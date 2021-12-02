Лукашенко назвал сфальсифицированными итоги выборов президента Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги президентских выборов в Польше, были сфальсифицированы, голоса были «накручены».

«Вы же знаете, как победил (Анджей) Дуда? Он не набрал 50% голосов, ему накрутили», – цитирует РИА «Новости» слова Лукашенко. Отвечая на вопрос, сфальсифицированы ли были выборы, он сказал: «Абсолютно».

«(В Польше – прим.ВЗГЛЯД) мощная оппозиция, сейчас Дональд Туск туда попал, в Гражданскую платформу. Это ПиС, Право и Справедливость. У власти этот из ума выживший Качиньский и Моравецкий, Дуда, троица эта. Когда оппозиция поднялась после выборов, несколько тысяч голосов, меньше процента официально ему дали, чтобы его признать победителем», – заявил Лукашенко.

По словам белорусского президента, когда оппозиция вышла на улицы, «американцы топнули – стоп, пусть побудут, следующие вы, поскольку Польша находится под внешним управлением еще похлеще, чем Украина».

«Только они не «пылят», они делают это тихо, спокойно. Поэтому там большая часть общества не хотят драки с Белоруссией. Они от нас ничего плохого не видели. Они образумились сегодня, очухались, и они видят, что происходит и кто в этом виноват», – отметил Лукашенко.

При этом Лукашенко считает, что «с приходом Туска, а это сильный политик, они там грохнутся».

«Поляки непростой народ – они заставят любого политика делать то, что им выгодно. Это люди, которые в отличие от русских и белорусов, умеют считать копейку», – считает Лукашенко.

Президентские выборы в Польше состоялись в прошлом году. Победу одержал глава Польши Анджей Дуда с небольшим перевесом, вторым стал представитель оппозиции Рафал Тшасковский. Оппозиция требовала признать результаты выборов президента недействительными. Протесты касались, в частности, привлечения государственных финансов и общественного телевидения в избирательную кампанию Дуды.

На своей инаугурации Анджей Дуда заявил, что Польша будет помогать Украине в отстаивании интересов в ОБСЕ и в восстановлении контроля над Крымом и Донбассом.