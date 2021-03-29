Ватикан наказал двух польских священников за сексуальные злоупотребления

Ватикан наказал польских архиепископа Лешека Глудзе и епископа Эдварда Яняке по делу о сексуальных злоупотреблениях в костеле, сообщила апостольская нунциатура в Польше.

В сообщении нунциатуры говорится, что расследование проведено «в соответствии с положениями Кодекса канонического права и по собственной инициативе папы Римского Франциска». Оба священника получили предписание «жить вне архиепархий» (Гданьской и Калишской соответственно), запрет на «участие в каких-либо публичных религиозных праздниках или светских собраниях на территории архиепархий».

Кроме того, Ватикан велел священникам внести денежные средства в Фонд Святого Иосифа, предназначенный для профилактической деятельности и помощи жертвам насилия, передает РИА «Новости».

В конце 2019 года в прессе были обнародованы свидетельства священнослужителей, обвинявших Глудзя и Яняка в оскорблении, публичном унижении и психическом насилии. Также заявлялось, что они способствуют сокрытию сексуальных злоупотреблений в костеле. Позже 16 священников в письме, адресованном нунцию архиепископу Сальваторе Пеннаккио, написали, что они являются жертвами травли со стороны митрополита Гданьского архиепископа Лешека Глудзя.

В прошлом году Папа Римский Франциск снял режим секретности с расследования дел о педофилии и насилии над несовершеннолетними. Глава Католической церкви также установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографии священниками.