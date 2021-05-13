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Студент из колледжа Галявиева называл себя богом и покончил с собой год назад
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Жительница Казани Наталья Андреева рассказала об обстоятельствах смерти ее 17-летнего сына 10 мая 2020 года. По словам женщины, ее сын учился в том же колледже, что и Ильназ Галявиев, после поступления в ТИСБИ юноша стал закрытым и конфликтным, а перед смертью начал говорить, «что он бог, что он есть зло, что он демон».
По словам женщины, она только сейчас узнала, что Галявиев учился в колледже с ее сыном Данилом Андреевым. Между подростками была разница в год. «Возможно, мой Даня не смог этого сделать. Все слова, которые говорит сейчас стрелявший, говорил мой сын. Теперь я прошу следствие возобновить мое дело», – сказала Андреева в Instagram, добавив, что когда ее сын покончил с собой, ей отказали в возбуждении дела и не стали изучать содержимое телефона.
В то же время женщина сообщила, что после смерти сына она нашла в его телефоне «определенные имена». Она считает, что ее ребенка что-то мучило. «Также был одиночкой. И оттолкнул всю свою семью. Перед смертью попросил прощения у нас», – сообщила она.
Наталья рассказала, что все началось с группы «Синий кит» в 13 лет. Кроме того, Данил также, как и Галявиев бросил колледж перед смертью. Женщина считает, что подростков может «обрабатывать» некая деструктивная организация.
В интервью телеканалу RT она рассказала, что сын также называл себя «богом». Подросток с 14-летнего возраста пытался совершить самоубийство и проходил лечение в психиатрической больнице. Его мать и отчим считали, что дело в девушке, с которой он встречался. Со слов Натальи, отчим говорил юноше, что это просто нужно пережить и преодолеть.
«Мой муж его уговаривал, что это нужно пережить. Нужно как бы преодолеть вот эти страдания. Потому что ты как бы еще молодой – и этих девочек будет много. Но то, что он начал говорить, что он бог, что он есть зло, он демон, он сам все знает и сам все решит...» – рассказала Наталья.
Данил Андреев покончил с собой 10 мая 2020 года.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Устроивший стрельбу в Казани заходил в школу за час до нападения
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Бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев, напавший на учебное заведение, признался на допросе, что в день трагедии дважды приходил в школу, сообщил источник.
По данным источника Лайфа, первый раз Галявиев пришел в гимназию «на разведку» еще 6 мая. В этот день в школе занятий не было, и он решил дождаться первого рабочего дня.
Вновь на пороге учебного заведения преступник появился 11 мая за некоторое время до нападения, чтобы проверить расписание уроков и, уже исходя из него, спланировать атаку. Он пришел к выводу, что большинство школьников будут в здании во время второго урока. Тогда подозрительного парня из холла школы прогнала вахтерша. После этого Галявиев направился домой, чтобы надеть экипировку и вернуться в школу уже с оружием.
Тем временем в Сети появился видеоролик из магазина в Йошкар-Оле, где устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев приобрел оружие.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Стало известно о состоянии пострадавших в казанской школе детей
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Состояние 14 детей, пострадавших при нападении на казанскую гимназию № 175 и проходящих лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
«Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает», – сказала Галимова, передает РИА «Новости».
По ее словам, дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.
В больницы Казани попали 23 пострадавших: 20 детей и трое взрослых. В среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Один мальчик, получивший сотрясение мозга легкой степени и ссадины лица, был выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства. Таким образом, в Детской республиканской клинической больнице Татарстана остаются 14 детей.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Путин назвал нападение на школу в Казани варварским преступлением
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Президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством, назвал трагедию в Казани, где во время нападения на школу погибли дети и учителя, страшной бедой и варварским преступлением.
«Мы начнем с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Он добавил, что трагедия потрясла всю Россию, и указал, что все эти дни находится в контакте с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое – своих детей, внуков, близких и любимых людей», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент также добавил, что все, кто столкнулся с бедой в Казани, получат всю необходимую поддержку. «Хочу вновь подчеркнуть: Татарстан, все кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь», – заявил президент.
Он отметил, что для спасения жизней пострадавших при стрельбе в школе в Казани будут использованы все возможности здравоохранения. «Подчеркну: безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие клиники. Уже привлекли здесь лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства», – сказал глава государства.
Он назвал спасение жизней пострадавших при стрельбе в Казани важнейшей задачей.
Кроме того, Путин заявил о необходимости поддержать пострадавших при стрельбе в школе. «Наш долг – поддержать тех, кто оказался жертвой этого страшного преступления. Как докладывали, выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты, я прошу правительство РФ также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь пострадавшим», – сказал он.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Познер призвал не восстанавливать в России смертную казнь после трагедии в Казани
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Высшую меру наказания можно рассматривать только как форму мести. Ни в одной стране мира она не приводила к сокращению преступности. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Познер. Ранее в обществе вновь зазвучали призывы расстреливать тех, кто виновен в массовом убийстве детей.
«Казнь можно рассматривать только как мщение, а не как способ борьбы с преступностью. Я считаю, что не мы создаем жизнь и не нам ее прекращать», – сказал тележурналист Владимир Познер и добавил: «Вот почему я считаю, что в России не нужно снимать мораторий на расстрелы». Что касается нападения убийцы-одиночки на школу № 175 в Казани, то в данном случае, заметил журналист, «мы имеем дело, по-видимому, с больным человеком».
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
После массовой гибели детей в казанской школе в России вновь вспыхнули дебаты о возвращении смертной казни. Мнения разделились. Так, продюсер Максим Фадеев предложил вернуть
казнь для убийц и маньяков. Такой же точки зрения придерживается
писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
В свою очередь журналист Владимир Соловьев заявил, что «всегда был за смертную казнь». «Когда речь идет о жизни детей, то здесь не вопрос о том, чтобы убийца страдал на пожизненном заключении, раскаялся... Важно не допустить повторного преступления, совершенного этим персонажем», – пояснил Соловьев.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что возможность отмены действующего моратория на казни в России исключена. В интервью РИА «Новости» сенатор пояснил, что это следует из решения Конституционного суда РФ по соответствующему вопросу. В России, как стране-участнице Совета Европы, установлен мораторий на подобный вид наказания.
Последний расстрел в России состоялся в 1996 году. Официально на приведение смертных приговоров в исполнение мораторий был наложен в 1997 году.
Психолог объяснила попытки школьников шутить о расстреле одноклассников
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Поведение школьников, которые ради шутки говорят или пишут в интернете о расправе со своими одноклассниками или школой, может сигнализировать о скрытой агрессии, поэтому с этим необходимо работать, сказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская.
Ученик старших классов одной из школ Благовещенска написал в комментариях к видео о событиях в Казани, размещенному в соцсетях, что собирается сделать в своем учебном заведении «то же самое». Правоохранительные органы забили тревогу, мальчика задержали. Во время допроса школьник признался, что просто пошутил.
«Нужно понимать, что подростковый возраст – это момент, где подростку действительно важно привлечение внимания к себе. И нередко это происходит через элемент анонимности (с помощью звонка, записи в соцсетях и так далее). Но, к сожалению, действия и последствия очень часто в подростковом возрасте не отслеживаются, с чем и связано большинство асоциальных моментов поведения подростков», – говорит Шиманская.
Поэтому, безусловно, с подростками, которые позволяют себе шутки о расправе с одноклассниками, школой и так далее, необходимо проводить работу, продолжает специалист. Причем не индивидуально с ребенком, а совместно с его родителями или опекунами. Это очень важно, поскольку подросток – это взросло выглядящий ребенок, который только начинает осознавать ответственность за свои действия.
«Действительно, ребенок может уйти в состояние стресса, неадекватной фантазии, у него могут всплывать ситуации из фильмов и так далее. Скорее всего через час он уже так не поступит. Именно поэтому очень важно, чтобы все разбирательства проводились с родителями, поскольку в тех семьях, в которых контакт присутствует, будь то буллинг в школе или иная ситуация – родители это чувствуют и могут помочь», – объясняет психолог.
Она обращает внимание на то, что любое подобное проявление нестандартного поведения (угроза расправы над школой), даже в виде шутки, как у подростка, так и у взрослого человека не может быть беспочвенным. Именно поэтому в каждой ситуации необходимо разбираться, искать причину такого поведения.
«Причина действительно может быть в нехватке внимания, и тогда мы просто с этим работаем. Но здесь может быть и скрытая агрессия. Это не значит, что ребенок действительно пойдет стрелять, но это внутренняя скрытая агрессия, которая возвышается, она есть. А значит, может быть и какая-то сложная ситуация в школе, в классе атмосфера», – считает Шиманская.
В любом случае, когда происходят такие проявления, заниматься этим необходимо с двух сторон: с психологической, выявлять причину, а также со стороны правоохранительных органов провести просветительско-разъяснительную деятельность с точки зрения юридического момента (безопасность), подчеркивает собеседник.
«Даже то, что ребенок не через кружки, спорт или другие какие-то вещи проявляет себя, а выбирает именно такой способ привлечения внимания – это в любом случае говорит о травматичности», – заключила эксперт.
Во вторник в лицее в Казани молодой человек открыл стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, более 20 человек ранены. Нападавшего задержали, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок.
В этот же день поздно вечером крымчанин в социальных сетях сообщил о готовящемся террористическом акте в одном из образовательных учреждений республики. Правоохранительные органы немедленно отреагировали на данное сообщение, в ходе проверки информация не подтвердилась. Написавший данное сообщение объяснил, что таким образом просто хотел проверить оперативность действий силовых структур.
Путин поручил наградить сотрудников школы в Казани
Президент Владимир Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников школы в Казани, на которую было совершено нападение.
«Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии», – сказал Путин на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться и защищать своих учеников, помогая им выбраться и укрыться. «Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг», – заключил он.
Глава государства подчеркнул, что все сотрудники гимназии действовали героически и в высшей степени профессионально, закрывая собой детей, передает РИА «Новости».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, если бы не мужество и быстрая реакция учителей, жертв трагедии в казанской гимназии № 175 могло быть намного больше.
Ранее Путин назвал трагедию в Казани, где во время нападения на школу погибли дети и учителя, страшной бедой и варварским преступлением.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Глава Росгвардии предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия
Возраст для покупки гражданского оружия в России необходимо повысить до 21 года, считает директор Росгвардии Виктор Золотов.
«Необходимо возвратиться к возрастному цензу в 21 год, то, что мы говорили до этого», – сказал он на совещании президента Владимира Путина с правительством. Об этом сообщает ТАСС.
Также он отметил, что те, кто получает разрешение на приобретение оружия, должны проходить психологическое тестирование. «Нам необходимо также совместно, непосредственно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование [при получении справки]», – отметил глава Росгвардии.
Помимо этого, считает Золотов, выдавать полуавтоматическое и гладкоствольное оружие можно только после того, как человек уже владел 5 лет другим оружием.
«Нам необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем «Хадсан», «Хантер», «Сайга», «Ланкастер» будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием, потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному», – предложил он.
Глава Росгвардии предложил ввести обязательное прохождение курса молодого бойца для получение охотничьего билета. «Ужесточить, конечно, требования к выдаче непосредственно охотничьего билета, а именно, говоря военным языком, нужно проходить курс молодого бойца тем, кто получает впервые гладкоствольное оружие», – сказал Золотов.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Путин заявил, что решения по усилению контроля за оборотом оружия в России должны быть жесткими, должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии.
СК: Галявиев в день нападения установил взрывное устройство в школе
В день нападения на школу в Казани подозреваемый Ильназ Галявиев установил на первом этаже учебного заведения взрывное устройство, заявил следователь в зале суда.
«Находясь на первом этаже здания гимназии № 175, установил около входа в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», – цитирует следователя ТАСС. Уточняется, что при нападении на школу он выстрелил не менее 17 раз.
Галявиев ранее был доставлен в суд, где ему изберут меру пресечения. В зале суда он заявил, что у него нет тяжких заболеваний.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что следствие будет ходатайствовать об аресте Галявиева. По данным СК, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
По данным СМИ, четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.
Ученица школы в Казани рассказала о спасении ее сестры учителем физкультуры
Пятиклассница 175-й казанской гимназии Ангелина Лазарева рассказала, что ее младшую сестру – второклассницу во время нападения на школу придавила шкафом взрывная волна. Выбраться из здания ей помог учитель физкультуры, который донес школьницу до ворот гимназии.
«Мою сестренку от взрывной волны накрыло шкафом. Разбились стекла, попали на одноклассников, но мою сестру защитил шкаф. Все выбежали, не заметили, что ее нет. Она кричала «Помогите!», но никто не слышал. Она выбралась из-под шкафа сама, с трудом смогла вытащить ногу, села на окно и стала кричать», – цитирует РИА «Новости» Ангелину.
По словам школьницы, выбраться из гимназии, где в это время Ильназ Галявиев расстреливал детей, сестре помог учитель, который стоял на улице и помогал доставать первоклассников из окна. Он донес школьницу до забора.
«Очень хорошо сработал наш учитель по физкультуре, спас ребенка», – добавила ее мама Надежда Александровна.
По словам Ангелины Лазаревой, сейчас ее сестра дома, врачи диагностировали у нее сильный ушиб, но в тот день, как и других пострадавших, забрали в больницу.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как учителя казанской гимназии спасали детей от убийцы.
Мурашко рассказал о состоянии пациентов из Казани после перелета в Москву
Пациенты, пострадавшие во время стрельбы в казанской школе, перенесли полет в Москву хорошо, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Пациенты из Казани хорошо перенесли перелет в Москву. В настоящее время специализированные бригады доставляют их в стационары для дальнейшего оказания медицинской помощи», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что открывшего стрельбу в школе в Казани Ильназа Галявиева привезли в Советский районный суд Казани, где ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что следствие будет ходатайствовать об аресте Галявиева. По данным СК, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
По данным СМИ, четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.
Из-за сообщения о бомбе в казанской школе эвакуированы десятки детей
После сигнала о бомбе, якобы заложенной в казанской школе №27, эвакуированы около 80 детей, сообщает в пятницу мэрия города.
«После сообщения о заложенном взрывном устройстве в школе №27 дети эвакуированы в школу №41. Это около 80 детей», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».
На месте работают оперативные службы, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров. К настоящему времени обследован один из корпусов, ничего подозрительного не обнаружено.
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева. Он арестован на два месяца, ему грозит пожизненное заключение. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.
В казанской школе дали характеристику Галявиеву
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Открывшего стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева педагоги характеризовали как уравновешенного, они не имели к нему претензий, сообщила директор учреждения Амина Валеева.
«Данный ученик заканчивал школу в 2016 году, на тот момент был ЧОП. Я считаю, что эта ситуация – она не спровоцирована нашей школой. Он обучался до 9-го класса, после поступил в колледж... И характеризовался и классным руководителем, и учителями как уравновешенный, обучающийся неплохо ученик. Особых претензий к нему было», – цитирует Валееву РИА «Новости».
Она добавила, что молодой человек не был ни на каком учете.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. По данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Пострадавшим в Казани пожертвовали 20 млн рублей
На специальный счет пожертвований для пострадавших после стрельбы в Казани собрали свыше 20 млн рублей, заявил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным глава Татарстана Рустам Минниханов.
«Хотел бы поблагодарить Красный крест, [который] совместно со Сбербанком выступил с инициативой открытия счета для пожертвований, уже собрано более 20 млн рублей», – сказал Минниханов, передает ТАСС.
Ранее президент Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников школы в Казани, на которую было совершено нападение.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
В Сети запустили проект в поддержку пострадавших в Казани
Социальный проект «#Жить» совместно с участниками региональных команд проекта «Большая перемена» и резидентами проекта «Таврида» создали видеоролик в память о погибших в Казани и для поддержки их семей.
«Главный посыл видео – поддержать, придать сил, вселить в сердца людей веру и надежду в то, что жизнь продолжается», – сообщили создатели клипа, слова которых приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
Под гимн проекта «#Жить» в клипе показано, как простые люди поддерживают пострадавших – сдают кровь, организуют бесплатное такси до школы, несут цветы и игрушки к представительству Татарстана по всей стране. Также в ролике присутствуют кадры с лидерами общественного мнения, которые выражают слова соболезнования пострадавшим.
В знак поддержки всех, кого коснулась это трагедия, участники клипа, в том числе резиденты «Большой перемены» и «Тавриды», показывают жест, указывая двумя большими пальцами на сердце и говоря: «Казань, надо жить».
К акции поддержки присоединились лидеры общественного мнения знаменитости, в том числе Игорь Матвиенко, Лера Кудрявцева, Мария Шахова, Татьяна Данесюк, Айза, Андрей Гайдулян, Курбан Омаров, Анна Семенович, Мария Погребняк, T-killah, Леонид Руденко, Алексей Столяров, Алена Жигалова и Manizha.
Ранее медиафасады с портретами 26-летней учительницы английского языка школы № 175 в Казани Эльвиры Игнатьевой, погибшей во время трагедии 11 мая, появились на экранах в разных регионах России.
Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева. Он арестован на два месяца, ему грозит пожизненное заключение. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.
Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Казань
Президент Владимир Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани, в планах поездки туда пока нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Президент дал уже все необходимые поручения. Пока в планах поездки такой нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент посетить Казань или лично комментировать ситуацию.
Он отметил, что Путин лично выразил соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.