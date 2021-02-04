Американские военные прибыли в Норвегию для развертывания бомбардировщиков В-1В Танк «Армата» получил разрешение на экспорт 4 февраля 2021, 03:53 Текст: Евгения Шестак

Новейший российский танк «Армата» получил экспортный паспорт, в ближайшее время его впервые представят за рубежом, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта. «На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», – сказали РИА «Новости» в компании. Также в пресс-службе российского спецэкспортера также напомнили, что в 2020 году на внешний рынок была выведена новейшая колесная боевая платформа «Бумеранг». «Армата» – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника. Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что серийные поставки новейшего танка «Армата» в российскую армию начнутся в 2021 году. В прошлом году сообщалось, что «Армату» хотят подготовить к боям с танками будущего.

Ростех решил локализовать в Индии производство МС-21 и Ил-114-300 1 февраля 2021, 08:53 Производство новейших российских гражданских самолетов МС-21 и Ил-114-300 может быть локализовано в Индии, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов. «Мы предлагаем нашим индийским партнерам сделать на его [Ил-114-300] базе совместную разработку – российско- индийскую модификацию, а в случае успешного продвижения на индийский рынок – организовать его производство в Индии», – передает ТАСС слова Кладовва в преддверии авиасалона Aero India 2021. Кладов напомнил, что российский региональный турбовинтовой самолет поднялся в воздух 16 декабря 2020 года в подмосковном Жуковском. Он отличается своей экономичностью и неприхотливостью к условиям эксплуатации. Кроме того, по словам представителя Ростеха, Россия готова создать с Индий кооперацию по техобслуживанию и сборке самолета МС-21. «Если говорить про МС-21, мы готовы обсуждать различные варианты промышленной кооперации. Это может быть авторизация центра техобслуживания и ремонта, создание «домашнего» склада запчастей и центра обучения или даже производство отдельных элементов конструкции, агрегатов и сборка воздушных судов из самолетокомплектов, если будет большой заказ - порядка 200 воздушных судов», – пояснил Кладов. Он добавил, что предприятие по ремонту российских двигателей для транспортных вертолетов типа Ми-17 будет открыто в Индии уже в этом году. «Действительно, такой проект есть. Оборудование для центра уже поставлено. На реализацию проекта повлияла пандемия, которая заставила скорректировать сроки пуско- наладочных работ. Запуск объекта и ремонт первых двигателей планируются уже в этом году. Полная аттестация производства запланирована на 2022 год», – сказал он. Как пояснил Кладов, открытие центра позволит Объединенной двигателестроительной корпорации закрепиться на крупнейшем за пределами России рынке. «Это станет возможным благодаря заключению лицензионных договоров и договоров на конструкторское и техническое сопровождение. <...> Для нас при этом открывается перспектива продвижения новых услуг, а у партнера – заинтересованность в нашей новой продукции и расширении поставок запасных частей для двигателей», – пояснил представитель Ростеха. Ранее Кладов рассказал, что Россия впервые покажет на выставке в Индии боевые машины «Бумеранг». Адмирал раскритиковал призывы покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море 2 февраля 2021, 11:16

Фото: navy.mil

Текст: Ирина Яровая

«В невоенное время России нужно решать проблемы с американскими судами исключительно в рамках существующих дипломатических норм», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя призыв вице-адмирала Петра Святашова решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море. «Такое предложение возможно реализовать только силовым путем. В конце концов, мы не хозяева Черного моря и не управляем проливами Босфор и Дарданеллы. Мы подчиняемся конвенции Монтре. И как в таком случае можно закрыть проход для американских судов в эти воды?» – задается вопросом бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. Собеседник уверен – в невоенное время в Черном море невозможно установить сети или боновые заграждения, заминировать дно или применить радиоэлектронную борьбу. «Такими методами мы только нарушим существующие торговые пути и сложившийся баланс сил. К тому же у нас был случай, когда наш бомбардировщик Су-24 якобы применил комплекс радиоэлектронной борьбы «Хибины», после чего весь экипаж «Дональда Кука» оказался полностью деморализован и бросил управление кораблем. Но, уверен, американцы сейчас уже научились этому противодействовать и встает вопрос: а что дальше?» – считает Комоедов. По мнению адмирала, сегодня действовать нужно более тонкими методами. «России нужно выносить дипломатические ноты в случае, если США нарушают время пребывания в наших водах или превышают положенное водоизмещение судов, кроме того, непосредственно следить за их кораблями. Также, поскольку между президентами наших стран уже были первые контакты, думаю, все проблемы можно решить в рамках существующих международных норм», – заключил Комоедов. Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море. «Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <...> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» – сказал Святашов. Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам. Напомним, 23 января в Черное море зашел эсминец ВМС США «Дональд Кук». Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи американского эсминца, видео полета снял экипаж корабля. Позднее в акваторию прибыл эсминец ВМС США «Портер». В НАТО появление кораблей объяснили ответом на «наращивание военной мощи» России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей США в Черное море 2 февраля 2021, 06:55 Текст: Антон Никитин

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море. «Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <…> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» – сказал Святашов NSN.fm. Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам. «Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся? Есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многое другое», – объяснил Святашов. Напомним, 23 января в Черное море зашел эсминец ВМС США «Дональд Кук». Позднее в акваторию прибыл эсминец ВМС США «Портер». В НАТО появление кораблей объяснили ответом на «наращивание военной мощи» России. Израиль завершил испытания модернизированного «Железного купола» 1 февраля 2021, 16:41

Фото: guoyu/imago stock&people/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

В Израиле успешно завершили серию испытаний модернизированной системы противовоздушной обороны «Железный купол», сообщила пресс-служба минобороны страны. «Организация по противоракетной обороне Израиля и управление исследований и разработок министерства обороны Израиля провели серию успешных испытаний модернизированной версии оружейной системы «Железный купол». Испытания проводились по нескольким сценариям, имитирующим сложные угрозы, которым система «Железный купол» будет противостоять во время конфликтов как на суше, так и на море», – цитирует заявление ТАСС. В израильском минобороны добавили, что в испытаниях участвовали ВВС и военно-морские силы. Сами маневры проводились на военной базе в центре Израиля. «Ожидается постановка модернизированных установок «Железного купола» на вооружение ВВС Израиля», – указали в ведомстве. После этого системы разместят на корветах ВМС «Саар-6». В начале января сообщалось, что Израиль завершил поставку армии США системы ПВО «Железный купол». Соглашение о закупке двух батарей «Железного купола» было подписано США и Израилем в августе 2019 года. Системы ПРО израильского производства будут использоваться для защиты войск США от различных типов баллистических и воздушных угроз. Система «Железный купол», которая будет служить американским вооруженным силам, адаптирована к условиям США. При этом все ее эксплуатационные возможности останутся прежними. Система «Железный купол» находится на вооружении израильской армии с 2011 года, являясь частью многоступенчатой системы противовоздушной обороны, включающей также системы «Праща Давида», «Хец-2» и «Хец-3». За это время «Железный купол» перехватил более 2400 ракет. Ростех решил создать ракетный комплекс «Гермес 2.0» 2 февраля 2021, 09:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» планирует создать новый ударный комплекс «Гермес 2.0» с более скоростной и мощной ракетой, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Ранее Конструкторским бюро приборостроения (КБП, входит в «Высокоточные комплексы») была создана базовая версия комплекса – «Гермес». Сейчас она проходит демонстрационные испытания для Минобороны на полигоне Капустин Яр. «Данный комплекс имеет большой потенциал для дальнейшего совершенствования. В связи с этим планируется опытно-конструкторская работа, которая предусматривает повышение боевого могущества ракеты в 2-2,5 раза и увеличение скорости ее полета. Это будет версия комплекса «Гермес 2.0», – передает РИА «Новости» слова Оздоева. Индустриальный директор напомнил, что базовая версия высокоточного ракетного комплекса «Гермес» была впервые представлена летом прошлого года. Он добавил, что «возможности комплекса отвечают самым современным требованиям: система наведения автономна и работает по принципу «выстрелил и забыл», а мультиплатформенность позволяет устанавливать его не только на бронетехнику и корабли, но и на ударные беспилотники». В свою очередь в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что возможность повышения характеристик «Гермеса», в том числе его управляемой ракеты, была заложена при проектировании. В августе западные СМИ сообщали, что Минобороны России, возможно, отправляет в Сирию ракетные комплексы «Гермес» для нанесения ударов по турецким танкам и другой бронетехнике. Россия впервые покажет на выставке в Индии боевые машины «Бумеранг» 1 февраля 2021, 08:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Госкорпорация «Ростех» впервые представит экспортно ориентированную бронетехнику на базе бронированной платформы «Бумеранг» на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в индийском городе Бангалор с 3 по 5 февраля, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов. «Впервые за границей мы покажем бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17 на перспективной колесной платформе «Бумеранг». Платформа разработана по заданию Минобороны России, у нее высочайшие боевые и эксплуатационные возможности», – цитирует ТАСС слова Кладова. По его словам, уникальность новейшей платформы состоит в возможности создавать на ее базе машины широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием. «Бумеранг» – перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки «Военно-промышленной компании». На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на Параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем «Эпоха» с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет». Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом. По словам Кладова, Ростех представит более 200 образцов продукции военного назначения на международной выставке Aero India 2021. «В том числе демонстрируем Су-57Э – в Индию мы привезли модель самолета, которая дает представление об этом уникальном истребителе. Покажем и другие наши «бестселлеры» –Су-35, МиГ-35Д, военно-транспортный Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А», –проинформировал Кладов. По его словам, на выставке также будет представлен легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. «Это идеальная машина для местных климатических и физико-географических условий. Уверен, большое внимание привлекут и другие наши вертолеты: Ми-28НЭ, Ми-171Ш и Ми-17В-5, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, а также вертолет радиолокационного дозора Ка-31», – отметил Кладов. «В этом году мы представляем в Бангалоре множество новейших российских разработок – авиационную технику, системы ПВО, бронетехнику, боеприпасы. Кроме того, планируем презентовать наши перспективные гражданские программы в сфере электроники, двигателе- и авиастроения», –подытожил Кладов. Aero India является крупнейшей авиационно-космической выставкой Индии. Ранее в госкорпорации сообщали, что Ростех представит модель многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля. Иностранные заказчики выразили интерес к истребителю Су-57Э 1 февраля 2021, 09:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Экспортный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57Э вызывает высокий интерес у иностранных заказчиков. Полноразмерная модель самолета будет выставлена на авиасалоне Aero India 2021, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов. «Если говорить о Су-57Э, то во многих странах интерес к этому самолету высокий, поскольку он обладает уникальными боевыми свойствами и летно-техническими характеристиками. Мы видим, что потребность в самолетах нового поколения существует, <...> так что рыночная ниша, предпосылки для поставки такого самолета имеются», –- сказал он. Кладов также отметил высокий экспортный потенциал модернизированного российского боевого ударного вертолета Ми-28НМ. «Уверен, когда эта модификация выйдет на экспортные рынки, интерес иностранных заказчиков будет очень высоким», – цитирует ТАСС представителя Ростеха. По его словам, модернизированный вертолет обладает лучшими в этом классе летно-техническими характеристиками. У Ми-28НМ расширенная номенклатура управляемого и неуправляемого вооружения, увеличенная дальность обнаружения и поражения целей, современная авионика, которая значительно упрощает работу экипажа. Он отметил также, что госкорпорация «Ростех» не видит каких-либо предпосылок для снижения уровня российского экспорта продукции военного назначения. «Пандемия, несомненно, усложнила жизнь, доставила много проблем - это касается не только России и Индии, но и всех стран мира без исключения. Мировой оружейный рынок в целом сейчас не в лучшей ситуации. При этом интерес к российскому оружию остается высоким, предпосылок к падению экспорта мы не видим», – сказал он. По словам Кладова, Ростех продолжает успешно выполнять обязательства по контрактам на поставку вооружения, несмотря на пандемию. «В 2020 году, несмотря на ограничения, мы сделали все, чтобы наши обязательства перед иностранными заказчиками, в том числе индийскими, были выполнены. Ростех продолжает выполнять свои обязательства по контрактам и своевременно поставляет вооружение и военную технику, несмотря на закрытие границ и другие трудности», – отметил Кладов. Ранее в госкорпорации сообщали, что Ростех представит модель многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля. Россия решила возобновить работу с Индией по проекту истребителя пятого поколения 3 февраля 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия готова продолжить совместные работы с Индией по вопросу создания многоцелевого боевого самолета пятого поколения FGFA, сообщил замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов на международном авиасалоне Aero India 2021. «Мы открыты к диалогу по данному проекту», – передает ТАСС слова Дрожжова. Он отметил, что в настоящее время работы по программе FGFA приостановлены. «Нашими партнерами взята пауза», – пояснил он. На основе истребителя перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации «Сухим» совместно с индийской компанией Hindustan Aeronautics Ltd. с 2010 года велась разработка совместного российско-индийского проекта истребителя пятого поколения FGFA. В апреле 2018 года издание Jane's Defence Weekly сообщало о выходе Индии из данного проекта, при этом утверждалось, что индийская сторона может пересмотреть это решение. По словам Дрожжова, Россия и Индия завершают подготовку контракта на поставку Нью-Дели переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С». «Работа по подготовке к заключению между нашими странами контракта на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» находится на завершающей стадии», – проинформировал Дрожжов. В ноябре 2018 года СМИ сообщили о выборе Индией российских ПЗРК «Игла-С», стоимость сделки оценивалась в 1,5 млрд долларов. Определен конструктивный облик новой ракеты для ЗРК «Тор-М2» 3 февраля 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Конструкторское бюро «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») подготовило инженерный проект, который определяет конструктивный облик новой малогабаритной ракеты для зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». «Проведена значительная работа, и подготовлен инженерный проект, определяющий конструктивный облик новой зенитной управляемой ракеты ближнего действия малых габаритов в целом и ее составных частей для модернизации ЗРК «Тор-М2», – передает ТАСС сообщение в корпоративном издании бюро «Вымпел». Ранее президент Владимир Путин заявил, что завод «Купол» подпишет контракты с Минобороны, по которым в 2019-2027 годах будут поставлены зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» на общую сумму в 100 млрд рублей. Индия решила купить у России 21 истребитель МиГ-29 3 февраля 2021, 10:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство Индии приняло решение закупить у России 21 истребитель МиГ-29, заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India-2021. «Предложение на поставку 21 самолета МиГ-29 передано индийской стороне. Правительством Республики Индии принято решение о закупке указанных самолетов. Ожидаем решения штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур», – передает РИА «Новости» слова директора ФСВТС. Дрожжов предположил, что задержка с заключением контрактов по данной авиатехнике связана, прежде всего, с пандемией коронавируса. «Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров. Тем не менее, переговорный процесс идет», – отметил он. Он добавил, что Россия направила Индии предложение о поставке дополнительной партии машинокомплектов истребителей Су-30МКИ. «Предложение о поставке технологических комплектов для производства 12 дополнительных самолетов Су-30МКИ также передано партнерам. Ожидаем решение индийской стороны о проведении контрактных переговоров», – сказал Дрожжов. По его словам, выполнение контракта на поставку систем ПВО С-400 Индии идет по графику. «Поставка Индии зенитной ракетной системы С-400 ведется по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года», – сказал он. Дрожжов напомнил, что в январе в Россию прибыли индийские специалисты и приступили к обучению работе на С-400. Напомним, в июле газета ВЗГЛЯД сообщала, что Индия одобрила закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и 12 Су-30МКИ. Назван первый инозаказчик новых зенитных ракет от «Калашникова» 2 февраля 2021, 11:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский концерн «Калашников» планирует подписать с Индией первый экспортный контракт на новые зенитные ракеты 9М333 для комплексов «Стрела», сообщает специализированный индийский портал Defense World. По данным неназванных источников издания, российская и индийская стороны достигли прогресса в переговорах по поставкам зенитных управляемых ракет «Стрела-9М333» в конце 2020 года. Портал отмечает, что финансовые условия и количество заказанных ракет неизвестны. «Главная особенность потенциальной сделки в том, что от Индии не потребуется что-либо делать со стоящими у них на вооружении зенитными ракетными комплексами «Стрела-10М3», потому что новая ракета к ним полностью подходит, однако боевой потенциал этих систем существенно повысится», – сообщил источник РИА «Новости». В концерне «Калашников» не стали комментировать информацию источников. В конце декабря прошлого года концерн «Калашников» сообщил, что на полигоне в Оренбургской области были успешно завершены испытания новейшей зенитной управляемой ракеты «Стрела-9М333» для зенитных ракетных комплексов «Стрела-10М». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новый плавающий танк «Спрут-СДМ1» начали испытывать в Сибири 3 февраля 2021, 08:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший российский аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1» в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. «В ближайшее время для легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» начнутся испытания в условиях низких температур, которые пройдут на территории Западной Сибири», – передает РИА «Новости» слова Оздоева. Он добавил, что затем с танком будут проведены испытания на аэромобильность – надо подтвердить возможности по авиадесантированию «Спрута» из военно-транспортных самолетов Ил-76МД. В конце прошлого года «Спрут» прошел испытания в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды и плыть по морю при волнении до трех балов. Также боевую машину протестировали в средней полосе России и субтропиках, где температура достигала +40 градусов. Американские военные прибыли в Норвегию для развертывания бомбардировщиков В-1В 3 февраля 2021, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии, куда впервые будет переброшена для выполнения заданий группа стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer, сообщило Европейское командование американских вооруженных сил. Ожидается, что четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer прибудут в Норвегию в период с 7 по 20 февраля, передает «Интерфакс». Авиабаза Эрланн располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2714 метров и четырьмя стояночными площадками для больших самолетов. В настоящее время на ней базируются эскадрилья истребителей F-35A Lightning II Королевских ВВС Норвегии и подразделение вертолетов Sea King Mk43B. Напомним, 29 мая в Минобороны России сообщили, что системы ПВО зафиксировали B-1B над Черным и Балтийским морями, после чего российские истребители Су-27П и Су-30СМ приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали, пока те не изменили курс. Самолеты НАТО и США регулярно проводят полеты у российских границ и у российских баз в Сирии. Так, 6 мая бомбардировщики ВВС США B-1 Lancer провели в воздушном пространстве Эстонии учебные сбросы бомб в ходе учений НАТО «Весенний шторм». Генштаб Вооруженных сил России расценил учения НАТО как провокационные. ОДКБ анонсировала восемь крупных учений в 2021 году 2 февраля 2021, 13:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует в 2021 году провести около восьми крупных учений, большинство из них – на территории Таджикистана, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. «Я могу сказать только о крупных, их около восьми у нас таких», – передает ТАСС ответ генсека на вопрос, сколько учений запланировано в этом году. По словам генсекретаря, большая часть пройдет на территории Таджикистана, потому что эта страна председательствует в 2021 году. В частности, планируются крупные учения с коллективными силами оперативного реагирования, силами и средствами разведки и другими. В декабре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) изменит план оперативного развертывания своих коллективных сил с учетом текущей военно-политической обстановки. «Умный» мишенный комплекс для обучения точной стрельбе создали в Ростехе 3 февраля 2021, 12:03 Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) создал не имеющий аналогов в России акустический бесконтактный мишенный комплекс, сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Комплекс анализирует скорость и координаты пролета пули или снаряда и транслирует данные о попаданиях и отклонениях на экран компьютера. Разработка повышает эффективность обучения стрельбе и точность корректировки огня», – передает ТАСС сообщение Ростеха. По словам разработчиков, новый мишенный комплекс не имеет аналогов в России, так как его характеристики позволяют получать информацию о результативности выстрелов фактически мгновенно и корректировать огонь, ориентируясь на данные аппаратуры. Система предназначена для обучения стрельбе из стрелкового оружия калибра от 5,45 до 12,7 мм, а также снарядами калибра 30 мм. Новый мишенный комплекс также уникален тем, что в отличие от существующих образцов он поддерживает беспроводную связь между датчиками и оператором на расстоянии километра. Напомним, в декабре холдинг «Технодинамика» (входит в «Ростех») передал ВКС России первую партию уникальных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа, которые будут использоваться в качестве мишеней при испытаниях перспективного оружия.