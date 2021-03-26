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Путин внес в Госдуму договор о военном сотрудничестве России и Казахстана
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Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве.
Документом предусматривается ратификация договора между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года, передает РИА «Новости».
В документе прописываются «международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном и формы их реализации». «Уполномоченными органами Сторон по реализации Договора являются министерство обороны Российской Федерации и министерство обороны Республики Казахстан», – уточняется в пояснительной записке к документу.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал фантазиями сообщения о том, что Россия якобы планирует присоединить к себе Казахстан.
Путин объяснил «моду на оголтелых НКВД-шников» в кино
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Президент России Владимир Путин высказался о «моде на оголтелых НКВД-шников» в кино, предположив, что авторы ориентируются на ленты, которые могут «проскочить» на международные конкурсы от России, поскольку «другие ленты просто не принимают».
Сценарист Игорь Угольников обратил внимание президента на недостоверные «киноподделки» о войне с «оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат». После таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино.
«По поводу «моды на оголтелых НКВД-шников» при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают», – заявил глава государства на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости».
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Путин предположил, что авторы знают заранее, что может «проскочить» и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть, на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось. «Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин.
Ранее Владимир Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении.
Шойгу анонсировал создание новых полков ВДВ
В этом году в Пскове планируется развернуть третий десантно-штурмовой полк, а 56-ю десантно-штурмовую бригаду переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
По открытым данным, сейчас пункт дислокации 56-й бригады – Камышин Волгоградской области.
«В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании коллегии.
По оценке министра, сегодня ВДВ «вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны».
Ранее в Калининградской области сформировали мотострелковую дивизию.
«Адмирал Горшков» завершил испытания «Цирконов» в Баренцевом море
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море успешно завершены, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в «колышек» (центр условного круга, в который должна попасть ракета – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал источник ТАСС.
По его словам, ориентировочно в мае–июне начнутся государственные испытания «Циркона» с фрегата, будет выполнено несколько пусков.
Говоря о предстоящих испытаниях «Циркона» с борта подводного носителя – атомной подводной лодки «Северодвинск» – он отметил, что на этот год запланированы по меньшей мере два пуска в рамках ЛКИ, а государственные испытания будут проводиться в 2022 году с последующим принятием ракеты на вооружение.
Кроме того, фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные стрельбы ракетным комплексом по цели на берегу Новой Земли. Как отметил Северный флот, цель была успешно поражена крылатой ракетой «Оникс» на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска.
В среду в пресс-службе Северного флота сообщили, что фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон». По данным пресс-службы, фрегат после учений вернется в основной пункт базирования – Североморск.
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«Адмирал Горшков» провел успешные стрельбы по целям на Новой Земле
Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные стрельбы ракетным комплексом по цели на берегу Новой Земли, сообщила пресс-служба Северного флота.
«Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Баренцева моря. Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая Земля, была успешно поражена крылатой ракетой «Оникс» на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска», – цитирует сообщение флота РИА «Новости».
Во время учений охрану водного района и обеспечение стрельб проводили ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и морской буксир «МБ-110» Северного флота. Стрельбы проводились на полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытого для полетов и гражданского судоходства.
Ранее Северный флот сообщал, что фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон».
Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
Президент Владимир Путин после прививки против коронавирусной инфекции чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.
Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии, им стал Евгений Лукьянов, следует из приказа главы российского государства.
«Назначить Лукьянова Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», – говорится в приказе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
19 марта президент Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла в Белоруссии. В СМИ сообщали, что место посла займет Евгений Лукьянов. До этого он последние четыре года занимал должность посла в Латвии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Григория Рапоту от должности Государственного секретаря Союзного государства, назначив вместо него экс-посла России в Минске Дмитрия Мезенцева.
Путин расширит географию поездок после выработки антител к коронавирусу
Президент Владимир Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки против коронавирусной инфекции, после чего будет расширять географию поездок, в том числе посещения объектов культуры.
Президент в четверг, в День работника культуры, провел по видеосвязи встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Одна из участниц встречи, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, пригласила президента приехать в гости к ним в библиотеку.
«Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», – цитирует РИА «Новости» президента.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в День работника культуры посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал. Театр был создан в 1988 году заслуженным артистом России Александром Федоровым. Основная сцена располагается на улице Малая Дмитровка, а Малый зал – на улице Макаренко. В театре выступают дети от 9 до 16 лет, классический репертуар рассчитан в основном на юного зрителя. Реконструкция театра была завершена в середине февраля.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после прививки против коронавирусной инфекции и никаких побочных эффектов не наблюдается. Песков также заявил, что в Кремле не будут раскрывать, какой из вакцин от COVID привился Путин. Сообщается, что президент во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели.
Ситуацию с детскими театрами в разговоре с Путиным сравнили с сусликом из фильма «ДМБ»
Худрук Детского музыкального театра юного зрителя в Москве Александр Федоров обрисовал Владимиру Путину проблему с детскими театрами мемом про суслика из фильма ДМБ.
Президент России Владимир Путин лично приехал в новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел зал актерского мастерства, фотоэкспозицию проекта реконструкции, а также залы хореографии и хорового пения. Президента встретил основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Федоров, а также главный балетмейстер Майрбек Матаев.
«Есть одна такая самая главная проблема – не наша, а театров, где играют дети. Знаете, есть такой фильм «ДМБ». И там есть такой замечательный момент, когда сидит прапорщик-переросток, а рядом с ним солдат. И он говорит: «Слышь, солдат, смотри – поле. Видишь суслика?» Тот говорит – нет. «А он там есть». Вот такая же ситуация и с театрами, где играют дети, – они есть, и их нет», – пояснил Федоров, передает РИА «Новости».
По словам худрука, театры, где играют дети, есть по всей стране, их сотни: существуют театральные кружки в школах, при домах культуры, предприятиях, однако у этого движения сейчас нет единого центра и финансовой поддержки, эта деятельность никак не формализована.
«Идея в том, чтобы формализовать вот это движение театров юного актера? Надо подумать... Давайте мы обсудим», – предложил в ответ Путин.
Во время осмотра учебной зоны Федоров показал фотографии юных артистов труппы. Он упомянул, что одним из первых учеников театра был Николай Басков, который пришел сюда в 10 лет и ушел, когда ему исполнилось 16.
Ранее в четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей. Путин пообещал после окончания пандемии торжественно наградить лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры.
Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении
Тематика Великой Отечественной войны и народного ополчения в 1941 году для кинематографа – нужная и важная, заявил президент России Владимир Путин.
«Тема шикарная, нужная, и для сегодняшних поколений, и для будущих. Я со своей стороны буду делать все, для того, чтобы вас поддержать», – заявил глава государства в ходе встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости».
Инициатором идеи фильма о народном ополчении выступил сценарист, режиссер, гендиректор ООО «Студия Военфильм» Игорь Угольников. Он сообщил президенту о начале создания картины о народном ополчении.
Президент, обращаясь к участникам встречи, создателям идеи, отметил, что их картина о подольских курсантах изучается в училищах и школах.
В январе в ходе посещения Музея Победы президент Путин посмотрел фрагменты военно-патриотических художественных фильмов «Подольские курсанты», «Фау-2. Побег из ада», «Летчик» и «Зоя».
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Антоновым
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства Владимира Путина пока нет встречи с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым.
«Пока нет», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Тем временем сам Антонов, отвечая на вопрос, запланирована ли у него встреча с президентом Владимиром Путиным, заявил, что этот вопрос надо задавать не ему. «Наверное, этот вопрос не мне надо задавать. Есть ли время у Владимира Владимировича встретиться со мной», – сказал он.
«Сегодня говорить о том, сколько будет еще встреч и кто сочтет возможным встретиться со мной, наверное, это еще преждевременно. Встречи проведут, и вы о них узнаете. Каждый день планируются новые и новые», – добавил посол.
По словам Антонова, видно только одно – «у всех коллег большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений».
В четверг днем Антонов, приглашенный для консультаций в Москву, прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, США заявили, что собираются привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия. После этого Москва вызвала российского посла из США для консультаций.
В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
ВДВ решили опробовать новые парашютные системы на учениях «Запад-2021»
Воздушно-десантные войска (ВДВ) на стратегических учениях «Запад-2021» апробируют перспективные управляемые парашютные системы, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
«Всего в текущем году в ВДВ планируется провести свыше 2,5 тыс. мероприятий, направленных в том числе на качественную подготовку к стратегическому учению «Запад-2021», – передает ТАСС слова Шойгу.
Он сообщил, что в ходе этих маневров «впервые будет осуществлена выброска парашютно-десантного батальона на БМД-4М с применением современных средств десантирования, проведена апробация перспективных управляемых парашютных грузовых систем».
«В целях укрепления международного военного сотрудничества ВДВ совместно с армиями иностранных государств примут участие в 55 мероприятиях в России и за ее пределами, включая семь учений», – сообщил Шойгу.
Министр отметил, что деятельность Воздушно-десантных войск направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности в Крыму, Псковской и Омской областях.
Ранее Шойгу анонсировал создание новых полков ВДВ.
Противолодочные корабли ЧФ провели торпедные стрельбы в Черном море
Экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Касимов» провели учения в Черном море по поиску подводной лодки противника. Корабли также торпедами уничтожили подводные цели, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
«В ходе учения экипажи кораблей «Суздалец» и «Касимов» отработали задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника, отработали комплекс подготовительных упражнений и провели практические стрельбы торпедным оружием по подводной цели», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Роль субмарины противника выполняла одна из подводных лодок Черноморского флота. «Учение прошло успешно, после завершения мероприятий все практические торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды», – отметили в пресс-службе.
В ближайшее время экипажи «Суздальца» и «Касимова» проведут совместные учения с расчетами берегового ракетного комплекса «Утес».
Стационарный БРК «Утес» с противокорабельной крылатой ракетой П-35 «Прогресс» имеет шахтное базирование.
Во вторник Черноморский флот уничтожил корабли условного противника перед учениями НАТО.
Путин пообещал лично наградить молодых деятелей культуры
Президент Владимир Путин пообещал после окончания пандемии торжественно наградить лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры.
«Хочу поздравить присутствующих здесь на прямой связи лауреатов премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии молодым деятелям культуры. Сожалею, что вот уже второй год подряд обстоятельства не позволяют провести полноформатную традиционную и торжественную церемонию чествования лауреатов. Обязательно это сделаем в будущем, как можно раньше», – сказал Путин по видеосвязи с лауреатами премий, передает РИА «Новости».
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 года, по традиции глава государства вручает их в День работника культуры, который отмечается 25 марта.
Размер премии составляет 5 млн рублей, они присуждаются как одному соискателю, так и коллективу до трех человек по представлению Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Соискателями премии могут стать деятели культуры до 36 лет.
Ранее советник президента по культуре Владимир Толстой перечислил лауреатов премии главы государства для молодых деятелей культуры. Ими стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов, актриса Анна Чиповская.
Ботинис получил премию «за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства и просветительскую деятельность». Низамов был удостоен премии «за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиций», а Чиповская – «за исполнение ролей классического и современного репертуара в театре и кино».
Премия президента за произведения для детей и юношества за 2020 год была посмертно присуждена художнику-постановщику Владимиру Зуйкову, премию получит его семья. Также лауреатами стали преподаватель детской школы искусств из Новосибирской области Александр Пунько и коллектив создателей экспозиции «Подвиг народа» – Игорь Угольников, Александр Школьник и Дмитрий Поштаренко.
Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании института поддержки культурных инициатив
Российское правительство изучит предложение создать отдельный институт поддержки и развития культурных инициатив, заявил президент Владимир Путин.
В ходе встречи главы государства с лауреатами премий в области культуры и искусства директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник выступил с предложением создать такой институт.
«Мы говорили на этот счет. Мы рассмотрим, безусловно, ваше предложение», – ответил Путин, передает ТАСС.
Также глава государства поздравил Школьника с днем рождения, ему в четверг исполнилось 57 лет.
«Я хочу присоединиться к поздравлениям в ваш адрес по случаю дня рождения. <...> Я имел возможность ознакомиться с тем, что вы делаете. Это действительно креативная, очень важная, интересная и полезная работа. Так что я вам хочу пожелать успехов», – сказал ему Путин.
Также в ходе встречи с лауреатами президент заявил, что гуманизм, нравственность и справедливость являются истинными ценностями, которые воплощала российская культура на протяжении всей истории, и эти ценности необходимо передавать будущим поколениям.
Кремль прокомментировал возможность очного участия Путина в «Бессмертном полку»
Пока преждевременно говорить об очном участии президента Владимира Путина в шествии «Бессмертного полка»: из-за коронавируса загадывать на полтора месяца трудно, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пескова спросили, хочет ли президент принять участие в шествии «Бессмертного полка», ведь к этому времени у него будет иммунитет.
«Пока преждевременно об этом говорить. Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. Все-таки впереди еще больше, чем один месяц – полтора месяца впереди», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Пресс-секретарь президента добавил, что будет надеяться, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит снять дополнительные ограничительные меры в различных городах, в том числе в Москве, «и тогда это позволит принимать соответствующие решения о личном участии».
«Но мы сейчас живем в такое время и в таких условиях эпидемиологических, что загадывать на полтора месяца достаточно трудно. И, наверное, дело это крайне неблагодарное», – сказал он.
Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.