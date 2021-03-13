Миннеаполис решил заплатить 27 млн долларов семье Джорджа Флойда

В МИД сделали вывод из освещения интервью Маркл в британских СМИ

Высказывания британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл подтверждают, что никакой беспристрастности в британских СМИ нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что «недавние откровения членов королевской семьи продемонстрировали всю глубину проблемы, и она связана не с Россией», сказанное принцем и его женой «стало ярким подтверждением того, что никакой беспристрастности на Альбионе, в частности, в британских СМИ давно не было», передает РИА «Новости».

Она процитировала слова герцога Сассекского, который заявил: «Есть такой невидимый договор между институтом монархии и британскими таблоидами. Простыми, словами, если ты как член семьи будешь умасливать репортеров и всем с ними делиться, то пресса будет относиться к тебе лучше».

«Мы правильно понимаем, что речь идет о сговоре властных институтов Британии со средствами массовой информации? Ровно в этом любят обвинять других коллеги в Лондоне, называя себя приверженцами свободной прессы», – отметила Захарова.

Она также указала, что «едва ли хоть как-то может соответствовать принципу беспристрастности работы прессы, зафиксированному, например, в пятой части руководящих правил британского регулятора Ofcom, подобный подход», хотя «именно со ссылками на эти положения был оштрафован, например, телеканал Russia Today в июле 2019 года».

Захарова напомнила также, что все это происходит на фоне утечек документов Форин-офиса о том, как правительство Великобритании вручную управляет работой различных СМИ.

«И все это – на фоне постоянных обвинений всех неугодных туманному Альбиону в предвзятости, нетранспарентности, закрытости и пропаганде. Это что-то феноменальное. То есть с одной стороны – сговор властных институтов со СМИ, с другой стороны – у каждого представителя истеблишмента уже прописана в таблоидах своя роль, с третьей стороны – есть прямые указания на то, чтобы представители политического истеблишмента молчали и все это на фоне того, что тратятся огромные средства из британского бюджета на продвижение свободы слова в других странах», – подчеркнула она.

Напомним, в интервью телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.

Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.

Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом. Также сообщалось, что Елизавета II намерена лично обсудить с принцем Гарри последствия скандального интервью.

Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по монархии ставит под вопрос будущее всей Британии.