

«В этом есть проблема, потому что у какой-то партии текста настолько много, что задается объем для всех остальных, и мы вынуждены делать бюллетень очень длинным. Здесь есть, над чем поработать, но в этом году закон такой – каждому ровно столько, сколько остальным», – сказал он.

Булаева пояснил, что фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке.

Также ЦИК утвердил форму бюллетеня для голосования с использованием КОИБ, на которых будут специальные маркеры для считывания.

Финальный текст бюллетеня будет утвержден после проведения жеребьевки расположения в нем партий, которая запланирована на 16 августа.

Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.