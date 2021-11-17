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17 ноября, среда | Последнее обновление — 00:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сербия захотела договориться о поставках газа из России на 10 лет
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Русский человек может пожалеть и марсианского пролетария, и гренадского мужика, и несчастного носителя одного из 154 гендеров. Но для этого надо самим найти то, что немцы называют Selbst.
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Тот человек шел за электричеством и автобусом, станком и теплым сортиром. А куда идет этот? А он идет «к самому себе».
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Я сейчас в Вене. Иду на улицу, чтобы осмотреть ковидные разрушения в городе, который Сталин лично запретил обстреливать и бомбить. А заодно острым репортерским глазом приметить несчастных старушек, которых полицейские тащат в автозак.
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Сербия захотела договориться о поставках газа из России на 10 лет
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Сербия попросит Россию поставлять по 3 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении 10 лет, сообщил сербский президент Александр Вучич.
Вучич сообщил, что Сербия сейчас «по долгосрочному договору покупает газ по 270 долларов». «Представьте, если цена возрастет до 900 долларов, – сказал он. – Сейчас у нас 161 млн кубометров газа в хранилищах, мы уже потратили 100 млн кубометров».
Он отметил, что «от этого зависят инвестиции». Сербия намерена «просить президента Путина предоставить объемы минимум по 3 млрд кубометров ежегодно на протяжении 10 лет», передает ТАСС со ссылкой на TV Happy.
Вучич указал, что «появились дополнительные сложности, немецкие власти остановили сертификацию «Северного потока – 2», и газ с 960 долларов скачет на 1140 долларов». Он сообщил, что цена электричества на европейском рынке составляет 250 евро за МВт/ч, а в Сербии сохраняется на уровне в 50 евро.
Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко сообщил, что «Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими. Приостановка связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
В Германии объяснили приостановку сертификации «Северного потока – 2»
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Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
После детального изучения документов Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора линии Nord Stream 2 возможна только в том случае, если оператор организован в организационно-правовой форме в соответствии с законодательством Германии, говорится в пресс-релизе на сайте Федерального сетевого агентства ФРГ.
Компания Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которой находится в Цуге, Швейцария, решила не преобразовывать существующую компанию, а основать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии только для немецкой части линии. Это дочернее предприятие станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода.
Процесс сертификации остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена, и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые представленные документы дочерней компании в качестве нового заявителя на полноту. Если эти требования соблюдены, Федеральное сетевое агентство может продолжить рассмотрение в течение оставшегося четырехмесячного периода, предусмотренного законом.
Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что учреждает «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям.
«Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», – цитирует сообщение компании ТАСС.
При этом Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что Минэнерго ФРГ и Еврокомиссию заранее уведомили о приостановке сертификации «Северного потока – 2».
«Министерство экономики и энергетики Германии и Еврокомиссия были проинформированы заранее. Сторонам, участвовавшим в процессе, сообщили о решении, которое затем было опубликовано», – передает сообщение регулятора РИА «Новости».
Между тем акции Газпрома усилили падение и теряют около 2% на фоне приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2».
Во вторник сообщалось, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2».
В Польше испугались «плана Путина» по мигрантам в Белоруссии
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Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасения из-за «плана» президента России Владимира Путина по решению кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.
Будзиш написал, что «мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона – Польшу Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения, не выступают ведущими игроками», передает РИА «Новости».
Он считает, что под ведущими странами Россия подразумевает Германию и Францию.
«Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову, однако следует отметить, что ничего такого пока не происходит, а речь идет только о московском «сценарии мечты», – заключил обозреватель.
При этом Будзиш предположил, что в случае реализации «задумки Путина» возможен сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений по Донбассу, однако «на менее выгодных условиях» для Варшавы.
Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран Евросоюза и Белоруссии.
Напомним, Евросоюз согласовал новые санкции против Минска из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу. 13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Между тем толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Названы возможные сроки запуска «Северного потока – 2»
«Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
«Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не политических моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно – скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона», – передает его слова ТАСС.
Маринченко полагает, что такая ситуация «создает ситуацию неопределенности на рынке – пока не ясно, будет ли Газпром готов существенно увеличить поставки в Европу до запуска «Северного потока – 2».
Между тем Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что продолжит сертификацию оператора газопровода Nord Stream 2 AG после создания немецкой компании.
«После тщательного изучения документации Федеральное сетевое агентство постановило, что можно будет сертифицировать оператора трубопровода «Северный поток – 2», если этот оператор будет организован в соответствии с немецким правом», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Это филиал должен стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода. Дочерняя компания должна затем выполнить требования к независимому оператору в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии», – говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что «процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока основные активы и персонал не будут переданы дочерней компании и пока BNA не сможет проверить документацию, повторно представленную дочерней компанией в качестве нового заявителя».
Напомним, во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2».
Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
На Украине заявили о прекращении газообеспечения пяти городов с запуском «Северного потока – 2»
С запуском «Северного потока – 2» пять украинских городов останутся без газоснабжения, а транзит топлива в ЕС значительно сократится, заявила компания «Оператор ГТС Украины».
«В результате (запуска «Северного потока – 2» – прим. ВЗГЛЯД) пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится… Каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск «Северного потока – 2» приведет к аналогичным последствиям, а украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Оператор ГТС Украины» добавил, что после запуска газопровода Украина лишится виртуального реверса газа, обеспечивавшего в этом году почти 90% импорта.
«Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа на Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний», – заявили в компании.
Во вторник сообщалось, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.
В ЛНР назвали истеричной реакцию Киева на решение Путина помочь Донбассу
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«Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, потому что Россия разрушила их план», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Ранее в ответ на указ лидера России об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР в Киеве заявили о создании Москвой условий для «взрывной интеграции» республик.
«Указ о гуманитарной поддержке – это серьезный шаг вперед для сохранения экономического потенциала Донбасса, а как максимум – для его развития и расширения возможностей по привлечению дополнительных технологий и инвестиций», – считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«По сути, производители из ДНР и ЛНР становятся полноценными игроками на российском экономическом рынке, – пояснил он. – В ближайшее время парламентам республик нужно будет еще поработать для большей синхронизации законодательства, действующего в этой сфере. Важно, чтобы этот механизм заработал в ближайшие недели».
«Донбасс всегда был крупным промышленным регионом, поэтому благополучие граждан республик зависит от эффективной работы экономики, – отметил Мирошник. – Надеюсь, что наши крупные производители – в первую очередь в металлургической и машиностроительной отраслях – станут локомотивом развития экономики Донбасса. В случае успешной реализации механизма это позитивно отразится и на налогах, и на мерах социальной защиты, которые необходимы в условиях экономической блокады региона».
«А что касается заявления бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, то, как лицо совершенно безответственное, он может заявлять все, что угодно, – уверен собеседник. – При нем украинская сторона сделала все, чтобы оттолкнуть от себя Донбасс. В результате регион был вынужден искать варианты спасения где угодно, но только не со стороны Украины, которая является недоговороспособной и агрессивной страной. Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, что указ Путина о гуманитарной поддержке разрушил их план. Отсюда – такие истеричные заявления».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
В ответ на это бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Условлено продолжить контакты на этот счет», – говорится на сайте Кремля.
Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Украина выразила протест из-за указа Путина
Украина направила России ноту протеста из-за указа президента Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров, выданных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявили в МИД страны.
В документе указывается, что Киев рассматривает подписание Путиным указа «как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права», передает РИА «Новости».
Указывается, что действия Москвы якобы противоречат обязательствам по Минским соглашениям и договоренностям в рамках «нормандского формата». Украина также усматривает в признании сертификатов целенаправленную политику по затягиванию территорий Донбасса в «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство» России.
Киев продолжит консолидацию международной поддержки Украины, чтобы «заставить Россию отказаться от деструктивных действий».
Напомним, Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям.
Российский лидер отмечал, что Москва никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса, а сейчас им очень обидно, потому что Россия разрушила их план».
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Президенты России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, а также внеплановые учения Украины и США у границ России.
«В ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства. Еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море», – передает «БелТА».
Лукшенко рассказал Путину также о своем разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель.
Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Путин изменил состав президиума Госсовета
Президент Владимир Путин изменил состав членов президиума Государственного совета России.
В обновленный состав структуры вошли губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков и полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев, передает РИА «Новости».
Кроме того, согласно распоряжению, десять человек покинули состав структуры.
«Исключить из состава Президиума Кобзева И.И, Миронова Д.Ю., Моора А.В., Носова С.К., Паслера Д.В., Развожаева М.В., Старовойта Р.В., Темрезова Р.Б., Уйбу В.В. и Цыбульского А.В.», – гласит текст документа.
В распоряжении также уточняется, что оно вступает в силу со дня подписания.
Нафтогаз призвал США ввести санкции против немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG
«Нафтогаз Украины» просит США наложить санкции к создаваемой в Германии «дочке» Nord Stream 2 AG, чтобы не допустить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании Юрий Витренко.
«Призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора «Северного потока – 2», о создании которого заявляет Газпром», – написал он в своем Facebook.
Вместе с тем Витренко назвал «юридическим трюком» создание Nord Stream 2 AG «дочки» в ФРГ для сертификации оператора «Северного потока – 2».
«Из хороших новостей – сертификация «Северного потока – 2» приостановлена. Однако все не столь однозначно. Газпром прибегает к юридическим трюкам. Газпром заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода «Северный поток – 2», причем только той его части, расположенной на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов», – заявил глава «Нафтогаза».
Напомним, во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2».
Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11%
Стоимость фьючерсов на газ в Европе растет на 11% из-за приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2», свидетельствуют данные ICE Futures.
Стоимость ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF по состоянию на 12.45 мск составляла 1042,6 доллара, что почти на 11% выше расчетной цены понедельника, передает РИА «Новости»
Во вторник цены впервые с 27 октября достигли 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, на тот момент рост составлял около 6%.
Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компании-оператора Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
Акции Газпрома усилили падение и теряют около 2% на фоне приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2».
Цена на газ в Европе выросла на фоне возможной приостановки сертификации «Северного потока – 2»
На фоне новостей о приостановке Германией сертификации «Северного потока – 2» цена на газ в Европе растет более чем на 1%.
Об этом со ссылкой на данные торгов передает ТАСС.
Во вторник агентство Bloonberg сообщило, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2».
В Турции рассказали о переговорах с Газпромом о наращивании поставок газа
Турция и компания «Газпром» пытаются договориться об увеличении поставок газа в республику, у газопровода «Турецкий поток» в 2022 году незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд кубометров, заявил замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.
«Мы ведем переговоры с «Газпромом» по увеличению поставок газа в Турцию, потому что у «Турецкого потока» есть незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 млрд кубометров газа», – цитирует его ТАСС.
По словам замминистра, Турция ожидает поставки газа из России по итогам 2021 года в объеме более 20 млрд кубометров.
В сентябре стало известно, что Анкара обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа с разными странами, в том числе с Россией.
В августе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».
«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
Цена газа в Европе превысила 980 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на открытии торгов поднялась выше 980 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до 983 долларов за 1 тыс. куб. м, или 83,395 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет более 4%. Причиной могло стать снижение номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу: за сутки они уменьшились более чем на 10% – до 310,9 млн куб. м в сутки с 345,7 млн куб. м, следует из данных сервиса Gassco.
Кроме того, накануне на аукционе Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и мощности по прокачке газа через Польшу по «Ямал – Европе» на декабрь.
Напомним, накануне Газпром заявил о суточных рекордах по отбору газа из ПХГ в Европе.
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Путин и Макрон договорились работать над урегулированием ситуации с беженцами в Белоруссии
Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились о совместной работе над урегулированием ситуации с миграционным кризисом на польско-белорусской границе, а также над предотвращением роста напряженности по энергетическим вопросам, говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров.
Макрон и Путин провели телефонный разговор в понедельник. В сообщении говорится, что Макрон в разговоре с Путиным выразил ему глубокую обеспокоенность «бесчеловечной инструментализацией миграционных потоков, организованных Белоруссией на границе с Польшей», передает РИА «Новости».
Он призвал Путина использовать свое влияние в Белоруссии, чтобы положить конец этому серьезному гуманитарному кризису.
«Лидеры двух стран договорились работать вместе, чтобы снизить уровень миграционного кризиса, предотвратить рост напряженности по энергетическим вопросам и позволить верховному комиссару ООН по делам беженцев участвовать в оказании гуманитарной помощи», – отмечается в коммюнике.
Также стороны договорились работать вместе по вопросу наблюдения за организацией выборов в Ливии и выводом иностранным наемников из этой страны.
Конференция по Ливии прошла в Париже 12 ноября. Россию на этом мероприятии представлял глава МИД Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Минск пообещал «адекватный ответ» Варшаве на действия польских военных у границы.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лукашенко верит в победу над Евросоюзом.
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