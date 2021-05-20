Полиция начала поиск обсуждавших в автобусе нападение на школу в Москве

Москвичи нашли подходящую для переименования в честь Лужкова улицу

Группа москвичей направила обращение в столичную мэрию и Мосгордуму с предложением переименовать 4-ю улицу 8 Марта в улицу Юрия Лужкова.

В обращении отмечается, что в конце апреля 2020 года более 30 депутатов Госдумы России обратились с ходатайством к мэру Москвы о присвоении одной из улиц или площадей Москвы имени Юрия Лужкова, передает РИА «Новости».

«В муниципальном районе «Аэропорт» есть городской топоним с абсурдным названием: «4-я улица 8 Марта». В столице есть улица 8 Марта, есть 1-я улица 8 Марта и есть 4-я улица 8 Марта. Не существует ни 2-й, ни 3-й улиц 8 Марта. Имя Лужкова тесно связано с районом», – говорится в обращении.

Как указали москвичи, Лужков неоднократно посещал этот район с традиционными субботними объездами в должности мэра. «Горячо радел за свое детище – проект «Большой Ленинградки», реконструкции Ленинградского проспекта, превращения его в современную автомагистраль. 4-я улица 8 Марта находится недалеко от проспекта», – отмечается в обращении.

Подчеркивается, что жители благодарны Лужкову за то, что при проектировании «Большой Ленинградки» были выбраны тоннельные решения, а не эстакадные. Транспортные потоки убраны под землю. «Предлагаем переименовать 4-ю улицу 8 Марта в улицу Юрия Лужкова», – добавили инициаторы.

На ваш взгляд Достоин ли Юрий Лужков того, чтобы одна из улиц или площадей столицы была названа его именем? Да

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Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 деятелей культуры и искусства направила ходатайство президенту Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в центре столицы имени Лужкова, скончавшегося в конце 2019 года. По мнению депутата, москвичи сами должны определить место для увековечивания имени Лужкова. «Оптимально, если оно будет безымянным и без жилой застройки», – отметил парламентарий.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложат о просьбе присвоить улице в Москве имя Лужкова.

В свою очередь в Госдуме поддержали идею об увековечивании в Москве памяти Юрия Лужкова.

Напомним, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. В феврале 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Глава государства рекомендовал присвоить имя Лужкова Московскому городскому университету управления.