Андрея Мягкова проводили в последний путь аплодисментами

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым завершилось в МХТ имени Чехова, в последний путь артиста проводили продолжительными аплодисментами.

Церемония прощания состоялась в театре, где актер служил более 30 лет. Гроб был установлен на сцене в окружении многочисленных цветов и венков, в том числе от президента России Владимира Путина, Минкультуры, киноконцерна «Мосфильм», а также столичных театров. Ведущим церемонии был ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, который назвал Мягкова одним из лучших педагогов.

Проститься с актером пришли министр культуры Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, режиссер Марина Брусникина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, актеры Авангард Леонтьев, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Владимир Краснов, Александр Феклистов, Евгений Киндинов, Виктор Рыжаков, Вера Сотникова, а также многочисленные поклонники творчества Мягкова, передает РИА «Новости».

Женовач сказал, что Мягков был большим артистом, вместе с ним уходит целая эпоха. Последние годы Мягков не играл на сцене, но, по словам Женовача, он приходил на сборы труппы. «Желание работать у него было, а здоровье не позволяло», – пояснил Женовач.

Режиссер Николай Скорик, в постановках которого играл Мягков, вспомнил о принципиальности актера, которая не мешала ему быть отзывчивым человеком.

«Здесь, на сцене МХТ, замечательно он играл самые сложные роли... В чем-то он был очень принципиальным. Одним словом, спасибо, что я шел рядом по судьбе с таким человеком, как Андрей Васильевич», – сказал Скорик.

Другой коллега Мягкова по чеховскому театру Владимир Краснов сказал, что считает большим везением, что ему удалось поработать с Мягковым на одной сцене.

«Мне повезло, я в «Мещанах» играл у (Кирилла) Серебренникова с ним, и в последнем его спектакле у Евгения Каменьковича «Белый кролик»... Наслаждение было с ним работать. Мягкий, глубоко чувствующий, проникающий в суть вещей. Я завидую Богу, у него такая труппа собралась», – отметил Краснов.

Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягкова отличало сочетание внутреннего драматизма и юмора.

«Это сочетание, которое мы видим в Лукашине, сочетание глубокого понимания ситуации, юмора и грусти. Он был человеком несгибаемым, но он свою силу не демонстрировал. Что мне осталось от общения с ним, это его искренность, его душевная правда. Он никогда не прикидывался, и это чувствовалось и в его ролях. Он искренне проживал роль своего персонажа», – сказал Киндинов.

На церемонии прощания присутствуют также коллеги Мягкова по «Современнику», где артист проработал больше 10 лет. Актер Виктор Рыжков рассказал, что он горд служить в театре, в котором работал Мягков.

«Этот человек присутствует в твоей жизни помимо тебя, помимо твоей воли, помимо твоего существования. Он просто есть, я все время ощущал присутствие этого человека, его молчаливое рукопожатие после премьеры, его присутствие на сборе труппы, когда глаза его выражали очень многое», – сказал Рыжаков.

Актер Авангард Леонтьев, который тоже работал с Мягковым в «Современнике», назвал его деликатнейшим человеком. «Андрей играл лучше всех, лучше других, но я никогда не слышал, чтобы он высказывал какие-то неудовольствия, претензии. От него трудно было добиться совета – деликатность не позволяла. Он не хотел никого учить, не считал себя вправе», – подчеркнул Леонтьев.

В четверг в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист России Андрей Мягков.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В 1965 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова.

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977).