Задержаны обсуждавшие в автобусе нападение на школу в Москве подростки

У обсуждавших нападение на школу подростков в Москве изъяли нож, пейнтбольный пистолет, бронежилет и биту, сообщил адвокат Тимур Маршани, с которым родители задержанных обсуждают возможность представлять их интересы.

«Сейчас их допрашивают в МВД. У них изъяли нож-бабочку, пейнтбольный пистолет, бронежилет и биту», – сообщил Маршани ТАСС.

Он пояснил, что изъятые предметы не ограничены в гражданском обороте, оба задержанных еще не достигли 18 лет. Молодые люди пояснили правоохранителям, что шутили и не собирались нападать на школу.

«Это была гипотетическая возможность, которую они обсуждали в виде шутки, никакого отношения это к реальному преступлению или к попытке совершения преступления не имеет», – добавил Маршани.

Юрист уточнил, что подростков задержали на законном основании: при подозрении в совершении преступления, связанного с терроризмом и экстремизмом, полиция может проводить профилактические проверки, задержание, установление личности и преступных связей.

При этом изъятые предметы также могут использоваться при совершении преступления. «По подозрению в реальной объективной возможности совершения преступления данные молодые люди были задержаны, сейчас проводится проверка. В последующем они будут поставлены на профилактический учет», – указал юрист.

Ранее сообщалось, что правоохранители в Москве начали поиск двух молодых людей, которые обсуждали возможное нападение на одну из столичных школ в автобусе. Разговор юношей о гипотетическом нападении услышал другой подросток, он сообщил об этом в полицию.