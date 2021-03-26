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Политологи назвали ключевые заявления на первой пресс-конференции Байдена
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«Конференцию быстро свернули, не дав консерваторам и противникам Байдена задать ни одного вопроса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя наиболее яркие моменты в пресс-конференции президента США. При этом Байден озвучил важные для демократической элиты тезисы, в том числе касательно отношений с Россией, указал американист Дмитрий Дробницкий.
То, что Джо Байден в ходе первой пресс-конференции в качестве президента использовал шпаргалки и возможно допускал какие-то несуразности – вполне понятно, «учитывая, что человек весьма престарелый, возможно, в состоянии развивающейся возрастной деменции», – заметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Байден – человек, которому навязывают роль президента. Он отдал Демократической партии свою жизнь, и отыгрывает роль, насколько ему позволяют силы», – добавил эксперт.
Прошедшая в четверг публичная пресс-конференция Байдена стала первым масштабным общением президента США с журналистами за два месяца с момента инаугурации – что также отметили в американской прессе. В ходе выступления президент рассказал о ситуации с COVID-19, состоянии экономики, миграции, а также о том, будет ли он баллотироваться на следующий срок. О России Джо Байден вспомнил лишь один раз, зато КНР критиковал много. В контексте разговора об этих странах он заключил: в XXI веке идет «битва между демократиями и автократиями» и США нужно будет показать, что «демократия работает», отметило издание «Коммерсант».
«Конференцию быстро свернули, не дав консерваторам и противникам Байдена задать ни одного вопроса, мероприятие провели, галочку поставили и снова спрятали президента как пыльную куклу-марионетку», – поделился своими впечатлениями Кортунов.
Байден успел озвучить те идеи, которые циркулировали в вашингтонском истеблишменте последние два месяца – касательно внешней и внутренней политики, в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. «В частности, это тезис о борьбе демократий с автократиями, что обещает стать стратегической линией США в XXI веке», – указал собеседник.
Важны также были и более частные моменты в выступлениях Байдена, в частности его заявление участникам саммита ЕС о том, что Вашингтон беспокоят тесные отношения Москвы и Анкары, в свою очередь констатировал Кортунов. «Не так уж много осталось государств с имперским прошлым и имперскими же амбициями. Это, в частности, Россия и Турция. В своих публичных высказываниях Байден указал на самые опасные для глобализма тенденции, в том числе на контакты Москвы и Анкары», – пояснил гендиректор РСМД.
Из этих слов Байдена можно сделать вывод о том, что Турцию, даром что она член НАТО, не возьмут в блок демократий, куда войдут страны Старой Европы, Канада, Австралия и Новая Зеландия, в свою очередь отметил Дробницкий. По его мнению, из заявлений США в целом можно сделать вывод о том, что борьба с автократиями будет подразумевать противостояние с Россией, при том, что взаимодействие с Китаем все равно продолжится, так как интересы Демпартии тесно связаны с американо-китайскими контактами.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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В Минобороны заявили о начале ментальной войны США против России
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Запад во главе с США начал против России ментальную войну, последствия которой проявятся не сразу, заявил советник главы Минобороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества».
Он пояснил, что Запад избегает прямой военной конфронтации с Россией, поскольку она способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией. По словам советника министра, вероятность прямого военного столкновения между Россией и странами Запада исключена на ближайшие десять лет.
Именно поэтому, пояснил Ильницкий, Запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну, передает РИА «Новости».
«Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», –заявил Ильницкий.
Он отметил, что если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой «ментальной» войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно».
Ильницкий также рассказал, как противостоять ментальной войне. В числе первоочередных мер он назвал суверенизацию интернета, подготовку кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузку молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством – опорным электоратом действующей власти.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на лучшее в отношениях с Вашингтоном, но всегда готова к худшему.
Стало известно о двух подходах США к санкциям против России
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В американской администрации сформировались две группировки, которые по-разному подходят к вопросу новых санкций против России, пишет газета Financial Times.
Так, жесткой линии, по данным издания, придерживается Виктория Нуланд, номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. В другую группу входят кадровые бюрократы из Минфина и Госдепа, которые в принципе согласны с введением санкций, но обеспокоены их потенциальной эффективностью, возможным негативным влиянием на саму американскую экономику и необходимостью учитывать позицию партнеров. Сама Нуланд при этом сомневается, что США должны зависеть от мнения Евросоюза в этом вопросе, передает РИА «Новости».
Скептики указывают на санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и «Русала», которые были введены в 2018 году и вызвали рост цен на рынке алюминия, а затем были отменены после «косметической перетасовки» акций российской компании.
Практическими вопросами формирования санкционного пакета занимаются советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. Розенберг, в частности, курирует направление, связанное с ответом США на кибератаку против компании SolarWinds. Эти санкции должны быть объявлены 2 июня.
Сам президент США Джо Байден, который делает заявления в духе сторонников жесткой линии, вероятно, не станет вводить финансовые санкции против кого-то, кроме ряда бизнесменов и чиновников не самого высокого ранга, считает издание. По мнению редакции, это вызвано тем, что американские законы позволяют легко объявить санкции, но не дают таким же образом их отменить, даже если это потребуется для улучшения ситуации.
В начале марта Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.
Между тем в Минпромторге сообщили, что новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
В Германии рассказали о разочаровании в Байдене
Надежды немецкого правительства на улучшение взаимоотношений с Вашингтоном при новой американской администрации не оправдались, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Как отмечает издание, после победы Джо Байдена на президентских выборах в Европе и Германии предвкушали возвращение к «партнерскому сотрудничеству» с Соединенными Штатами, хотя в Берлине вряд ли кто-то питал иллюзии насчет того, что удастся решить все конфликтные вопросы, передает РИА «Новости».
«Однако надежды федерального правительства не оправдались», – пишет автор материала, приводя в пример ситуацию со строительством газопровода «Северный поток – 2» и переговорами по мирному урегулированию в Афганистане.
По его словам, первая личная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена со своим немецким коллегой Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе «не стала хорошим предзнаменованием», так как перед мероприятием американская администрация удивила своих союзников несогласованным предложением о будущем Афганистана, которое сводит на нет все предыдущие планы.
Кроме того, перед двусторонней встречей с главой МИД Германии Блинкен потребовал от Берлина окончательно остановить строительство «Северного потока – 2», не исключив при этом введения новых санкций. «Активный» и жесткий акцент госсекретаря Соединенных Штатов на теме газопровода помешал планам немецкого правительства «тактично» обсудить данный вопрос, указывает Der Tagesspiegel. «Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США», – заключает автор.
Тем временем европарламентарий от Франции Матильда Андруэ (фракция «Идентичность и демократия») подняла вопрос о необходимости противостоять введенным США санкциям против газопровода «Северный поток – 2» и защищать экономические интересы ЕС.
Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство «Северного потока – 2», отметив, что остановка проекта – «очень плохая идея».
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Антонов: У России и США нет времени на ссоры
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У Москвы и Вашингтона нет времени ссорится, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами, заявил посол России в США Анатолий Антонов, приглашенный в Москву для консультаций.
«Нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много. Надо бороться вместе с пандемией. Российская сторона уже неоднократно подтверждала такую готовность», – сказал Антонов по итогам заседания комитета по международным делам Госдумы.
Он также заявил, что пока не знает, когда вернется на работу в посольство в Вашингтоне, этот вопрос должно решить руководство России. «Я не знаю. Как руководители определят. Не я решаю. Я же не в отпуск приехал. Меня вызвали, чтобы провести анализ, поговорить о будущем», – сказал Антонов.
В четверг днем Антонов, приглашенный для консультаций в Москву, прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций.
В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году
Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году и скучает по Дональду Трампу.
На вопрос, будет ли он снова баллотироваться в 2024 году, поскольку он еще не организовал кампанию по переизбранию, как это сделал Дональд Трамп, Байден заявил, что скучает по Трампу. «О боже, я скучаю по нему», – сказал он.
«Мой ответ – да, я планирую баллотироваться на переизбрание, на это я и рассчитываю», – уточнил Байден на своей первой пресс-конференции , передает РИА «Новости».
Байден стал президентом США по итогам выборов осенью 2020 года, в которых он одержал победу над экс-президентом, республиканцем Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что написал письмо действующему американскому лидеру Джо Байдену от всего сердца и пожелал ему в нем удачи.
Кремль прокомментировал заявление о ментальной войне США против России
Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место, она постоянна и заметна невооруженным взглядом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Минобороны о начале ментальной войны США против России.
«Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России, она имеет место быть. Линия, направленная на сдерживание России, она, действительно, абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом», – ответил Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с таким заявлением, передает РИА «Новости».
Кроме того, Песков, говоря о давлении на Россию со стороны Запада, назвал происходящее политикой «мягкой силы», которая преследует нетривиально жесткие цели. «Конечно, вот это то, что называется мягкой силой. Она ставит перед собой достаточно нетривиальные, жесткие цели. Это очевидно», – заявил Песков.
Он также указал, что Россия не приемлет вмешательства в свои дела и никогда не поступает так сама. «Вы знаете, что Россия никогда не приемлела вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делает это сама, категорически выступает против того, когда это происходит. Мы ценим культурные обмены, мы ценим обмены по линии гражданского общества и так далее, и тому подобное. Но не в формате навязывания тех ценностей, которые... считаются у нас незаконными, такое тоже имеет место», – рассказал Песков.
Пояснять по просьбе журналистов, о каких именно ценностях идет речь, пресс-секретарь президента не стал.
Ранее советник министра обороны Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества» заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации с Россией, развязал против России новый тип войны – ментальную. Целью такой войны является уничтожение самосознания общества противника.
США обновили рекорд по импорту нефти из России
США, несмотря на сложности из-за пандемии и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к России, по итогам прошлого года нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов – до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA).
Объемы закупок составили 538 тыс. баррелей в сутки. Больше было только в 2011 году, когда показатель достигал 624 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5%. Таким образом, наша страна стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию, передает РИА «Новости».
Доля России в среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов Соединенными Штатами в прошлом году достигла почти 7%, что также является рекордом. Еще 20 лет назад этот показатель не превышал и 1%, преодолев этот порог только в 2001 году и достигнув 5,5% в 2011 году, а затем снизившись и вновь поднявшись уже до 5,7% в 2019-м.
Рекорд российских поставок был в первую очередь достигнут за счет нефтепродуктовой составляющей. Так, экспорт нефти из России в США в 2020 году упал на 45% – до 73 тыс. баррелей в сутки (уровень 2018 года). Это восьмое место по объему поставок нефти в США.
Байден обеспокоился связями Турции с Россией
Президент США Джо Байден заявил участникам саммита ЕС, что его беспокоят тесные связи Турции с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Кроме того, Байден также выразил обеспокоенность «отступлением» Анкары от демократии.
По итогам саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Байден «особо затронул» тему отношений с Турцией, передает ТАСС. Она добавила, что у ЕС и США есть множество общих интересов, в том числе по Китаю и России.
«У нас много общего, над чем мы хотим работать, касается ли это сотрудничества по климату, прекращению торговых войн … касается ли это отношений с Китаем, Россией, а также Турцией – Джо Байден отметил это отдельно», – сказала Меркель.
Канцлер отметила, что лидеры ЕС надеются на посещение Байденом Европы летом – для участия в встрече НАТО. «Сегодня было первое знакомство, но также жест, который очень важен и показывает, что мы снова в постоянном диалоге», – заявила она. На вопрос о жесткой позиции Байждена по Китаю Меркель заявила, что у ЕС и США «много общего, но нет полного тождества».
При этом Россию главы ЕС на обсудили коротко. Стратегические дебаты по России состоятся на следующем саммите, который пройдет в июне сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА «Новости».
Ранее Байден заявил, что США и страны-союзники намерены «привлекать к ответственности» Китай по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем.
Трамп раскритиковал администрацию Байдена за поведение на переговорах с Китаем
Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на американских представителей на переговорах с КНР за то, что они, на его взгляд, позволили китайской стороне общаться в непозволительном стиле.
Трамп заявил в интервью Fox News, что «никто в таком стиле со мной никогда не говорил, если бы они такое сделали, я бы удвоил пошлины, хотя это, пожалуй, и так стоило сделать», передает РИА «Новости».
По его словам, его представители на таких переговорах просто бы ушли, если бы столкнулись с чем-то подобным.
Напомним, встреча высокого уровня США-КНР на минувшей неделе началась с резкой критики в адрес Китая со стороны госсекретаря Энтони Блинкена и советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.
Их собеседники – глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И – дали на эти выступления развернутый ответ.
В итоге заявления обеих сторон вместо согласованных четырех минут продолжались около часа, после чего США обвинили КНР в нарушении протокола и «театральных попытках игры на публику».
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США и страны-союзники намерены «привлекать к ответственности» Китай по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем.
Отметим, что до этого Пекин призвал Байдена избавиться от влияния политики Трампа: в заявлении, распространенном Центральным телевидением Китая, указывалось, что прежняя администрация США «проводила крайне ошибочную антикитайскую политику», так что КНР пришлось «принять меры для защиты своего суверенитета».
Россия и США провели консультации по космической безопасности
Российская и американская стороны провели консультации по вопросам космической безопасности, переговоры прошли 23 марта в формате видеоконференции, сообщил МИД России.
«Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности. Выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США недооценивают технический потенциал российской госкорпорации и ее волю к освоению дальнего космоса.
Россия пообещала ответить США за «трудные дни»
Если Вашингтон будет создавать «трудные дни» в отношениях с Россией, он должен будет ответить за это, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», – сказал Патрушев, передает РИА «Новости».
Он также заверил, что Россия не совершала и не совершит враждебных действий в отношении США. «Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным. Хочу подчеркнуть - мы не совершали никаких враждебных действий в отношении США, не совершаем их в настоящее время и не планируем совершать в будущем», – заявил Патрушев.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона наступают трудные времена в связи с глубокими разногласиями по многим вопросам, однако Соединенные Штаты могут сотрудничать с Россией, в том числе по ядерной повестке.
На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Байден заявил о намерении привлекать Китай к ответственности совместно с союзниками
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США и страны-союзники намерены «привлекать к ответственности» Китай по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем, заявил американский президент Джо Байден на первой публичной пресс-конференции.
«Демократии должны работать вместе. В скором времени я намерен пригласить сюда демократии-союзников обсудить будущее. Мы собираемся четко дать понять, что... мы намерены привлечь Китай к ответственности, чтобы он следовал правилам, касается ли это Южно-Китайского моря, соглашения по Тайваню и ряда других вопросов», – сказал Байден, передает РИА «Новости».
Американский лидер отметил, что ранее в текущем месяце обсуждал с представителями ряда государств, «как привлекать Китай к ответственности в регионе». Байден констатировал, что такие консультации, в частности, проводили с Австралией, Индией и Японией. Байден добавил, что такие консультации будут продолжены, передает ТАСС.
Ранее Китай призвал Байдена избавиться от влияния политики Трампа. В заявлении, распространенном Центральным телевидением Китая, указывается, что прежняя администрация США «проводила крайне ошибочную антикитайскую политику», так что Пекину пришлось «принять меры для защиты своего суверенитета».
Напомним, вслед за скандалом в отношениях России и США последовал дипломатический конфуз на первых переговорах команды Байдена с китайской делегацией на высшем уровне. Попытка американцев говорить с позиции силы вызвала резкую реакцию представителей Китая.
В правительстве допустили разрыв США контрактов в сфере высоких технологий
США будут разрывать контракты с Россией в сфере высоких технологий в одностороннем порядке, считает вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.
«Те, которые они захотят, – разорвут. Там же (в новом санкционном списке) ведь написано – в области высокотехнологичной продукции. Под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке, я думаю, они и предупреждать не будут, будут в одностороннем порядке это все делать», – сказал он, передает ТАСС.
В начале марта Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.
Между тем в Минпромторге сообщили, что новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках.
Европейские политологи: Подход Байдена к России определяется его личными проблемами
Критика американского президента Джо Байдена и его подход к России определяются внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена, но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной, заявили газете ВЗГЛЯД европейские политологи.
«Это сумасшествие. Нас беспокоит атмосфера напряженности, созданная в последние дни между США и Россией. Американский президент назвал Путина убийцей. Никогда в истории Америки президент не выражался так антидипломатично. Дипломатический протокол требует вежливости в ответах даже на самые серьезные вопросы, особенно если они касаются президента другой страны. Такое отношение уже вызвало соответствующую реакцию, это дает надежду, что Европа встанет на этот путь. Важно уважать международную дипломатию и уважать политический диалог», – заявила экс-координатор Forza Italia, юрист, политический эксперт Валентина Маццакурати.
Ее поддержал британский политолог, журналист Самюэль Рамани. По его словам, «критика в отношении Путина – это всего лишь личная критика и мнение Байдена (раздутые в СМИ), которые объясняются желанием отвлечь внимание от провалов США в внешней политике».
«То, что Байден позволил себе выражаться за гранью дипломатической риторики и профессионализма, говорит о том, что это всего лишь продукт для внутренней политики США. Очень противоречиво выглядит разница между резкой и в высшей степени личной критикой Байдена в адрес Владимира Путина и абсолютно мутной приглушенной реакцией на обвинения во вмешательстве в выборы Ирана. Иран обвинил США в вмешательстве в выборы и потребовал ответ, США не смогли ничего объяснить. Все это указывает на то, что критика Байдена и его подход к России определяется внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена», – заявил эксперт.
Он уверен, что такие же проблемы у США есть и в Китае, где Вашингтон обвиняют в вмешательстве в ситуацию в Гонконге. «Резкая бравада Байдена отвлекает внимание от неэффективной и довольно прохладной встречи Государственного секретаря США Энтони Блинкена с китайскими официальными лицами. Отношения США и Китая ухудшаются», – констатировал Рамани.
«Байден, похоже, пытается подтолкнуть США к одновременному сдерживанию и России, и Китая. Но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной. Проблема в том, что сотрудничество с Россией по множеству вопросов таких, как ядерная проблема Ирана, может оказаться полезным и для Соединенных Штатов, а нынешняя эскалация напряженности между США и Россией рискует подорвать первоначальный позитивный импульс, порожденный продлением нового СНВ», – заключил политолог.
На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Секретную службу США заподозрили в урегулировании дела о потерянном пистолете Байдена-младшего
Секретная служба США могла участвовать в урегулировании дела о потерянном пистолете сына президента США Джо Байдена Хантера в 2018 году, а также в незаконном обеспечении безопасности семьи нынешнего президента, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Как пишет издание, речь идет об инциденте в октябре 2018 года. Бывшая жена умершего брата Хантера Байдена Халли, с которой тот якобы состоял в отношениях, выбросила в мусорный бак принадлежавший ему пистолет. Однако при попытке вернуть оружие, не обнаружила его там. Инцидентом заинтересовались местная полиция и ФБР. Правоохранители пытались выяснить, не использовалось ли выброшенное оружие Хантера Байдена в преступных целях, особенно на фоне сообщений о применении им наркотических средств. Отмечается, что тогда никаких обвинений сыну нынешнего американского президента предъявлено не было, передает РИА «Новости»
Как сообщили источники, во время расследования инцидента информацию о пистолете пытались получить сотрудники Секретной службы, чтобы якобы «уладить» ситуацию.
Издание также узнало про сообщения о том, что Секретная служба США призывала местных правоохранителей обеспечивать безопасность самого Джо Байдена, в том числе во время его появления на публике, когда он не занимал пост вице-президента или президента и, соответственно, не попадал под защиту ведомства в этот период.
Однако представитель Секретной службы опроверг заявления о причастности ведомства к делу Хантера Байдена или обеспечению безопасности их семьи. Информацию также не подтвердил ряд причастных сотрудников правоохранительных органов и сам президент США.
«Протоколы Секретной службы США подтверждают, что ведомство не предоставляло защиту какому-либо члену семьи Байдена в 2018 году, а также что Секретная служба не принимала участия в этом предполагаемом инциденте», – сообщил представитель ведомства.
Ранее американцев возмутил переезд сына Байдена в трехэтажный роскошный особняк стоимостью 5,4 млн долларов и площадью – около 1 тыс. 200 кв. метров, находящийся в американской Венеции в штате Калифорния. Кроме того, семья находится под круглосуточной охраной Секретной службы США. Жители США в связи с этим фактом припомнили Хантеру коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена.
Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Американский минюст в декабре запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями. Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел.