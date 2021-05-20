Полиция начала поиск обсуждавших в автобусе нападение на школу в Москве

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20 мая, четверг | Последнее обновление — 12:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт: Встреча Лаврова и Блинкена подтвердила раскол администрации США
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Каждые май и июнь выявляется крайне низкое качество студенческих дипломов и курсовых. С этим сталкиваются все ведущие вузы России, тем более – не ведущие. Это – один из плодов ЕГЭ, когда вместо того, чтобы учиться писать, ребята только расставляют галочки.
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Перед США уже стоит задача не заблокировать «Северный поток – 2», а сохранить лицо. Госсекретарь Блинкен по инерции называет проект угрозой энергетической безопасности Европы, пусть даже сама Европа не видит никаких угроз, но США уже готовы к компромиссам.
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Людей в Сибири, естественно, не хватает. Это заметнее, если смотреть из Красноярска. Про Красноярский край у нас издавна говорят, что он равняется четырем Франциям, даже пьеса была такая. Но это не очень содержательное сравнение.
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В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Полиция начала поиск обсуждавших в автобусе нападение на школу в Москве
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Правоохранители в Москве начали поиск двух молодых людей, которые обсуждали возможное нападение на одну из столичных школ в автобусе, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Полиция ведет розыск двух молодых людей, которые разговаривали между собой в автобусе в районе Очаково-Матвеевское о планах нападения на одну из столичных школ. Их разговор услышал подросток, который сообщил об этом в полицию. Кроме того, при себе у молодых людей была кобура от пистолета», – пояснил собеседник ТАСС.
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
После нападения на школу в Казани полиция Москвы усилила меры безопасности нескольких столичных школ.
Москвичи нашли подходящую для переименования в честь Лужкова улицу
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Группа москвичей направила обращение в столичную мэрию и Мосгордуму с предложением переименовать 4-ю улицу 8 Марта в улицу Юрия Лужкова.
В обращении отмечается, что в конце апреля 2020 года более 30 депутатов Госдумы России обратились с ходатайством к мэру Москвы о присвоении одной из улиц или площадей Москвы имени Юрия Лужкова, передает РИА «Новости».
«В муниципальном районе «Аэропорт» есть городской топоним с абсурдным названием: «4-я улица 8 Марта». В столице есть улица 8 Марта, есть 1-я улица 8 Марта и есть 4-я улица 8 Марта. Не существует ни 2-й, ни 3-й улиц 8 Марта. Имя Лужкова тесно связано с районом», – говорится в обращении.
Как указали москвичи, Лужков неоднократно посещал этот район с традиционными субботними объездами в должности мэра. «Горячо радел за свое детище – проект «Большой Ленинградки», реконструкции Ленинградского проспекта, превращения его в современную автомагистраль. 4-я улица 8 Марта находится недалеко от проспекта», – отмечается в обращении.
Подчеркивается, что жители благодарны Лужкову за то, что при проектировании «Большой Ленинградки» были выбраны тоннельные решения, а не эстакадные. Транспортные потоки убраны под землю. «Предлагаем переименовать 4-ю улицу 8 Марта в улицу Юрия Лужкова», – добавили инициаторы.
Достоин ли Юрий Лужков того, чтобы одна из улиц или площадей столицы была названа его именем?
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 деятелей культуры и искусства направила ходатайство президенту Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в центре столицы имени Лужкова, скончавшегося в конце 2019 года. По мнению депутата, москвичи сами должны определить место для увековечивания имени Лужкова. «Оптимально, если оно будет безымянным и без жилой застройки», – отметил парламентарий.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложат о просьбе присвоить улице в Москве имя Лужкова.
В свою очередь в Госдуме поддержали идею об увековечивании в Москве памяти Юрия Лужкова.
Напомним, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. В феврале 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Глава государства рекомендовал присвоить имя Лужкова Московскому городскому университету управления.
ГИБДД Москвы поддержала частичное введение ограничения скорости в 30 км/ч
ГИБДД Москвы сообщила, что поддерживает идею введения ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города.
«Для каждой улицы, в зависимости от ее назначения, должна быть своя скорость», – говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.
Отмечается, что 17 мая началась шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. Как уточнили в ведомстве, главная тема – снижение скорости до 30 км/ч на улицах, где гуляют пешеходы, катаются велосипедисты, а дети ходят в школу. «Последние – самые уязвимые участники дорожного движения. Каждый день в мире в ДТП погибают 3 тыс. детей и подростков. И если при скорости 30 км/ч шанс выжить еще есть, то при 80 км/ч это практически невозможно», – добавили в ГИБДД.
Ранее, вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.
Регионы также получили рекомендацию применять на дорогах проекционные пешеходные переходы и имитаторы спецсигналов автомобилей ДПС.
В ноябре 2020 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил категорически против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч, добавив, что позиция ведомства учтена в новой редакции КоАП. Также Колокольцев отметил, что на безопасность дорожного движения в большей степени сказывается обустройство автомагистралей.
Центральный детский магазин на Лубянке опечатали
Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение профилактических мер после проведения массового мероприятия, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.
«По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, – АО «Лубянка-девелопмент» по адресу: г. Москва, Театральная пр., д. 5, стр. 1. <…> 18 мая в отношении АО «Лубянка-девелопмент» применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы», – передает сообщение ведомства ТАСС.
Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин.
В Москве загорелся мусор на площади 500 кв. метров
На севере российской столицы произошло возгорание мусора, площадь пожара составляет около 500 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Поступило сообщение о загорании мусора на открытой площадке на площади 500 кв. метров по адресу: Ильменский проезд, дом 15а, строение 3», – уточнили в ведомстве РИА «Новости».
Пострадавших, по предварительным данным, нет, спасатели принимают меры для локализации пожара.
В Воронеже у школы заметили человека с похожим на пистолет предметом
В Воронеже ученики школы № 85 заметили мужчину с похожим на пистолет предметом, сообщили в мэрии города.
«По информации администрации школы № 85, сегодня с утра во время проведения урока физкультуры дети играли в подвижные игры, якобы увидели за забором мужчину, который показал предмет, похожий на пистолет, и сказал, что тот настоящий (со слов детей). В дальнейшем он отошел – и раздался хлопок, похожий на выстрел. Мужчина прошел мимо территории школы (не пытаясь проникнуть за ограждение и более не демонстрируя предмет)», – цитирует сообщение РИА «Новости».
В мэрии отметили, что в школе сразу же вызвали группу быстрого реагирования. «Росгвардия приехала очень оперативно и начала поиск гражданина, однако обнаружить его не удалось. В настоящее время в школе работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая обстоятельства», – уточняется в сообщении.
В школу выехали следователи и криминалисты, сообщил представитель следственного управления СК России по региону.
Ранее прошла эвакуация учеников и преподавателей в казанской школе № 67 после письма от злоумышленника, заявившего, что он является сообщником напавшего на гимназию № 175 Ильназа Галявиева.
Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.
Мужчина с ножом напал на подростка в лифте в Москве
В Москве мужчина напал с ножом на школьника в лифте одного из жилых домов, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Инцидент произошел в понедельник, 17 мая. Неизвестный в лифте угрожал несовершеннолетнему предметом, похожим на нож. Преступник похитил у десятиклассника телефон и скрылся, передает «Вечерняя Москва».
Материальный ущерб составил 7 тыс. рублей. Позже подозреваемый был задержан, им оказался 43-летний безработный.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее в Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.
В Госдуме поддержали идею об увековечивании в Москве памяти Юрия Лужкова
«В новейшей истории России, наверное, не так легко найти человека, который бы столько сделал для нашей столицы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко. комментируя инициативу о присвоении имени покойного мэра Москвы Юрия Лужкова одной из улиц столицы.
«На время работы Юрия Михайловича на посту мэра выпал один из тяжелейших периодов нашей истории. Страна переживала экономический кризис. Cтолица не имела тех доходов, которыми она располагает сейчас. Поэтому Лужкову все приходилось делать с колес. Недостаток бюджета Юрий Михайлович компенсировал невероятной энергией, с которой он работал. Москве очень повезло, что в те непростые годы у нее оказался именно такой мэр», – считает замсекретаря Генсовета «Единой России», ответственный секретарь партии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
«Мы просто обязаны увековечить память этого достойного человека, одного из самых ярких и выдающихся политиков нашей новейшей истории», – заключил Ревенко.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 деятелей культуры и искусства направила ходатайство президенту Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в центре столицы имени Лужкова, скончавшегося в конце 2019 года. По мнению депутата, москвичи сами должны определить место для увековечивания имени Лужкова. «Оптимально, если оно будет безымянным и без жилой застройки», – отметил парламентарий.
Хинштейн напомнил, что ранее с аналогичным обращением в адрес Собянина выступила и большая группа депутатов Госдумы, включая руководителей фракций «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ.
Фасад здания обрушился на двух человек в Москве
Прокуратура Москвы инициировала проверку после обрушения фасада здания на двух человек, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«По предварительной информации, 19 мая на улице Садовой-Спасской произошло частичное обрушение штукатурного слоя фасада жилого дома. В результате двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В ходе проверки планируется установить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку полноте действий ответственных лиц управляющей компании.
В феврале в центре Москвы обрушились строительные леса, пострадал человек, правоохранители проводили проверку.
Власти Москвы назвали количество нарушающих масочный режим предприятий
Каждый день в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима наказывают 40 предприятий торговли и общепита, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».
«Достаточно большое количество сотрудников разных контролирующих органов ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, другие предприятия... В среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, руководители Центрального детского магазина, который временно закрыли из-за нарушений обязательных требований профилактики коронавируса, «подрасслабились».
Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин.
У «пошутившего» о стрельбе в школе в Москве ученика нашли тубус от гранатомета
Старшеклассник в Москве сообщил приятелям, что намерен устроить стрельбу в школе, после чего у него изъяли несколько единиц спортивного оружия и тубус от гранатомета, сообщил информированный источник.
«Правоохранители прибыли к школьнику домой и изъяли у него пневматический автомат, пневматический револьвер и пустой тубус от гранатомета», – сказал собеседник «Интерфакса».
Подросток сообщил, что «пошутил» про стрельбу, он не планировал нападать на учреждение. Юноша отметил, что спортивное оружие у него лежит дома, так как он занимается в патриотическом клубе.
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.
На «салатовой» ветке метро в Москве остановлено движение
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы приостановлено из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта.
«Нет движения поездов на участке «Зябликово» – «Марьино» Люблинско-Дмитровской линии из-за человека на пути», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
16 апреля движение поездов было приостановлено на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро от станции «Боровицкая» до «Нагорной» из-за человека на путях.
В начале апреля в Москве спасли девушку, упавшую на рельсы в метро на станции «Красносельская». Через несколько дней было остановлено движение на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Парк Победы».
Москвича задержали за надругательство над дочерью в 2009 году
В Москве задержали мужчину, который подозревается в надругательстве над 12-летней дочерью, сообщил источник в правоохранительных органах.
Родственница девушки 1997 года рождения заявил правоохранителям, что с февраля по август 2008 года отец девочки «трогал ее за интимные места», сообщил источник РИА «Новости». Тогда девочке было 11 лет.
«Он же, Виктор Г., в сентябре 2009 года надругался над своей дочерью. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», – добавил собеседник.
Мужчину задержали 18 мая, он признался в содеянном.
В феврале в Ленинградской области учителя задержали по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних.
В Москве спасли поселившееся на территории детсада семейство лис
На территории детского сада в Москве нашли семейство лис, сотрудники пожарно-спасательного столичного центра спасли животных, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.
«Утром 17 мая поступило сообщение о нахождении диких зверей на территории детского сада по адресу: Заревый проезд, дом 8, корпус 2. Семейство лис обосновалось под уличной верандой игровой площадки детсада», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».
Животных спасал расчет аварийно-спасательного отряда № 3, они поймали животных сачком, после чего передали их в департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.
«В ближайшее время лис отпустят в естественную среду обитания. В ходе спасательной операции ни один лисенок не пострадал», – заключили в департаменте.
Ранее в Туве энергетики сняли с опоры линии электропередач кошку, которая просидела на ней четыре дня. Они провели операцию ночью, для этого отключили линию электропередачи и поднялись на вышке к животному. Кошка пыталась спрыгнуть самостоятельно, когда энергетики приблизились к ней, но в итоге ее спасли.
После трагедии в Казани еще двое учеников обратились за медпомощью
После стрельбы в казанской гимназии №175 еще двое учеников обратились за медицинской помощью, сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
«Еще двое учеников 175-й гимназии обратились в Детскую республиканскую клиническую больницу, где были осмотрены врачами. Состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Дети отпущены домой в день обращения», – цитирует Галимову «Интерфакс».
Она добавила, что в стационаре остаются 13 детей.
Ранее во вторник сообщалось, что двое пострадавших во время трагедии в Казани были выписаны в удовлетворительном состоянии.
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца. Ему грозит пожизненный срок.
В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы.
Наиболее «тяжелые» из числа пострадавших были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.
Галявиева поставили на учет как склонного к суициду
Обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии Ильназа Галявиева поставили на учет как склонного к суициду, рассказал знакомый с ситуацией источник.
«Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида», – сказал источник РИА «Новости», уточнив, что теперь за Галявиевым намерены осуществлять строгий контроль.
Ранее стало известно о планах привезти арестованного в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского после завершения следственных действий.
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в шесть клиник Москвы.
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