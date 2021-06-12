В Нигерии занимающиеся угоном скота бандиты убили 53 фермера

В Японии предрекли гибель страны из-за «удара России» по авторитету Токио

Японцы сочли ситуацию с задержанием шхуны «Эйхо-мару» сахалинскими пограничниками ударом по имиджу Токио и угрозой национальной безопасности страны.

Комментарии подобного содержания появились под публикацией газеты Yomiuri о ситуации со шхуной, передает РИА «Новости».

«Если мы не поменяем конституцию и не станем с ответственностью участвовать в военных маневрах и учениях с союзниками, то так и останемся без всякого авторитета! Если не завладеем атомным оружием, то Япония скоро закончится как страна!» – считает один из комментаторов.

«Вы теперь понимаете, что Япония во всем отстает?! В образовании, в юриспруденции, в искусственном интеллекте? Все нужно менять! Охватывает острое беспокойство за будущее наших детей!» – высказался другой.

При этом некоторые призвали Токио незамедлительно принять ответные меры в адрес Москвы.

«России доверять нельзя. Нужно выдвинуть базы сил самообороны и американские базы поближе к России!» – считает читатель.

«Всегда русские арестовывают наши рыболовные суда. А почему мы их не арестовываем? Может, попробовать?» – предложил пользователь.

Один из читателей газеты выразил мнение, что после этого инцидента Японии следует начать арестовывать все рыболовецкие суда, в том числе из Китая, Южной Кореи и КНДР.

«Япония слаба по сравнению с Россией. Каждый год русские досматривают и арестовывают по несколько десятков японских рыболовецких судов. Японское правительство об этом знает, но ничего серьезного не предпринимает», – посетовал комментатор.

Другой пользователь подчеркнул, что Япония легко отделалась, и призвал соотечественников перестать заниматься незаконным промыслом в чужих водах.

Ранее сообщалось, что японскую шхуну «Эйхо-мару», задержанную сахалинскими пограничниками в конце мая с крабом на борту, отпустили после уплаты штрафа в размере 6 млн рублей.