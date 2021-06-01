Пушков предложил убрать идеологические надписи на монументе советским воинам в Трептов-парке

Информационный стенд в немецком Трептов-парке, где захоронены 7 тыс. советских воинов, должен быть изменен. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, который намерен обратиться с соответствующей просьбой в МИД РФ. Пушков является одним из соавторов законопроекта о запрете на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии.

Во вторник председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков провел заседание по теме «Покушение на подвиг: почему необходим запрет на приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии». Участники дискуссии, среди которых были сенаторы, историки и журналисты обсудили соответствующий законопроект.

В ходе встречи сенатор предложил заменить информационный стенд в немецком Трептов-парке, где находится монумент воинам-освободителям и захоронение более 7 тыс. советских воинов. Политик готов официально обратиться с соответствующим предложением к МИД России, который должен поставить этот вопрос перед германскими властями. Сейчас на этом стенде написано о том, что «памятник, чья символика кажется чрезмерно пафосной, создавался исходя из советского исторического и художественного мировоззрения при Иосифе Сталине». Там же указано, что «характерными чертами этого мировоззрения были культ личности, а также претензии на исключительность».

Как напомнил Пушков, мемориал находится в ведении властей Германии по межправительственному соглашению от 16 декабря 1992 года. В этом же соглашении говорится о том, что германская сторона взаимодействует с российской по вопросам обустройства советских воинских захоронений. «Говорят, что текст инфостенда был составлен германо-российским музеем «Берлин-Карлсхорст». Я думаю, что надо поставить вопрос, что не надо идеологических надписей на этом памятнике... Какое это имеет отношение к тем, кто там был захоронен?» – задался вопросом Пушков, добавив, что «это просто верхушечка айсберга, который более тяжелый и более крупный».

В ходе своего выступления Пушков предложил закрепить факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. «Никто не ставит под сомнение, что Советский Союз потерял 27 млн человек во Второй мировой войне. Кстати, можно вполне, мне кажется, поставить на уровень международных организаций и вопрос о том, не был ли это геноцид русского и других народов, проживавших на территории Советского Союза, потому что число жертв гражданского населения было настолько большим, что на мой взгляд, можно вполне говорить о геноциде. Это были миллионы, и миллионы, и миллионы человек», – напомнил сенатор. Это предложение поддержал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, факт геноцида подтвержден архивными свидетельствами и Следственным комитетом.

Пушков отметил, что ответственность за приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии будет оговорена в отдельном законе. Уголовного наказания не предусмотрено – только административное, которое пропишут в КоАП. Политик пояснил, почему было решено внести подобный закон. «Здесь и Европарламент сыграл свою и роль и, конечно, обострение отношений с Европой. Это приравнивание – феномен последних 7-10 лет. До этого – это был удел отдельных личностей, историков, каких-то писателей, журналистов. Но чтобы это была государственная позиция или чтобы, скажем, депутатские фракции принимали подобные заявления – такого не было», – подчеркнул Пушков.

Политик назвал подобные проявления «отражением нынешней политической ситуации». «Мы вынуждены реагировать на это», – заявил сенатор.

Он напомнил об уже принятых мерах, в частности, 31 марта был одобрен пакет законов с поправками к УК РФ и КоАП с ужесточением наказания за распространение заведомо ложных сведений о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны и о ветеранах Великой Отечественной войны. За подобные нарушения предусмотрены штрафы для граждан до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы до трех лет. Через свершение преступлений через СМИ или интернет штраф составит от 2 до 5 млн рублей, и лишение свободы – до пяти лет.

Сенатор выразил желание, чтобы дух этих законов «проникал в средства массовой информации, на телевидение, в преподавание». Кроме того, Пушков анонсировал проведение осенью большого круглого стола «История и информация». «Будем обсуждать проблемы образования, преподавания, освещения истории. Это одна из самых важных тем, которая у нас есть», – подытожил Пушков.

В начале мая в Госдуму был внесен законопроект с запретом на публичное отождествление ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. На прошлой неделе законопроект был рассмотрен во втором чтении. Его авторами стали глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также Алексей Пушков. Изменения предлагаются в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

С рекомендацией к депутатам подготовить такой закон выступил в январе президент России Владимир Путин. Осенью прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторая мировая война якобы была спровоцирована Германией и СССР.

Тогда Путин указал, что подобные «бумаги» несут «опасные реальные угрозы», являясь проявлением осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства.

Как отмечала Ямпольская, последней каплей для решения о подготовке проекта лично для нее послужили две книги популярного американского блогера с утверждением о том, что на долю поляков выпало немало бедствий сначала со стороны нацистов, затем советских солдат. По словам Ямпольской, она испытала чувство оскорбления.