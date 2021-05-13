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В Кремле объяснили онлайн-режим встречи Путина и Гутерриша
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Решение о встрече президента Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем в онлайн-режиме связано с продолжающимся режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в Москве с визитом находится Гутерриш, и сегодня в режиме видеоконференции президент пообщается с ним, передает ТАСС.
«Состояние здоровья у Владимира Владимировича отменное, это (выбор онлайн-режима) никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», – сказал представитель Кремля.
Также Песков добавил, что это связано с продолжающимся режимом пандемии. «В данном случае режим предосторожности никуда не делся, и рекомендациям эпидемиологов нужно следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства», – уточнил он.
По его словам, любой человек, если он в силу своего рода деятельности активно передвигается по миру и проводит много встреч, должен использовать дополнительные меры предосторожности. «Президент в последнее время проводит достаточно много очных встреч, каждый раз этот вопрос становится отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологами», – добавил он.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.
Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером.
Также Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».
Стало известно отношение жителей Чехии к «Спутнику V»
В Чехии 14% жителей, собирающихся сделать прививку от коронавируса, выразили желание воспользоваться российской вакциной «Спутник V», сообщают СМИ.
Сделать прививку хотят 59% населения. Из них 58% предпочли бы вакцину Pfizer/BioNTech, 17% – Johnson&Johnson, 14% – «Спутник V», 12% – Moderna, 7% – AstraZeneca, 1% – Sinopharm. При этом 60% жителей Чехии выступили против «Спутника V», 36% – против AstraZeneca, 21% – Sinopharm, 3% – против Pfizer/BioNTech, еще по 2% не хотят препараты фирм Moderna и Johnson & Johnson, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.
Опрос проводился агентствами CVVM и Medianс 26 марта по 15 апреля, в нем участвовали 1025 человек, имеющих различный пол, уровень образования и доходов, проживающие в больших и малых городах и в сельской местности во всех краях республики. Данные о допустимой погрешности не сообщаются, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» якобы была частью антироссийской операции. 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение «Спутника V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
Испания назвала условие для приезда туристов из России
Приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса, заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото.
«К России будет применяться рекомендация 912 (о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения, принята Советом ЕС 30 июня 2020 года – прим. ВЗГЛЯД). Если она будет соответствовать критериям этой рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, российские туристы смогут приехать в Испанию», – рассказала Рейес Марото. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также министр туризма считает, что вероятнее всего для вхождения в новый «белый список» стран, которым разрешат въезд в страны ЕС, будет установлен уровень заражений выше 25 за две недели на сто тысяч населения, который действует сейчас. Помимо этого, планируется разрешать въезд в ЕС туристам из определенных стран, которые были вакцинированы, Марото уточнила, что сейчас ведется обсуждение, какие именно вакцины будут разрешены.
Министр отметила, что 20 мая на Совете министров торговли ЕС будут вновь пересмотрены рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, для стран, не входящих в ЕС. «Если она будет выполнять параметры, которые будут установлены в этой новой резолюции, тогда (россияне – прим. ВЗГЛЯД) смогут приехать так же, как смогут приехать из других частей мира», – заключила Марото.
Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса.
Напомним, самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения.
Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор о предстоящих переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
«Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Лавров и Блинкен также обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
«Было затронуто также взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая. Лавров и Блинкен договорились провести «на полях» этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня», – добавили в МИД.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Ранее Байден говорил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Российский сексолог подтвердил негативное влияние коронавируса на потенцию
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Коронавирусная инфекция со временем может поспособствовать снижению полового влечения у мужчин, а также может привести к мужскому бесплодию, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-сексолог, психотерапевт, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук.
Ученые из Медицинской школы Миллера Университета Майами выявили, что коронавирусная инфекция сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. В ходе исследования специалисты обнаружили, что после перенесенного COVID-19 у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, они появились.
«Коронавирусная инфекция оказалась не столь безобидной, как порой нам ранее казалось. Врачи-сексологи выяснили, что при заражении происходит не только поражение сосудов, а также поражение клеток Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона. То есть это может вызывать со временем снижение полового влечения у мужчин», – говорит Кульгавчук.
Кроме того, коронавирус негативно влияет и на формирование сперматозоидов, продолжает специалист. «Это может впоследствии привести к учащению случаев мужского бесплодия. Поэтому тем мужчинам, которые еще не переболели COVID-19 и планируют стать в последующем отцами, я бы рекомендовал, на всякий случай, все же законсервировать свой биоматериал», – заключил врач.
Ранее академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих предположил, что COVID-19 все-таки может передаваться половым путем, поскольку у 5% мужчин с активной формой заболевания или находящихся на стадии выздоровления в сперме обнаружен вирус, что указывает на возможность его передачи.
Ученые рассказали о влиянии коронавируса на потенцию
Коронавирус может сохраняться в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции, следует из исследования американских ученых, опубликованного в журнале World Journal of Men's Health.
Отмечается, что одно из последствий коронавирусной инфекции – дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции.
«Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространенную дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами легких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член», – передает РИА «Новости» слова руководителя исследования доктора Ранджита Рамасами, доцента Университета Майами и директора программы репродуктивной урологии школы Миллера.
Ученые обнаружили, что после перенесенного коронавируса у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, они появились. Исследователи собрали образцы ткани полового члена у двух переболевших: одного из них госпитализировали, а у другого были только легкие симптомы. Мужчины заразились коронавирусом шесть и восемь месяцев назад соответственно. Среди жалоб оба отмечали эректильную дисфункцию.
Также ученые собрали ткани еще у двух мужчин, которые COVID-19 не болели, и проанализировали все пробы на наличие вируса и проблемы с сосудами.
Результаты исследования показали, что коронавирус присутствовал в тканях полового члена обоих инфицированных, также у мужчин были все признаки нарушения эндотелия. У мужчин, которые ничем не болели, не было ни того, ни другого.
«Это говорит о том, что мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы», – отметил Рамасами.
Ранее ученые из школы Миллера отмечали, что коронавирус иногда проникает в ткань яичек инфицированных мужчин, что может влиять на мужскую фертильность в целом.
Авторы исследования предполагают, что COVID-19 потенциально может передаваться половым путем.
«Это еще одна причина, по которой мы все должны делать все возможное, чтобы избежать COVID-19», – заявил первый автор статьи Элияху Креш.
Ранее ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него.
Мурашко рассказал о возможности вакцинации россиян «Спутником лайт»
Решение о том, будет ли проводиться вакцинация россиян препаратом «Спутник Лайт», будет принято на этой неделе, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Мы зарегистрировали [вакцину] «Спутник Лайт», которая может рассматриваться для вакцинации населения, в том числе молодежи и тех, кто уже перенес коронавирус. На этой неделе должны рассмотреть программу вакцинации и принять решение», – сказал он в эфире «России 24».
Также Мурашко отметил, что вакцинация от коронавируса идет хорошими темпами, но есть резервы для его ускорения. По его словам, число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся сейчас в стационарах или стоящих на учете у врача, в России сократилось на 2%.
«Майские праздники, дополнительные выходные дни дали свой результат. Общее количество пациентов, наблюдающихся на учете у врача и находящихся в стационарах, сократилось чуть более чем на 2%. Общее количество пациентов сегодня, получающих лечение по поводу коронавирусной инфекции или с подозрением, составляет 290 тысяч. Все-таки это высокая цифра», – сказал он.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная, и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования. Также Путин указал, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро.
Премьер-министр Михаил Мушистин заявил, что текущий год должен стать переломным в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Первую партию вакцины AstraZeneca собрались выпустить в России
Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» собирается выпустить для экспорта первую партию вакцины против коронавируса AstraZeneca, сообщил гендиректор фирмы Василий Игнатьев.
В июне компания намерена «выпустить в оборот первую партию вакцины «Р-Кови». Речь идет о вакцине по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Производство будет вестись в России. Ожидается, что «Р-Фарм» будет производить «несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно». Весь этот объем пойдет «на экспорт», передает РИА «Новости».
Напомним, в 2020 году «Р-Фарм» объявила, что по лицензии будет производить оксфордскую вакцину для последующего экспорта в 30–50 стран, включая страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, СНГ.
Норвегия отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca
Норвегия не будет использовать в программе вакцинации населения препарат AstraZeneca против COVID-19, сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг.
По ее словам, вакцина AstraZeneca полностью исключена из программы вакцинации, а в отношении препарата Janssen американской компании Johnson & Johnson будет принято отдельное решение. «Правительство хочет, чтобы эта вакцина была на складе, если потребуется большее количество препаратов в случае крупной вспышки», – добавила Сульберг, передает ТАСС.
Накануне Словакия также остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
В Польше заявили, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата.
Кроме того, экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.
В офисе Зеленского призвали как можно скорее провести встречу с Путиным
На потенциальной встрече между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четверки», заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне», – сказал Ермак «РБК-Украина».
По его словам, анализ того, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четверки», является базовой задачей встречи.
Также он добавил, что процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано. «Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций», – сказал глава офиса Зеленского.
Ранее пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи Путина и Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Кремль назвал источник цифр Путина и Мишустина по вакцинированным
Все данные по прививкам дает правительственный штаб, и данные по числу вакцинированных, озвученные президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным, верны, число сделавших вакцину растет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Все данные, собственно, идут из штаба. Штаб, как вы знаете, правительственный. Это не означает каких-то противоречий, вы знаете, что динамика все-таки возрастает, количество вакцинированных увеличивается, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее, сознательность наших граждан растет. Поэтому цифры, которые приводились президентом, верны, и цифры Мишустина тоже верны, потому что увеличивается количество людей вакцинированных», – передает РИА «Новости» слова Пескова, пояснившего расхождение в цифрах по вакцинации, озвученных президентом и премьером.
Он добавил, что с учетом масштабов страны невозможно получать цифры по количеству вакцинированных «онлайн, чтобы прямо до одного человека можно было учитывать».
«Поэтому в докладе цифр по линии штаба есть определенная инерционность. И когда происходит апдейт, то происходит, соответственно, увеличение, здесь никакого противоречия нет», – пояснил Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос, могла ли речь идти отдельно о тех, кто получил только первую дозу вакцины, или обе, Песков отметил, что противоречий в этих цифрах искать не стоит.
«Если делается укол вакцины, то человек привит. Он может быть привитым первой дозой или быть привитым двумя дозами. Есть цифры, которые дает штаб по гражданам, которые получили одну дозу прививки, и есть цифры по гражданам, которые получили две дозы прививки. Здесь не нужно искать никаких противоречий», – подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о том, куда обращаться за данными о том, сколько россиян получили первую прививку от коронавируса и обе, Песков отметил, что лучше обращаться к первоисточнику.
«Потому что даже когда мы говорим о каких-то данных, мы все равно запрашиваем штаб. Поэтому я рекомендую вам обращаться в правительство», – добавил Песков.
Свыше 24 млн россиян уже прошли разные этапы вакцинации от коронавируса, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет, поэтому важно, чтобы люди активнее прививались, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год. Ранее президент озвучил, что более 21 млн человек в России вакцинировались от коронавируса.
Ангола одобрила применение «Спутник Лайт»
В Анголе одобрили применение российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса министерством здравоохранения Республики Ангола», – цитирует сообщение фонда ТАСС.
Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что Боливарианская Республика надеется в ближайшее время получить дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт».
Заболеваемость COVID в России связали с погодой
Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, высказала предположение профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Баранова заявила, что в данный момент «по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский», в частности, «индийский штамм беспокоит», и эти штаммы «уже есть в России», передает РИА «Новости».
«Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», – добавила исследовательница.
Профессор уточнила, что если будет сухо и жарко, то передача вируса от человека к человеку снизится, а значит, удастся уклониться от всплеска заболеваемости.
«Если же будет пасмурно и дождик, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса», – уточнила она.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России нет зафиксированных случаев заболевания индийским штаммом коронавируса, российские вакцины справятся с этим штаммом.
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Голикова заявила об отсутствии случаев заболевания индийским штаммом COVID в России
В России нет зафиксированных случаев заболевания индийским штаммом коронавируса, российские вакцины справятся с этим штаммом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Голикова на вопрос о том, есть ли в России индийский штамм коронавируса. Также она ответила на вопрос о том, работают ли российские вакцины против этого штамма: «Их два: с одной мутацией и с двумя мутациями – индийский штамм. Вакцины работают. Конечно, мы видим, что может быть не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее, исследования, которые мы проводим, которые проводят наши ученые, свидетельствуют, что мы защищены».
Голикова заверила, что в ближайшее время новые страны могут откроются для авиасообщения с Россией. «Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего», – предположила вице-премьер.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в Россию был доставлен индийский штамм коронавируса для его изучения.
Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.
Стал известен механизм обмана иммунитета коронавирусом
Совместная работа исследовательских групп из Института Вейцмана (Израиль) и Израильского института биологических, химических и экологических наук показала, как COVID-19 обманывает иммунитет человека, попадая внутрь клетки.
При инфицировании клетки человека обычно способны распознать вторжение и быстро посылают сигнальные молекулы, которые предупреждают иммунную систему о нападении, однако в случае с коронавирусом иммунный ответ задерживается, а когда он все же происходит, то оказывается чрезмерным и наносит вред пациенту, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал Medical Xpress.
Ученые заразили клетки коронавирусом и изучили, как инфекция влияет на экспрессию генов и синтез белка. Выяснилось, что вирусу удается одержать победу в борьбе за рибосомы – клеточные фабрики белка – и в течение нескольких часов нейтрализовать противовирусную «сигнализацию» клетки, задерживая и запутывая иммунный ответ.
Таким образом, коронавирус снижает способность зараженных клеток транслировать гены в белки, тем самым уменьшая синтез белков в целом, во-вторых, он активно разрушает матричные РНК (мРНК) клетки –молекулы, несущие инструкции по созданию белков от ДНК к рибосомам, в то время как его собственные мРНК остаются защищенными.
Также вирус способен предотвращать экспорт мРНК из ядра клетки, где они синтезируются.
Ранее ученые рассказали о влиянии коронавируса на потенцию.
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В Роспотребнадзоре предложили отказавшимся от прививок лечиться от COVID за свой счет
Человеку, отказавшемуся от вакцинации против коронавируса и заразившемуся впоследствии COVID-19, следует лечиться за свой счет, считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Мы должны пойти на тот шаг, когда в той ситуации, если ты отказываешься от вакцинации, в той ситуации, если ты заболел, стоимость лечения возмещать должен лично тот человек, который отказался от вакцинации», – передает ТАСС слова Горелова в эфире телеканала РБК.
Ранее Горелов заявил, что создать тест-систему в случае появления новой инфекции за четыре дня реально, вакцину же удастся разработать и выпустить за четыре месяца.