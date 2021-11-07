Анонсировано участие Путина в саммите АТЭС

Названа способная «поглотить» Россию и США страна

Украина способна «поглотить» сразу и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, «из которого не будет спасения», заявил хорватский эксперт по России и Ближнему Востоку Зоран Метер.

Политолог описал Украину, как настоящую «черную дыру». По его словам, эта страна может поглотить и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, из которого не будет спасения и в котором победитель может быть только один».

«Но и он заплатит очень дорого за свою победу», – приводит «Царьград» слова Метера.

По мнению эксперта, Вашингтон в своих интересах использует конфликт между Россией и Украиной. США выгодно, когда Киев пытается злить Москву – ведь таким образом, как рассчитывают Штаты, Россия отвлекается в политическом и военном смыслах, ограничивая ее возможности продвигать свои интересы в других регионах мира.

Он также добавил, что США не заинтересованы в войне между Россией и Украиной. Их интерес в бесконечном дистанцировании этих стран друг от друга.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил любую возможность возобновления тесных, братских отношений с Россией. В ходе конференции «Open Zakarpattia 2021. Форум развития» он подчеркнул, что политически Украины уже целиком вышла из состава «Русского мира», и добавил, что никто из нынешнего руководства страны – ни президент Владимир Зеленский, ни парламент, ни правительство – не собирается идти на попятную. Кроме того, он уверен, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их.

В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.