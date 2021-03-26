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МИД назвал первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной
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Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена была срежиссированной, общение нынешних представителей американских властей с прессой вызывает опасения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мне кажется, очевидно, что пресс-конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, я не скрою. Я не ожидала, что в Соединенных Штатах Америки на таком уровне могут быть проведены просто по-настоящему смонтированные информационные акции», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Она отметила, что Вашингтон всегда говорил о важности свободы слова и необходимости избегать «любых проявлений нечистоплотности» в отношениях со СМИ. Из-за этого, по словам дипломата, все эти черты странно видеть в действиях США.
Также Захарова добавила, что еще не так давно в США были традиции прямого общения высшего руководства страны с прессой. Представитель МИД заявила, что дискриминация распространилась не только на российских журналистов, но и на зарубежных журналистов. На конференции лишь только части из них дали слово. Захарова подчеркнула, что, если такое отношение к журналистам и свободе слова наблюдается на открытом мероприятии с прессой, «хочется задать вопрос, как же строится работа там, за кулисами».
«Честно говоря, страшновато – к каким методам прибегают нынешние представители власти Вашингтона», – сказала она.
Напомним, первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания президентом США состоялась в четверг и продолжалась один час две минуты, про Россию его так и не спросили. Белый дом, ссылаясь на коронавирус, аккредитовал на пресс-конференцию лишь около 30 журналистов президентского пула, российских журналистов среди них не было. В то же время сам президент США использовал шпаргалки.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отсутствие вопросов про Россию на первой пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать наступление «ремиссии в русофобских припадках».
В Минобороны заявили о начале ментальной войны США против России
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Запад во главе с США начал против России ментальную войну, последствия которой проявятся не сразу, заявил советник главы Минобороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества».
Он пояснил, что Запад избегает прямой военной конфронтации с Россией, поскольку она способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией. По словам советника министра, вероятность прямого военного столкновения между Россией и странами Запада исключена на ближайшие десять лет.
Именно поэтому, пояснил Ильницкий, Запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну, передает РИА «Новости».
«Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», –заявил Ильницкий.
Он отметил, что если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой «ментальной» войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно».
Ильницкий также рассказал, как противостоять ментальной войне. В числе первоочередных мер он назвал суверенизацию интернета, подготовку кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузку молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством – опорным электоратом действующей власти.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на лучшее в отношениях с Вашингтоном, но всегда готова к худшему.
Стало известно о двух подходах США к санкциям против России
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В американской администрации сформировались две группировки, которые по-разному подходят к вопросу новых санкций против России, пишет газета Financial Times.
Так, жесткой линии, по данным издания, придерживается Виктория Нуланд, номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. В другую группу входят кадровые бюрократы из Минфина и Госдепа, которые в принципе согласны с введением санкций, но обеспокоены их потенциальной эффективностью, возможным негативным влиянием на саму американскую экономику и необходимостью учитывать позицию партнеров. Сама Нуланд при этом сомневается, что США должны зависеть от мнения Евросоюза в этом вопросе, передает РИА «Новости».
Скептики указывают на санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и «Русала», которые были введены в 2018 году и вызвали рост цен на рынке алюминия, а затем были отменены после «косметической перетасовки» акций российской компании.
Практическими вопросами формирования санкционного пакета занимаются советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. Розенберг, в частности, курирует направление, связанное с ответом США на кибератаку против компании SolarWinds. Эти санкции должны быть объявлены 2 июня.
Сам президент США Джо Байден, который делает заявления в духе сторонников жесткой линии, вероятно, не станет вводить финансовые санкции против кого-то, кроме ряда бизнесменов и чиновников не самого высокого ранга, считает издание. По мнению редакции, это вызвано тем, что американские законы позволяют легко объявить санкции, но не дают таким же образом их отменить, даже если это потребуется для улучшения ситуации.
В начале марта Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.
Между тем в Минпромторге сообщили, что новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
Антонов: У России и США нет времени на ссоры
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У Москвы и Вашингтона нет времени ссорится, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами, заявил посол России в США Анатолий Антонов, приглашенный в Москву для консультаций.
«Нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много. Надо бороться вместе с пандемией. Российская сторона уже неоднократно подтверждала такую готовность», – сказал Антонов по итогам заседания комитета по международным делам Госдумы.
Он также заявил, что пока не знает, когда вернется на работу в посольство в Вашингтоне, этот вопрос должно решить руководство России. «Я не знаю. Как руководители определят. Не я решаю. Я же не в отпуск приехал. Меня вызвали, чтобы провести анализ, поговорить о будущем», – сказал Антонов.
В четверг днем Антонов, приглашенный для консультаций в Москву, прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций.
В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
Кремль прокомментировал заявление о ментальной войне США против России
Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место, она постоянна и заметна невооруженным взглядом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Минобороны о начале ментальной войны США против России.
«Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России, она имеет место быть. Линия, направленная на сдерживание России, она, действительно, абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом», – ответил Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с таким заявлением, передает РИА «Новости».
Кроме того, Песков, говоря о давлении на Россию со стороны Запада, назвал происходящее политикой «мягкой силы», которая преследует нетривиально жесткие цели. «Конечно, вот это то, что называется мягкой силой. Она ставит перед собой достаточно нетривиальные, жесткие цели. Это очевидно», – заявил Песков.
Он также указал, что Россия не приемлет вмешательства в свои дела и никогда не поступает так сама. «Вы знаете, что Россия никогда не приемлела вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делает это сама, категорически выступает против того, когда это происходит. Мы ценим культурные обмены, мы ценим обмены по линии гражданского общества и так далее, и тому подобное. Но не в формате навязывания тех ценностей, которые... считаются у нас незаконными, такое тоже имеет место», – рассказал Песков.
Пояснять по просьбе журналистов, о каких именно ценностях идет речь, пресс-секретарь президента не стал.
Ранее советник министра обороны Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества» заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации с Россией, развязал против России новый тип войны – ментальную. Целью такой войны является уничтожение самосознания общества противника.
США обновили рекорд по импорту нефти из России
США, несмотря на сложности из-за пандемии и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к России, по итогам прошлого года нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов – до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).
Объемы закупок составили 538 тыс. баррелей в сутки. Больше было только в 2011 году, когда показатель достигал 624 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5%. Таким образом, наша страна стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию, передает РИА «Новости».
Доля России в среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов Соединенными Штатами в прошлом году достигла почти 7%, что также является рекордом. Еще 20 лет назад этот показатель не превышал и 1%, преодолев этот порог только в 2001 году и достигнув 5,5% в 2011 году, а затем снизившись и вновь поднявшись уже до 5,7% в 2019-м.
Рекорд российских поставок был в первую очередь достигнут за счет нефтепродуктовой составляющей. Так, экспорт нефти из России в США в 2020 году упал на 45% – до 73 тыс. баррелей в сутки (уровень 2018 года). Это восьмое место по объему поставок нефти в США.
Россия и США провели консультации по космической безопасности
Российская и американская стороны провели консультации по вопросам космической безопасности, переговоры прошли 23 марта в формате видеоконференции, сообщил МИД России.
«Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности. Выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США недооценивают технический потенциал российской госкорпорации и ее волю к освоению дальнего космоса.
Политологи назвали ключевые заявления на первой пресс-конференции Байдена
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«Конференцию быстро свернули, не дав консерваторам и противникам Байдена задать ни одного вопроса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя наиболее яркие моменты в пресс-конференции президента США. При этом Байден озвучил важные для демократической элиты тезисы, в том числе касательно отношений с Россией, указал американист Дмитрий Дробницкий.
То, что Джо Байден в ходе первой пресс-конференции в качестве президента использовал шпаргалки и возможно допускал какие-то несуразности – вполне понятно, «учитывая, что человек весьма престарелый, возможно, в состоянии развивающейся возрастной деменции», – заметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Байден – человек, которому навязывают роль президента. Он отдал Демократической партии свою жизнь, и отыгрывает роль, насколько ему позволяют силы», – добавил эксперт.
Прошедшая в четверг публичная пресс-конференция Байдена стала первым масштабным общением президента США с журналистами за два месяца с момента инаугурации – что также отметили в американской прессе. В ходе выступления президент рассказал о ситуации с COVID-19, состоянии экономики, миграции, а также о том, будет ли он баллотироваться на следующий срок. О России Джо Байден вспомнил лишь один раз, зато КНР критиковал много. В контексте разговора об этих странах он заключил: в XXI веке идет «битва между демократиями и автократиями» и США нужно будет показать, что «демократия работает», отметило издание «Коммерсант».
«Конференцию быстро свернули, не дав консерваторам и противникам Байдена задать ни одного вопроса, мероприятие провели, галочку поставили и снова спрятали президента как пыльную куклу-марионетку», – поделился своими впечатлениями Кортунов.
Байден успел озвучить те идеи, которые циркулировали в вашингтонском истеблишменте последние два месяца – касательно внешней и внутренней политики, в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. «В частности, это тезис о борьбе демократий с автократиями, что обещает стать стратегической линией США в XXI веке», – указал собеседник.
Важны также были и более частные моменты в выступлениях Байдена, в частности его заявление участникам саммита ЕС о том, что Вашингтон беспокоят тесные отношения Москвы и Анкары, в свою очередь констатировал Кортунов. «Не так уж много осталось государств с имперским прошлым и имперскими же амбициями. Это, в частности, Россия и Турция. В своих публичных высказываниях Байден указал на самые опасные для глобализма тенденции, в том числе на контакты Москвы и Анкары», – пояснил гендиректор РСМД.
Из этих слов Байдена можно сделать вывод о том, что Турцию, даром что она член НАТО, не возьмут в блок демократий, куда войдут страны Старой Европы, Канада, Австралия и Новая Зеландия, в свою очередь отметил Дробницкий. По его мнению, из заявлений США в целом можно сделать вывод о том, что борьба с автократиями будет подразумевать противостояние с Россией, при том, что взаимодействие с Китаем все равно продолжится, так как интересы Демпартии тесно связаны с американо-китайскими контактами.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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Россия пообещала ответить США за «трудные дни»
Если Вашингтон будет создавать «трудные дни» в отношениях с Россией, он должен будет ответить за это, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», – сказал Патрушев, передает РИА «Новости».
Он также заверил, что Россия не совершала и не совершит враждебных действий в отношении США. «Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным. Хочу подчеркнуть - мы не совершали никаких враждебных действий в отношении США, не совершаем их в настоящее время и не планируем совершать в будущем», – заявил Патрушев.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона наступают трудные времена в связи с глубокими разногласиями по многим вопросам, однако Соединенные Штаты могут сотрудничать с Россией, в том числе по ядерной повестке.
На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
В правительстве допустили разрыв США контрактов в сфере высоких технологий
США будут разрывать контракты с Россией в сфере высоких технологий в одностороннем порядке, считает вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.
«Те, которые они захотят, – разорвут. Там же (в новом санкционном списке) ведь написано – в области высокотехнологичной продукции. Под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке, я думаю, они и предупреждать не будут, будут в одностороннем порядке это все делать», – сказал он, передает ТАСС.
В начале марта Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.
Между тем в Минпромторге сообщили, что новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках.
Европейские политологи: Подход Байдена к России определяется его личными проблемами
Критика американского президента Джо Байдена и его подход к России определяются внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена, но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной, заявили газете ВЗГЛЯД европейские политологи.
«Это сумасшествие. Нас беспокоит атмосфера напряженности, созданная в последние дни между США и Россией. Американский президент назвал Путина убийцей. Никогда в истории Америки президент не выражался так антидипломатично. Дипломатический протокол требует вежливости в ответах даже на самые серьезные вопросы, особенно если они касаются президента другой страны. Такое отношение уже вызвало соответствующую реакцию, это дает надежду, что Европа встанет на этот путь. Важно уважать международную дипломатию и уважать политический диалог», – заявила экс-координатор Forza Italia, юрист, политический эксперт Валентина Маццакурати.
Ее поддержал британский политолог, журналист Самюэль Рамани. По его словам, «критика в отношении Путина – это всего лишь личная критика и мнение Байдена (раздутые в СМИ), которые объясняются желанием отвлечь внимание от провалов США в внешней политике».
«То, что Байден позволил себе выражаться за гранью дипломатической риторики и профессионализма, говорит о том, что это всего лишь продукт для внутренней политики США. Очень противоречиво выглядит разница между резкой и в высшей степени личной критикой Байдена в адрес Владимира Путина и абсолютно мутной приглушенной реакцией на обвинения во вмешательстве в выборы Ирана. Иран обвинил США в вмешательстве в выборы и потребовал ответ, США не смогли ничего объяснить. Все это указывает на то, что критика Байдена и его подход к России определяется внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена», – заявил эксперт.
Он уверен, что такие же проблемы у США есть и в Китае, где Вашингтон обвиняют в вмешательстве в ситуацию в Гонконге. «Резкая бравада Байдена отвлекает внимание от неэффективной и довольно прохладной встречи Государственного секретаря США Энтони Блинкена с китайскими официальными лицами. Отношения США и Китая ухудшаются», – констатировал Рамани.
«Байден, похоже, пытается подтолкнуть США к одновременному сдерживанию и России, и Китая. Но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной. Проблема в том, что сотрудничество с Россией по множеству вопросов таких, как ядерная проблема Ирана, может оказаться полезным и для Соединенных Штатов, а нынешняя эскалация напряженности между США и Россией рискует подорвать первоначальный позитивный импульс, порожденный продлением нового СНВ», – заключил политолог.
На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Байден собрался объединить усилия с Евросоветом в работе по России и Китаю
Президент США Джо Байден заявил Европейскому совету, что намерен совместно работать по России и КНР, а также ряду других региональных тем, сообщил Белый дом по итогам сессии Евросовета, в которой участвовал американский лидер.
В сообщении Белого дома указывается, что Байден «выразил желание работать вместе по общим интересам внешней политики, включая Китай и Россию», передает РИА «Новости».
Он также отметил необходимость «продолжать общение США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам».
Кроме того, обсуждались пандемия коронавируса, угроза изменения климата и экономические связи.
Ранее Байден заявил о намерении совместно с союзниками привлекать Китай к «ответственности», а также обеспокоился связями Турции с Россией.
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Антоновым
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства Владимира Путина пока нет встречи с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым.
«Пока нет», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Тем временем сам Антонов, отвечая на вопрос, запланирована ли у него встреча с президентом Владимиром Путиным, заявил, что этот вопрос надо задавать не ему. «Наверное, этот вопрос не мне надо задавать. Есть ли время у Владимира Владимировича встретиться со мной», – сказал он.
«Сегодня говорить о том, сколько будет еще встреч и кто сочтет возможным встретиться со мной, наверное, это еще преждевременно. Встречи проведут, и вы о них узнаете. Каждый день планируются новые и новые», – добавил посол.
По словам Антонова, видно только одно – «у всех коллег большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений».
В четверг днем Антонов, приглашенный для консультаций в Москву, прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций.
В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
Посол Антонов прибыл в Госдуму
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, приглашенный для консультаций в Москву, прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам.
Антонов находится в российской столице с воскресенья. Ранее он посетил МИД, передает ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций.
В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
Песков оценил отсутствие вопросов про Россию на пресс-конференции Байдена
Отсутствие вопросов про Россию на первой пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать наступление «ремиссии в русофобских припадках», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках. Это хорошо», – сказал Песков, отвечая на вопрос о прошедшей пресс-конференции президента США.
Первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания президентом США состоялась в четверг и продолжалась один час две минуты, про Россию его так и не спросили. Белый дом, ссылаясь на коронавирус, аккредитовал на пресс-конференцию лишь около 30 журналистов президентского пула, российских журналистов среди них не было. В то же время сам президент США использовал шпаргалки.
В то же время в рамках первой публичной пресс-конференции Байден назвал Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно президенту России Путину, думает, что «автократия – это будущий тренд», а демократия не работает в новом мире.
Комментируя это заявление, Песков указал, что мировоззрение лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина действительно идентично, когда речь идет о попытках США навязать другим то, что они называют демократией, передает РИА «Новости».
«Мы знаем, что Соединенные Штаты считают свою демократию единственно верной. И мы знаем, что Соединенные Штаты никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру. Это то, против чего выступают и в Москве, и в Пекине. И в этом плане действительно мировоззрение и Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентично: и Москва, и Пекин против такого демократизаторства», – заявил Песков.
Посол США в Москве заявил о готовности к контактам с послом Антоновым
Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что будет приветствовать любые контакты с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым и российским дипведомством.
«Конечно же, я всегда буду приветствовать любые встречи с моим коллегой послом Антоновым и мои контакты с Министерством иностранных дел», – сказал он, передает ТАСС.
Также Салливан заявил, что пока не планирует покидать российскую столицу. «У меня нет никаких планов куда-то поехать в ближайшее время», – сказал он, отвечая на вопрос: планирует ли он отправиться для консультаций в Вашингтон.
Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
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