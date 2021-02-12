В День всех влюбленных москвичей зовут в загсы

День всех влюбленных в это воскресенье в Москве отметят сразу в нескольких локациях. Музеи, галереи, парки и загсы проведут серию мероприятий для влюбленных пар.

«Мы будем вручать молодоженам билеты на каток на ВДНХ и билеты на канатную дорогу на Воробьевых горах. Молодые смогут разнообразить свой досуг и устроить отличное свидание во время катания на коньках или прогулки по канатной дороге с видом на Воробьевы горы», – рассказала исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, передает ТАСС.

Праздничные мероприятия ко Дню всех влюбленных пройдут также в парках столицы. Так, в Зарядье Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина исполнит свою версию балета Прокофьева «Ромео и Джульетта», адаптированную для подрастающего поколения. В Парке Горького все, кто планирует провести этот день на катке, смогут бесплатно отправить теплые пожелания и признания в любой уголок мира – открытки и почтовые ящики будут установлены в первом павильоне проката. На протяжении Дня всех влюбленных на искусственных катках московских парков можно будет принять участие в розыгрыше призов.

На ВДНХ в честь праздника будет сразу несколько тематических мероприятий, в том числе первая торжественная церемония заключения брака на катке. Лекции и экскурсии о любви пройдут на территории ВДНХ и в «Москвариуме», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Для тех, кто хочет устроить романтическую прогулку со своей половинкой по столице на портале «Узнай Москву» появился специальный онлайн-маршрут по литературной Москве. Он включает в себя 11 пунктов, расположенных в центре столицы. Это дома и усадьбы, в которых часто бывали Александр Пушкин, Василий Жуковский, Лев Толстой, Николай Огарев и другие писатели.

Для тех, кого морозная погода отпугнет от долгих романтических прогулок, бесплатные экскурсионные программы ждут в Государственном историческом музее. Посетители получат не только возможность побывать на экскурсии, но и в последний раз попасть на одну из самых популярных выставок Исторического музея «Фаберже и придворные ювелиры». В главном здании музея вечером 14 февраля состоится концерт «Посвящение влюбленным», на котором прозвучат произведения Беллини, Чайковского и Глазунова.

В Галерею классической фотографии 14 февраля можно также попасть без билета — его заменят фотографии с изображением любимых людей.