В Кремле объяснили онлайн-режим встречи Путина и Гутерриша

Решение о встрече президента Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем в онлайн-режиме связано с продолжающимся режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в Москве с визитом находится Гутерриш, и сегодня в режиме видеоконференции президент пообщается с ним, передает ТАСС.

«Состояние здоровья у Владимира Владимировича отменное, это (выбор онлайн-режима) никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», – сказал представитель Кремля.

Также Песков добавил, что это связано с продолжающимся режимом пандемии. «В данном случае режим предосторожности никуда не делся, и рекомендациям эпидемиологов нужно следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства», – уточнил он.

По его словам, любой человек, если он в силу своего рода деятельности активно передвигается по миру и проводит много встреч, должен использовать дополнительные меры предосторожности. «Президент в последнее время проводит достаточно много очных встреч, каждый раз этот вопрос становится отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологами», – добавил он.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.

Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером.

Также Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».