В России задумались об ужесточении правил постановки на воинский учет Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина 30 апреля 2021, 06:55 Текст: Антон Никитин

Министерство обороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, посвященный Берлинской стратегической наступательной операции, в результате которой был завершен разгром фашистской Германии. В разделе публикуются рассекреченные документы, в том числе журналы боевых донесений соединений и частей Красной армии, передает РИА «Новости». «В рамках проекта «Без срока давности» на интернет-портале военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел, посвященный героическому штурму Берлина и воинам Красной Армии, погибшим в борьбе с нацизмом на завершающем этапе войны», – отмечают в министерстве. Завершающая фаза Берлинской операции началась 23 апреля 1945 года. В результате войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова овладели одним из крупнейших городов Европы. В разделе приведен журнал боевых действий 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. «До Рейхстага осталось 2250 метров по прямой. Общий штурм Берлина, распадаясь порой на отдельные, подчас неуловимые и малозаметные и наблюдаемые, но кровопролитные и смертельные схватки отдельных и небольших групп пехотинцев, орудийных расчетов, экипажей танков и самоходных орудий, требовавших в условиях ближнего боя в разрушенном большом городе личной и беззаветной храбрости, умения и находчивости, принимал все более и более ожесточенный характер», – говорится в записи журнала от 27 апреля 1945 года отмечается. В журнале армии указывается на самое упорное сопротивление немецких войск, которое приходилось преодолевать силам Красной армии, в особенности при продвижении к центру Берлина. Как отмечается в документе, «немцы, все также опираясь на заранее подготовленные к обороне здания, укрепления, баррикады и всевозможные наземные и подземные сооружения, продолжают оказывать, с обреченностью смертников, упорное сопротивление». По данным документа, немецкими войсками Берлин был превращен в город-крепость, строительство оборонительных сооружений на подступах и в самом городе противник начал с февраля 1945 года. Оборона Берлина была разбита на восемь секторов, именуемых в порядке латинского алфавита, и девятый центральный участок, именуемый цитаделью (район правительственных кварталов) и прилегающий к ним Тиргартен парк. Причем, указывается в документах, оборона Берлина облегчалась для немцев наличием большого количества разрушений, произведенных авиацией союзников. «Улицы в некоторых районах были настолько завалены кирпичами обвалившихся зданий, что продвижение по ним без предварительной расчистки не только танков и артиллерии, но даже гужтранспорта было невозможным», – указывается в боевом журнале. Станции и тоннели берлинского метро также были приспособлены к упорной обороне. В условиях городских боев немецкие войска применяли мелкие боевые группы, а также отдельных автоматчиков и снайперов как для действий на переднем крае, так и в районах, занятых нашими войсками. В журнале 5-й ударной армии приводятся фотографии ключевых зданий в системе немецкой обороны города (телеграф, здания министерства иностранных дел и гестапо, а также – Рейхстаг). Степень их разрушения говорит об ожесточенности и кровопролитности шедших там боев. Решающий штурм Берлина длился девять дней. На восьмой день, 30 апреля 1945 года, в журнале боевых действий армии оставлена следующая запись: «Восьмой день (30.4.45) штурма Берлина, при такой же ожесточенности боев, результаты которых определялись и складывались, для наступающей стороны, из «трех измерений», все-таки явился днем перелома, днем «кризиса». От «Большого Берлина» в руках противника осталось только четыре, почти разрозненных района: центральная часть Пренцлауерберг, Митте, (в треугольнике: южный берег реки Шпрее, Херман Геринг и Циммер Штрассе), парк Тиргартен и восточная часть Вильмерсдорф)». 2 мая 1945 в журнале армии указано: «День 1 мая 1945 года был девятым и последним днем штурма. В 06:00 2.5.45 г. Остатки немецкого гарнизона, оборонявшего Берлин, капитулировали». Многие советские солдаты и офицеры, участвовавшие в штурме Берлина, захоронены в братской могиле в Трептов-парке, под знаменитым монументом Вучетича – Воином-освободителем. Среди них немало военнослужащих 5-й ударной армии, подразделения которой вели ожесточенные бои именно в районе Трептов-парка. В разделе опубликован ряд наградных листов. Как следует, в частности, из наградного листа командира стрелкового батальона гвардии капитана Константина Волощука, 16 апреля 1945 года при прорыве хорошо укрепленной немецкой обороны батальон под его командованием первым ворвался в траншеи противника и обеспечил успех наступления. 17 апреля Волощук со стрелковым батальоном первым форсировал реку Альте-Одер, на западном берегу отразил четыре контратаки врага, удержал занимаемый рубеж и тем самым дал возможность подкреплениям с мелкими потерями преодолеть водный рубеж. В пригородах Берлина батальон гвардии капитана Волощука «…напряженными боями отбивал квартал за кварталом», говорится в наградном листе. 24 апреля Константин Волощук погиб смертью храбрых при форсировании Шпрее, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Напомним, в сентябре 2020 года Минобороны России рассекретило исторические документы о завершающем этапе Второй мировой войны. В марте Минобороны расширило список рассекреченных документов о Великой Отечественной войне.

Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск 27 апреля 2021, 12:04

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия перемещает войска в пределах собственной территории по своим планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», – сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник. Он подчеркнул, что подобные предупреждения Россия не приемлет и намерена впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности своих границ, передает РИА «Новости». Также министр заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. США решили создать новый истребитель за 18 млрд долларов 28 апреля 2021, 08:00

Фото: Ron Sachs/CNP/

Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Пентагон планирует выделить почти 18 млрд долларов на разработку, производство и обслуживание нового истребителя для перехвата ракет из КНДР или Ирана, сообщило агентство Bloomberg. В конкурсе примут участие две компании: Lockheed Martin Corp. и Northrop Grumman Corp. На этапе разработки компаниям будет направлено 13,1 млрд долларов, передает ТАСС. После «критического обзора проекта» будет определен победитель данного этапа, который завершится, вероятно, к 2026 году. По окончании этапа разработки должно будет начаться строительство 31 истребителя-перехватчика, 10 из которых будут использоваться для испытаний. Стоимость этапа производства оценивается в 2,3 млрд долларов. Кроме того, на долгосрочные дополнительные расходы будет направлено еще 2,3 млрд. В агентстве по противоракетной обороне США заявили, что планируют продемонстрировать истребитель-перехватчик нового поколения «не позднее 2028 года». Как подчеркивает агентство, истребители предназначены для уничтожения крылатых ракет, летящих со стороны враждебных государств, таких как КНДР или Иран. Их намерены разместить на Аляске. Стоимость каждого истребителя оценивается в примерно 498 млн долларов. Агентство отметило, что данный проект станет первым крупным оборонным заказом администрации президента Джо Байдена. Напомним, военно-воздушные силы США смирились с провалом при создании F-35, которым в течение целого десятилетия пытались заменить главный американский истребитель F-16. Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. В январе 2018 года Пентагон подготовил доклад, в котором говорится, что усилия, направленные на повышение надежности самолетов F-35 застопорились из-за многочисленных проблем. В докладе говорилось, что лишь 50% самолетов готовы к бою, причем это число не удается повысить с октября 2014 года. Улучшения программного обеспечения выпускались 31 раз, что не помогло исправить ключевые недостатки, которых насчитывается порядка 1 тыс. Боевой беспилотник Bayraktar заметили у границ Крыма 27 апреля 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 заметили недалеко от границ Крыма на севере полуострова. Опознать беспилотник удалось благодаря позывному «12345678», который ранее уже определяли во время учений «Объединенные усилия – 2020», сообщает Defense Express со ссылкой на данные портала Flightradar. Известно, что беспилотник взлетел с военного аэродрома в Староконстантинове, где базируется 383-й полк дистанционно-управляемых летательных аппаратов. На его вооружении находятся именно аппараты Bayraktar. Скорость беспилотника составила 230 километров в час, что не характерно для других самолетов. После взлета аппарат отключил транспондер, так что его действия не смогли отследить. В это же время у границ Крыма работали два американских стратегических БПЛА Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint. В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили, что Украина купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Военное руководство США призвало рассекретить сведения о России 27 апреля 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше информации о действиях России и Китая после обращения глав девяти из 11 объединенных и специальных командований американских вооруженных сил, сообщили источники. По их данным, девять генералов в прошлом году выступили с настоятельной просьбой обнародовать больше информации о якобы «пагубном поведении» Москвы и Пекина на международной арене. Только «выставляя правду на всеобщее обозрение против американских конкурентов в XXI веке» можно заручиться поддержкой союзников, утверждают главы командований, передает ТАСС ссылкой на Politico. Но попытки конкурировать с Россией и Китаем в информационной войне, полагают они, сдерживаются чрезмерно строгими правилами секретности. В документе, в частности, содержится призыв к американской разведке публиковать спутниковые снимки, на которых зафиксированы действия России и Китая. Так, по данным источников издания, главы командований не получают нужную им информацию, либо получают ее слишком поздно, либо с высоким уровнем секретности, так что ее нельзя передать союзникам и партнерам. Как отмечает издание, письмо генералов «вызвало огромную шумиху» в Пентагоне, разведсообществе и в Конгрессе в прошлом году. При этом послание не подписали только главы Центрального командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, и Киберкомандования. Идея написать письмо возникла у главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Филипа Дэвидсона. При этом само послание не было засекречено, ему была присвоена категория «только для служебного пользования». Напомним, Китай назвал США крупнейшей в мире «империей подслушивания», а Пентагон заподозрил Россию в «энергетических» атаках на военных США в Сирии. Иностранным военным атташе продемонстрировали возможности С-400 28 апреля 2021, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские военные продемонстрировали военным атташе из 52 государств боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, сегодня около 80 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Ашулук Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области. «Офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности зенитных ракетных комплексов дальнего действия С-400 «Триумф», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия «Панцирь-С» по обнаружению и уничтожению учебных воздушных целей», – передает ТАСС сообщение Минобороны. Ранее в апреле президент Сербии Александр Вучич заявил о продолжении усиления и оснащения вооружений силовых структур, высоко оценив действия полученных из России зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и вертолетов Ми-35 на военно-полицейских учениях. Шойгу рассказал об ответе России на опасные действия НАТО в Европе 27 апреля 2021, 11:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе. «В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ», – добавил он. По словам Шойгу, Россия внимательно отслеживает ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. «Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», – сказал Шойгу. Ранее во вторник Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). АПРК «Екатеринбург» решили вывести из состава флота 28 апреля 2021, 10:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Екатеринбург» будет выведен из состава Северного флота в 2022 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В 2022 году «Екатеринбург» будет выведен из боевого состава Северного флота и отправлен на утилизацию», – сообщил источник ТАСС. Собеседник агентства напомнил, что со времени ввода субмарины в строй прошло уже 36 лет. «Екатеринбург» (проект 667БДРМ, шифр «Дельфин») был заложен на «Севмаше» (в настоящее время входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 1982 году, спущен на воду в 1984 году, а передан флоту два года спустя. Неоднократно выполнял учебно-боевые и испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в том числе «Синевы» и «Лайнера», а также ракет-носителей. Напомним, в декабре 2011 года возгорание возникло на атомной подводной лодке «Екатеринбург», которая проходила ремонт на судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области. Пострадали 11 человек. Крейсер ЧФ «Москва» начал учения в Черном море 27 апреля 2021, 19:06 Текст: Алексей Дегтярев

Флагман Черноморского флота (ЧФ) ракетный крейсер «Москва» начал учебно-боевые упражнения в море, в ходе учений планируется отработать алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса, сообщили в пресс-службе ЧФ. «Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» Черноморского флота вышел в море для проведения учебно-боевых упражнений в соответствии с планом подготовки корабля к выполнению задач по предназначению», – цитирует сообщение флота ТАСС. Крейсер примет участие в маневрах вместе с вертолетами морской авиации, другими кораблями флота и ПВО, учения проводятся на нескольких морских полигонах акватории Черного моря. Экипаж корабля отработает алгоритм действий по применению ракетного комплекса, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морским целям. Ранее крейсер проводил учения в марте 2021 года. Экипаж отрабатывал тренировки по противовоздушной обороне, применению средств радиоэлектронной борьбы, борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде. Во вторник патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» направился в Черное море. Катер будет работать с «союзниками НАТО и партнерами в регионе», сообщал 6-й флот США. До этого что эсминец Thomas Hudner начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море. Американский патрульный катер береговой охраны направился в Черное море 27 апреля 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» направляется в Черное море, говорится в сообщении 6-го флота США. «Патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море», – говорится в сообщении 6-го флота ВМС США в Twitter. BREAKING:@USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021 Катер будет работать с «союзниками НАТО и партнерами в регионе», говорится в сообщении. Ранее шестой флот США сообщил, что эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море. Генштаб подвел итоги масштабных учений 29 апреля 2021, 12:03 Текст: Дмитрий Зубарев

К плановым проверкам боеготовности за зимний период обучения привлекалось более 300 тыс. российских военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения и военной техники, сообщил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов. «Сегодня мы подведем итоги контрольных проверок за зимний период обучения, проведенных в апреле месяце в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил. Всего к проверочным мероприятиям привлекалось более 300 тыс. военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации», – передает РИА «Новости» слова Герасимова. Он уточнил, что в течение двух недель с войсками военных округов, силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск Вооруженных сил на 101 полигоне проведено более 4 тыс. занятий, тренировок и учений различного масштаба, задействованы более 500 объектов учебно-материальной базы. Учения проходили на всей территории Российской Федерации. «Основные усилия в ходе проверки были сосредоточены на оценке реального состояния органов военного управления, войск и сил, а также их способности решать задачи как мирного, так и военного времени», – передает ТАСС слова Герасимова. Он подчеркнул, что «все проверочные мероприятия проведены организованно согласно ранее утвержденным планам». Как сообщил командующий войсками ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко, свыше 50 эшелонов и более 30 рейсов транспортной авиации потребовалось для возвращения военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), которые были задействованы в контрольной проверке, в пункты постоянной дислокации. «Для возвращения в пункты постоянной дислокации личного состава и техники органов военного управления, соединений и воинских частей, привлекаемых к проверке, задействовалось свыше 50 воинских эшелонов, более 30 рейсов транспортной авиации», – отметил Жидко. По словам командующего, более 150 воинских колонн совершили марш в сопровождении подразделений военной автомобильной инспекции. Вооружение, военная и специальная техника возвращены в парки воинских частей, на аэродромы и пункты базирования», – подчеркнул Жидко. Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков доложил, что три дивизии Воздушно-десантных войск после внезапной проверки вернулись из Крыма в пункты постоянной дислокации. «Личный состав 7-й, 76-й и 98-й дивизий, привлекавшихся к внезапной проверке на полигонах Южного военного округа в Республике Крым, сосредоточен в пунктах постоянной дислокации», – уточнил он. По его словам, перевозка их вооружения, военной и специальной техники воинскими железнодорожными эшелонами будет завершена к 12 мая. В свою очередь командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев доложил, что «возвращение подразделений Северного флота, участвовавших во внезапной проверке войск Западного военного округа, завершено, войска прибыли в пункты постоянной дислокации». Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Алексей Журавлев сообщил, что подразделения ЗВО, участвовавшие в контрольной проверке, завершат возвращение в места постоянной дислокации к концу дня. «Мероприятия контрольной проверки <...> завершены. В настоящее время весь личный состав, привлекавшийся к проверке, возвращен в пункты постоянной дислокации, за исключением одного воинского эшелона», – сказал он. «Завершается перевозка личного состава, вооружения и военной техники с полигона Мулино. Срок прибытия на станцию выгрузки - сегодня к исходу дня», – уточнил генерал. По словам Герасимова, возвращение войск в пункты постоянной дислокации после контрольной проверки должно быть завершено строго согласно ранее установленному графику. «Обращаю внимание командующих войсками военных округов, Северного флота и ВДВ на соблюдение графиков возвращения войск в пункты постоянной дислокации и требований безопасности в пути следования», – сказал он. Герасимов поручил начальнику Национального центра управления обороной России осуществлять контроль за возвращением войск. «Доклады представлять ежесуточно», – подчеркнул глава Генштаба. Напомним, 22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность России в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне. Узбекистан заинтересовался расширением сотрудничества с Россией по безопасности 28 апреля 2021, 09:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Россией в области обеспечения региональной безопасности, заявил министр обороны республики Баходир Курбанов на переговорах с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу. «Мы заинтересованы в дальнейшем углублении двусторонних и многосторонних связей с Россией в плане наполнения нашего стратегического партнерства и отношений союзничества конкретным практическим содержанием. Наряду с этим хотелось бы подчеркнуть, что Узбекистан также заинтересован в дальнейшем расширении всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией в области обороны и обеспечения региональной безопасности», – передает ТАСС слова Курбанова. Он поздравил Шойгу «с юбилейной датой – 30-летием служения Отечеству в составе правительства России» и пожелал коллеге «успехов, а также неиссякаемой творческой энергии в благородной деятельности по укреплению обороноспособности, обеспечению безопасности Российской Федерации». Тем временем Шойгу привез в дар Узбекистану подборку архивных документов о вкладе народа республики в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны. «Наша встреча проходит в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Я привез в дар подборку архивных документов о вкладе узбекского народа в общую Победу. Передам их по завершении нашей встречи», – передает РИА «Новости» слова Шойгу. Затем министр обороны России предложил коллеге «перейти к обсуждению актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества». Напомним, во вторник Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан принял участие во встрече президента республики Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Белоруссия назвала главные угрозы для стран ОДКБ 27 апреля 2021, 12:11 Текст: Алина Назарова

Среди основных источников угроз для стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – наращивание Западом коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Душанбе. «Главой белорусской военной делегации было отмечено, что основными источниками угроз для государств-членов Организации являются: деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе; неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь, в Сирии и Афганистане, а также сохраняющийся высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма», – говорится в сообщении минобороны республики, передает РИА «Новости». По данным ведомства, также Хрениным были отмечены наиболее актуальные проблемы, которые присущи Восточно-европейскому региону, в их числе – «развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе. Кремль ответил на вопрос о приезде Лукашенко в Москву на День Победы 28 апреля 2021, 13:26 Текст: Алина Назарова

Приглашения на празднование Дня Победы в Москве не рассылались, но это не значит, что лидеры стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, не могут приехать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мне неизвестно о том, чтобы Александр Григорьевич (Лукашенко) хотел бы присутствовать на параде. Но вы знаете, что у нас все-таки союзное государство, и Александр Григорьевич может собраться и прилететь, тут никаких проблем нет. Но каких-то особых специальных приглашений не рассылалось», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, получал ли Лукашенко особое приглашение от Владимира Путина на День Победы в Москву. «Грачи» провели ночные учения в Забайкалье 27 апреля 2021, 08:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, выполнили ночные учебно-тренировочные полеты, сообщили в Минобороны. Летчики штурмовиков отработали взлет и посадку в условиях условного ракетно-бомбового удара по аэродрому. Летный состав выполнил учебно-боевые задачи при условном повреждении взлетно-посадочной полосы. «Полеты были проведены в ночное время суток с применением специальной аппаратуры. Кроме того, пилоты отработали взлет и заход на посадку по освещенной взлетной полосе, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на средних и малых высотах», – передает официальный сайт Минобороны. Ранее эксперты британского журнала Flight International включили четыре российских боевых самолета в топ-10 рейтинга наиболее популярных в мире образцов военной авиатехники. Седьмую позицию занял штурмовик Су-25 – по данным журнала, в мире эксплуатируется 470 этих боевых самолетов. В общей сложности Су-25 составляет 3% от общемирового парка боевых самолетов. В России задумались об ужесточении правил постановки на воинский учет 29 апреля 2021, 13:37 Текст: Наталья Ануфриева

Россиян, достигших призывного возраста, обяжут самостоятельно приходить в военкомат, чтобы встать на воинский учет, сообщают СМИ. Неявка будет грозить административной ответственностью, сообщает «Российская газета» со ссылкой на законопроект, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Другая поправка, которую предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, касается не только призывников, но и тех, кто находится в запасе: они должны сообщать об изменении семейного положения, работы или должности, получении образования, переезде на новое место жительства. Если не сделать это в установленный срок, придется заплатить штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей. Издание напоминает, что прийти вовремя в военкомат – в интересах самих призывников. Если мужчина уклонится от службы без уважительных причин, то в 27 лет он получит документ с соответствующей отметкой, и впоследствии это может помешать продвижению по карьерной лестнице. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, числящихся в запасе.