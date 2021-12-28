МИД счел «фантастикой» заявления о возможности США ограничить конвертацию рубля

В Минобороны заявили о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией

НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, в доктринальных документах НАТО последних лет Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».

Фомин подчеркнул, что «Римская декларация до сих пор остается в силе».

«В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия – НАТО в 2010 году в Лиссабоне», – уточнил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран – членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они наши противники и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».