МИД назвал первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной

Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена была срежиссированной, общение нынешних представителей американских властей с прессой вызывает опасения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, очевидно, что пресс-конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, я не скрою. Я не ожидала, что в Соединенных Штатах Америки на таком уровне могут быть проведены просто по-настоящему смонтированные информационные акции», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

Она отметила, что Вашингтон всегда говорил о важности свободы слова и необходимости избегать «любых проявлений нечистоплотности» в отношениях со СМИ. Из-за этого, по словам дипломата, все эти черты странно видеть в действиях США.

Также Захарова добавила, что еще не так давно в США были традиции прямого общения высшего руководства страны с прессой. Представитель МИД заявила, что дискриминация распространилась не только на российских журналистов, но и на зарубежных журналистов. На конференции лишь только части из них дали слово. Захарова подчеркнула, что, если такое отношение к журналистам и свободе слова наблюдается на открытом мероприятии с прессой, «хочется задать вопрос, как же строится работа там, за кулисами».

«Честно говоря, страшновато – к каким методам прибегают нынешние представители власти Вашингтона», – сказала она.

Напомним, первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания президентом США состоялась в четверг и продолжалась один час две минуты, про Россию его так и не спросили. Белый дом, ссылаясь на коронавирус, аккредитовал на пресс-конференцию лишь около 30 журналистов президентского пула, российских журналистов среди них не было. В то же время сам президент США использовал шпаргалки.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отсутствие вопросов про Россию на первой пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать наступление «ремиссии в русофобских припадках».