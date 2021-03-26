Песков оценил отсутствие вопросов про Россию на пресс-конференции Байдена

Отсутствие вопросов про Россию на первой пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать наступление «ремиссии в русофобских припадках», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках. Это хорошо», – сказал Песков, отвечая на вопрос о прошедшей пресс-конференции президента США.

Первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания президентом США состоялась в четверг и продолжалась один час две минуты, про Россию его так и не спросили. Белый дом, ссылаясь на коронавирус, аккредитовал на пресс-конференцию лишь около 30 журналистов президентского пула, российских журналистов среди них не было. В то же время сам президент США использовал шпаргалки.

В то же время в рамках первой публичной пресс-конференции Байден назвал Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно президенту России Путину, думает, что «автократия – это будущий тренд», а демократия не работает в новом мире.

Комментируя это заявление, Песков указал, что мировоззрение лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина действительно идентично, когда речь идет о попытках США навязать другим то, что они называют демократией, передает РИА «Новости».

«Мы знаем, что Соединенные Штаты считают свою демократию единственно верной. И мы знаем, что Соединенные Штаты никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру. Это то, против чего выступают и в Москве, и в Пекине. И в этом плане действительно мировоззрение и Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентично: и Москва, и Пекин против такого демократизаторства», – заявил Песков.