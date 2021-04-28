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Зеленского обвинили в самой большой афере за 30 лет независимости Украины
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Продажа украинского газа местному населению по завышенной цене стала результатом аферы президента Владимира Зеленского, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
«Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался», – заявил Корнейчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый независимый».
По его словам, с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стало продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже.
«Президент Зеленский несет непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», – выразил мнение Корнейчук.
Он добавил, что людей в условиях кризиса и пандемии коронавируса такими тарифами банально грабят.
Ранее стало известно, что всех бытовых потребителей газа в стране с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое. Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).
Газпром отверг предложение Украины увеличить транзит
Предложение ООО «Оператор ГТС Украины» дополнительно увеличить транзит газа через Украину в мае не заинтересовало Газпром.
На 2021 год у Газпрома действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. метров – это 109 млн кубометров в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 19 апреля – всего 124 млн куб. метров в сутки, передает «Интерфакс».
Сообщается, что 27 апреля ОГТСУ на месячный аукцион выставил дополнительно 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было.
Напомним, глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил о готовности предоставить Газпрому дополнительные мощности для прокачки газа в Европу. Он пояснил, что если Газпром не захочет бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение: «позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина – Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу».
В Донбассе подорвалась машина с бойцами ВСУ
Украинские военные подорвались на автомобиле в Донбассе, погиб один человек, сообщила пресс-служба так называемой Операции объединенных сил (ООС) ВСУ.
«Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один из военнослужащих из состава ООС получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в Facebook ООС.
Трое других военнослужащих также получили ранения, их доставили в медучреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии.
На место происшествия прибыл руководящий состав воинской части и рабочая группа Войсковой службы правопорядка ВСУ, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в апреле сообщалось, что в ЛНР мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В народной милиции республики отмечали, что, по предварительным данным, взрывное устройство было установлено дистанционным методом военнослужащими третьей батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ.
Киев потребовал от российского консула в Одессе покинуть Украину
Министерство иностранных дел Украины объявило российского консула в Одессе нежелательным лицом, дипломат должен покинуть страну до 30 апреля.
«МИД Украины объявляет консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года», – говорится в сообщении украинского МИД.
В середине апреля МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера, в России нежелательно. После этого МИД Украины выразил протест, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов. В ответ Москва 26 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в России, он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля.
Подготовлен проект закона о бесплатном подключении домовладений к газу
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Правительство разработало поправку в закон «О газоснабжении в Российской Федерации» в рамках поручения президента, поправка снимает с жителей финансовую нагрузку за газификацию, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, который внесет изменения, касающиеся перераспределения полномочий с тем, чтобы снять нагрузку с населения, с домовладения», – заявил Новак в интервью «России 24», передает РИА «Новости».
По его словам, в России сейчас достаточно высок уровень газификации, но есть населенные пункты, к границам которых подведен газ, но не разведен по земельным участкам.
«И президент дал поручение в течение 2021-2022 года обеспечить газификацию таких домовладений ускоренными темпами, во-вторых, сделать это без привлечения средств населения», – пояснил вице-премьер.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что люди не должны платить за подводку газа непосредственно к границам домохозяйств.
Госдеп прокомментировал призыв Зеленского изменить Минские соглашения
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США поддерживают Минские соглашения и считают их основой для дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, заявил представитель Госдепартамента США, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о внесении изменений в существующие договоренности.
«Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Для того чтобы эта основа принесла успех, Россия должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с данными соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине. Мы продолжим использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью в отношении украинско-российской конфликтной дипломатии, однако Россия должна отказаться от своей непримиримой позиции», – заявил ТАСС представитель Госдепартамента.
При этом в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не пояснила, собираются ли Соединенные Штаты предпринять попытку присоединиться к процессу урегулирования конфликта на востоке Украине в нормандском формате. Ей был задан вопрос о том, готова ли нынешняя американская администрация играть более активную роль в процессе урегулирования в Донбассе, и если да, то в каком качестве. Псаки также попросили прокомментировать призыв Зеленского к включению США в нормандский формат.
«Я бы, разумеется, переадресовала вас в Госдепартамент США. Он, вероятно, является тем ведомством, которому уместнее всего говорить о нашем взаимодействии и переговорах», – ответила официальный представитель американского лидера.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. В Кремле назвали такие заявления Зеленского тревожным сигналом.
Лавров заявил о готовности Зеленского платить любую цену за власть
Если судить по внешним признакам, то для президента Украины Владимира Зеленского главное – удержаться у власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр прокомментировал вероятность войны в Донбассе: «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать». Однако Лавров отметил, что «не берется гадать» о позиции Киева. Он указал, что «по внешним признакам главное» для Зеленского – «удержаться у власти». Министр заявил, что Зеленский «готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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Боевой беспилотник Bayraktar заметили у границ Крыма
Турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 заметили недалеко от границ Крыма на севере полуострова.
Опознать беспилотник удалось благодаря позывному «12345678», который ранее уже определяли во время учений «Объединенные усилия – 2020», сообщает Defense Express со ссылкой на данные портала Flightradar.
Известно, что беспилотник взлетел с военного аэродрома в Староконстантинове, где базируется 383-й полк дистанционно-управляемых летательных аппаратов. На его вооружении находятся именно аппараты Bayraktar. Скорость беспилотника составила 230 километров в час, что не характерно для других самолетов.
После взлета аппарат отключил транспондер, так что его действия не смогли отследить. В это же время у границ Крыма работали два американских стратегических БПЛА Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint.
В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили, что Украина купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
Зеленский собрался посетить позиции военных на границе с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где посетит передовые позиции украинских военных на границе с Крымом и проведет совещание по ситуации с безопасностью.
«Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область. Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с … Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащим», – говорится в сообщении офиса главы государства.
По данным пресс-службы, также Зеленский в Херсоне проведет совещание по ситуации с безопасностью на границе с Крымом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.
В России оценили сроки завершения строительства «Северного потока – 2»
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Газопровод «Северный поток – 2» может быть полностью достроен в течение нескольких месяцев, в этом случае Европа получит первый газ по трубопроводу уже зимой, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
«Думаю, что строительство и пусконаладочные работы будут завершены в течение нескольких месяцев. Более точно сейчас сложно сказать, так как скорость укладки зависит от многих факторов, в том числе не поддающихся контролю», – передает слова Гривача РИА «Новости».
Подключение к строительству трубоукладчика «Академик Черский» убедительно показало, что санкции США не помешали проекту газопровода, отметил эксперт.
Во вторник судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании. Также укладку трубы продолжает и баржа «Фортуна», приступившая к этим работам ранее.
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
Подросток убил родителей и брата в Киеве
Полицейские задержали в Киеве 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве родителей и восьмилетнего брата, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины.
В полицию обратилась местная жительница и сообщала, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции.
«Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое – местные жители 1971, 1979 и 2012 годов рождения... Мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших. На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подростка задержали во время отработки района, при себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы», – передает РИА «Новости» слова начальника киевского управления полиции Андрея Крищенко.
Полиция выяснила, что подозреваемый во время очередного конфликта с родителями сначала зарезал отца и мать, а потом убил брата. Еще несколько дней он находился в квартире с погибшими, а когда его родителей начали разыскивать, решил бежать.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Напомним, в январе в квартире в Казани нашли погибшими мужчину и женщину, а также их 18-летнюю дочь, под окнами дома обнаружено тело друга девушки, которого заподозрили в убийстве.
Российское посольство в Киеве получило ноту о высылке консула в Одессе
Посольство России в Киеве получило ноту МИД Украины о высылке из страны консула в Одессе, заявил представитель посольства.
В посольстве сообщили, что нота уже получена, передает РИА «Новости».
В понедельник Москва объявила persona non grata сотрудника посольства Украины в России, он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля.
В ответ Украина объявил консула России в Одессе нежелательным лицом для пребывания на территории страны, дипломат должен покинуть страну до 30 апреля.
До этого МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера, в России нежелательно.
Украина выразила протест, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов.
Песков рассказал о контактах Москвы и Киева по возможной встрече Путина и Зеленского
Администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Замруководителя администрации (президента РФ Дмитрий) Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины», – сказал он, передает ТАСС.
В то же время он уточнил, что Киев пока не предлагал альтернативные Москве площадки для возможной встречи президентов России и Украины.
Песков также заявил, что целью возможной встречи президентов России и Украины не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе. «Абсолютно четко было изложено президентом (РФ Владимиром Путиным) его отношение к инициативе. Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал представитель Кремля.
По его словам, повестка возможной встречи требует прояснения многих деталей. «Честно говоря, если мы правильно поняли, президент Украины говорил именно о том, что Донбасс нужно обсуждать и для этого нужна встреча», – сказал Песков, отметив, что это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении такой встречи.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Львовский облсовет потребовал лишать украинского гражданства за паспорт России
Кабмин Украины и СБУ должны разработать проект закона, по которому можно будет лишать украинского гражданства лиц, получивших паспорт России, заявил Львовский областной совет.
За инициативу проголосовали 70 из 75 присутствовавших членов облсовета. Автором предложения стал депутат от фракции «Самопомощь» Роман Кизима, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский канал «Первый Западный».
В январе в Верховную раду внесли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за неуведомление гражданином Украины о наличии российского гражданства. Сообщалось, что имеющих двойное гражданство с Россией украинцев лишат права голоса. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен разрешить второе гражданство, но не с Россией.
США подтвердили сохранение разногласий с Германией по «Северному потоку – 2»
У США и Германии сохраняются разногласия из-за проекта газопровода «Северный поток – 2», Вашингтон считает проект «плохой сделкой», сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
При этом у Берлина, как пояснили в Белом доме, «другая точка зрения на этот счет». Представитель администрации США заявил, что Вашингтон «предпринял конкретные шаги, чтобы подчеркнуть ту степень, в которой привержен тому, чтобы попытаться сделать так, чтобы они изменили свое мнение относительно этого газопровода», передает ТАСС.
Чиновник пояснил, что «в большинстве случаев» союзники и близкие партнеры «в основном придерживаются одного мнения в стратегическом плане», но это не означает согласия по каждому вопросу. Он заверил, что «в основе» отношения США с «ключевыми европейскими трансатлантическими партнерами являются краеугольным камнем» подхода действующей администрации «к остальному миру, в том числе к России».
Напомним, судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании. В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению.
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В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских военных
Украинские военные четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, огонь открывался из минометов и гранатометов, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным пресс-службы, украинские силовики открывали огонь из минометов и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Логвиново, Золотое-5 и Молодежное, сообщает РИА «Новости».
«Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется», – добавили в оборонном ведомстве ЛНР.
Накануне военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) получил в понедельник ранение во время обстрела территории республики украинскими силовиками.
В воскресенье в ЛНР заявили о прибытии в Донбасс более 40 танков украинских силовиков.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский так настойчиво желает встречи с Путиным.
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