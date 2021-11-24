Минобороны подсчитало ущерб от сбитого на учениях в Тверской области Су-30

Адмирал объяснил происхождение сигналов SOS при гибели «Курска»

Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка «Курск», а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы занимал должность командующего Северным флотом.

«Курск» затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.

«Звуки, которые... Стуки, точнее, естественно, нами были записаны, и я отправил их на берег вертолетом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная», – передает РИА «Новости» слова Попова.

По его словам, акустики на крейсере «Петр Великий» обнаружили металлические стуки, которые по чередованию звуков, порядку их передачи обозначали сигнал SOS. После их фиксации корабли направились в этот район, предполагая, что возможно, это подводники «Курска».

По словам Попова, приблизившись к источнику этих звуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ показал, что это была иностранная подводная лодка. И неподалеку от нее затем акустические системы обнаружили непосредственно «Курск», отметил адмирал.

«Глубоко убежден, что это была иностранная подводная лодка, которая тоже пострадала, и пострадала в результате двух элементов: в результате столкновения с «Курском» и последующего большого взрыва боезапаса на «Курске». Вот эти два фактора повредили и ее», – сказал Попов.

По его словам, противолодочная авиация ВМФ России обнаружила столкнувшуюся с российской атомной подлодкой «Курск» иностранную субмарину у берегов Норвегии.

«Она (иностранная подлодка) некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», – сказал Попов.

Он напомнил, что учения Северного флота в августе 2000 года проходили в том числе в нейтральных водах.

«А задача, одна из задач, а в мирное время ее считать можно одной из главных задач – ведение разведки силами подводных лодок. Там не одна была подводная лодка, по моим данным, их было три подводные лодки, они вели нормальную разведку, заведомо зная, что будет проводиться на Северном флоте большое учение», – сказал адмирал.

Ранее Попов заявил, что «Курск» погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, и ее название ему известно «с вероятностью 90%». Однако, по словам адмирала, «чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их», а он этого сделать не может. По его предположению, натовская подлодка следила за «Курском», но слишком сильно приблизилась к нему, «либо маневр «Курска» привел к потере контакта».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии гибели подлодки «Курск», в том числе версию с участием иностранной подлодки.